Suivi de la visibilité IA
Maîtrisez le récit autour de votre marque avec GenAI Lens
Découvrez le premier outil au monde de suivi de la visibilité IA destiné aux entreprises. Conçu pour les professionnels des RP, de la communication et du marketing, Meltwater vous permet de suivre et d’optimiser la présence de votre marque. Ne vous contentez pas de collecter des données : obtenez des insights exploitables que vous pourrez transformer en actions stratégiques.
Suivi de la visibilité IA multi-LLM. Aucun angle mort.
Le suivi de la visibilité IA offre une vue à 360 degrés de votre marque à travers l’ensemble de l’écosystème IA.
Suivez votre présence
Suivez et comparez les mentions de votre marque, de vos produits et de vos concurrents sur les principaux modèles LLM, notamment ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, Grok et DeepSeek.
Allez au-delà des simples mentions
Capturez et suivez les réponses des modèles IA pour voir exactement comment votre marque est représentée et quelles citations alimentent ces récits.
Découvrez les mentions IA
Identifiez les sites web, sources et journalistes spécifiques faisant autorité auxquels les modèles IA font confiance pour générer leurs réponses. Reliez les récits à leurs sources externes et détectez les lacunes de contenu.
Passez à l’action
Bouclez la boucle. Utilisez la base de données intégrée de journalistes de Meltwater pour contacter les auteurs cités et influencer les sources qui alimentent la boucle d’entraînement de l’IA.
Plus de 27 000 entreprises nous font confiance à l’échelle internationale
Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine croissance.
Des informations exploitables. À l’échelle de l’entreprise.
GenAI Lens, la plateforme de relations médias de Meltwater : comprenez le discours et prenez les mesures nécessaires pour le modifier concrètement.
Identifiez les journalistes cités par les LLM et ajoutez-les directement à vos listes de médias. Sachez exactement qui façonne le discours généré par l’IA autour de votre marque.
Contactez les auteurs pour corriger les fausses informations ou proposer de nouveaux pitches qui alimentent la boucle d’entraînement de l’IA. Transformez la veille passive en gestion proactive de la réputation.
Passez de l’analyse à l’action en démarchant les éditeurs spécifiques (par exemple, Adweek, Statista) dont les assistants IA s’inspirent le plus.
Transformez les résultats bruts des LLM en stratégie concurrentielle grâce à l’analyse comparative « part de modèle », au marquage des sentiments, à la sélection de zones géographiques internationales et aux résumés générés par IA destinés aux parties prenantes.
Visibilité à 360° de la marque sur les canaux traditionnels, les réseaux sociaux et les environnements GenAI
« Les règles du jeu changent. Ce n’est plus une bataille de mots-clés, mais une bataille de sources, de contextes et de formulations pertinentes que vous devez diffuser. Vous devez disposer d’une solution de veille adaptée. C’est ce que j’apprécie chez Meltwater : ils ont su prendre en compte cette évolution et la transformer en une solution de veille que nous pouvons utiliser pour commencer à analyser notre réputation. »
— Narek Garit, responsable mondial de la mesure et de l’analyse chez HEINEKEN
Du suivi à l’optimisation du contenu
Considérez les LLM comme un nouveau canal médiatique à forte intention
Meltwater unifie votre stratégie de communication en considérant les LLM comme un nouveau canal médiatique à forte intention. En comprenant comment votre marque est représentée dans ces modèles, alignez vos efforts en matière de RP, de SEO et d’IA pour garantir un discours cohérent.
- Stratégie unifiée
- Alignement cross-canal
- Cohérence du discours
Identifiez les domaines dans lesquels vos concurrents vous surpassent dans les moteurs IA
Utilisez Meltwater pour identifier les sujets manquants et les lacunes de contenu sur lesquels vos concurrents prennent l’avantage. Analysez les thèmes clés, les mots-clés et les types de contenu afin d’améliorer votre stratégie GEO et de gagner davantage de « part de modèle ».
- Analyse des lacunes thématiques
- Veille sur les mots-clés
- Optimisation GEO
Influencez la boucle d’entraînement de l’IA
Influencez directement la boucle d’entraînement de l’IA
- Attribution des sources
- Prise de contact avec les journalistes
- Influence sur la boucle d’entraînement
Pourquoi les marques choisissent Meltwater
D’une veille fragmentée à une visibilité IA unifiée
Pour les marques internationales concurrentielles, une vision fragmentée de la perception et de la réputation constitue un risque stratégique majeur. Intégrez GenAI Lens à votre infrastructure technologique existante ou à la suite Meltwater pour obtenir une vue unifiée de la présence de votre marque.
Outils de veille traditionnels
Meltwater GenAI Lens
Impact réel, démontré dans la pratique
Découvrez comment les équipes utilisent le social listening pour transformer les conversations en décisions éclairées.
L’un de nos plus grands défis a été de rassembler toutes ces informations dans une présentation complète et pertinente, qui nous permette d’avoir une vision claire de notre situation globale, mais aussi d’approfondir les enseignements qui en découlent. Auparavant, nous disposions de chiffres, mais nous ne savions pas ce qu’ils représentaient réellement.
Lauren Hackett
Vice-présidente senior chargée de la communication internationale chez The Economist
Contrôlez la visibilité de votre marque dans les moteurs IA
Cessez de considérer la veille des LLM comme une expérience isolée. GenAI Lens s’intègre à votre veille médiatique et à votre veille des réseaux sociaux, transformant ainsi les données issues de l’IA en un atout stratégique unifié. Surveillez le présent pour façonner l’avenir.
