La perception se forge chaque jour à travers la couverture médiatique, les discussions sur les réseaux sociaux et les résultats de recherche des moteurs IA. Mais lorsque les informations sont dispersées dans différents outils et tableaux de bord, il devient plus difficile de voir ce qui se passe réellement et encore plus difficile de diriger l'entreprise en toute confiance. Meltwater rassemble tous les signaux au sein d'une plateforme connectée et alimentée par l'IA, transformant ainsi des données fragmentées en informations en temps réel. Grâce à des insights partagés entre les équipes, vous pouvez agir plus rapidement, rester alignés et diriger avec clarté.