RP digitales : quel impact sur les marques ?

Une étude de 2020 a révélé que plus de 80% des marques qui utilisent les réseaux sociaux pour les relations publiques ont constaté une augmentation de leur engagement avec les consommateurs (source).

Les relations publiques digitales sont devenues un élément clé de la stratégie de communication de nombreuses entreprises. Grâce à l'essor des réseaux sociaux et à la popularité croissante d'Internet, les entreprises ont désormais accès à un public plus large et plus diversifié.

Cette approche permet aux entreprises de construire des relations significatives, en ligne, avec leurs publics cibles. Les entreprises créent du contenu engageant et interagissent avec leurs consommateurs en temps réel.

Dans cet article, nous analyserons en détail les avantages et les défis des RP digitales, ainsi que les meilleures pratiques pour les intégrer efficacement dans la stratégie de communication globale de votre entreprise.

Sommaire :

Les RP digitales, c’est quoi ?

Les relations publiques digitales désignent l'utilisation de technologies numériques pour communiquer avec les publics cibles d'une entreprise ou d'une organisation. Cela inclut l'utilisation de médias sociaux, de sites web, blogs, forums en ligne, plateformes de diffusion en direct, messageries instantanées, mais aussi du référencement naturel (SEO), de l'e-mailing et d'autres canaux de communication en ligne.

Cette approche permet aux entreprises de créer et de diffuser du contenu, de construire des relations significatives avec les consommateurs, de surveiller en temps réel les commentaires et les opinions sur les médias sociaux ainsi que d'établir une présence solide et cohérente en ligne. Aujourd’hui, les RP digitales jouent un rôle crucial dans la stratégie de marketing et de communication globale des entreprises.

Ce type de relation publique a récemment évolué. En effet, au départ, les influenceurs étaient perçus comme des concurrents aux journalistes. Il a donc fallu composer avec ces nouveaux acteurs pour les relations publiques. Désormais, il n'y a plus de doutes sur le fait que les influenceurs constituent un relais puissant sur le web qui vient en complément de la sensibilisation de la cible journalistique.

RP traditionnelles vs RP digitales : quelles différences ?

Les relations publiques traditionnelles et les relations publiques digitales ont des différences clés :

Les canaux de communication

Les RP traditionnelles se concentrent sur les canaux de communication traditionnels tels que les journaux, la télévision, la radio et les magazines, tandis que les RP digitales se concentrent sur les canaux de communication en ligne tels que les médias sociaux, les sites web, les blogs et les forums en ligne.

Le ciblage

Les RP traditionnelles sont souvent conçues pour atteindre un large public, tandis que les RP digitales permettent aux entreprises de cibler des publics spécifiques grâce à des outils tels que la segmentation des utilisateurs et les algorithmes de ciblage publicitaire.

La rapidité

Les RP traditionnelles peuvent prendre plus de temps pour diffuser un message, car elles dépendent des délais d'impression et de diffusion des médias traditionnels, tandis que les RP digitales permettent de diffuser un message rapidement et de manière instantanée.

La façon d'interagir

Le mode traditionnel est souvent à sens unique : une entreprise diffuse un message, sans avoir la possibilité de répondre directement aux commentaires et aux préoccupations des consommateurs. D'un autre côté, le mode digital permet une interaction en temps réel avec les consommateurs.

La mesure

Les RP traditionnelles sont souvent plus difficiles à mesurer en termes d'efficacité. Quant aux RP digitales, elles offrent la possibilité d'une analyse du ROI en temps réel des données et des indicateurs clés de performance, avec les bons outils.

En règle générale, les RP digitales complètent les RP traditionnelles en fournissant aux entreprises une plateforme pour construire des relations significatives avec les consommateurs et en fournissant des outils de mesure de l'efficacité de communication.

Allier RP et réseaux sociaux pour amplifier ses actions de communication

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les relations publiques et les réseaux sociaux sont souvent associés :

La portée du message est étendue : les médias sociaux permettent aux entreprises de toucher un large public cible, ce qui peut renforcer les efforts des relations publiques en diffusant les messages à un public plus important et plus diversifié.

: les médias sociaux permettent aux entreprises de toucher un large public cible, ce qui peut renforcer les efforts des relations publiques en diffusant les messages à un public plus important et plus diversifié. L'interaction en temps réel : les plateformes sociales permettent aux entreprises de recevoir des commentaires et des réactions instantanées de leur public cible. Cela permet d’affiner ses stratégies RP en fonction des retours.

: les plateformes sociales permettent aux entreprises de recevoir des commentaires et des réactions instantanées de leur public cible. Cela permet d’affiner ses stratégies RP en fonction des retours. L'analyse de l'opinion publique : les réseaux sociaux fournissent un aperçu en temps réel des opinions et des attitudes des consommateurs envers une entreprise ou une marque, ce qui peut aider les entreprises à évaluer les répercussions potentielles de leurs initiatives.

