Social Listening
L’outil n° 1 de social listening pour une veille de marque en temps réel
Découvrez ce que les internautes disent de votre marque sur les réseaux sociaux, dans l’actualité, sur les forums et partout ailleurs, puis transformez ces discussions en insights stratégiques. Meltwater Social Listening vous aide à détecter les risques à un stade précoce, à suivre vos concurrents et à partager des rapports prêts à être présentés à la direction, sans avoir à jongler entre des outils disparates.
Passez du signal à l'action, sans perdre de temps
Détectez les évolutions dès leur apparition, comprenez leur impact et prenez les bonnes décisions plus rapidement grâce à des insights enrichis par l'IA.
Détectez les signaux avant qu'ils ne deviennent des crises
Détectez rapidement les changements de sentiment et les pics de volume afin que votre équipe puisse réagir en tenant compte du contexte, et non en mode crise.
Une veille concurrentielle permanente
Suivez votre part de voix, effectuez un benchmarking avec vos concurrents et repérez les évolutions du discours avant qu’elles ne deviennent un désavantage.
Des rapports prêts à l’emploi
Des tableaux de bord conçus pour offrir une visibilité à la direction : toujours à jour, prêts à être partagés et cohérents entre les équipes et les régions.
Les plus grandes marques font confiance à Meltwater pour le social listening et la gestion des risques réputationnels.
Les équipes RP, communication et marketing utilisent Meltwater pour centraliser leur veille, détecter les signaux faibles, anticiper les crises et partager des insights fiables à travers toute l'organisation.
Une plateforme unique pour une visibilité complète de votre marque
Suivez les réseaux sociaux, les médias, les forums et bien plus encore depuis une plateforme unique. Transformez ces données en insights qui éclairent vos campagnes, renforcent votre réputation et facilitent la prise de décision à tous les niveaux de l'organisation.
Transformez votre veille en actions concrètes
Des données aux décisions en quelques minutes
Lorsque le volume des discussions est élevé, les équipes ont besoin de clarté rapidement. Meltwater utilise l’IA pour réduire l’analyse manuelle et vous aider à passer plus rapidement des données brutes à des actions éclairées.
- Suivez les pics soudains de volume
- Identifiez les changements de sentiment
- Déclenchez des alertes pour les termes clés
- Prévenez rapidement les équipes concernées
Des données aux décisions en quelques minutes
Mira facilite l’écoute, en transformant les signaux bruts en un récit clair et en générant des mises à jour prêtes à être partagées avec les parties prenantes.
- Repérez plus rapidement les tendances cachées
- Résumez ce qui a changé
- Hiérarchisez les priorités
- Partagez vos insights avec les parties prenantes
Transformez des données sociales complexes en informations commerciales claires
Meltwater aide les équipes à transformer leur veille continue en rapports que les dirigeants peuvent rapidement comprendre et exploiter.
- Créez des tableaux de bord prêts à être partagés
- Ajoutez du contexte à vos rapports
- Alignez les équipes autour d’une vision commune
- Communiquez clairement les résultats
Comprenez où en est votre marque et où elle va
Meltwater aide vos équipes à comprendre ce qui influence la perception de votre marque, à comparer votre position face à vos concurrents et à réagir rapidement aux évolutions du marché.
- Suivez votre part de voix
- Comparez le sentiment envers votre marque
- Analysez vos principaux concurrents
- Identifiez les tendances de votre marché
Révélez des insights pertinents pour votre entreprise
Suivez des millions de sources à travers le monde et transformez le bruit en informations exploitables pour les équipes de l’entreprise.
Travaillez plus intelligemment avec Mira
Mira Companion intègre directement l’IA à votre workflow de social listening, vous permettant ainsi de passer en quelques secondes de données brutes issues des discussions à des insights pertinents. Vous n’avez plus besoin d’examiner manuellement les tableaux de bord ni de résumer vous-même les pics d’activité.
Un impact réel, démontré dans la pratique
Découvrez comment les équipes utilisent le social listening pour transformer les conversations en décisions éclairées.
« Nous avons parcouru un long chemin depuis nos débuts, où nous disposions de sources de données fragmentées pour évaluer les réseaux sociaux, jusqu’à aujourd’hui où nous disposons d’une source unique et consolidée de vérité. C’est le fait de disposer de cette plateforme unique, qui nous permet d’évaluer les perceptions de nos clients ainsi que l’impact de notre marketing sur plusieurs marchés de manière cohérente et avec des insights internationaux, qui distingue Meltwater de ses concurrents. »
Amit Naik
Vice-président senior, responsable international de l’analyse chez Shiseido
Regroupez plusieurs outils
Remplacez les outils distincts dédiés aux réseaux sociaux, à l’actualité et à l’analyse par un workflow unique et connecté.
Suivez la dynamique de vos concurrents
Suivez en temps réel l’évolution du discours par rapport à vos concurrents.
Fournissez des insights prêts à être présentés à la direction
Automatisez la création de rapports et réduisez le temps consacré à l’analyse manuelle pour toutes les équipes.
