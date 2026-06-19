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L'IA transforme la manière dont les décisions sont prises et notre nouvelle étude menée en collaboration avec LinkedIn montre précisément comment les marques apparaissent (ou non) dans les réponses qui comptent. Dans ce post, nous vous présentons les principales conclusions ; vous pouvez télécharger le rapport complet, « Comment le contenu LinkedIn s'impose dans la recherche IA », pour approfondir cette étude.

La recherche IA est devenue un nouveau facteur de réputation

L'IA est en train de redéfinir la recherche. Au lieu de faire défiler des liens, les utilisateurs obtiennent désormais des réponses instantanées et synthétisées, générées par des modèles IA qui déterminent quelles sources sont fiables et quelles informations doivent être mises en avant.

Pour les spécialistes du marketing, cela change la donne. La visibilité ne se résume plus à un simple classement dans les résultats de recherche : il s’agit désormais d’apparaître dans les réponses elles-mêmes.

LinkedIn est l’une des principales sources de citations dans la recherche IA

YouTube est la source la plus citée dans notre analyse avec 1,52 %, suivi de LinkedIn avec 0,53 % des citations. Parmi les autres plateformes citées, on trouve : Reddit (0,44 %), Capterra (0,38 %) et Medium (0,21 %).

La part de citation correspond à la proportion de fois où une marque, un site web ou une source est citée dans les réponses générées par l'IA par rapport à ses concurrents au sein d'un thème ou d'un ensemble de requêtes donné. Étant donné que cette étude a utilisé des millions de prompts et que l'IA cite un très large éventail de sites web, même les plus fréquemment cités peuvent sembler afficher une faible part de citation, bien qu'ils soient cités bien plus que les autres.

Si les discussions relatives à votre catégorie ont lieu sur LinkedIn mais que vos experts n'y publient pas, les outils IA peuvent s'inspirer à la place de vos concurrents, de vos clients, d'analystes ou de créateurs indépendants.

LinkedIn domine les secteurs de la technologie, des services professionnels, de la FinTech et du marketing

Notre étude montre que LinkedIn obtient de très bons résultats lorsque les questions sont de nature professionnelle ou technique, ou axées sur la prise de décision.

LinkedIn se classe parmi les 5 premiers en termes de citations pour les recherches B2B dans des secteurs clés, notamment la technologie et le SaaS, le conseil et les services professionnels, les services financiers et la FinTech, le marketing et la publicité, ainsi que les ressources humaines et les talents.

LinkedIn compte plus de 1,3 milliard de membres, parmi lesquels des cadres, des analystes, des recruteurs, des consultants, des technologues et des spécialistes de domaine qui expliquent le fonctionnement de leurs secteurs, ce qui en fait un terrain fertile pour les plateformes IA à la recherche de sources expertes.

LinkedIn domine les requêtes B2B

Dans 14 catégories d'activités, LinkedIn figure parmi les cinq premiers domaines en termes de citations IA.

Catégorie Classement Catégorie Classement IA et science des données N° 1 RH et talents N° 3 Marketing et publicité N° 1 Droit et conformité N° 3 Leadership et stratégie N° 2 Technologie et SaaS N° 3 Ventes et chiffre d'affaires N° 2 E-commerce et vente au détail N° 3 Chaîne d'approvisionnement et logistique N° 2 Immobilie N° 4 Conseil et services professionnels N° 2 Santé et sciences de la vie N° 4 Services financiers et Fintech N° 2 Énergie et développement durable N° 5

Les stratégies de visibilité basées sur l'IA devraient partir des questions que se posent les acheteurs, et non des canaux préférés des spécialistes du marketing. Pour les requêtes professionnelles, LinkedIn est souvent cité dans la réponse.

Qui crée le contenu

Parmi les modèles analysés, 75 % des citations sur LinkedIn provenaient de contenus publiés par des membres individuels, tandis que 25 % provenaient de pages d'entreprise.

Cela semble logique, car les métadonnées des profils LinkedIn incluent des informations telles que le titre, l'entreprise et le secteur d'activité. Lorsque des personnes crédibles écrivent sur leur propre domaine (avec des exemples, des données et des détails précis), le contenu donne aux modèles IA l'assurance que la source repose sur une expertise réelle.

