Meltwater rassemble en un seul endroit les discussions issues des réseaux sociaux, de l’actualité et des forums afin que les équipes puissent suivre la perception de la marque, suivre les concurrents et détecter les risques à un stade précoce. Il combine des données multicanales avec des analyses IA et des tableaux de bord conçus pour le reporting et la prise de décision. L’outil de social listening de Meltwater est également appelé Explore.