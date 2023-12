En tant que professionnel des réseaux sociaux ou du marketing digital, vous passez probablement beaucoup de temps à vérifier la dernière mise à jour de l'algorithme d'Instagram, les sujets tendance du moment sur les réseaux sociaux et à regarder des webinaires sur le marketing de contenu tout au long de votre journée ?

Nous savons qu'en tant que spécialiste du marketing votre temps est limité, et pourtant la quantité d'informations et de connaissances dont vous avez besoin pour faire votre travail efficacement est infinie, étant donné la rapidité avec laquelle évolue l'espace du marketing digital.

C'est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleurs podcasts marketing que vous devriez écouter pour améliorer vos compétences. Les podcasts sont une excellente option pour distiller beaucoup d'informations importantes en un seul endroit, et ils peuvent même être écoutés pendant les déplacements ! Que vous soyez dans les transports, à la salle de sport ou en pause déjeuner, les podcasts marketing sont une solution intéressante pour les professionnels occupés.

Vous ne savez pas par où commencer ? Parcourez les options ci-dessous pour trouver des idées ! 🎙️

Contenu

Les meilleurs podcasts sur le marketing en général (en anglais)

Le marketing rassemble de nombreux domaines mais l'objectif final reste le même. Ces podcasts sont parfaits pour avoir un aperçu de l'industrie du marketing dans son ensemble et sont également utiles pour ceux qui débutent leur carrière.

Everyone Hates Marketers

Everyone Hates Marketers est un podcast sans fioritures, où les auditeurs reçoivent des conseils non filtrés sur la façon de générer plus de prospects, de clients et de profits à long terme grâce à des tactiques de marketing appropriées.

Quelques épisodes que nous recommandons d'écouter :

L'Art et la Science des Campagnes Marketing qui Parlent au Cerveau (version originale : The Art & Science of Marketing Campaigns that Speak to the Brain)

Comment réveiller l'intrépide marketeur qui sommeille en vous (en 3 étapes) (version originale : How to Awaken the Fearless Marketer in You (3 Steps))

Comment trouver une multitude d'idées non conventionnelles à l'infini ? (version originale : How to Come Up With Endless Unconventional Ideas)

Écoutez le podcast Everyone Hates Marketers

Marketing School

Vous cherchez des conseils et des discussions sur tous les aspects du marketing ? C'est exactement ce que propose ce podcast sur le marketing. Dirigé par Neil Patel, expert en référencement et en marketing, et Eric Siu, chef d'entreprise, il aborde une multitude de sujets tels que le marketing de contenu, les réseaux sociaux, le marketing par e-mail et le marketing de référencement.

Quelques épisodes que nous recommandons d'écouter :

La meilleure manière de publier quotidiennement sur les réseaux sociaux (version originale : The Optimal Way To Post To Social Daily)

L'essor des dé-influenceurs (version originale : The Rise of De-Influencers)

L'éditeur vidéo IA qui multipliera par 10 votre création de contenu (version originale : The AI Video Editor That Will 10x Your Content Creation)

Écoutez le podcast de la Marketing School sur

Conseillé : Pour en savoir plus sur l'optimisation des moteurs de recherche, consultez Génération de leads : comment mettre en place une stratégie ?

The Art of Online Business

Rick Mulready apporte des conseils, des idées stratégiques, des études de cas et plus encore pour vous aider à développer votre entreprise. Que vous soyez un freelance cherchant à optimiser son activité secondaire ou un entrepreneur essayant de faire décoller son entreprise, ce podcast vous aidera à apprendre comment le faire en utilisant les canaux de marketing digital.

Quelques épisodes que nous recommandons d'écouter :

Comment établir son pipeline commercial de vente sur TikTok sans avoir besoin d'un grand nombre d'abonnés (version originale : How To Build a Simple TikTok Sales Funnel Without a Large Following)

Les publicités Facebook/IG : Comment savoir si vous êtes prêt à augmenter votre activité ? ?(version originale : Facebook/IG Ads: How Do You Know When You’re Ready to Scale?)