Bien que le contenu des membres individuels soit souvent cité, l'équilibre est important. Des pages d'entreprise bien gérées et un solide vivier d'employés qui publient régulièrement du contenu de qualité contribueront à renforcer la visibilité de votre marque auprès de l'IA.

Les équipes de communication d'entreprise jouent un rôle de premier plan dans la stratégie de visibilité IA de la marque. Les experts en la matière, les cadres, les professionnels et les équipes en contact avec la clientèle doivent être encouragés à publier en leur propre nom ; les équipes de communication peuvent les guider grâce à des messages coordonnés et des bonnes pratiques.

La visibilité IA n'est pas un simple concours de popularité ; vous n'avez pas besoin d'une audience massive ni de contenus qui deviennent régulièrement viraux. Les modèles récompensent davantage la pertinence, l'expertise dans le domaine et les contenus crédibles et faciles à lire plutôt qu'une large portée.

Mettez en place un vivier, et non un programme reposant sur un seul influenceur. Les programmes les plus efficaces aideront de nombreux employés crédibles à s’approprier des thèmes spécifiques et à publier régulièrement.

La recette du contenu citable par l'IA est reproductible

Les articles LinkedIn les plus cités partagent une structure étonnamment pragmatique. Ils utilisent des puces (100 %), des titres clairs (92 %), des entités nommées (75 %), des données quantitatives (67 %), des cadres de comparaison (50 %) et des conseils décisionnels (33 %) autant d’éléments qui correspondent exactement au type de structure que les IA peuvent analyser, résumer et citer.

L'article idéal n'est pas une vague dissertation sur le leadership éclairé, mais s'apparente davantage à un guide d'achat pragmatique : une question claire, une réponse directe, des critères, des options classées ou des exemples, une section « comment choisir » et une FAQ.

Considérez les articles LinkedIn comme des réponses à des questions. Placez la réponse en haut de l’article. Utilisez des sections. Citez les outils, les entreprises, les catégories et les critères. Ajoutez des chiffres. Exprimez clairement les compromis.

Contenus LinkedIn les plus cités

Les formats les plus performants reflètent la manière dont les utilisateurs sollicitent l’aide des outils IA.

Les listes « Top X » figuraient dans 54 % des contenus les plus cités

Les comparaisons côte à côte dans 50 %

Les guides « comment choisir » dans 33 %

Les explications pédagogiques et les articles de leadership éclairé, accompagnés de données, apparaissent également, mais les opinions pures sont moins susceptibles d'être citées seules.

Cela ne signifie pas que toutes les marques doivent se limiter à publier des listes. Cela signifie que les IA ont besoin de contenus qui facilitent directement la prise de décision, par exemple : quelle est la meilleure option, comment évaluer un fournisseur, quels sont les critères importants, quels risques faut-il prendre en compte et comment une approche se compare-t-elle à une autre.

Transformez votre expertise en aide à la décision. Plus votre contenu est proche d’une question potentielle d’un client, plus il est facile à utiliser par l’IA.

Les sources tierces et générées par les utilisateurs ont un avantage

Si l'on examine le paysage des citations dans son ensemble, les plateformes de contenu généré par les utilisateurs (UGC), telles que LinkedIn, Reddit et YouTube, représentaient 47,5 % de toutes les citations IA, tandis que les sites d'évaluation par les pairs en représentaient 15,0 % et les sites web d'entreprises 18,7 %.

Les sites web d'entreprises restent importants, mais les outils IA vont souvent au-delà de ceux-ci pour trouver une validation indépendante, des détails professionnels et des exemples concrets. LinkedIn se situe à la croisée de ces signaux : identités professionnelles, expertise dans le domaine et contexte détaillé pouvant être publié.

Votre site web n'est qu'un facteur parmi d'autres dans l'équation des citations. Associez-le à des preuves tierces crédibles, à l'expertise de LinkedIn et à des programmes d'influenceurs.

L'expertise écrite demeure le pilier

Les posts et articles en texte brut représentaient 83 % du contenu cité dans le rapport.

Les contenus multimédias, comme les vidéos, peuvent favoriser l'engagement, mais la visibilité dans les citations dépend fortement de la clarté du texte et du post associé. Les IA ont besoin de mots, de structure, d'entités et de chiffres qu'elles peuvent extraire et citer. Quels formats de contenu LinkedIn reçoivent le plus de citations par l'IA ?

