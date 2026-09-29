La solution de marketing d’influence de Meltwater combine la plus grande base de données de créateurs au monde (plus de 30 millions de profils) avec une gestion de campagne de niveau entreprise, une recherche optimisée par l’IA, la détection des fraudes, des intégrations e-commerce et des rapports unifiés, le tout au sein de l’écosystème de la veille médiatique de Meltwater. Contrairement aux outils autonomes, Meltwater relie les performances des influenceurs à des données plus larges issues des RP, des réseaux sociaux et de la veille concurrentielle, afin de faciliter la prise de décision stratégique.