Recevez des alertes dès les premiers signaux
Détectez les pics d’activité et les changements de sentiment avant qu’ils ne dégénèrent en crise.
Pourquoi les marques choisissent Meltwater
Conçu pour les équipes qui ont besoin de plus qu’un simple suivi de mots-clés
Allez au-delà d’une surveillance superficielle grâce à une plateforme conçue pour le contexte, la rapidité et l’action.
Outils de social listening traditionnels
Social listening avec Meltwater
Résumé des fonctionnalités
Tout ce dont votre équipe a besoin pour une écoute à grande échelle
Alertes en temps réel
Détection des pics et alertes de changement de sentiment alimentées par IA, transmises via Slack ou Teams.
Analyses prédictives
Prévision des discussions sur 48 heures pour anticiper l'évolution du discours.
Tableaux de bord unifiés
Visualisations de reporting cohérentes et prêtes à être présentées à la direction, pour toutes les équipes et toutes les régions.
Intégrez votre propre contenu
Analysez des sondages, des transcriptions et des données internes parallèlement aux discussions externes.
Analyse des tendances historiques
Suivez l’évolution du volume, du sentiment et de l’engagement au fil du temps pour replacer les signaux actuels dans leur contexte.
Surveillance multicanal
Réseaux sociaux, actualités, forums et Reddit : tout est suivi ensemble, sans avoir recours à des outils distincts.
Suivi de la part de voix
Comparez votre marque à celle de vos concurrents sur les réseaux sociaux et dans les médias acquis.
Enrichissement du sentiment associé à la marque
Comprenez comment votre marque est perçue dans son contexte, au-delà du simple ton des posts.
Prêt à découvrir tout ce qui se dit sur votre marque ?
Découvrez comment Meltwater aide vos équipes à détecter les signaux qui comptent, à produire des reportings clairs et à prendre des décisions en toute confiance.
FAQ sur le social listening
Un outil de social listening suit les discussions sur les réseaux sociaux, les forums, les médias d’information et les canaux numériques afin d’offrir une visibilité multicanal, des informations sur la concurrence et des alertes en temps réel. Grâce au logiciel de social listening de Meltwater, vous pouvez aller au-delà des indicateurs superficiels pour comprendre ce qui alimente les discussions, comment les discours évoluent et où vous devez intervenir, plus rapidement et avec davantage d’assurance.
Meltwater rassemble en un seul endroit les discussions issues des réseaux sociaux, de l’actualité et des forums afin que les équipes puissent suivre la perception de la marque, suivre les concurrents et détecter les risques à un stade précoce. Il combine des données multicanales avec des analyses IA et des tableaux de bord conçus pour le reporting et la prise de décision. L’outil de social listening de Meltwater est également appelé Explore.
Le social monitoring se concentre sur le suivi des mentions et des indicateurs en temps réel (ce qui s’est passé). Le social listening va plus loin en analysant les thèmes, le sentiment, les discours et la part de voix (pourquoi cela se produit et quelle action entreprendre ensuite). Meltwater prend en charge les deux, ce qui vous permet de passer des alertes aux insights, puis à l’action.
Oui. Sur la plateforme de Meltwater, vous pouvez évaluer vos concurrents grâce au suivi de la part de voix, aux comparaisons de sentiments et à l’analyse des récits sur l’ensemble des canaux. Cela permet de mieux comprendre les performances de votre marque dans son contexte et d’identifier les domaines où vos concurrents gagnent du terrain.
La précision de l’analyse des sentiments dépend de la source, de la langue et du contexte ; c’est pourquoi Meltwater associe ces sentiments à des insights supplémentaires générés IA, tels que des thèmes et des résumés narratifs. De nombreuses équipes utilisent l’analyse des sentiments comme un indicateur d’orientation et la valident à l’aide d’exemples liés à la source et de tendances observées au fil du temps.
Oui. Meltwater inclut Reddit et les forums dans sa couverture, ce qui vous permet de capter des discussions qui révèlent souvent des signaux précoces, le sentiment des communautés de niche et des récits émergents qui n’apparaissent pas toujours en premier sur les réseaux sociaux grand public.
Les alertes sont conçues pour une réactivité en temps réel. Vous pouvez configurer la détection des pics d’activité, les notifications de changement de sentiment et des déclencheurs basés sur des seuils afin que les équipes concernées soient rapidement informées, notamment via des intégrations de workflow comme Slack ou Microsoft Teams.
Oui. Meltwater prend en charge l’exportation et le partage de rapports afin que vous puissiez fournir des mises à jour aux parties prenantes et des insights prêts à être présentés à la direction. De nombreuses équipes utilisent également des tableaux de bord pour une visibilité en temps réel, ce qui réduit la nécessité de rapports manuels.
Meltwater prend en charge les principaux réseaux sociaux et canaux numériques, ainsi que les sources d’actualités et les forums, ce qui vous offre une visibilité multicanal sur une seule et même plateforme. La couverture peut inclure des sources telles que X (Twitter), les mentions de marque sur TikTok, Reddit, les actualités en ligne et bien d’autres, en fonction de votre formule et de votre région.