Marketing d’influence
La seule plateforme de marketing d'influence qui comprend l'ADN de votre marque
Grâce à une IA adaptée à votre marque, Meltwater s'appuie sur vos briefs, vos campagnes et leurs résultats pour fournir des recommandations toujours plus pertinentes. Vous prenez ainsi de meilleures décisions à chaque étape de vos campagnes d'influence.
Les plus grandes marques mondiales font confiance au marketing d’influence de Meltwater
Les grandes marques utilisent les fonctionnalités de marketing d’influence de Meltwater pour aller au-delà des tableurs, éliminer les angles morts des agences et mettre en place des programmes de collaboration avec des créateurs axés sur la performance.
Des résultats validés
Ne vous contentez pas de comparer les fonctionnalités. Commencez à comparer les résultats.
Des études indépendantes confirment que Meltwater aide les équipes à augmenter leur ROI, à réduire leurs coûts et à automatiser les tâches qui ralentissent les campagnes.
ROI de 307 %
Ne vous contentez pas de trouver des créateurs. Triplez votre investissement.
939 000 $ d’économies
réduisez les coûts liés aux influenceurs et aux créateurs grâce à une exécution plus intelligente et à l’automatisation.
Plus de 80 %
Gain d’efficacité : automatisez les petites tâches et concentrez-vous sur la stratégie.
UNE PLATEFORME POUR TOUTE L'ENTREPRISE
Une suite complète pour démontrer le ROI de vos actions
Meltwater s'adapte aux objectifs de chaque équipe, qu'il s'agisse d'assurer une gouvernance à l'échelle internationale, de produire des reportings prêts à être présentés aux clients ou de mesurer l'impact des campagnes sur les résultats de l'entreprise.
Entreprises internationales
Reprenez le contrôle grâce à une gouvernance centralisée, des tableaux de bord au siège et une visibilité unifiée sur tous les marchés.
Agences
Gagnez en rapidité pour tous vos clients grâce à des workflows évolutifs, une recherche sur mesure et des rapports prêts à être partagés.
Équipes e-commerce
Reliez les créateurs au commerce grâce au suivi des codes de réduction et à l’attribution des revenus en temps réel.
« Nous utilisons la plateforme de marketing d’influence de Meltwater presque tous les jours pour rechercher des micro-influenceurs et des nano-influenceurs. »
Gareth Crew
Responsable des communications sociales et digitales pour la région EMEA chez Canon
9 000 $
d’économies sur les honoraires d’agence en une semaine
37 %
d'augmentation de la performance des campagnes identifiée et quantifiée
Comment ça marche
Trouvez des partenaires à fort impact, pas seulement ceux qui ont un grand nombre d’abonnés
Le moteur IA de Meltwater apprend à connaître votre marque et vous aide à découvrir des créateurs qui correspondent à vos objectifs, à votre style de contenu et à votre audience. Ainsi, chaque décision est plus éclairée, dès le départ.
Commencez par un brief ou un prompt sur l’identité de votre marque, le style de créateur idéal, votre public cible et les objectifs de votre campagne.
Meltwater met en avant des créateurs pertinents issus d’une base de données de plus de 30 millions d’entrées, en fonction de l’adéquation avec votre marque, de la pertinence du contenu et des signaux de votre audience.
Générez des communications personnalisées et gérez le suivi grâce à des insights adaptés à votre workflow.
Prêt à mettre en place un programme d’influence axé sur la performance ?
Découvrez des créateurs authentiques, gérez vos campagnes de A à Z et démontrez le ROI de vos campagnes d’influence avec Meltwater.
FAQ sur le marketing d’influence
Le marketing d’influence de Meltwater permet de démontrer le ROI grâce à des indicateurs de performance complets, notamment les taux d’engagement, la portée et la valeur médiatique estimée (EMV). Les fonctionnalités de marketing d’influence de Meltwater incluent des rapports au niveau de la campagne présentant l’engagement, les conversions et l’attribution des ventes grâce à l’intégration avec Shopify. Vous pouvez identifier les influenceurs et les posts spécifiques qui génèrent le plus de ventes et calculer le véritable ROI de vos campagnes.
Oui. Grâce à l’intégration de Meltwater avec Shopify, vous pouvez suivre les conversions de ventes via des codes de réduction exclusifs et des liens de suivi. La plateforme indique quels influenceurs génèrent le plus de ventes, avec une attribution au dernier clic et des données détaillées sur les conversions par campagne.
Le marketing d’influence de Meltwater intègre une fonctionnalité de détection des bots qui analyse les niveaux d’activité des comptes, les schémas d’inactivité et signale les pics suspects d’abonnés. La plateforme propose un indicateur « True Reach » qui calcule la portée réelle de l’audience au-delà du nombre d’abonnés, en tenant compte des vues et de l’engagement authentique plutôt que du simple nombre d’abonnés.
Oui, de manière très complète. La base de données de créateurs de Meltwater, qui en compte 30, comprend aussi bien des nano-influenceurs (500 à 5 000 abonnés) que des méga-influenceurs. Vous pouvez filtrer par niveau d’influence et par taux d’engagement pour trouver des micro-influenceurs de niche, qui disposent souvent d’une audience très engagée.
Oui. Meltwater est une solution complète de gestion du marketing d’influence qui couvre la recherche et la sélection des influenceurs, la gestion des campagnes, la centralisation des communications, les workflows de validation des contenus, le traitement des paiements, l’envoi de produits gratuits et la création de rapports détaillés.
La solution de marketing d’influence de Meltwater combine la plus grande base de données de créateurs au monde (plus de 30 millions de profils) avec une gestion de campagne de niveau entreprise, une recherche optimisée par l’IA, la détection des fraudes, des intégrations e-commerce et des rapports unifiés, le tout au sein de l’écosystème de la veille médiatique de Meltwater. Contrairement aux outils autonomes, Meltwater relie les performances des influenceurs à des données plus larges issues des RP, des réseaux sociaux et de la veille concurrentielle, afin de faciliter la prise de décision stratégique.
Les agences utilisent activement la plateforme de marketing d’influence de Meltwater pour plusieurs clients, avec la possibilité de télécharger et de personnaliser les rapports.
Pour la mesure du e-commerce, la solution de marketing d’influence de Meltwater s’intègre à Shopify et WooCommerce, et propose également un pixel de suivi propriétaire pour d’autres plateformes de e-commerce. Cela permet l’attribution des revenus et aide à relier directement l’activité des influenceurs aux ventes et aux performances mesurables.
La solution de marketing d’influence de Meltwater offre une couverture internationale solide, avec des données particulièrement fiables en Amérique du Nord, en Europe, en Amérique latine et sur les marchés en pleine croissance de la région APAC et de la région MEA. Nous prenons en charge la recherche d’influenceurs et la gestion de campagnes dans plus de 190 pays, avec des fonctionnalités de recherche localisées dans des dizaines de langues pour vous aider à trouver des micro-influenceurs et des nano-influenceurs spécifiques à chaque région.
La solution de marketing d’influence de Meltwater propose un traitement intégré des paiements grâce à des partenariats avec Tipalti et Gigapay. Cela permet aux marques de rémunérer les créateurs à l’échelle internationale dans leur devise locale, tout en garantissant la conformité fiscale automatisée. Les marques peuvent également télécharger des contrats, définir des étapes de paiement et gérer la facturation directement depuis la plateforme, ce qui élimine le recours à des outils financiers distincts.