: les réseaux sociaux fournissent un aperçu en temps réel des opinions et des attitudes des consommateurs envers une entreprise ou une marque, ce qui peut aider les entreprises à évaluer les répercussions potentielles de leurs initiatives. Le ciblage : ils permettent aux entreprises de cibler des publics spécifiques en fonction de leurs centres d'intérêt, de leur lieu de résidence, de leur âge et de nombreux autres facteurs. Renforçant ainsi la pertinence des campagnes, dont les campagnes de relations publiques, qui peuvent être menées.

: ils permettent aux entreprises de cibler des publics spécifiques en fonction de leurs centres d'intérêt, de leur lieu de résidence, de leur âge et de nombreux autres facteurs. Renforçant ainsi la pertinence des campagnes, dont les campagnes de relations publiques, qui peuvent être menées. L'aide à la création de contenu : les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour créer du contenu de RP, tels que des photos, des vidéos, des infographies et d'autres formes de médias visuels qui peuvent renforcer les messages de RP.

En conclusion, les réseaux sociaux sont un complément important aux initiatives RP car ils permettent aux entreprises de construire des relations significatives avec leurs publics cibles mais aussi de recevoir une rétroaction immédiate et de mesurer l'efficacité de leurs initiatives.

Les marques peuvent intégrer les relations publiques et les médias sociaux en utilisant les approches suivantes :

Comprendre le public cible : comprendre son public cible et les réseaux sociaux que ces personnes utilisent. Ainsi, la stratégie de RP digitale peut cibler le bon public, de la bonne façon.

: comprendre son public cible et les réseaux sociaux que ces personnes utilisent. Ainsi, la stratégie de RP digitale peut cibler le bon public, de la bonne façon. Créer un contenu de qualité : les marques créent un contenu attrayant et engageant pour leur public cible, en utilisant les formats et les canaux les plus appropriés pour les médias sociaux.

: les marques créent un contenu attrayant et engageant pour leur public cible, en utilisant les formats et les canaux les plus appropriés pour les médias sociaux. Interagir avec les consommateurs : les marques doivent être prêtes à interagir avec leurs consommateurs sur les réseaux sociaux en répondant rapidement à leurs commentaires et en s'engageant avec eux. L’obtention des commentaires des clients ou du contenu généré par les utilisateurs pourrait être amplifiée et intégrée à d'autres messages et campagnes RP.

: les marques doivent être prêtes à interagir avec leurs consommateurs sur les réseaux sociaux en répondant rapidement à leurs commentaires et en s'engageant avec eux. L’obtention des commentaires des clients ou du contenu généré par les utilisateurs pourrait être amplifiée et intégrée à d'autres messages et campagnes RP. Collaborer avec les équipes : les marques doivent travailler en étroite collaboration avec leurs équipes de RP et de marketing pour développer une stratégie cohérente qui intègre les efforts de RP et de marketing sur les réseaux sociaux. Il faut donc se coordonner avec le service des relations publiques de la maison pour s'assurer que le message de la marque est fidèlement reflété. Le contenu doit être aligné sur les valeurs de la marque.

: les marques doivent travailler en étroite collaboration avec leurs équipes de RP et de marketing pour développer une stratégie cohérente qui intègre les efforts de RP et de marketing sur les réseaux sociaux. Il faut donc se coordonner avec le service des relations publiques de la maison pour s'assurer que le message de la marque est fidèlement reflété. Le contenu doit être aligné sur les valeurs de la marque. Partager ses comptes sociaux : inclure vos liens de médias sociaux dans vos communiqués de presse. Faites en sorte qu'il soit facile pour les journalistes ou d'autres publics de vous suivre et de communiquer avec vous sur les réseaux sociaux.

: inclure vos liens de médias sociaux dans vos communiqués de presse. Faites en sorte qu'il soit facile pour les journalistes ou d'autres publics de vous suivre et de communiquer avec vous sur les réseaux sociaux. Rester flexible : les marques doivent être flexibles et prêtes à adapter leur stratégie en fonction des tendances et des comportements changeants des consommateurs sur les réseaux sociaux. Cette flexibilité est importante en cas de crise. Les équipes RP et sociales peuvent collaborer pour établir une réponse à partager et ainsi se coordonner pour le bien-être de la marque.

: les marques doivent être flexibles et prêtes à adapter leur stratégie en fonction des tendances et des comportements changeants des consommateurs sur les réseaux sociaux. Cette flexibilité est importante en cas de crise. Les équipes RP et sociales peuvent collaborer pour établir une réponse à partager et ainsi se coordonner pour le bien-être de la marque. Utiliser les outils de mesure pour la veille social media : les marques doivent utiliser les outils de mesure (ou reporting RP) appropriés pour mesurer l'efficacité de leurs initiatives de RP sur les réseaux sociaux. Il s’agit ici de mieux comprendre comment les messages sont reçus sur les réseaux sociaux. L'écoute sociale devient essentielle au plan d'action de l'équipe de relations publiques.

