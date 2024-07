Comment notre édition semestrielle de 2024 modifie les règles du jeu

Par : Chris Hackney, Directeur Produit de Meltwater

Chez Meltwater, notre objectif est de veiller à ce que la technologie réponde aux besoins de nos utilisateurs. Nous ne nous contentons pas d'ajouter des fonctionnalités pour le plaisir de la nouveauté ou pour suivre la dernière tendance technologique. Notre objectif est de permettre à nos clients d'atteindre des résultats remarquables grâce à des solutions qui simplifient réellement leurs méthodes de travail et les efforts à fournir.

"En démocratisant l'accès aux données et aux analyses complexes, nous permettons à tous les utilisateurs, quelle que soit leur expertise technique, de découvrir des informations précieuses sans effort."

Pour notre édition semestrielle 2024, notre équipe a travaillé d'arrache-pied pour réfléchir à la manière dont nous pouvons améliorer l'utilisation des données relatives à l'actualité et aux réseaux sociaux au sein des organisations. Cela nous a amenés à nous concentrer sur trois éléments qui, selon nous, aideraient les gens à mieux utiliser ces données :

Agir plus rapidement

Rendre l’information accessible

Favoriser la collaboration

Dans cet article, je souhaite expliquer comment les fonctionnalités que nous ajoutons dans cette dernière version répondent à ces objectifs.

Agir plus rapidement

La technologie ne doit pas vous ralentir, mais vous aider à réaliser ce que vous avez à faire plus rapidement. Pour nous, cela signifie réduire le temps nécessaire pour filtrer les informations et obtenir les résultats que vous recherchez.

Le nouvel assistant de recherche IA Explore est un excellent exemple de la manière dont nous y parvenons. L'élaboration d'une requête de recherche peut souvent nécessiter une logique booléenne complexe pour se concentrer sur les données dont vous avez besoin, tout en éliminant les éléments parasites et les faux positifs. L'assistant de recherche AI vous permet de faire tout cela en utilisant un langage simple, de sorte que vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à élaborer et à affiner votre logique de recherche.

Il ne s'agit pas seulement d'IA, nous avons également apporté des améliorations à nos outils qui optimisent les flux de travail, comme l'intégration de notre plateforme de gestion des réseaux sociaux, Engage, et notre outil de marketing d'influence, Klear. Un nouvel outil d'édition vidéo a également été ajouté à Engage pour vous permettre de travailler avec des clips vidéo directement dans l'application.

Tout cela vous permet de gagner du temps en supprimant les silos, de sorte que vous n'avez pas besoin de passer d'une application à l'autre pour accomplir votre travail.

Rendre l’information accessible

Les informations doivent être disponibles et compréhensibles pour tout le monde, et pas seulement pour les experts en analyse, et il est donc nécessaire de faciliter l'interprétation des données.

C'est pourquoi nous nous sommes associés à Microsoft pour créer le nouveau plugin Meltwater Copilot, qui vous permet d'interagir de manière conversationnelle avec notre plateforme afin de faire émerger et de comprendre facilement des informations provenant de milliards de points de données en temps réel.

Il s'agit d'une véritable révolution dans le fonctionnement des outils de veille sociale et médiatique, et nous pensons que cela changera complètement la façon dont les gens utilisent ces outils. Au lieu d'être limité aux interfaces utilisateur conventionnelles focalisées sur les données graphiques, vous serez désormais en mesure d'interagir avec nos outils d'une manière beaucoup plus intuitive et humaine. En résumé, le logiciel s'efface pour vous permettre d'obtenir plus rapidement les informations et les renseignements dont vous avez besoin.

Concrètement comment cela fonctionne ? Imaginez que vous posiez à Meltwater une question telle que " Quelles sont les actualités concernant ma marque cette semaine ?" et que vous receviez instantanément un résumé de la couverture médiatique et des mentions sur les réseaux sociaux de votre marque, le tout en langage clair et naturel, dans des espaces de travail tels que Microsoft Teams.

Ce n'est qu'un simple exemple, mais grâce à la puissance combinée de Copilot de Microsoft et des données de Meltwater, il est plus facile que jamais de trouver des informations exploitables qui peuvent avoir un impact réel sur votre prise de décision.

De plus, notre travail sur Copilot jette les bases pour que ces mêmes questions-réponses conversationnelles soient éventuellement intégrées à la plateforme principale de Meltwater.

Vous pouvez en savoir plus sur le fonctionnement du plugin Meltwater Copilot en regardant cette vidéo.

Je tiens à remercier Andy Revels, David Delgado et Angelica Gutierrez, nos responsables produit et expérience utilisateur, pour cette avancée fantastique, ainsi que nos équipes d'ingénieurs Karma, Knowledge Graph, Linear Digressions et Core Apps, sans qui cela n'aurait pas été possible.

En outre, vous trouverez des synthèses générées par l'IA dans nos outils de veille sociale et de veille médiatique et de connaissance client, qui vous aideront à comprendre plus facilement ce que les données révèlent.

Favoriser la collaboration

L'information n'a de valeur que si elle est utilisée pour prendre des décisions plus avisées. Nous voulons vous aider à mettre les informations de notre plateforme à la disposition des décideurs de l'ensemble de l'organisation.

Le plugin Meltwater Copilot permettra aux clients d'interagir avec nos données directement au sein de Microsoft Teams et de la suite Microsoft Office. Ainsi, non seulement il est désormais beaucoup plus facile d'interroger et de comprendre nos données, mais il est également possible de le faire à partir des outils que vous et votre équipe utilisez tous les jours.

La collaboration s'en trouve renforcée, car vous pouvez trouver, partager et discuter des actualités et des données sociales avec vos collègues au même endroit.

Vous n'avez plus besoin d'interrompre votre flux de travail pour savoir comment utiliser une nouvelle application. Vous n'avez pas besoin d'attendre qu'un analyste effectue la recherche et vous explique les résultats. Vous pouvez simplement poser la question, en langage simple, à partir de l'outil dans lequel vous travaillez déjà.

Cela permet donc un accès beaucoup plus large aux informations dans l'ensemble de l'entreprise et garantit que tout le monde fonde sa prise de décision sur les mêmes sources de données, ce qui assure une plus grande cohérence. Et si tous les membres de l'entreprise sont désormais en mesure de trouver facilement des informations, au lieu qu'elles soient restreintes à une seule équipe, cela peut favoriser une dynamique de prise de décision plus efficace et plus rapide qui a un impact sur l'ensemble de l'entreprise.

Nous sommes toujours ravis de vous présenter de nouvelles fonctionnalités et des améliorations de produits, mais nous pensons vraiment que notre édition semestrielle 2024 a quelque chose de spécial, et nous sommes impatients de voir ce que nos clients vont en faire.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les nouvelles mises à jour.