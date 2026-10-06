La plateforme d'intelligence média de Meltwater
Une seule plateforme, des insights illimités
Elle rassemble les signaux provenant des médias, des réseaux sociaux et des moteurs IA au sein des équipes et des workflows, afin que vous puissiez avoir une vue d'ensemble et prendre des décisions en toute confiance.
Ayez une vue d'ensemble. Dirigez en toute confiance.
La perception se forge chaque jour à travers la couverture médiatique, les discussions sur les réseaux sociaux et les résultats de recherche des moteurs IA. Mais lorsque les informations sont dispersées dans différents outils et tableaux de bord, il devient plus difficile de voir ce qui se passe réellement et encore plus difficile de diriger l'entreprise en toute confiance. Meltwater rassemble tous les signaux au sein d'une plateforme connectée et alimentée par l'IA, transformant ainsi des données fragmentées en informations en temps réel. Grâce à des insights partagés entre les équipes, vous pouvez agir plus rapidement, rester alignés et diriger avec clarté.
Obtenez des résultats intelligents
Prouvez votre impact
Mesurez et démontrez la valeur des RP, de la communication et du marketing.
Transformez les signaux en renseignements
Comprenez ce que les données vous révèlent réellement, afin de pouvoir agir rapidement et de manière décisive.
Gardez une longueur d'avance sur l'avenir
Identifiez rapidement les risques émergents, les tendances et les changements dans les discussions, et réagissez en toute confiance.
Alignez toutes les équipes
Rassemblez le marketing, les RP et la communication autour d’une source unique de vérité.
Gagnez en rapidité grâce à l’IA
Automatisez les workflows et accélérez l’obtention d’insights exploitables.
Assistant IA
Votre coéquipier IA, disponible en permanence, vous aide à obtenir de meilleurs résultats, plus rapidement.
Plus de 27 000 entreprises nous font confiance à l’échelle internationale
Des multinationales aux équipes de RP, de communication et de marketing en pleine croissance.
Pourquoi les équipes de RP, de communication et de marketing choisissent la plateforme d'intelligence Meltwater
Des résultats qui génèrent une réelle valeur ajoutée pour votre entreprise
Obtenez une vue d'ensemble en un instant
Une visibilité unifiée sur les médias, les réseaux sociaux et l'IA vous permet de comprendre en temps réel la perception de votre marque, vos performances et les risques émergents.
Passez plus rapidement de l'analyse à l'action
L'analyse IA et les workflows automatisés transforment des milliards de signaux en informations exploitables en quelques secondes.
Alignez les équipes autour d'une source unique de vérité
Les tableaux de bord partagés et les données connectées garantissent que les équipes de RP, de communication et de marketing travaillent à partir des mêmes informations.
Évoluez sans complexité
Commencez avec les outils et les workflows dont vous avez besoin aujourd'hui, puis étendez-vous à d'autres régions, équipes et cas d'utilisation sur une plateforme unifiée.
Une intelligence fondée sur des informations fiables
Une couverture complète des médias, des réseaux sociaux, des influenceurs, des journalistes et des LLM, vous offrant la profondeur et le contexte nécessaires pour comprendre ce qui se passe.
L'enrichissement par l'IA transforme des milliards de signaux en insights clairs et exploitables pour la prise de décision.
Des workflows connectés et des données unifiées vous permettent de trouver facilement ce qui compte et d'agir rapidement.
Commencez à votre rythme. Évoluez sans limites.
Adoptez les fonctionnalités qui comptent le plus aujourd’hui, puis développez-vous à mesure que vos équipes, vos marchés et vos besoins évoluent. Meltwater grandit avec vous, en connectant de nouvelles régions, équipes et sources de données sans ajouter de complexité.
- Ajoutez de nouvelles équipes et régions
- Intégrez des systèmes CRM, BI et marketing
- Intégrez des analyses avancées et des workflows IA
- Développez-vous grâce à des services et une assistance avancés
Résultats
Comment les équipes utilisent la plateforme d'intelligence Meltwater
Surveillance de la marque et gestion de la réputation
Identifiez les risques à un stade précoce et protégez votre réputation.
Consumer intelligence et détection des tendances
Découvrez ce qui intéresse votre audience avant vos concurrents.
Relations médias et impact de la communication
Assurez-vous une couverture médiatique et démontrez l'impact commercial des RP.
Gestion des influenceurs et retour sur investissement des campagnes
Élaborez des stratégies plus intelligentes avec les créateurs de contenu et mesurez les performances.
Visibilité IA et optimisation du contenu
Suivez et améliorez votre visibilité dans les résultats de recherche sur les moteurs IA.
Prenez vos décisions en toute confiance
Découvrez comment une seule plateforme peut vous aider à prendre toutes vos décisions en matière de RP, de communication et de marketing.
FAQ sur la plateforme d'intelligence média de Meltwater
Meltwater est une plateforme internationale d'infomation utilisée par plus de 27 000 clients dans plus de 130 pays. Elle rassemble sur une seule et même plateforme des données issues des médias, des réseaux sociaux, des influenceurs et du monde des affaires afin de fournir des insights en temps réel. Grâce à des outils IA, tels que Mira Studio, Meltwater aide les entreprises à suivre les tendances, à analyser le sentiment et à prendre des décisions plus rapides et fondées sur des données.
Meltwater offre un accès centralisé aux données issues de l'actualité, des réseaux sociaux et des consommateurs, associé à des analyses IA, telles que la détection des tendances et l'analyse des sentiments. La plateforme prend en charge l'intégration des workflows, les API personnalisées et des solutions adaptées aux différents rôles au sein des équipes de RP, de marketing et d'insights, aidant ainsi les entreprises à prendre des décisions plus éclairées et plus rapides.
Oui. Meltwater intègre des outils IA tels que Mira Studio, qui fournissent des insights en temps réel, des résumés, des analyses de tendances et la détection du sentiment. Ces fonctionnalités aident les équipes à comprendre rapidement les données et à en tirer parti dans le cadre de leurs processus de travail quotidiens.
Oui. Meltwater aide les petites équipes de RP à gagner du temps en automatisant la veille médiatique, la création de rapports et l'analyse. Ses outils IA simplifient les workflows, permettant ainsi aux équipes d'identifier rapidement des insights pertinents et de se concentrer sur la stratégie plutôt que sur les tâches manuelles.
Oui. Meltwater suit en temps réel les concurrents, les tendances du secteur et l'activité du marché. Il fournit des résumés générés par l'IA, des analyses de sentiment et des comparaisons de performances pour aider les entreprises à garder une longueur d'avance et à prendre des décisions éclairées.
Meltwater permet de mener des études de marché et des enquêtes auprès des consommateurs en temps réel en analysant les discussions issues de l'actualité, des réseaux sociaux, des forums et des avis. Il aide les équipes à suivre la perception de la marque, à identifier les tendances et à se comparer à la concurrence grâce à des données enrichies et disponibles en permanence.
Meltwater aide à répondre à des questions essentielles concernant la perception de la marque, les performances des concurrents, les tendances du marché, l'efficacité des campagnes et le sentiment des clients. Ses insights en temps réel facilitent la prise de décisions stratégiques et opérationnelles plus éclairées.
Oui. Meltwater s'intègre à des outils tels que Slack, Microsoft Teams et des plateformes de business intelligence. Ses API et ses intégrations personnalisées permettent aux entreprises d'intégrer des insights dans leurs workflows et systèmes existants.