« Les règles du jeu changent. Ce n’est plus une bataille de mots-clés, mais une bataille de sources, de contextes et de formulations pertinentes que vous devez diffuser. Vous devez disposer d’une solution de veille adaptée. C’est ce que j’apprécie chez Meltwater : ils ont su prendre en compte cette évolution et la transformer en une solution de veille que nous pouvons utiliser pour commencer à analyser notre réputation. »

— Narek Garit, responsable mondial de la mesure et de l’analyse chez HEINEKEN