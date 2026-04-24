Comment la polarisation redéfinit les relations publiques en 2026

La polarisation n'est plus un phénomène sociétal passager : elle est devenue le contexte même de la communication moderne.

Le Rapport mondial sur la communication 2026 du Centre de relations publiques de l'USC Annenberg, sponsorisé par Meltwater, met en lumière la manière dont les divisions politiques et sociales transforment la façon dont les organisations communiquent, dont les dirigeants prennent leurs décisions, et dont les équipes RP définissent leur valeur.

Ce rapport repose sur une enquête mondiale auprès de responsables RP en agence et en entreprise, ainsi que sur des entretiens individuels avec des Directeurs de la Communication de grandes entreprises du Fortune 500.

Pour les communicants, la question n'est plus de savoir si la polarisation est un enjeu, mais comment opérer efficacement dans ce contexte.

Sommaire

Les RP perçoivent une crise. Le grand public, moins.

81 % des professionnels des RP jugent que la polarisation politique et sociale aux États-Unis est « extrêmement » ou « très » élevée. Parmi le grand public, 69 % partagent ce constat.

L'écart se creuse davantage lorsqu'on examine ce que chaque groupe considère comme la cause principale des divisions. Si les deux groupes identifient des désaccords, les professionnels des RP ont tendance à percevoir un éventail plus large de sujets sociaux et politiques comme fortement polarisants. Le grand public, quant à lui, est plus enclin à pointer les pressions économiques comme principal facteur de division.

Cela suggère que le secteur des RP pourrait être quelque peu décalé par rapport aux publics qu'il cherche à atteindre.

Les agences et les équipes internes ne voient pas le paysage de la même façon

Le rapport met en évidence un écart de perception entre les agences et les équipes internes.

Les professionnels en agence sont bien plus enclins à qualifier la polarisation d'extrêmement élevée, tandis que les professionnels en interne ont des points de vue plus proches de ceux du grand public.

Les différences générationnelles sont également marquées. La génération X et les baby-boomers sont plus nombreux à décrire la polarisation comme extrêmement élevée. La génération Z et les millennials affichent des opinions plus proches du grand public et se montrent plus optimistes quant aux effets de la polarisation sur les entreprises.

Pour les organisations, cela soulève une question stratégique importante : les conseillers externes et les dirigeants internes évaluent-ils le risque réputationnel sous le même prisme ?

L'alignement entre agences, équipes corporate et direction représente un avantage concurrentiel non négligeable, car il garantit que la planification des campagnes, les messages et l'exécution tactique sont cohérents et qu'il n'y a pas de déconnexion entre les équipes.

La polarisation est mauvaise pour la société, mais bonne pour l'influence des RP

Près de tous les professionnels des RP interrogés s'accordent à dire que la polarisation nuit à la qualité de vie et à la santé mentale. Pourtant, 9 sur 10 estiment qu'elle renforce l'importance des RP au sein de l'organisation.

Plus de 40 % indiquent que la polarisation a eu un impact positif sur les budgets et les stratégies de communication. En fait, 42 % déclarent que les ressources allouées à la communication ont augmenté.

Pourquoi ? Parce que dans les moments d'incertitude, les dirigeants ont besoin d'une lecture claire du contexte, d'une évaluation éclairée des risques, d'une planification rigoureuse des scénarios, d'une connaissance approfondie des parties prenantes et de conseils stratégiques fiables.

En d'autres termes, la polarisation a élevé le rôle de la communication : d'une fonction d'exécution, elle est devenue conseiller stratégique des instances dirigeantes. Le défi consiste désormais à démontrer cette valeur de manière constante.

L'engagement sociétal des entreprises a fortement reculé

L'une des conclusions les plus marquantes du rapport est le recul du soutien à l'engagement des entreprises sur des enjeux sociaux sans lien direct avec leur cœur de métier. En 2023, 89 % des professionnels des RP y étaient favorables ; ce chiffre est tombé à 55 % en 2026.

C'est une baisse considérable en seulement trois ans.

Seulement 42 % du grand public estiment que les entreprises ont la responsabilité de défendre des causes sociales sans lien direct avec leur activité. Le rapport décrit une « évolution silencieuse » des comportements de communication des organisations, illustrée par :

Moins de déclarations générales sur les valeurs et l'engagement sociétal

Un engagement plus sélectif

Une plus grande prudence

Un contrôle accru de la part des acteurs gouvernementaux

Il ne s'agit pas nécessairement d'un abandon des valeurs, mais plutôt d'un glissement d'un positionnement public large vers une sélectivité stratégique. Concrètement, les communicants intègrent de moins en moins des enjeux sociaux généraux dans leurs messages et campagnes, en réponse à une moindre attente du public quant à la responsabilité des entreprises sur ces sujets.

