Veille médiatique
Toute votre veille média, sur une seule plateforme
Suivez les retombées médias, les conversations sur les réseaux sociaux, l'audiovisuel et les canaux digitaux au sein d'une plateforme unique. Identifiez les opportunités, anticipez les risques et gardez une longueur d'avance.
Pourquoi les équipes RP font confiance à Meltwater
Des résultats qui génèrent une réelle valeur ajoutée pour l’entreprise
Conçue pour l’action, pas seulement pour le reporting
Transformez les insights en actions concrètes au sein des équipes de RP, de relations avec les médias, d’influenceurs et de marketing grâce à un workflow unique et connecté.
Bien plus qu’une simple veille médiatique
Suivez l’actualité, les réseaux sociaux, les forums, la télévision et vos propres contenus internes sur une plateforme unique, grâce à des sources de données internationales exhaustives.
Une IA qui vous fait réellement gagner du temps
Des résumés automatisés, une configuration plus intelligente de la recherche booléenne et des insights guidés qui vous épargnent des heures d’analyse manuelle chaque semaine.
Les plus grandes marques font confiance à Meltwater pour piloter leur veille média et anticiper les crises.
Les équipes RP et communication utilisent la plateforme Meltwater pour centraliser leur veille, détecter les signaux faibles en temps réel et partager des reportings fiables avec la direction.
Une vue d’ensemble complète de votre paysage médiatique
Les signaux médiatiques et sociaux ne sont pas dissociés. Meltwater réunit la veille médiatique, le social listening et l’analyse par IA afin que votre équipe dispose d’une vue d’ensemble et agisse en conséquence, sans avoir à passer d’un outil à l’autre ni à recouper des sources de données fragmentées.
Travaillez plus intelligemment avec Mira Companion
Une IA conçue pour la veille médiatique
Mira Companion intègre directement l’IA dans votre workflow de veille médiatique Meltwater, vous permettant ainsi de passer des données brutes à des insights pertinents en quelques secondes. Mira Companion n’est pas un outil distinct. Il est intégré à Meltwater, améliorant en temps réel les tableaux de bord, les recherches et l’affichage des contenus.
Accédez à une couverture mondiale des médias, des réseaux sociaux, des influenceurs, des journalistes et des moteurs d'IA afin de créer des veilles plus précises et plus pertinentes.
Recevez des résumés générés par l'IA qui mettent en évidence les pics de volume, les évolutions du sentiment et les tendances émergentes, sans passer des heures à analyser les données.
Automatisez la création de reportings et d'insights afin de consacrer plus de temps à la stratégie qu'à la mise en forme des données.
Partagez des insights générés par l'IA avec les équipes RP, marketing et la direction afin que chacun s'appuie sur une information fiable, à jour et cohérente.
Découvrez la veille médiatique en action
Analysez comment Meltwater s’intègre au workflow de votre équipe grâce à notre présentation du produit
Découvrez comment Meltwater centralise votre veille médiatique sur une seule plateforme
Obtenez une vue d’ensemble complète sur tous les canaux et agissez à partir d’une plateforme connectée unique
Suivez simultanément les médias traditionnels et les réseaux sociaux
sur les canaux d’information, de télévision, digitaux et sociaux dans une vue unique.
Approfondissez votre analyse grâce à l’analyse des sentiments et à l’enrichissement des données alimentés par IA
pour comprendre non seulement ce qui est dit, mais aussi ce que cela signifie pour votre marque.
Assurez la cohérence de vos rapports grâce à des tableaux de bord unifiés
conçus pour offrir une visibilité claire et prête à être présentée à la direction.
Apportez votre propre contenu (BYOC)
pour analyser des sources internes telles que des sondages et des transcriptions parallèlement à la couverture médiatique externe.
Un impact réel, démontré dans la pratique
Découvrez comment les équipes utilisent la veille médiatique pour transformer la couverture médiatique en résultats commerciaux mesurables.
« Meltwater est une solution complète. Le fait de pouvoir compter à la fois sur la plateforme et sur une équipe de services professionnels en qui j’ai confiance est la raison pour laquelle j’apprécie tant de travailler avec eux. »
Evan Escobedo
Responsable international du social listening, de l’analyse et des insights chez Western Union
RAPPORTS DESTINÉS AUX DIRIGEANTS
Transformez une couverture médiatique complexe en récits clairs destinés aux dirigeants
Meltwater facilite la production de rapports cohérents et prêts à être présentés aux dirigeants, afin que les parties prenantes puissent identifier les changements, comprendre leur importance et déterminer les prochaines étapes.
- Tableaux de bord et rapports prêts à être partagés
- Contexte multicanal regroupé en un seul endroit (médias acquis + réseaux sociaux)
- Des résumés générés par IA réduisent le temps d’analyse et clarifient le « pourquoi »
- Des insights qui assurent la cohérence entre la communication, le marketing et la direction
Pourquoi les marques choisissent Meltwater
Conçu pour les équipes qui ont besoin de plus qu’un simple suivi de mots-clés
De nombreux outils suivent les mentions. Meltwater est conçu pour aider les équipes à agir.
