Les consommateurs font-ils confiance au contenu généré par IA ?

L'IA générative est désormais omniprésente. On la retrouve dans les contenus, les campagnes, les expériences client et même les processus internes.

Elle promet rapidité, évolutivité et efficacité, mais derrière tous ces progrès se cache une question plus épineuse : votre audience lui fait-elle réellement confiance ?

C'est ce que nous avons cherché à comprendre dans notre dernier rapport réalisé en collaboration avec YouGov, basé sur les réponses de près de 10 000 personnes issues de sept marchés internationaux. Les résultats mettent en évidence ce que de nombreuses marques commencent à ressentir dans la pratique : l'IA est une arme à double tranchant, qui permet de réaliser des économies et des gains de productivité, mais qui peut potentiellement nuire à la confiance des clients.

Sommaire

Les consommateurs ne sont pas aussi enthousiastes à l'égard de l'IA générative que vous pourriez le penser

Il existe un décalage entre la manière dont le secteur parle de l'IA et ce que les gens en pensent réellement.

Vous pourriez supposer que l'enthousiasme est grand car, après tout, l'IA fait la une des journaux et semble dominer les feuilles de route des produits de la plupart des entreprises. Néanmoins, lorsque l'on examine le sentiment des consommateurs, le tableau est plus mitigé. En réalité, davantage de personnes (51 %) se disent incertaines ou sceptiques plutôt qu'enthousiastes (39 %) face à un avenir façonné par l'IA générative.

Cette réticence signifie que votre audience n'adhère pas automatiquement au contenu généré par IA, aussi avancé ou efficace soit-il. En introduisant un nouvel outil dans votre flux de travail, vous introduisez un nouveau niveau de doute quant à la façon dont votre contenu est perçu.

Les audiences plus jeunes sont plus ouvertes : 48 % des 25-34 ans se disent enthousiasmés par l'IA, contre seulement 31 % des plus de 55 ans.

Certains marchés sont également plus optimistes que d'autres ; l'Allemagne (56 %) et Singapour (55 %) affichent les niveaux d'enthousiasme les plus élevés envers l'IA, tandis que le Royaume-Uni (23 %) et les États-Unis (25 %) sont les moins enthousiastes. Dans l'ensemble, l'enthousiasme est cependant loin d'être universel. Vous ne pouvez pas présumer d'une large acceptation de l'IA, vous devez la mériter.

La véritable préoccupation n'est pas l'IA, mais ce qu'elle permet

Lorsque les gens parlent des risques liés à l'IA, ils parlent rarement de la technologie elle-même, mais plutôt de ses conséquences.

Les consommateurs sont profondément préoccupés par la manière dont le contenu généré par IA pourrait être utilisé. Les fausses informations, les escroqueries, les informations trompeuses et la perte d'authenticité figurent toutes en tête de leur liste de préoccupations. Il ne s'agit pas là de préoccupations marginales ; elles sont partagées par une grande majorité des personnes interrogées sur tous les marchés que nous avons étudiés.

Cela vous apprend quelque chose d'important : votre audience n'évalue pas l'IA de manière isolée, mais la juge en fonction du risque d'abus.

Ainsi, lorsque votre marque utilise l'IA, les gens ne voient pas toujours l'efficacité et les économies de coûts qui vous ont poussé à adopter cette technologie ; ils y voient un risque, et à moins que vous ne vous attaquiez de front à ce risque, celui-ci peut discrètement miner votre crédibilité.

La confiance est forte, mais le doute l'est tout autant

De nombreux consommateurs pensent pouvoir repérer un contenu généré par IA, tandis qu’une écrasante majorité craint que le grand public ne soit pas en mesure de distinguer le vrai du faux.

Cette contradiction engendre une dynamique singulière : si, à titre individuel, les gens se sentent en confiance, ils éprouvent un sentiment de malaise au niveau de la société dans son ensemble.

Pour les marques, cela signifie que la confiance est fragile. Même si votre contenu est précis et bien intentionné, il s'inscrit dans un environnement où les gens s'attendent à de la confusion, à la désinformation et à des frontières floues entre l'humain et la machine.

Pour les marques, le combat ne se résume plus à attirer l'attention des consommateurs : elles sont désormais en concurrence pour gagner leur confiance.

Le contexte influence davantage l'acceptation que les capacités

Toutes les utilisations de l'IA ne sont pas jugées de la même manière ; le contexte dans lequel elle est utilisée, c'est-à-dire comment et où, joue un rôle déterminant sur l’opinion du public.

Les consommateurs sont plus à l'aise avec l'IA dans des domaines tels que le divertissement et la publicité, avec respectivement 53 % et 47 % des personnes interrogées déclarant la trouver acceptable. Cela s’explique peut-être par le fait qu’il s’agit d’espaces où la créativité, l’expérimentation et même un certain degré d’artificialité sont attendus, de sorte que les enjeux semblent moins importants.

En revanche, si l’on transpose cette même IA dans le domaine de l’actualité (21 % la jugent acceptable), de la politique (18 % la jugent acceptable) ou d’autres environnements nécessitant une grande confiance, les attitudes changent rapidement. L'acceptation diminue et la résistance augmente.

C'est l'un des signaux les plus clairs qui ressortent des données : les gens ne rejettent pas l'IA d'emblée, mais l'évaluent en fonction du contexte, de l'intention et de l'impact perçu.