La lutte invisible : Naviguer dans le domaine de la santé mentale en tant qu'entrepreneur (version originale : The Invisible Struggle: Navigating Mental Health as an Entrepreneur)

Écoutez le podcast Art of Business sur :

Marketing Over Coffee

Si vous n'avez pas le temps de vous lancer dans un podcast d'une heure, ce podcast est fait pour vous. Ses épisodes courts, percutants et divertissants abordent des sujets d'actualité dans le domaine du marketing d'un point de vue rafraîchissant et amusant.

Quelques épisodes que nous recommandons :

Marketing et Gaming avec Chris Erb (version originale : Marketing and Gaming with Chris Erb)

Nous renforçons votre intelligence (version originale : We’re Augmenting Your Intelligence)

Le cycle de vie d'une agence (version originale : The Agency Lifecycle)

Écoutez le podcast Marketing Over Coffee sur :

Les meilleurs podcasts sur le marketing digital (en anglais)

Le marketing digital représente l'avenir, combinant les outils technologiques avec les outils de storytelling fondamentaux du marketing. Ces podcasts sont parfaits pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du marketing digital, qu'ils soient expérimentés ou débutants!

Online Marketing Made Easy

Vous vous demandez comment développer votre liste d'adresses e-mail ? Vendre plus de produits ? Accroître votre portefeuille client ? Promouvoir vos produits ou services à l'aide de publicités Facebook ?

En tant qu'animatrice de ce podcast, Amy Porterfield met à profit ses vastes connaissances en marketing pour répondre à certaines des questions les plus fréquemment posées par les professionnels du marketing. Le podcast d'Amy Porterfield est l'un des podcasts de marketing digital les mieux classés, même parmi les professionnels du marketing les plus chevronnés.

Quelques épisodes que nous recommandons :

Les indicateurs marketing vous dépassent ? Découvrez ceux que nous suivons et pourquoi (version originale : Overwhelmed By Marketing Metrics? Learn Which Ones I Track & Why)

ChatGPT, l'IA et comment l'utiliser dans le cadre du marketing (version originale : ChatGPT, AI, & How To Use It In Your Marketing)

Se démarquer du reste du monde : comment créer une marque unique et originale ? (version originale : Cut Through The Noise: How To Create A Unique Personal Brand)

Écoutez le podcast Online Marketing Made Easy :

Perpetual Traffic

Le podcast de marketing digital Perpetual Traffic est animé par Kasim Aslam et Ralph Burns. Ils discutent des moyens de maximiser le trafic vers votre site web et d'augmenter les conversions. Si vous cherchez à diversifier et à augmenter les ventes de votre entreprise, ce podcast est fait pour vous.

Quelques épisodes que nous recommandons d'écouter (en anglais) :

Combien faudrait-il dépenser en publicité numérique ? (version originale : How Much Should You Spend On Digital Advertising?)

Pourquoi les publicités YouTube surpassent les publicités Facebook à tous les coups avec Aleric Heck (version originale : Why YouTube Ads Beats Facebook Ads Every Time With Aleric Heck)

10 astuces avérées pour générer plus de trafic (version originale : 10 Proven Perpetual Traffic Nuggets For Driving More Traffic)

Écoutez le podcast Perpetual Traffic :

Recode Decode

Kara Swisher, journaliste de la Silicon Valley, anime Recode Decode, un podcast sur le marketing digital qui présente des experts en technologie qui discutent business, de l'industrie technologique et de la façon dont leurs grandes idées vont changer le monde. Swisher n'a pas peur de confronter les plus grands noms de la technologie (Zuckerberg, Benioff, Dorsey) aux dommages que leurs plateformes causent dans le monde entier, ce qui donne lieu à des conversations inconfortables mais nécessaires.