Le silence est de plus en plus perçu comme une stratégie

Le silence est de plus en plus envisagé comme une option tactique, notamment par les équipes internes et les professionnels plus jeunes. Cette tendance reflète une montée de l'aversion au risque, même si la profession reste partagée entre offensive et défensive :

46 % privilégient une stratégie proactive « offensive »

38 % estiment qu'une approche défensive est optimale

Le silence n'est cependant pas neutre : il est interprété de différentes manières et peut engendrer ses propres problèmes. La vraie question est de savoir si votre organisation dispose de critères clairs pour décider quand prendre la parole, quand apporter des précisions, et quand rester concentrée sur ses priorités business. La planification de scénarios, la cartographie des parties prenantes et la veille en temps réel sont indispensables pour prendre ces décisions de manière réfléchie plutôt que réactive.

L'IA progresse, la DEI et la communication engagée reculent

En projetant à cinq ans, les professionnels des RP anticipent :

Une diminution des ressources allouées à la DEI, au développement durable et aux initiatives à vocation sociale

Une augmentation des investissements dans l'IA, la communication de crise et les relations gouvernementales

Ce basculement reflète les zones de confort des dirigeants. Les PDG semblent plus à l'aise pour parler d'innovation et d'IA que de sujets sociaux politiquement sensibles. Dans le même temps, plus d'un milliard de personnes utilisent désormais des outils d'IA chaque mois dans le monde, et les réseaux sociaux ont atteint un statut de « supermajorité » avec 5,66 milliards d'identités d'utilisateurs à l'échelle mondiale.

Alors que l'IA générative façonne de plus en plus la façon dont les gens découvrent et évaluent les marques, comprendre la formation des récits sur les plateformes sociales et d'IA est devenu crucial.

Le paysage de la communication n'est pas seulement polarisé : il est algorithmiquement amplifié, ce qui pousse les professionnels des RP à intégrer la visibilité des marques dans les outils d'IA comme indicateur clé et tactique de réputation.

La confiance dans les médias reste présente, mais fragmentée

Les grands quotidiens nationaux et internationaux restent les sources les plus fiables aux yeux des professionnels des RP, mais le rapport note une baisse de confiance envers :

Les chaînes d'information en continu

Les médias payants

Les réseaux sociaux

Les plateformes d'IA

Les influenceurs

Les professionnels les plus jeunes font significativement plus confiance aux plateformes d'IA et aux réseaux sociaux que les générations X et boomer. Par ailleurs, les professionnels côté client accordent plus de confiance aux influenceurs et aux réseaux sociaux que leurs homologues en agence.

La confiance n'est plus universelle : elle est générationnelle et contextuelle, ce qui oblige les communicants à tenir compte des canaux et plateformes privilégiés par leurs publics cibles, et à créer des stratégies adaptées à chacun d'eux.

La profession doit prouver son impact

Interrogés sur les moyens pour les RP de relever les défis à venir, les répondants ont mis en avant :

· L'alignement des indicateurs de communication avec les objectifs business

· Le renforcement des partenariats avec la direction générale (C-suite)

· Le pilotage de la transformation par l'IA au sein des organisations

Le rapport révèle également que six organisations sur dix envisagent de restructurer leurs équipes de communication dans un avenir proche. Le message des dirigeants est clair : l'influence doit être davantage mesurable et la stratégie de communication doit être liée aux résultats business.

Selon la propre enquête L'État des RP 2026 de Meltwater, les trois principaux défis de mesure cités par les professionnels de la communication sont : l'alignement des indicateurs avec les KPI business, la démonstration de la valeur des RP auprès de la direction, et la dépendance excessive à des métriques obsolètes. C'est clairement une problématique qui touche l'ensemble du secteur.

Ces résultats s'alignent avec les conclusions validées par les analystes de l'étude Total Economic Impact de Forrester, qui a constaté que les organisations utilisant Meltwater ont réalisé un ROI de 242 % sur trois ans pour les cas d'usage liés à la gestion de marque.

Malgré tout, les RP restent optimistes

Au milieu de toute cette volatilité, 72 % des professionnels des RP estiment que la croissance future de la profession est positive, et trois sur quatre se déclarent satisfaits de leur rôle stratégique.

La profession comprend quelque chose de fondamental : la disruption accroît la demande d'expertise. La polarisation crée un besoin croissant de communicants qualifiés.