Les posts textuels arrivent en tête avec 72 %

Suivis par les articles à 12 %

Les vidéos à 11 %

Cela souligne que l'expertise écrite, sous forme de longs formats, est la plus performante dans les systèmes de citation basés sur l'IA.

Ne laissez pas la charge de production empêcher vos experts de publier. Un post textuel percutant ou un article LinkedIn structuré peut être plus visible pour l'IA qu'un contenu très élaboré mais peu riche en informations exploitables.

Un contenu actualisé et original crée davantage d'opportunités

Le rapport a révélé que 72 % du contenu cité par l'IA était original et non republié. Il a également montré que 48 % du contenu cité avait été publié au cours des trois derniers mois, ce qui justifie pleinement l'importance de la régularité et de l'actualité.

La réutilisation a toujours sa place, mais la simple republication ne suffit pas. Les meilleurs programmes de visibilité IA créeront du contenu original, à un rythme prévisible, qui répond aux questions. La clé est d’actualiser en permanence le contenu à mesure que les catégories, les outils et les questions évoluent.

Définissez une fréquence de publication par responsable de thème. Un point de départ pragmatique consiste à prévoir deux à trois posts par semaine et par expert, en s'appuyant sur des modèles éditoriaux et des données.

Votre guide pratique pour une meilleure visibilité sur LinkedIn

Commencez par analyser l'espace de réponse pour comprendre ce que vos acheteurs demandent à l'IA. Identifiez 25 à 50 prompts à forte intention liés à votre secteur d’activité, notamment des questions telles que « le meilleur », « comparer », « comment choisir », « qu'est-ce que », « prix », « risques » et « mise en œuvre ». Idéalement, vous devriez suivre un éventail plus large de prompts ; Meltwater GenAI Lens peut vous aider à passer au niveau supérieur. Ensuite, répartissez la responsabilité des thèmes au sein de votre organisation en associant chaque groupe de prompts à un expert interne crédible. Privilégiez les personnes ayant une expérience pratique et concrète plutôt que de vous reposer uniquement sur l’ancienneté ou le titre du poste. Élaborez votre contenu autour de points concrets afin que les IA puissent facilement reconnaître et utiliser vos insights. Chaque brief doit clairement définir la question cible, fournir une réponse directe et inclure des entités nommées, des critères d’évaluation, des exemples, des données et une structure d’article recommandée. Publiez du contenu sous forme longue et courte pour maximiser la visibilité. Utilisez les articles LinkedIn pour créer des ressources durables et structurées qui répondent aux questions clés, et complétez-les par des posts dans le fil d'actualité qui résument l'argument principal, ajoutent une perspective d'actualité et incitent les lecteurs à consulter l'article complet. N'oubliez pas que LinkedIn est un puissant vecteur de citation, mais qu'il ne constitue qu'une pièce du puzzle. Vous devez élaborer une stratégie de médias acquis qui garantira que l'IA trouve vos messages partout, renforçant ainsi la crédibilité et la confiance envers votre marque. Le contenu LinkedIn doit constituer un élément central de toute campagne de communication plus large. Enfin, mesurez les performances chaque mois pour affiner votre stratégie. Suivez les indicateurs, tels que le nombre de citations, le classement de domaine, les différences entre les modèles IA et les prompts qui font remonter votre contenu, puis misez davantage sur les formats, les contributeurs et les thèmes qui obtiennent systématiquement les meilleurs résultats.

Pour rester informé en continu sur la manière d'améliorer la visibilité des LLM grâce à LinkedIn, ajoutez ce post à vos favoris.

GenAI Lens de Meltwater peut rationaliser l'ensemble de ce processus, en vous fournissant des indicateurs, des insights et des recommandations pour améliorer vos citations. Découvrez-le en action !

L'objectif de visibilité de marque grâce à l'IA : devenir la réponse

L'IA transforme la découverte des marques, passant d'un jeu de résultats de recherche à un jeu de confiance dans les réponses. Les marques qui s'imposeront optimiseront à la fois leur page d'entreprise et les voix d'experts. Elles rendront leur expertise facile à découvrir, à prendre en compte et à citer par les IA.

