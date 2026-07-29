Il y a quelques années encore, le principal défi consistait à faire entrer l’IA générative dans l’entreprise. Jusqu’en 2023, les équipes marketing et communication consacraient beaucoup d’énergie à défendre son adoption : obtenir des budgets, franchir les étapes de validation liées à la sécurité et convaincre les directions que l’investissement serait rentable. Aujourd’hui, la situation s’est inversée. La plupart de ces équipes ont désormais accès aux outils qu’elles réclamaient, parfois même au-delà de ce qui avait été officiellement prévu. Selon Business Insider, 71 % des salariés déclarent utiliser au travail des outils d’IA qui n’ont pas été formellement approuvés par leur entreprise (Business Insider).

La question n’est donc plus de savoir si vos équipes peuvent utiliser l’IA, mais si celle-ci s’appuie sur des informations réellement pertinentes pour votre activité. Or, dans de nombreuses organisations, les données ne sont pas encore prêtes pour cet usage : 58 % qualifient leur propre environnement de données de chaotique. Une réponse peut alors sembler claire et convaincante tout en reposant sur des informations obsolètes, dispersées ou non vérifiées.

Chez Meltwater, nous sommes convaincus que l'intelligence stratégique doit être accessible partout où vos équipes travaillent. C'est cette conviction qui a donné naissance à Meltwater MCP.

Où se situe aujourd'hui le véritable enjeu ?

Nous faisons tous le même constat : les assistants IA généralistes s'appuient sur leurs données d'entraînement ou sur les informations accessibles sur le web. Ils sont rapides, fluides et produisent souvent des réponses convaincantes.

En revanche, il leur manque les informations qui permettent réellement de prendre les bonnes décisions : les données sur votre marque, votre marché, les dernières actions de vos concurrents ou encore l'expertise que vos équipes ont développée au fil des années.

Il existe bien une solution de contournement, et de nombreuses équipes y ont recours. Un collaborateur se connecte à Meltwater, lance ses recherches, exporte les résultats au format CSV, puis reconstitue son rapport avant de les transmettre à un assistant IA.

Cette approche fonctionne, notamment pour les utilisateurs les plus expérimentés qui savent précisément quelles informations rechercher. Mais elle reste chronophage, devient rapidement obsolète dès que les données évoluent et reporte discrètement la responsabilité de la vérification des informations sur les équipes. Or, la plupart des collaborateurs qui recherchent simplement une réponse fiable n'ont pas envie de suivre tout ce processus.

Ce qui manque aujourd'hui, c'est un moyen simple d'apporter à l'IA des informations fiables, pertinentes et à jour. Votre organisation possède déjà l'essentiel : sa connaissance du marché, ses relations, son expertise et sa compréhension du bon ton et du bon moment. Ce qui faisait défaut jusqu'à présent, c'était une façon simple d'intégrer cette intelligence métier directement dans les outils d'IA utilisés au quotidien.

Découvrez Meltwater MCP

Meltwater MCP (Model Context Protocol) est un standard ouvert qui permet de connecter les assistants IA aux données et aux systèmes qu'ils utilisent. Il ne s'agit pas d'une technologie propriétaire de Meltwater, mais d'un standard adopté par l'ensemble de l'industrie.

Construit sur ce protocole, Meltwater MCP apporte une intelligence fiable et actualisée en temps réel directement dans les assistants IA déjà utilisés par vos équipes, qu'il s'agisse des principaux assistants IA du marché, d'agents personnalisés ou de workflows d'IA.

L'expérience est simple. Vous posez une question en langage naturel et obtenez une réponse générée par l'IA, accompagnée des sources qui l'étayent. Les informations disponibles dépendent des produits inclus dans votre abonnement Meltwater.

À mesure que vous enrichissez votre abonnement, les capacités de Meltwater MCP évoluent elles aussi. La solution étend l'accès à l'intelligence Meltwater à un plus grand nombre de collaborateurs et s'appuie sur les recherches, tableaux de bord et actifs déjà créés par vos utilisateurs avancés. Plus cette base est riche, plus les réponses générées sont pertinentes.