Quelques épisodes que nous recommandons d'écouter (en anglais) :

L'I.A. peut-elle vous apprendre à mieux écrire ? (version originale : Can A.I. Teach you to write better?)

Comment Stitch Fix utilise les data pour vendre plus de vêtements, et pourquoi la PDG Katrina Lake est convaincue que le commerce de détail a un avenir (version originale : How Stitch Fix uses data to sell more clothes, and why CEO Katrina Lake hopes retail has a future)

La stratégie 360 de SiriusXM avec la directrice générale Jennifer Witz (version originale : SiriusXM’s 360 strategy with CEO Jennifer Witz)

Écoutez le podcast Recode Decode sur

Niche Pursuits

Pour ceux qui souhaitent développer leur marque ou leur activité par le biais de l’affiliate marketing, ou même si vous cherchez simplement à vous inspirer de ces tactiques concluantes pour les appliquer à une stratégie d'entreprise plus large, Niche Pursuits est fait pour vous.

Ce podcast sur le marketing digital propose chaque semaine de se plonger pendant une heure dans la manière dont les propriétaires de sites de niche gèrent les difficultés et les succès au quotidien.

Quelques épisodes que nous recommandons d'écouter (en anglais) :

Comment Shaun Els construit une stratégie de contenu SEO qui stimule les échanges (version originale : How Shaun Els Builds an SEO Content Strategy That Drives Conversations)

Comment créer un contenu d'affiliation à fort taux de conversion qui se positionne également dans Google ? (version originale : How to Create High-Converting Affiliate Content That Also Ranks in Google)

Les stratégies de SEO que Cyrus Shepard a découvertes après avoir analysé 23 millions de liens internes (version originale : The SEO Strategies Cyrus Shepard Discovered After Analyzing 23 Million Internal Links)

Écoutez le podcast Niche Pursuits :

Conseillé : Découvrez comment les influenceurs changent la donne en matière d’affiliation marketing

Les meilleurs podcasts sur le marketing des réseaux sociaux (en anglais)

Le monde des réseaux sociaux s'est développé et a mûri de manière exponentielle comme outil de marketing parfaitement viable, et de nouvelles façons de les utiliser pour atteindre les consommateurs semblent apparaître chaque jour. Voici quelques podcasts sur le marketing des réseaux sociaux qui vous permettront de rester pertinent, de connaître les grandes tendances du marketing et d'utiliser au mieux les réseaux sociaux dans le cadre de votre stratégie de marketing.

Savvy Social Podcast

Appel à tous les social media managers ! Vous souhaitez comprendre le "pourquoi et le comment" du marketing des réseaux sociaux ? Vous devriez écouter ce podcast ! La portée organique étant en baisse, les spécialistes du marketing social doivent connaître toutes les techniques disponibles pour améliorer la portée, et ce podcast est un excellent moyen de découvrir des astuces utiles, des tendances et des informations actualisées sur le secteur.

Les épisodes que nous recommandons d'écouter :

Pourquoi les réseaux sociaux ne sont pas si simples (en version originale : Why Social Media Is Not Easy)

L'algorithme des réseaux sociaux est-il un ami ou un ennemi ? (en version originale : Is The Social Media Algorithm Friend or Foe?)

Maîtrisez vos indicateurs de performance clés comme un pro (on vous laissera trouver la référence avec RuPaul ;)) (en version originale : Own Your KPIs Like A RuPaul Drag Race All Star)

Écoutez le podcast Savvy Social sur

Social Pros Podcast

Les experts à l'origine de campagnes marketing de grande envergure pour des entreprises telles que Google, Reddit et Zillow nous expliquent comment ils utilisent les réseaux sociaux. Ce podcast est soutenu par le célèbre site web de marketing Convince & Convert, ce qui lui confère une grande crédibilité sociale !