Le rôle de LinkedIn dans ce rapport témoigne de cette évolution. La plateforme s'impose, car de vrais membres s'y rendent pour présenter leur travail et mener des discussions professionnelles dans un forum public. Pour les spécialistes du marketing, l'opportunité consiste à structurer cette expertise en un programme de visibilité IA reproductible.

La prochaine fois qu'un acheteur demandera à l'IA ce qu'il doit faire, quel fournisseur envisager ou comment évaluer une catégorie, votre objectif est simple : ne vous contentez pas d'être mentionné. Devenez la réponse.



Méthodologie : ce que nous avons analysé

À l'aide de Meltwater GenAI Lens, nous avons analysé 9,5 millions de citations IA sur six grandes plateformes IA :

ChatGPT 5

Mode IA de Google

Google AI Overviews

Gemini 3.5 Pro

Copilot

Claude Sonnet 4

L'étude a testé des milliers de prompts dans différentes catégories B2B, notamment l'IA, la science des données, le marketing, le leadership, les ressources humaines, les ventes, la chaîne d'approvisionnement, les services professionnels, les services financiers et bien d’autres, puis a suivi les domaines et les URL qui apparaissaient dans les réponses générées.

Dans cet article, le terme « citation » désigne un domaine de site web ou une URL référencée par un modèle IA dans une réponse générée. Le classement de domaine fait référence à la position d'un domaine parmi toutes les sources citées pour un prompt ou un modèle donné. La part de citation correspond au pourcentage du total des citations qui font référence à LinkedIn.

GenAI Lens est la plateforme de surveillance de la visibilité IA de Meltwater qui suit la manière dont les Large Language Models (LLM) décrivent votre marque, vos produits et vos concurrents. Elle aide les équipes de RP et de marketing à analyser le sentiment, les sources et les tendances des réponses générées par l’IA, afin qu’elles puissent gérer leur réputation, repérer les risques et façonner le récit de leur marque dans les recherches menées à l'aide de l'IA.



FAQ : Contenu LinkedIn pour une meilleure visibilité sur les IA

Pourquoi le contenu LinkedIn apparaît-il si souvent dans les réponses générées par l'IA ?

Les IA privilégient les contenus qui démontrent une expertise claire, une expérience concrète et des informations structurées. LinkedIn excelle dans ce domaine car il combine des signaux d'identité professionnelle (titres, entreprises, secteurs d'activité) avec des contenus détaillés rédigés par des professionnels, ce qui le rend très « fiable » pour être cité par l'IA.

Dois-je avoir un grand nombre d'abonnés sur LinkedIn pour être cité par l'IA ?

Non. Les recherches montrent que 51 % des créateurs cités ont moins de 10 000 abonnés, ce qui signifie que la visibilité dans les recherches IA dépend davantage de la pertinence et de la clarté que de la popularité.

Quel type de contenu LinkedIn est le plus susceptible d'être cité ?

Le contenu qui est :

Structuré (titres, puces)

Spécifique (noms d'outils, d'entreprises, d'indicateurs)

Concrètes (comparaisons, « comment choisir », classements)

En effet, 100 % des articles les plus cités utilisaient une mise en forme structurée, et la plupart incluaient des exemples concrets ou des cadres décisionnels.

À quelle fréquence dois-je publier pour améliorer ma visibilité auprès de l'IA ?

La régularité est essentielle. Les données suggèrent que :

Une publication régulière augmente les chances d'être réindexé et cité

L'actualisation du contenu est importante : 48 % des contenus cités ont été publiés au cours des trois derniers mois

Un bon point de départ est de 2 à 3 posts par semaine et par expert.

Quels sont les formats les plus performants pour les citations par l'IA ?

Les formats qui correspondent à l'intention de l'acheteur :

Les classements « Top X »

Les comparaisons côte à côte

Guides « comment choisir »

Ces formats correspondent directement à la manière dont les utilisateurs interrogent les outils IA, ce qui facilite leur réutilisation dans les réponses.

Le contenu multimédia (vidéos, images) contribue-t-il à la visibilité auprès de l'IA ?

Si le texte reste l'élément clé pour améliorer la visibilité IA (les informations écrites et structurées étant les plus faciles à analyser et à citer par les LLM), l'ajout d'images ou de vidéos descriptives à vos posts contribue à stimuler l'engagement sur LinkedIn, ce qui favorise les citations.





