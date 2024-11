Par : Chris Hackney, Directeur Produits de Meltwater

Pour notre deuxième mise à jour majeure de 2024, nous avons concentré nos efforts sur des améliorations qui vous donneront un véritable avantage ! Nous vous proposons des outils qui permettent d’obtenir de meilleurs résultats tout en gagnant du temps.

Les professionnels des relations publiques et du marketing sont confrontés à un volume croissant de données issues des réseaux sociaux, d’Internet et des médias traditionnels. Ces données pourraient transformer leurs entreprises, s’ils disposaient des moyens nécessaires pour en extraire des informations exploitables. Selon Forrester, 73 % des données d'une entreprise ne sont jamais analysées, ce qui signifie qu'une immense quantité d’informations reste inexploitable pour la plupart des organisations.

Chez Meltwater, nous croyons qu’en développant des outils qui simplifient l’analyse et la mise en lumière des données, nous aidons nos clients à libérer un potentiel encore plus grand pour leurs entreprises.

Gagner du temps

Pour beaucoup d'entre nous, les journées semblent toujours trop courtes pour tout accomplir. Nous pensons que gagner du temps ne doit pas signifier sacrifier la qualité ou réduire les coûts, mais que la technologie peut nous aider à atteindre nos objectifs plus rapidement.

Dans l'édition de fin d'année de Meltwater, nous avons intégré des améliorations conçues pour optimiser votre temps. Parmi celles-ci figure notre nouvel assistant de plateforme, un outil d'intelligence artificielle qui vous permet d'accéder facilement à toutes sortes de ressources en posant simplement des questions en langage naturel. Que vous cherchiez des informations sur votre compte (par exemple, comment contacter votre représentant Meltwater), que vous ayez besoin d’aide pour trouver du contenu ou rédiger un argumentaire, ou encore que vous ayez une question sur votre activité au sein de Meltwater, il vous suffit de poser la question.

Autre exemple de gain de temps : la recherche de journalistes par IA, ajoutée à notre solution de relations médias. Les professionnels des relations publiques peuvent désormais entrer les messages clés de leur campagne, leurs communiqués de presse ou leurs pitchs dans l’outil, et l’IA identifiera jusqu’à 200 contacts médias qui correspondent au mieux à leurs objectifs. Fini le tri et la recherche manuels de journalistes : cette tâche est désormais réalisée en quelques secondes.

Nous allons bientôt lancer un nouvel assistant IA pour le marketing d'influence dans Klear, qui vous permettra d'interagir avec la plateforme en langage naturel. Que vous cherchiez de nouveaux influenceurs, souhaitiez analyser les performances de vos campagnes, ou recherchiez des idées, cet assistant est là pour vous accompagner à tout moment.

Les responsables des médias sociaux peuvent désormais voir tous leurs posts dans le calendrier de Meltwater Engage, même ceux publiés directement sur les plateformes, offrant ainsi une vue d'ensemble complète de votre contenu sur tous vos canaux sociaux. Nous avons également ajouté une fonction d'approbation à plusieurs niveaux dans Engage, simplifiant considérablement la révision et l'approbation des contenus avant leur publication et évitant les blocages dans le processus.

Ce ne sont là que quelques exemples des améliorations que nous avons apportées pour vous faire gagner du temps avec cette nouvelle version.

Exploitez vos insights

La connaissance est au cœur de la mission de Meltwater. Nous nous engageons à aider nos clients à décoder les tendances et modèles enfouis dans les données mondiales, afin de transformer ces informations en avantages commerciaux tangibles.

Cependant, les informations perdent de leur valeur si elles restent cloisonnées dans des rapports ou des tableaux de bord sans jamais conduire à l’action. C’est pourquoi, dans cette nouvelle version, nous avons aussi mis l’accent sur la manière de faciliter la mise en œuvre concrète de ces connaissances.

Parmi les nouveautés, l'onglet Analyse de la marque se distingue : il regroupe automatiquement tous les indicateurs clés de performance de votre marque, accompagnés de résumés générés par IA sur les actualités et tendances des réseaux sociaux, offrant une vue d'ensemble actualisée et instantanée de la santé de votre marque.

Nous avons également ajouté une fonctionnalité qui rend le partage des insights Meltwater plus dynamique et puissant. Plutôt que de limiter vos rapports et tableaux de bord à des PDF statiques, vous pouvez désormais partager des rapports interactifs avec vos parties prenantes, leur permettant ainsi de plonger dans les données et de les explorer en profondeur, même sans avoir leur propre accès Meltwater.

Cette innovation est soutenue par notre investissement continu dans des données de haute qualité, qui facilite l’identification des insights et renforce la crédibilité de vos rapports auprès des parties prenantes. Notre partenariat renouvelé avec Reddit en est un bel exemple : il garantit à nos clients un accès à long terme aux conversations authentiques et non filtrées des consommateurs sur cette plateforme.

Établir des relations solides

Qu'il s'agisse de clients, d'influenceurs, de journalistes ou de parties prenantes internes, développer des relations solides nous aide à atteindre nos objectifs plus facilement. Ainsi, le troisième objectif principal de cette version du produit a été de vous fournir les outils nécessaires pour entretenir les relations essentielles à votre entreprise.

Dans Klear, nous avons ajouté une fonctionnalité simple mais puissante qui vous permet de visualiser l'historique complet des conversations entre votre entreprise et tout influenceur via une boîte de réception unifiée. Cela signifie que vous disposez instantanément de tout le contexte nécessaire chaque fois que vous interagissez avec une personne, ce qui rend les échanges plus authentiques et personnalisés, basés sur leurs interactions précédentes avec votre marque plutôt que de se limiter à un e-mail de sensibilisation standard.

En ce qui concerne les relations publiques, vous pouvez maintenant recevoir des alertes lorsqu'un profil de contact média est mis à jour avec de nouveaux détails, par exemple lors d'un changement d'emploi. Cela vous permet de rester informé des évolutions au sein des médias que vous ciblez, facilitant ainsi un engagement plus pertinent et efficace.

Vous avez également accès aux taux d'ouverture de vos campagnes par e-mail au niveau des contacts individuels, alors qu'auparavant cette analyse était uniquement possible sur l'ensemble d'une liste de médias. Vous pouvez donc désormais identifier facilement les journalistes les plus engagés dans votre campagne et concentrer vos efforts sur eux, tout en adaptant votre message pour ceux qui sont moins réactifs.

Encore plus à venir !

Dans cet article, je vous ai présenté les principales nouveautés de l'édition de fin d'année 2024, ainsi que la stratégie derrière cette mise à jour. Pour une vue plus détaillée des ajouts, je vous invite à consulter la page dédiée aux mises à jour du produit.

Beaucoup de nouveautés sont encore à venir. C'est une période passionnante pour Meltwater, car nous continuons à intégrer les capacités de l'IA à notre plateforme tout en renforçant notre partenariat innovant avec Microsoft Copilot.