Quelques épisodes que nous recommandons :

Comment les marques peuvent-elles passer le test du BS social de la génération Z ? (version originale : How Brands Can Pass the Gen Z Social BS Test)

Comment renforcer votre équipe sociale et la rendre plus performante (version originale : How to Elevate and Empower Your Social Team)

Comment faire face aux changements de plateformes sociales avec un contenu de qualité (version original : How to Weather Social Platform Shifts with Incredible Content)

Écoutez le podcast Social Proscast :

Les meilleurs podcasts sur le marketing de contenu (en anglais)

Les spécialistes du marketing de contenu s'épanouissent dans la construction, la diversification et la promotion de leur contenu, mais il peut être facile de se perdre dans les méandres du sujet ! Ces podcasts sont parfaits pour trouver l'inspiration, renforcer votre référencement et suivre tous les changements d'algorithmes.

Conseillé : Lisez notre guide sur Comment créer du contenu interactif (et impactant) pour les réseaux sociaux ?

Content Inc. Podcast

Animé par le seul et unique Joe Pulizzi, fondateur du Content Marketing Institute, c'est la star des podcasts sur le marketing de contenu, pour les débutants comme pour les professionnels aguerris.

Quelques épisodes que nous recommandons d'écouter :

Quand externaliser ? Un guide simple (version originale : When to Outsource: A Simple Guide)

Le temps ou l'argent : Qu'est-ce qui est le plus important ? (version originale : Time or Money: What's More Important?)

Jay Clouse parle de la science qui se cache derrière les créateurs de contenu qui réussissent (version originale : Jay Clouse on the Science Behind Successful Content Creators)

Écouter le podcast de Content Inc. Podcast sur

ProBlogger Podcast

Si vous souhaitez augmenter le nombre de lecteurs de votre blog, Daren Rowse est là pour vous aider. Depuis plus de dix ans, Daren Rowse partage les tenants et les aboutissants de la construction des meilleurs blogs. Ce podcast sur le marketing de contenu s'adresse aux spécialistes du marketing de contenu et aux rédacteurs désireux d'apprendre à créer un contenu intéressant, à atteindre les lecteurs, à renforcer l'engagement et à générer des revenus récurrents. Écoutez ce podcast pour voir si vous êtes prêt à faire passer votre blog au niveau supérieur !

Les épisodes que nous recommandons d'écouter :

Evoluez, ne faites pas revivre votre blogging (version originale : Evolve Don’t Revolve Your Blogging)

Le secret pour créer un meilleur blog (version originale : The Secret to Building a Better Blog)

3 conseils de rédaction qui ont permis à Kelly d'augmenter son lectorat de 500% (version originale : 3 Writing Tips That Helped Kelly Grow Her Readership by 500%)

Écoutez le podcast de ProBlogger sur

Copyblogger

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce podcast sur le marketing de contenu n'est pas réservé aux producteurs de contenu. Copyblogger fournit des conseils en matière de marketing digital, de vente et de business en général... quand et où vous le souhaitez. Pour les spécialistes du marketing qui souhaitent se tenir au courant de l'évolution constante du paysage du marketing numérique, écouter ce podcast est indispensable.

Les épisodes que nous recommandons d'écouter :

Voici comment espionner le SEO de vos concurrents (version originale : Here’s How To Spy On Your Competitors’ SEO)

Étude de cas : Comment The Hustle et d'autres Newsletters optimisent la capture d'emails (version originale : Case Study: How The Hustle And Other Newsletters Maximize Email Capture)

L'image de marque en vaut-elle la peine ? (version originale : Is Personal Brand Even Worth It?)

Écouter le podcast de Copyblogger sur

Saviez-vous que vous pouviez intégrer l'écoute sociale aux podcasts ? Demandez une démo en remplissant le formulaire ci-dessous pour voir comment !

Et pour des podcasts 100% français

Plongez dans le monde captivant du marketing en écoutant nos 6 podcasts français préférés :