Relations médias
La plateforme de relations médias conçue pour les équipes RP
Les RP ont évolué. Vos outils doivent en faire autant. Gagnez en rapidité, ciblez les bons journalistes avec plus de précision et reliez vos actions de communication à un impact mesurable, le tout sur une seule et même plateforme.
Démontrez l'impact de vos relations médias
Identifiez les bons journalistes et contactez-les plus rapidement.
Meltwater aide les équipes RP à identifier les journalistes les plus pertinents, à personnaliser leurs prises de contact et à gérer leurs campagnes depuis une plateforme unique.
- Créez des listes de médias plus rapidement
- Personnalisez vos actions de communication à grande échelle
- Réduisez les tâches administratives manuelles
- Assurez la cohésion des équipes
Gérez vos relations avec les journalistes de manière plus stratégique
Allez au-delà des simples listes de contacts grâce à des profils de journalistes actualisés, à l’historique des actions de communication et à un meilleur contexte pour chaque interaction.
- Profils de journalistes unifiés
- Historique des actions de communication centralisé
- Alertes en cas de changement de rubrique ou de poste
- Évitez les présentations en double
Suivez chaque proposition et démontrez l’impact des RP
Reliez les actions de communication à la couverture médiatique, à l’engagement et aux rapports afin que les parties prenantes puissent voir ce qui fonctionne et quels résultats cela a généré.
- Suivez les ouvertures et les clics
- Surveillez la couverture médiatique obtenue
- Mesurez la part de voix
- Créez des rapports prêts à être présentés à la direction
Conservez la maîtrise sans perdre en flexibilité
Internalisiez les relations médias avec plus de visibilité, une gouvernance renforcée et des workflows qui continuent de favoriser la collaboration entre les équipes ou les agences.
- Maîtrisez vos contacts et vos résultats
- Gérez les accès partagés
- Réduisez votre dépendance vis-à-vis des fournisseurs
- Collaborez en toute confiance
Fonctionnalités
Une suite complète d’outils décisionnels
Système de notation personnalisé
Définissez ce que signifie « l’impact » pour votre organisation.
Détection des pics d’activité
Signalez automatiquement les activités inhabituelles et les changements de couverture médiatique.
Analyse des sentiments
Comprenez le ton et l’évolution du discours à grande échelle.
Rapports comparatifs
Évaluez vos performances par rapport à celles de vos concurrents et du secteur.
Synthèses IA
Résumez une couverture médiatique complexe en notes de synthèse claires destinées à la direction.
Assistant IA
Posez des questions et obtenez des insights en temps réel.
Un impact réel, démontré dans la pratique
Découvrez comment les équipes utilisent la veille médiatique pour transformer les données en résultats mesurables.
« Meltwater a été un partenaire formidable pour notre équipe CNSI. Ils nous accompagnent à chaque étape, en veillant à ce que nous comprenions parfaitement ce que Meltwater peut faire pour nous. »
Nicole Wilkins
Directrice de la communication stratégique, CNSI à UCLA
Rendez vos relations médias plus rapides, plus intelligentes et plus faciles à justifier
Découvrez comment Meltwater combine découverte, communication, suivi et reporting au sein d’une seule et même plateforme.
Les RP ne se résument pas à la simple création de listes
Les relations médias ne se limitent plus à des bases de données statiques et à l’envoi massif de communiqués de presse. Aujourd’hui, on attend des équipes RP qu’elles agissent plus rapidement, qu’elles démontrent un impact mesurable et qu’elles fournissent des insights prêts à être présentés à la direction, dans un paysage médiatique de plus en plus influencé par l’IA.
Un workflow connecté
Pilotez l'ensemble de vos relations médias depuis une seule plateforme
Meltwater réunit tout le cycle des relations médias sur une seule plateforme : identifiez les journalistes les plus pertinents, gérez vos campagnes, mesurez les retombées et démontrez leur impact, sans avoir à passer d'un outil à l'autre.
