La prévoyance est l'une des ressources les plus précieuses dont puisse disposer un spécialiste du marketing. Comprendre les besoins des consommateurs et y répondre avant ses concurrents est un moyen sûr de réussir en affaires. C'est pourquoi les leaders du secteur ont recours à la prévision des tendances pour prendre certaines de leurs décisions commerciales les plus risquées mais aussi les plus cruciales.

Si vous souhaitez mieux comprendre ce qu'est la prévision des tendances et comment elle est réalisée, vous êtes au bon endroit ! Vous trouverez ci-dessous un aperçu détaillé des prévisions de tendances pour les professionnels du marketing, des relations publiques et de la communication :

Qu'est-ce que la prévision des tendances ?

La prévision des tendances est la pratique qui consiste à faire des prédictions éclairées sur la façon dont les tendances vont changer et se développer au fil du temps.

En général, l'objectif final de la prévision des tendances, en anglais 'Trend Forecasting', est de produire des modèles et des projections sur l'évolution d'une tendance. Les spécialistes du marketing utilisent les prévisions de tendances pour créer des stratégies qui anticipent les besoins des consommateurs et réduisent les risques pour les marques et les organisations.

Prédiction des tendances vs prévision des tendances

La prédiction des tendances est fréquemment confondue avec la prévision dans de multiples circonstances. En réalité, toutes deux se basent sur des données, des études et d'autres renseignements pour parvenir à des conclusions sur l'évolution de l'industrie, du marché et des comportements d'achat.

Cependant, dans certains cas, il y a une subtile différence entre les deux qui peut être utile pour planifier les résultats des études de marché, les données démographiques et d'autres analyses. Dans ces situations, la prédiction des tendances utilise ce processus pour déterminer quelles nouvelles tendances vont émerger, alors que la prévision des tendances l'utilise pour déterminer comment les tendances déjà identifiées vont se développer.

Prévision des tendances à court terme vs à long terme

La prévision des tendances est souvent divisée en deux catégories temporelles :

La prévision des tendances à court terme vise à anticiper l'évolution des tendances, en particulier des micro-tendances, dans un avenir proche. Ce type de prévision concerne le mois, le trimestre, la saison ou les deux années à venir.

La prévision des tendances à long terme, qui prévoit comment les tendances, en particulier les macro-tendances, évolueront sur des années, des décennies ou plus.

Les prévisions à long terme requièrent généralement des ensembles de données contenant des périodes plus étendues que celles nécessaires pour les prévisions à court terme.

Qu'est-ce que la prévision par projection de tendances ?

La projection des tendances est un sous-ensemble de la prévision des tendances qui utilise des données et des modèles historiques pour émettre des hypothèses et/ou modéliser la façon dont les tendances évolueront dans un avenir à long terme ou à court terme.

Qu'est-ce que l'analyse des tendances ?

L'analyse des tendances est un sous-ensemble de la prévision des tendances qui, comme la projection des tendances, utilise des données historiques et des modèles pour déterminer comment une tendance va évoluer.

La prévision des tendances peut aller au-delà de l'analyse quantitative pour inclure la prévision qualitative, qui formule des hypothèses sur l'évolution des tendances en se basant sur l'analyse de leurs origines, moteurs, contexte, et d'autres forces. Cette approche plus large peut nécessiter davantage de recherches, de données, et d'outils avancés que la simple projection des tendances.

Quelles sont les méthodes de prévision des tendances ?

Les stratégies que vous utilisez pour anticiper les tendances dépendent complètement de vos besoins, de vos objectifs, de l'environnement de votre entreprise, etc. En règle générale, cependant, elles se classent dans les catégories suivantes de méthodes de prévision des tendances :

La méthode des données historiques

Comme son nom l'indique, cette méthode implique un jugement basé sur des modèles passés. Cela peut souvent impliquer beaucoup d'observation et d'expérience, combinées à la recherche, pour créer des prédictions générales. Cette méthode est utilisée de manière formelle ou informelle et peut être la seule option lorsque des données concrètes ne sont pas disponibles. Cependant, elle est aussi beaucoup plus susceptible de donner lieu à des erreurs humaines et à des préjugés.

La méthode qualitative

Les prévisions qualitatives reposent sur la collecte et l'analyse minutieuses d'informations provenant d'un large éventail de sources, allant des données d'opinion des consommateurs aux livres d'histoire. Les analystes utilisent ensuite ces informations et leur expertise pour prédire l'évolution d'une tendance.

Cette approche nécessite un investissement important en termes de temps et d'attention pour repérer les schémas et les thèmes récurrents, la rendant ainsi plus appropriée pour les spécialistes du domaine. Néanmoins, elle peut s'avérer être le choix le plus judicieux dans des contextes où les facteurs d'impact sont multiples et où la créativité est de mise.

La méthode statistique

Les prévisions statistiques reposent sur de vastes ensembles de données (big data) et sur des analyses complexes assistées par ordinateur afin de prédire l'évolution future d'une tendance. Les analystes de données emploient cette technique de prédiction des tendances pour élaborer des modèles statistiques extrêmement précis. Cette approche est fréquemment plus rapide et, dans de nombreux cas, plus précise et plus impartiale que les prévisions basées sur le jugement, mais en l'absence de bonnes données, elle peut également négliger un contexte

Notre plateforme d'écoute sociale et d'analyse propose des solutions avancées qui intègrent l'analyse des sentiments, la reconnaissance d'images et d'autres fonctionnalités afin de remédier à ce genre d'omissions pour les professionnels du marketing.

