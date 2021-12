Comment détecter des influenceurs en analysant votre audience ?

Trouver les bons influenceurs reste aujourd’hui un des défis majeurs du marketing d’influence. Heureusement, il existe de plus en plus d’outils pour nous aider.

Utiliser les données sociales lors de l’élaboration d’une campagne de marketing d’influence permet de trouver les personnes influentes auprès du public ciblé. Après avoir défini votre public cible, vous pouvez, grâce à l’analyse d’audience, trouver les influenceurs les plus pertinents pour ce public cible.

Pourquoi analyser votre audience lorsque vous cherchez des influenceurs ?

Lors de votre cartographie d’influenceurs, analyser et segmenter votre audience vous aide sur deux points :

Avoir une connaissance approfondie de votre cible et la mettre au centre de votre stratégie.

Diffuser un message plus pertinent et efficace, car transmis par une personne avec laquelle le consommateur a une affinité.

Une marque d’équipements sportifs attirera une audience vaste, intéressée par le sport au sens général. Mais parmi cette masse de consommateurs, il y aura différents sous-groupes avec des affinités pour différentes disciplines sportives … Pourquoi collaborer avec un pilote de F1 si votre message sera principalement vu par des passionnés de ski ?

Voyons un exemple pratique, avec une analyse réalisée cette semaine.

Suite à la dernière édition d’un des plus importants événements tech de l’année, le CES 2020 qui a eu lieu la semaine dernière à Las Vegas, nous avons décidé d’analyser l’audience de cet événement, pour voir ce que nous pourrions découvrir.

Parmi les personnes qui ont mentionné le salon sur les médias sociaux, nous avons découvert trois segments principaux avec des intérêts spécialisés :

Le segment « Entertainment » , intéressé par le secteur du divertissement grand public,

, intéressé par le secteur du divertissement grand public, Le segment « Innovation » composé de personnes suivant les dernières nouveautés technologiques

composé de personnes suivant les dernières nouveautés technologiques Le segment « Fintech » comprenant les experts et amateurs d’actualités financières.

Si nous recherchons des influenceurs pour l’ensemble de l’audience de l’événement, nous obtenons un panel d’influenceurs avec des personnalités de premier plan du monde de la tech, comme Elon Musk, Bill Gates et Tim Cook.

Mais que se passe-t-il si nous nous concentrons sur chacun des segments et que nous cherchons des influenceurs pour ces groupes spécifiques ?

Les influenceurs varient alors en fonction des affinités de chaque segment.

Ainsi, pour le segment « Entertainment », nous avons découvert que les profils ci-dessous seraient les influenceurs parfaits pour atteindre cette communauté.

Ce segment étant le plus important au sein de l’audience totale, nous trouvons dans cette liste de nombreuses personnalités « grand public », avec des dirigeants comme Jack Dorsey ou Marissa Mayer et des influenceurs comme Marques Brownlee et Gary Veynerchuk.

Pour affiner notre recherche, il est possible ensuite de filtrer selon la taille de la communauté, pour détecter des micro ou nano-influenceurs pertinents pour ce segment.

En analysant le segment « Fintech », nous constatons que les influenceurs identifiés sont étroitement liés au monde des entreprises technologiques, avec des PDG et fondateurs de sociétés spécialisées dans les fintechs.

Et pour les membres du segment « Innovation », les influenceurs sont des personnes avec un profil plus senior dans les domaines de l’innovation et de la communication, occupant des postes comme Chief Innovation Officer ou Head of Digital Transformation. La plupart ont également des profils de conférenciers ou d' »évangélistes ».

Mais… Et si nous analysons à nouveau chacun de ces segments ?

Nous identifions alors de nouveaux sous-segments, qui mettent en évidence de nouveaux sujets d’influence pour ces nouveaux groupes.

Par exemple, en produisant un rapport d’analyse d’audience du segment « Innovation », nous avons découvert différents sous-segments, que nous avons appelé Robotics, Security ou encore Strategists et dont les principaux influenceurs sont des experts dans le domaine.

Ainsi, segmenter votre public lorsque vous cherchez des influenceurs vous permet de :

Comprendre les segments dont votre audience est composée.

Avoir une connaissance approfondie de chacun des groupes : leurs intérêts, leurs motivations, leurs affinités…

Identifier les influenceurs les plus pertinents et uniques pour chacun de ces segments et sous-segments.

En bref : cela vous aide à placer votre public au centre de votre stratégie et à le toucher avec le bon message par le biais des bons influenceurs dans les bons médias.

Et vous, voulez-vous développer une stratégie centrée sur votre public et trouver les influenceurs les plus pertinents ? Demandez une démonstration gratuite de notre solution d’analyse d’audience et nous serons heureux de vous aider à découvrir tout ce que vous cache votre audience !