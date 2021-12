7 cas d’usages de l’analyse d’audience pour optimiser vos campagnes

L’analyse d’audience (ou profiling d’audience) est l’une des ressources les plus précieuses dont disposent les différents métiers évoluant au sein des agences ou des marques qui ont internalisé leur communication et marketing.

De l’analyse des comportements à la recherche d’influenceurs jusqu’à la mesure de la performance : cette innovation apporte une valeur ajoutée à chacune des phases de développement d’une campagne.

Nous allons donc présenter dans cet article 7 applications pratiques de l’analyse d’audience, pour des campagnes plus performantes.

Qu’est-ce que l’analyse d’audience ?

L’analyse d’audience est une des technologies d’analyse des médias sociaux, qui consiste à analyser une audience suivant un même compte social ou s’exprimant sur un même sujet.

Cela permet de créer un portrait socioaffinitaire de cette audience, qui va prendre en compte les caractéristiques sociodémographiques des internautes, comme l’âge, le sexe, la localisation, et des critères plus complexes, comme leurs comportements et leurs interactions.

L’intérêt majeur de l’analyse d’audience est qu’elle permet de déterminer les segments, ou communautés, qui composent la dite audience. En segmentant une audience en groupes ayant des comportements similaires, les efforts marketing peuvent ensuite être adaptés pour atteindre le public le plus susceptible d’offrir le meilleur retour sur investissement.

Pour plus d’informations sur la segmentation, vous pouvez retrouver notre article où nous analysons les différents segments de la communauté d’Air France.

7 cas d’usages de l’analyse d’audience

1. Approfondir sa veille concurrentielle

L’analyse d’audience vous permet d’avoir une connaissance approfondie de votre concurrence : son public et les segments qui le composent, ainsi que les campagnes sur lesquelles vos concurrents travaillent.

L’analyse d’audience permet également d’identifier les chevauchements entre le public d’une campagne, le public ciblé et le public de vos concurrents.

En comparant ces données avant et après une campagne, vous pourrez mesurer avec précision l’impact de votre campagne et approfondir votre veille concurrentielle.

2. Réaliser des études et segmentations des consommateurs plus précises

Les insights fournissent une description détaillée de votre audience et des segments qui la composent, dont leurs intérêts et leurs comportements les plus pertinents.

Vous pouvez utiliser ces informations pour générer des personas basés sur la data. Ces personas vous aideront à fonder votre stratégie. Si vous êtes une agence, ces informations sont essentielles pour élaborer le pitch pour des clients potentiels.

3. Détecter les influenceurs les plus pertinents

Trouver les bons influenceurs est essentiel pour une campagne de marketing d’influence réellement efficace. Et en 2020, cette étape représente toujours un des principaux challenges de l’influence !

Grâce à l’analyse d’audience, il est possible d’identifier, analyser et classer les macro, micro et nano-influenceurs les plus pertinents, tant pour l’audience cible que pour chacun des segments qui la composent, selon leurs différents centres d’intérêt.

Une fois la campagne influenceurs passée, l’analyse d’audience facilite l’identification des influenceurs et des contenus qui ont eu le plus grand impact sur l’audience et ses différents segments.

Pour aller plus loin : Comment mesurer le ROI du marketing d’influence ?

4. Mettre en place une veille médias sociaux segmentée

Vous pouvez également aller plus loin que la stratégie traditionnelle de veille médias sociaux, en créant des requêtes de social listening basées sur des segments précis de votre audience, à la fois dans les conversations historiques et en temps réel.

Identifier les tendances dans ces conversations et générer des « moments » en temps réel est l’une des possibilités offertes par l’analyse d’audience. De cette façon, il est possible de créer des conversations plus pertinentes en segmentant votre audience selon certaines affinités et d’obtenir des renseignements sur ces groupes à partir de l’analyse des données sociales.

4. Optimiser votre stratégie média pour un meilleur retour sur investissement

Le mix média idéal peut être généré en combinant les médias earned et paid les plus performants grâce aux informations fournies par l’analyse d’audience.

En découvrant quelles plateformes sociales et quels médias sont les plus adaptés aux publics cibles, un ciblage totalement personnalisable peut être créé pour avoir un impact efficace et efficient sur les publics concernés.

Ces segmentations personnalisées peuvent aussi servir de base pour les campagnes sur les plateformes publicitaires telles que Facebook, Twitter, Instagram, etc. en renseignant les différents publics et segments identifiés.

Les meilleures occasions de générer des alliances et des partenariats se présenteront lorsque vous découvrirez les marques envers lesquelles chaque segment cible montre le plus d’intérêt.

C’est une analyse facilement réalisable avec l’audience intelligence, qui vous permet d’identifier les marques les plus suivies par votre audience.

Vous pouvez ensuite analyser l’audience de chaque marque détectée pour mieux comprendre leur public et voir si un partenariat avec celle-ci serait pertinent pour vous ou non.

7. Personnaliser vos contenus pour mieux engager votre audience

L’analyse d’audience permet de découvrir quel contenu résonne le plus pour chaque segment différent de votre audience, en identifiant à la fois le contenu qu’ils consomment et les publications sur les réseaux sociaux avec lesquelles ils interagissent le plus.

La capacité de personnaliser les messages pour attirer et engager les différents segments individuellement est l’une des valeurs générées par l’analyse d’audience.

Vous pouvez créer une stratégie de contenu gagnante en utilisant les mots-clés et les termes les plus populaires utilisés par chaque segment et en choisissant les canaux qui génèrent les meilleures performances pour chaque segment.

En produisant des rapports sur les contenus qui ont suscité le plus d’engagement parmi les publics cibles, vous disposerez également d’informations sur les différents publics qui serviront de base pour éclairer la stratégie de vos futures campagnes.

Si vous souhaitez découvrir notre plateforme d’analyse d’audience et comment elle peut vous aider dans ces cas d’utilisation et d’autres, demandez-nous une démonstration gratuite !