Il est souvent essentiel, lorsqu'il s'agit de prédire des tendances, de fusionner des approches qualitatives et statistiques pour allier la précision des calculs statistiques à la compréhension concrète du monde par un individu expert. C'est à ce moment que l'importance d'avoir des outils performants se manifeste.

Avec les solutions appropriées, les marketeurs axés sur les données sont en mesure d'établir des prévisions globales, informées et précises concernant les tendances à tous les niveaux.

Exemples de prévisions de tendances

Maintenant que nous avons abordé les tenants et les aboutissants de la prévision des tendances, voyons ce qu'il en est dans la pratique.

Prévision des évolutions dans le secteur technologique : En 1965, Gordon Moore, l'un des fondateurs d'Intel, a prédit avec justesse que à mesure que les ordinateurs deviendraient plus puissants, ils deviendraient également moins coûteux et plus accessibles au consommateur moyen.

En 2015, un expert en prévisions de mode a analysé la base de données des médias IMDB afin de prédire l'impact des futurs films de science-fiction sur la tendance des motifs et des dessins inspirés par l'espace.

Les professionnels des paris sportifs ont utilisé les données historiques des athlètes et des modèles statistiques afin de prédire avec précision les gagnants de quasiment toutes les étapes du circuit 2019 de l'Association professionnelle de golf.

Prévisions des tendances dans le domaine de la beauté : Shiseido, l'un des leaders dans la fabrication de produits de beauté, utilise la plateforme d'écoute sociale et d'analyse de Meltwater pour anticiper les tendances en matière de préférences de communication marketing pour divers publics segmentés en fonction de leurs intérêts partagés.

Conseils sur la prévision des tendances

Grâce aux outils appropriés, il est possible de prévoir les tendances à n'importe quelle échelle. Cependant, il existe des actions que vous pouvez entreprendre pour prendre l'avantage sur vos principaux concurrents. Suivez ces suggestions pour améliorer vos prévisions.

Suivre les revues spécialisées et sectorielles.

Ces publications fournissent le niveau de contexte et de compétence qui peut faire évoluer votre programme de prévision des tendances. Bien qu'il soit idéal de parcourir ces publications de façon exhaustive, la réalité est que la plupart d'entre nous manquent de temps. Utilisez votre outil de veille médiatique pour suivre les sujets pertinents dans ces publications et identifier les groupes de sujets et les récits importants dès qu'ils apparaissent.

Soyez attentifs aux discussions de leaders sous-estimés.

L'écoute des opinions des consommateurs (par le biais de l'intelligence économique) est indispensable, mais les spécialistes du marketing ignorent trop souvent les leaders qui influencent le plus directement les opinions et le comportement des consommateurs. L'écoute sociale ciblée peut vous aider à trouver et, surtout, à comprendre ces leaders. Par exemple, Pernod Ricard s'intéresse de près aux opinions et aux préférences des barmen pour prédire les tendances en matière de cocktails, et Haleon se tourne vers les hygiénistes dentaires pour savoir comment entrer en contact avec les consommateurs de ses marques de produits de santé dentaire.

Examinez les concurrents potentiels.

Que peuvent apprendre les marques de chaussures de sport des marques de chaussures de luxe ? Que peuvent apprendre les cafés aux fabricants de boissons ? Et que peuvent apprendre les concessionnaires de motos des magasins de cyclisme ? Beaucoup de choses ! Le suivi et l'analyse comparative de votre marque par rapport à ses concurrents directs et indirects peuvent révéler de nouvelles tendances et trajectoires en centrant complètement les consommateurs.

Tenir compte des informations non textuelles.

Aujourd’hui, les éléments visuels tels que les images, les gifs et les mèmes jouent un rôle essentiel dans la communication en ligne. Les analyses qui combinent des éléments textuels et visuels sont plus robustes que celles qui ne le font pas. Les avancées de l'intelligence artificielle, notamment dans la vision par ordinateur alimentée par l'IA, ont rendu l'analyse visuelle indispensable dans toute solution de renseignement client. Par exemple, notre plateforme utilise la technologie de vision artificielle pour repérer et étudier des logos, des visages, des scènes, des objets et d'autres éléments visuels afin d’identifier les tendances émergentes.

Gardez un sens des perspective.

La prévision des tendances réduit les risques pour les entreprises, mais il ne faut jamais oublier que rien n'est sûr à 100 %. Le début de la pandémie de COVID-19 en 2020 est un exemple évident de la façon dont des événements imprévus peuvent anéantir même les projections et les plans les mieux pensés.

Le dernier point à retenir sur la prévision des tendances

Voici un aperçu approfondi de ce qu'est la prévision des tendances et de la manière dont elle est effectuée. Il y a beaucoup plus à explorer sur ce sujet, mais si vous deviez retenir un point de cette vue d'ensemble, c'est que les prévisions de tendances sont efficaces seulement si les données et les outils utilisés pour les réaliser le permettent.