La question pour votre marque n'est donc pas simplement « Devrions-nous utiliser l'IA ? », mais « Dans quels domaines l'IA est-elle pertinente, et dans quels domaines nuit-elle à la confiance ? »

L'IA peut vous faire perdre la confiance de votre audience si vous ne faites pas attention

L'une des conclusions les plus marquantes du rapport concerne l'impact de l'IA sur la confiance envers les marques. Une part importante (32 %) des consommateurs déclare qu'elle ferait moins confiance à une marque si elle savait que son contenu était généré par IA, tandis qu'une petite minorité seulement (15 %) affirme que cela renforcerait sa confiance.

Ce déséquilibre devrait retenir votre attention, car cela signifie que l'IA ne bénéficie pas d'un avantage intrinsèque en matière de confiance ; au contraire, dans de nombreux cas, elle part avec un désavantage.

La situation empire lorsque certaines limites sont franchies : par exemple, si le contenu généré par IA semble trompeur, s'il est utilisé sans que cela soit signalé, ou s'il remplace entièrement la créativité humaine, la confiance chute brutalement.

Si vous utilisez l'IA, vous devez donc aller au-delà de la simple efficacité et prendre en compte l'impact sur la perception de l'audience.

La transparence est désormais la norme

S'il y a une conclusion à retenir du rapport « La confiance à l'ère de l'IA générative » et à mettre en pratique, c'est celle-ci : les consommateurs s'attendent à ce que vous fassiez preuve de transparence quant à votre utilisation de l'IA, et ce, comme une exigence fondamentale.

Une écrasante majorité estime qu’il est important que les marques indiquent clairement quand un contenu a été créé à l’aide de l’IA générative, et cela vaut pour tous les marchés étudiés.

Il s'agit d'un changement intéressant dans la manière dont fonctionne la confiance, car par le passé, les marques pouvaient se concentrer sur les résultats, mais aujourd'hui, le processus compte tout autant. Les gens veulent savoir comment le contenu est créé, pas seulement ce qu'il dit, et s'ils ont l'impression que vous cachez quelque chose, même involontairement, cela peut rapidement éroder la confiance.

La transparence est désormais un gage de crédibilité.

Ce que cela signifie pour vous

L'IA n'est pas près de disparaître. Vous allez l'utiliser, vos concurrents vont l'utiliser, et votre audience en est consciente. La différence résidera dans la manière dont vous l'utiliserez.

Les marques qui s'imposeront dans cette prochaine phase ne seront pas celles qui adopteront l'IA le plus rapidement, mais celles qui l'utiliseront de manière réfléchie, communiqueront clairement sur son utilisation et placeront le jugement humain au cœur de leurs activités.

Cela signifie qu'il faut déterminer avec soin où l'IA apporte une valeur ajoutée, établir des directives claires en matière de communication et suivre la réaction de votre audience, sans simplement supposer qu'elle l'acceptera.

Par-dessus tout, cela signifie reconnaître que la confiance fait désormais partie intégrante de votre stratégie en matière d'IA.

Vous souhaitez avoir une vue d'ensemble ?

Ce n'est qu'un aperçu de nos conclusions. Le rapport complet détaille les différences d'attitudes selon le pays, la tranche d'âge et le type de contenu. Il analyse également les domaines où l'IA est de mieux en mieux acceptée, ceux où elle se heurte à une résistance, et ce que cela implique pour votre stratégie de communication.

Si vous vous demandez comment utiliser l'IA sans nuire à la confiance, cela vaut la peine d'y jeter un œil.

Téléchargez le rapport complet pour découvrir l'ensemble des données et des insights.

FAQs: la confiance envers le contenu généré par IA

Les consommateurs font-ils confiance au contenu généré par IA ?

La plupart des consommateurs se montrent sceptiques face au contenu généré par IA. Plus de la moitié se sentent incertains, et beaucoup estiment que cela peut réduire la confiance envers les marques qui l'utilisent.

Pourquoi les consommateurs ne font-ils pas confiance au contenu généré par IA ?

Ce manque de confiance découle de préoccupations liées à la désinformation, aux fausses nouvelles, aux arnaques, et au manque d'authenticité que permet le contenu généré par IA.

Le contenu généré par IA nuit-il à la confiance envers la marque ?

Oui, cela peut être le cas. Environ un tiers des consommateurs déclarent faire moins confiance à une marque lorsqu'ils apprennent que son contenu a été généré par IA, en particulier en l'absence de divulgation.

Dans quels cas le contenu généré par IA est-il acceptable ?

L'acceptation dépend du contexte. Les consommateurs se montrent plus à l'aise avec l'IA dans le marketing et le divertissement, mais moins dans l'actualité, la politique ou les secteurs à fort enjeu de confiance.

Les gens peuvent-ils détecter le contenu généré par IA ?

Beaucoup pensent être capables d'identifier le contenu généré par IA, mais la plupart craignent que les autres n'en soient pas capables, ce qui alimente une incertitude et une méfiance plus générales.

Quelle est l'importance de la transparence de l'IA pour les marques ?

La transparence est essentielle. La plupart des consommateurs s'attendent à ce que les marques indiquent clairement lorsqu'elles utilisent l'IA pour créer du contenu.

Les marques devraient-elles utiliser l'IA dans la création de contenu ?

Yes, but carefully. Brands should use AI where it adds value, maintain human oversight, and align usage with audience expectations.

Comment les marques peuvent-elles instaurer la confiance en utilisant l'IA ?

Pour instaurer la confiance, les marques doivent divulguer leur utilisation de l'IA, éviter tout contenu trompeur, l'appliquer dans des contextes appropriés, et privilégier l'intervention humaine.