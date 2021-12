Vous organisez des événements, sortez des nouveaux produits, écrivez des articles… Tant de projets qui prennent du temps et qui méritent d’être vus par le plus grand nombre ! C’est pourquoi il est important d’établir votre liste de journalistes et de médias fiables qui feront parler de vous dans la presse. Mais où commencer vos recherches ? Voici quelques astuces pour créer votre base de contacts journalistes de rêve.

1. Identifiez les médias pertinents pour vous

Il est primordial de cibler les bons médias. Si vous contactez des médias qui ne s’intéressent pas à votre marché ou ne sont pas lus par votre cible, vous passerez forcément à côté de vos objectifs. Sélectionnez les médias selon vos personas de clientèle et selon leur spécialité. Un même marché peut intéresser de nombreux médias, des généralistes au plus spécifiques en passant par les locaux.

Il est donc intéressant de trouver des supports précis qui intéressent votre clientèle (blogs, journaux, revues spécialisées, etc.) et d’établir votre liste en gardant cela en tête.

2. Veillez sur votre marché et vos concurrents

Entretenez une veille régulière sur votre marché et vos concurrents et notez les médias qui en ont déjà parlé. Ces médias-là sont particulièrement qualifiés, car ils ont déjà démontré un intérêt fort pour votre secteur.

Mais cela ne signifie pas que ce sera plus simple. S’ils ont déjà parlé d’un produit/secteur similaire au votre, vous ne paraîtrez plus comme une innovation à leurs yeux. À vous de trouver comment vous différencier et présenter votre actualité sous une nouvelle lumière !

3. Ciblez des journalistes précis

Après avoir identifié le type de médias qui vous intéressent, il est aussi important de cibler plus spécifiquement les journalistes.

Qui est la personne la plus apte à être intéressée par votre histoire et à la publier ? Est-elle compétente, connue ? Est-elle intéressée par votre secteur ? Est-elle donc pertinente pour vous ? Vous pouvez ensuite retrouver leurs comptes sociaux, principalement Twitter, pour avoir un aperçu de leurs centres d’intérêt et vous en servir comme moyen de personnaliser votre approche.

Peut-on contacter les journalistes via les réseaux sociaux ?

Tout dépend du journaliste. Certains peuvent trouver ça trop intrusif, notamment sur Facebook, parfois sur Twitter. De manière générale, si vous souhaitez aborder un journaliste, privilégiez la conversation au simple envoi d’information. Par exemple, réagissez à un de ces derniers articles.

4. Affinez votre ciblage

Il vaut mieux une liste de quelques médias très pertinents et avec qui vous avez de bonnes relations, qu’une longue liste avec qui vous n’aurez que très peu d’interactions et qui vont considéreront comme du spam. En somme, mieux vaut viser que s’éparpiller.

Quelques critères auxquels prêter attention :

Généraliste ou spécialiste ? S’adressent-ils au grand public ou sont-ils experts sur un domaine précis ?

S’adressent-ils au grand public ou sont-ils experts sur un domaine précis ? La ligne éditoriale : critique, vulgarisation, humoristique, analytique… Vous pouvez adapter vos messages à leur façon de traiter l’information.

: critique, vulgarisation, humoristique, analytique… Vous pouvez adapter vos messages à leur façon de traiter l’information. Leur format : font-ils plutôt des chroniques, des reportages ou des interviews ? Proposez du contenu en fonction du format de prédilection du journaliste.

5. Affinez (vraiment) votre ciblage

On n’insistera probablement jamais assez sur cette étape. Les journalistes sont submergés par les informations, surtout celles qui ne les concernent pas. Envoyez une mauvaise information à la mauvaise personne, et vous êtes sûr de vous mettre ce journaliste à dos.

Si vous arrivez à renseigner vos journalistes et médias avec des informations personnalisées et exclusives, ils devraient être plus aptes à vous fournir de la visibilité quand vous en avez le plus besoin.

6. Utilisez une base de données

Il existe des solutions pouvant faciliter la recherche et le ciblage de journalistes. Certaines bases de données vous livrent une liste de contact par secteur, d’autres permettent de chercher par thématique ou sujet des journalistes, afin de mieux qualifier vos contacts.

Meltwater permet par exemple, grâce à un système de recherche par mots-clés, de trouver très facilement les journalistes et influenceurs qui ont déjà écrit sur tel ou tel sujet, et qui peuvent donc être intéressés par votre entreprise.

L’entreprise Tradelab se sert par exemple de cette solution pour contacter directement les journalistes intéressés par son secteur.

Les journalistes apprécient être contactés directement par nos équipes, car nous proposons l’expertise d’un référant sectoriel qui connaît son métier et qui sait en parler.

Christopher Mariel - Tradelab.

Tarak Aoufi, Responsable Communication chez Ankama, se sert quant à lui de la recherche par mots clés pour étendre sa base de journalistes lors de campagnes spécifiques.

Lorsque notre série Wakfu est sortie sur Netflix, la recherche nous a permis de voir qui parlait de Netflix à ce moment-là. Nous avons pu enrichir notre base avec ces contacts avec lesquels je suis en contact quotidiennement.

Tarak Aoufi - Ankama

7. Maintenez votre liste à jour

Créez votre liste de journalistes n’est pas le travail d’une matinée. Il est important de s’assurer que les informations et coordonnées de vos contacts soient à jour, et de suivre leurs changements de rédaction.

Il faut également rester ouvert aux nouvelles opportunités. Si vous remarquez un journaliste qui a écrit sur un sujet intéressant pour vous, renseignez-vous sur lui et ajoutez-le à votre liste !

Il n’est pas simple de construire une liste de médias pertinents. Au final, la chose la plus importante est que cette liste vous soit utile, qualifiée, et qu’elle corresponde à votre clientèle. Dans tous les cas, c’est un bon compromis pour l’influenceur et pour vous.

Cela donne du contenu à votre contact et vous permet d’augmenter votre visibilité. Comme cité précédemment, privilégiez la qualité à la quantité. Choisissez vos médias minutieusement et prenez votre temps.