Outils de suivi traditionnels
Veille médiatique de Meltwater
FONCTIONNALITÉS CLÉS
Une suite complète d’outils de veille
Veille internationale
Veille multilingue sur l’ensemble des marchés et des régions, le tout dans une vue unique.
Recherche assistée par IA
Configuration de requêtes booléennes avec conseils et suggestions IA intégrés.
BYOC (Bring Your Own Content)
Analysez des sources textuelles internes, telles que des enquêtes et des transcriptions, parallèlement à la couverture médiatique externe.
Tendances historiques
Suivez les performances au fil du temps et démontrez l’impact de vos communications.
Consolidation des outils
Réduisez la multiplication des fournisseurs et les rapports manuels grâce à une plateforme unifiée.
Intégrations API
Connectez les données Meltwater à des plateformes de BI, des tableaux de bord internes et des workflows de reporting.
Les domaines où la veille médiatique a le plus d’impact
Détection des crises en temps réel et atténuation des risques
Lorsque le discours change, chaque minute compte. Meltwater vous aide à détecter les problèmes à un stade précoce et à y répondre en toute confiance, grâce à des alertes en temps réel, à la détection des pics d’activité et au suivi des changements de sentiment, afin d’anticiper les risques avant qu’ils ne fassent la une des journaux.
Veille concurrentielle et suivi de la part de voix
Sachez où vous en êtes et dans quelle direction évolue la discussion. Suivez l’évolution de votre part de voix au fil du temps, effectuez des comparaisons avec vos concurrents et identifiez rapidement les tendances du secteur grâce à des tableaux de bord conçus pour la prise de décision (et pas seulement pour la collecte de données).
Rapports prêts à être présentés à la direction
Transformez une couverture médiatique complexe en récits clairs destinés aux dirigeants. Meltwater facilite la production de rapports cohérents et prêts à être présentés à la direction, afin que les parties prenantes comprennent ce qui change, pourquoi c’est important et quelles mesures prendre ensuite.
Consumer intelligence et détection des tendances
Identifiez les sujets qui intéressent vos audiences avant vos concurrents.
Prenez des décisions en toute confiance
Découvrez comment Meltwater peut aider votre équipe à regrouper ses outils, à détecter les crises à un stade précoce et à produire des rapports prêts à être présentés à la direction, le tout sur une seule et même plateforme connectée.
FAQ sur la veille médiatique
Une plateforme de veille médiatique regroupe en un seul système la veille médiatique, le social listening, le benchmarking de la concurrence et les rapports destinés à la direction, afin d’améliorer la visibilité de la marque et de faciliter la prise de décision stratégique. Avec Meltwater, vous disposez d’un outil de veille médiatique unifié qui aide les équipes de RP et de communication.
Meltwater regroupe la veille des médias acquis, le social listening, le benchmarking de la concurrence et les rapports destinés à la direction au sein d’une seule et même plateforme, permettant ainsi aux équipes de passer des signaux aux insights exploitables, puis à l’action, sans avoir à changer d’outil. Elle est conçue pour les workflows des équipes de RP et de communication, avec des tableaux de bord et des alertes spécialement développés pour faciliter la veille quotidienne et la production de rapports à l’intention de la direction.
Oui. Meltwater propose des tableaux de bord sur la part de voix et le benchmarking de la concurrence, ce qui vous permet de mesurer votre visibilité au fil du temps, de vous comparer à vos principaux concurrents et de comprendre où se porte l’attention.
Oui. Meltwater combine le suivi des médias acquis et le social listening, ce qui vous permet de comprendre l’ensemble des discussions multicanales au sein d’une plateforme de veille médiatique unique.
Meltwater prend en charge les alertes en temps réel et la détection des pics d’activité pour vous aider à repérer rapidement les problèmes d’actualité, à suivre les changements de sentiment et à réagir plus rapidement lorsque le discours évolue.
Oui. Meltwater prend en charge les intégrations via des API afin que les équipes puissent connecter les données de Meltwater à des plateformes de BI, des tableaux de bord internes et des workflows de reporting.
L'accès à l'API est disponible dans le cadre des capacités d'intégration de Meltwater. Sa disponibilité dépend de la formule et de la configuration choisies ; votre équipe peut vous confirmer ce qui est inclus en fonction de vos besoins.
Meltwater prend en charge l’analyse des tendances historiques afin que vous puissiez suivre les performances au fil du temps. La durée de conservation et la profondeur des données peuvent varier selon la formule et les sources ; votre équipe Meltwater peut vous confirmer ce qui s’applique à votre région et à votre formule.
Oui. Meltwater prend en charge la veille internationale et multilingue, ce qui permet aux équipes de suivre la couverture médiatique sur l’ensemble des marchés et dans différentes langues à partir d’une seule et même interface.
L’intégration chez Meltwater est conçue pour aider les équipes à tirer rapidement parti de la plateforme, de la configuration des recherches et des alertes à la création de tableaux de bord et de rapports. Pour les équipes plus importantes, l’intégration peut inclure une formation structurée et des conseils sur les meilleures pratiques afin de garantir la cohérence des workflows entre les utilisateurs et les régions.