En intégrant de manière efficace les relations publiques et les médias sociaux, les marques peuvent construire des relations significatives avec leurs publics cibles, améliorer leur notoriété de marque et renforcer leur engagement avec les consommateurs. Le web a permis d’amplifier la résonance médiatique des RPs traditionnelles. Ce nouvel écosystème doit être pris en compte, en comprenant ses mécaniques et pouvoir en jouer pour faire décoller sa stratégie de relations publiques.

3 exemples de campagne RP digitales réussies

Après avoir développé les notions importantes à connaître sur les relations publiques digitales, voici trois exemples de campagnes réussies par des entreprises.

Michel et Augustin pour leur campagne #1sourire1mousse

Michel et Augustin est une marque française de produits alimentaires, notamment de pâtisseries et de produits laitiers, qui se caractérise par ses packagings amusants et décalés. Les produits sont souvent présentés sous forme d'anecdotes et d’histoires. La marque est connue pour son engagement en faveur de la qualité et de l'origine des ingrédients utilisés dans ses produits.

La marque a souhaité une fois de plus se démarquer avec audace. Elle a ainsi lancé la campagne #1sourire1mousse. Il s'agit d'une initiative visant à offrir une mousse glacée gratuite à tous ceux qui partagent un sourire sur les réseaux sociaux. Le but de la campagne est de promouvoir la positivité et de partager un peu de bonheur avec les consommateurs.

Les participants peuvent publier une photo ou une vidéo de leur sourire sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #1sourire1mousse et recevront en échange un bon pour une mousse glacée gratuite dans les points de vente participants de Michel et Augustin. Cette campagne est une autre preuve de l'engagement de la marque en faveur de la création d'une communauté positive et heureuse.



Même Nico et psycho ont retrouvé le sourire #1sourire1mousse pic.twitter.com/wjC75kVvID — Michel & Augustin (@Michel_Augustin) April 16, 2014

Adidas choisit Léna Situations comme égérie pour 2021

En mars 2021, Adidas a annoncé que Léna Situations, une influenceuse française très populaire sur les réseaux sociaux, devenait l'égérie de la marque. Cette collaboration a été annoncée via les comptes Instagram d'Adidas et de Léna Situations.

Léna Situations a notamment participé à la campagne publicitaire "Impossible Is Nothing" d'Adidas, qui mettait en avant des personnalités inspirantes et des histoires de réussite, dans le but d'encourager les gens à aller au-delà des limites qu'ils se fixent.

En devenant l'égérie d'Adidas, elle a rejoint un groupe de personnalités influentes dans le monde du sport et de la mode, qui ont également travaillé avec la marque, telles que Beyoncé, Kanye West et Lionel Messi.



La Vache qui rit propage son rire jusque sur TikTok

En 2021, La Vache qui rit a célébré ses 100 ans d'existence. Pour marquer cet anniversaire, la marque a lancé une campagne de communication intitulée "100 ans de rire". Cette campagne visait à promouvoir l'image positive et joyeuse de la marque, en utilisant notamment les réseaux sociaux pour toucher un public plus jeune.

Dans ce cadre, La Vache qui rit a créé un compte sur la plateforme TikTok, où elle a partagé des vidéos humoristiques mettant en scène la fameuse vache rouge et blanche. La marque a également invité les utilisateurs de TikTok à participer à un défi de danse, en utilisant le hashtag #VachementDrôle.

La campagne de La Vache qui rit sur TikTok a été très populaire, avec des milliers de vidéos créées par les utilisateurs de la plateforme et des millions de vues. Elle a permis à la marque de toucher une audience plus jeune et de renforcer son image de marque positive et amusante.

Les relations publiques digitales sont aujourd'hui un élément incontournable de la stratégie de communication des entreprises. Elles permettent de construire des relations significatives avec leurs publics cibles en ligne, en créant du contenu engageant et en interagissant avec les consommateurs en temps réel.



Cependant, les RP digitales présentent également des défis uniques, tels que la nécessité de veiller constamment aux tendances en ligne et de gérer les e-réputations. Les entreprises doivent donc adopter une approche stratégique pour intégrer les RP digitales de manière efficace dans leur stratégie de communication globale.

Finalement, les RP digitales peuvent aider les entreprises à renforcer leur engagement avec les consommateurs, à améliorer leur notoriété de marque et à maximiser leur impact sur le marché. Pour lancer une campagne RP digitale la plus efficace possible, contactez dès aujourd'hui l'équipe Meltwater.