Identifiez les journalistes pertinents
Utilisez la recherche par IA pour trouver les contacts les mieux adaptés en fonction de votre pitch ou de vos messages clés.
Créez des listes de médias plus intelligentes
Organisez vos contacts à l’aide d’étiquettes, de filtres et d’alertes de mise à jour.
Envoyez des communications personnalisées
Envoyez des e-mails personnalisés ou en masse directement depuis la plateforme.
Suivez l’engagement et la couverture médiatique
Identifiez les lacunes en matière de visibilité et surpassez vos concurrents sur tous les marchés.
Mesurez l’impact de vos actions de RP
Mesurez la part de voix et la dynamique de vos campagnes, et établissez un lien entre vos actions de communication et les résultats obtenus dans les médias.
Rendez compte à la direction
Fournissez des tableaux de bord prêts à être présentés à la direction qui démontrent le ROI de vos actions de RP.
Des marques internationales nous font confiance pour moderniser leur workflow RP
Les grandes marques utilisent la plateforme de RP de Meltwater pour remplacer les tableurs, réduire leur dépendance vis-à-vis des agences et relier directement leurs actions de communication à des résultats mesurables.
RAPPORTS DESTINÉS À LA DIRECTION
Rationalisez vos actions de communication avec les médias et gagnez du temps
Les actions de communication manuelles ralentissent les équipes. Meltwater aide les équipes de RP à rédiger plus rapidement, à cibler plus précisément et à gérer leurs workflows de communication depuis une seule et même plateforme.
- Créez plus rapidement des listes de médias
- Personnalisez à grande échelle
- Coordonnez les efforts entre les équipes
- Réduisez le nombre de contacts obsolètes
Pourquoi les marques choisissent Meltwater
Conçu pour les équipes qui ont besoin de plus que de simples bases de données de médias
De nombreux outils proposent des bases de données de médias. Rares sont ceux qui offrent un workflow de RP unifié.
Outils de RP traditionnels
Relations médias de Meltwater
Prêt à transformer votre stratégie de relations médias ?
Découvrez comment Meltwater aide les équipes RP à gagner en rapidité, à personnaliser leur communication et à démontrer un impact mesurable au sein d’un workflow connecté.
FAQ sur les relations médias Meltwater
Une base de données médias traditionnelle vous aide à trouver des contacts. Meltwater offre une plateforme complète de relations médias, comprenant la recherche de journalistes grâce à l’IA, le suivi de la communication, l’intégration de la veille médiatique et la création de rapports de direction. Elle relie la recherche de contacts à un impact mesurable.
Oui. Meltwater vous permet de suivre les taux d’ouverture individuels, les clics et les types de rebonds directement au sein du workflow de communication.
Meltwater combine la recherche de journalistes, la communication, la veille, l’assistance par IA et l’intégration entre produits au sein d’une seule et même plateforme. De nombreux concurrents nécessitent des outils distincts pour suivre ou analyser les données, tandis que Meltwater propose un workflow unifié.
Oui. Meltwater prend en charge les autorisations multi-utilisateurs et l’accès contrôlé, ce qui permet aux agences de collaborer tout en vous laissant le contrôle et la propriété des données.
Oui. La plateforme propose des aperçus unifiés des profils, une gestion simplifiée des listes, une recherche assistée par IA et des workflows de communication modernisés, conçus pour réduire les frictions et gagner du temps.
Vous pouvez suivre l’engagement suscité par vos pitches, suivre la couverture médiatique, mesurer la part de voix et fournir des tableaux de bord prêts à être présentés à la direction, qui établissent un lien entre les actions de communication et l’impact commercial.
Meltwater applique des processus et des mises en œuvre de gestion des contacts conformes au RGPD, notamment un traitement basé sur le droit de retrait et des contrôles de gouvernance des données.
Oui. Meltwater relie la veille médiatique aux relations médias et à des workflows plus larges de veille médiatique, ce qui vous permet de passer de la découverte de journalistes à la communication, puis à la mesure de la couverture médiatique, au sein d’une seule et même plateforme connectée.