FAQ : La polarisation et l'avenir de la communication d'entreprise

1. La polarisation est-elle vraiment pire aujourd'hui, ou le ressent-on seulement davantage ?

Selon le Rapport mondial sur la communication 2026, 81 % des professionnels des RP estiment que la polarisation politique et sociale est extrêmement ou très élevée, contre 69 % du grand public. Si les perceptions varient, la majorité des communicants s'accordent à dire que les divisions ne constituent pas un pic passager : c'est une réalité durable que les organisations doivent anticiper sur le long terme.

Pour les responsables de la communication, l'enjeu n'est pas de débattre si la polarisation est à un niveau record, mais de bâtir des stratégies qui considèrent le contrôle accru, la rapidité et la fragmentation des parties prenantes comme des caractéristiques permanentes du paysage.

2. Les entreprises doivent-elles encore prendre position sur des enjeux sociaux ?

Les données témoignent d'un changement évident. Le soutien des professionnels des RP à l'engagement des entreprises sur des enjeux sociaux sans lien avec leur activité est passé de près de 90 % en 2023 à un peu plus de la moitié aujourd'hui.

Cela ne signifie pas que les entreprises doivent ignorer leurs valeurs. Cela signifie que l'engagement doit être stratégique, pertinent et aligné sur les priorités business et les attentes des parties prenantes. Les organisations les plus résilientes se concentrent sur des enjeux pour lesquels elles ont de la crédibilité, une pertinence opérationnelle et un engagement à long terme.

L'engagement sélectif remplace l'activisme généralisé.

3. Le silence est-il une stratégie de communication judicieuse ?

Le silence est de plus en plus perçu comme une option tactique, notamment par les équipes internes et les professionnels plus jeunes. Cependant, le silence n'est pas neutre : il est interprété.

La vraie question est de savoir si votre organisation dispose de critères clairs pour décider quand prendre la parole, quand apporter des précisions, et quand rester concentrée sur ses priorités business. La planification de scénarios, la cartographie des parties prenantes et la veille en temps réel sont essentielles pour prendre ces décisions de manière réfléchie plutôt que réactive.

La polarisation accroît l'importance stratégique des RP.

Neuf professionnels sur dix estiment que les divisions renforcent l'importance de la communication au sein de l'organisation. Les dirigeants s'appuient de plus en plus sur les RP pour :

L'évaluation des risques

L'intelligence sur les parties prenantes

Le conseil stratégique aux instances dirigeantes

La gestion des récits

La préparation aux crises

Le rôle évolue : du narrateur au conseiller stratégique.

5. Sur quels sujets les entreprises se concentrent-elles à la place de l'engagement sociétal ?

Le rapport indique que les ressources se déplacent vers des domaines perçus comme moins risqués et plus stratégiquement pertinents, notamment :

L'intelligence artificielle et l'innovation

La communication de crise

Les affaires publiques et gouvernementales

La protection de la réputation

Dans le même temps, les conversations autour de la DEI et des initiatives à vocation sociale sont en net recul en termes de visibilité et d'allocation de ressources dans de nombreuses organisations.

6. Quel est le rôle de l'IA dans ce nouveau paysage de la communication ?

L'IA n'est pas simplement un nouveau canal : elle redéfinit la découverte, la réputation et la confiance.

Plus d'un milliard de personnes utilisent désormais des outils d'IA générative chaque mois à l'échelle mondiale. À mesure que les assistants IA résument, interprètent et font émerger des informations sur les marques, les équipes de communication doivent surveiller la manière dont leur organisation est représentée dans les médias traditionnels et dans les contenus générés par l'IA.

Les récits sont désormais façonnés non seulement par les journalistes et les influenceurs, mais aussi par les algorithmes.

7. Sur quoi les responsables de la communication doivent-ils se concentrer en 2026 ?

Sur la base des conclusions du rapport, quatre priorités se dégagent :

Aligner les indicateurs de communication avec les objectifs business. Renforcer les partenariats avec la direction générale. Mettre en place une planification avancée des scénarios et une préparation aux crises. Développer la maîtrise de l'IA au sein de la fonction communication.

Dans des environnements polarisés, l'influence dépend de la crédibilité. La crédibilité dépend des données, de l'alignement et de la clairvoyance.

8. L'avenir des RP est-il optimiste ou incertain ?

Malgré la volatilité, 72 % des professionnels des RP sont optimistes quant à la croissance future de la profession.

La raison est simple. En période d'incertitude, les organisations ont besoin de clarté, de contexte et d'une communication rigoureuse et stratégique.

La polarisation peut complexifier l'environnement, mais elle renforce aussi le rôle indispensable de la communication pour le naviguer.