FAQ sur le suivi de la visibilité IA
GenAI Lens (GAIL) est la solution de veille des LLM de Meltwater qui suit la manière dont votre marque apparaît sur les principales plateformes IA telles que ChatGPT, Gemini, Perplexity et Claude. L'outil exécute vos requêtes personnalisées sur plusieurs modèles IA toutes les 24 à 48 heures, en capturant leurs réponses et en analysant la manière dont votre marque, vos produits, vos personnalités clés et vos concurrents y sont représentés. Cela vous offre une visibilité sur l’expérience de recherche « zéro clic », dans laquelle les consommateurs prennent de plus en plus souvent leurs décisions d’achat sans jamais se rendre sur votre site.
Oui. GenAI Lens surveille ChatGPT ainsi que d’autres plateformes IA de premier plan, notamment Google Gemini, Perplexity, Claude et Microsoft Copilot. Cet outil de visibilité de la marque dans les moteurs IA identifie quand et comment votre marque est mentionnée dans les réponses générées par l’IA, vous permettant ainsi de suivre votre présence dans l’écosystème IA depuis un seul tableau de bord.
GenAI Lens de Meltwater surveille la présence de votre marque sur les principales plateformes IA en analysant la visibilité, la prévalence, la notoriété et le sentiment dans les réponses générées par l’IA. L’outil effectue chaque semaine des requêtes auprès de plusieurs LLM et vous indique si votre marque apparaît dans les réponses de l’IA, à quelle fréquence, dans quel contexte et avec quel sentiment. Vous pouvez suivre à la fois les requêtes mentionnant votre marque (par exemple, « Qu'est-ce que [votre entreprise] ? ») et celles qui ne la mentionnent pas (par exemple, « Quels sont les meilleurs [votre catégorie de produits] ? ») afin de comprendre votre part dans les recommandations générées par l'IA.
GenAI Lens comprend un onglet « Sources » qui vous indique quels sites web et contenus les modèles IA référencent et citent lorsqu’ils génèrent des réponses. Ces informations vous permettent de : optimiser votre stratégie de contenu en identifiant les types de contenu privilégiés par les plateformes IA ; améliorer la diffusion de vos communiqués de presse afin d’atteindre les sources indexées par les LLM ; cibler les publications faisant autorité que les modèles IA citent fréquemment ; structurer votre contenu (FAQ, données structurées, informations faisant autorité) pour accroître votre visibilité auprès de l’IA. De nombreuses organisations utilisent ces informations pour affiner leur stratégie de RP et le contenu de leur site, afin d’améliorer la manière dont les plateformes IA représentent leur marque.
Meltwater se concentre sur l’optimisation pour les moteurs génératifs (GEO) plutôt que sur l’optimisation traditionnelle pour les moteurs de recherche (SEO). Alors que les outils SEO vous aident à vous classer dans les résultats de recherche Google, GenAI Lens de Meltwater vous aide à comprendre et à optimiser votre présence dans les réponses générées par l’IA. La différence essentielle est la suivante : le SEO concerne le classement dans les résultats de recherche ; le GEO vise à être inclus et bien positionné dans les réponses générées par les plateformes IA. GenAI Lens vous indique quelles sources les modèles IA utilisent pour générer leurs réponses, vous donnant ainsi des indications sur la manière d’optimiser votre stratégie de contenu pour une meilleure visibilité auprès de l’IA.
Toutes les données traitées via GenAI Lens sont stockées sur la plateforme sécurisée Snowflake Intelligence de Meltwater. Les modèles LLM surveillés par GenAI Lens ne s’entraînent pas sur vos prompts personnalisés et ne les stockent pas. GenAI Lens se contente d’interroger les plateformes IA accessibles au public et d’analyser leurs réponses. Cette approche a été approuvée par les équipes juridiques et de sécurité des applications de Meltwater, garantissant ainsi la conformité aux normes de gouvernance des données d’entreprise.
Oui. GenAI Lens prend en charge les formats d’exportation standard de Meltwater pour s’intégrer à vos workflows de reporting existants, à vos outils de business intelligence et à vos présentations aux parties prenantes. Le tableau de bord « Tendances » permet de visualiser les données historiques, et vous pouvez programmer des rapports automatisés pour tenir régulièrement les parties prenantes informées des indicateurs de visibilité IA.
GenAI Lens offre un suivi complet de la visibilité IA, avec des indicateurs tels que : la fréquence des mentions de la marque, l’analyse des sentiments, les scores de prévalence (mesurant l’intensité de la présence de la marque), la part de voix par rapport à la concurrence, l’attribution des sources (les sites et journalistes cités par les LLM), les sujets tendance associés à votre marque et l’analyse des tendances historiques. Les données sont présentées via des tableaux de bord intuitifs avec des rapports exportables.
Oui. GenAI Lens est disponible sous forme de module complémentaire pour les abonnements Meltwater actuels. Votre chargé de compte peut vous proposer une tarification au prorata pour ajouter GenAI Lens immédiatement ; l’outil apparaîtra alors dans l’interface de votre plateforme existante, aux côtés de vos fonctionnalités actuelles de veille, de social listening et d’analyse.