Cette approche s'inscrit dans la continuité de notre stratégie. Meltwater prend en charge le protocole MCP depuis 2025, à une époque où cette technologie était encore peu connue. Cette nouvelle version s'appuie sur l'expérience acquise aux côtés de nos clients au cours de l'année écoulée.

Ce que cela change pour vos équipes

Au début du projet, nous avons travaillé avec plusieurs clients afin de comprendre leurs processus d'analyse et leurs usages de Meltwater.

L'un d'entre eux, un grand groupe international de produits de grande consommation dont les marques sont probablement déjà présentes dans votre cuisine, nous a confié une phrase qui résume parfaitement le défi : « Nous ne sommes pas des experts en logiciels. Nous vendons des glaces. »Ils avaient raison. Les équipes métier ne devraient pas avoir besoin d'être expertes en technologie pour obtenir une réponse fiable. C'est précisément ce que change Meltwater MCP.

Les utilisateurs peuvent désormais interagir avec leurs données de manière conversationnelle. Leur expertise métier devient un véritable atout : leur connaissance du secteur, leur compréhension de leur marque et leurs bonnes pratiques viennent enrichir les données gouvernées de Meltwater.

Ils peuvent ainsi passer d'une simple question à une synthèse complète ou à une première version de contenu, sans quitter leur assistant IA. Là où il fallait auparavant naviguer entre plusieurs écrans Meltwater et assembler les informations manuellement, tout se fait désormais dans un seul environnement.

Au quotidien, cela permet notamment de :

surveiller une marque ou un sujet en formulant simplement une question, comme à un collègue ;

analyser instantanément le sentiment et les principaux récits qui émergent de la couverture médiatique ;

générer une première note de synthèse ou un premier brouillon de contenu à partir des conversations et des mentions les plus récentes.

Les réponses sont également plus fiables. Chaque analyse s'appuie sur des sources citées, permettant aux équipes de vérifier les informations avant de les partager, y compris auprès de la direction. L'intelligence de Meltwater n'est plus réservée aux spécialistes de la veille. Elle devient accessible à l'ensemble de l'organisation.

Nous l'avons déjà observé chez un grand fabricant mondial d'électroménager : ce qui avait commencé comme un projet porté par une équipe d'analystes s'est progressivement étendu à toute l'entreprise, jusqu'à inspirer des hackathons internes organisés par les collaborateurs eux-mêmes. Et ce n'est pas un cas isolé. Des groupes internationaux de la restauration comme de l'industrie pharmaceutique sont arrivés indépendamment à la même conclusion : produire directement leurs livrables dans leur environnement IA, sans passer par les étapes d'export et de retraitement manuel.

Pourquoi faire confiance aux réponses générées ?

La qualité des réponses dépend avant tout de la qualité des données qui les alimentent. Chaque jour, Meltwater collecte et analyse plus de 1,3 milliard de documents issus des médias, des réseaux sociaux, du web et de nombreuses autres sources, dans plus de 240 langues. Ces données sont structurées, gouvernées et enrichies par un historique qui leur donne toute leur valeur. Meltwater MCP s'appuie sur cette intelligence pour générer des réponses fondées sur des contenus sous licence et adaptées aux produits inclus dans l'abonnement de chaque client. Une connexion unique et sécurisée donne accès à l'ensemble de l'écosystème Meltwater, avec des mécanismes d'authentification et de gestion des autorisations intégrés. Vos équipes gagnent ainsi en autonomie tout en conservant un contrôle total sur les données auxquelles elles accèdent.

Et maintenant ?

Ce qui nous enthousiasme le plus, c'est la dynamique que crée cette approche. Nos clients connaissent leur activité mieux que quiconque. Plus ils enrichissent leurs assistants IA avec leur expertise métier, plus nous comprenons les informations qui comptent réellement pour eux. Ces retours nous permettent d'améliorer continuellement Meltwater MCP pour l'ensemble de nos clients.

C'est ainsi que nous donnons vie à notre ambition : mettre une intelligence fiable à disposition de vos équipes, partout où elles utilisent l'IA.

FAQ - Meltwater MCP

What is Meltwater MCP?

Meltwater MCP est l'implémentation par Meltwater du Model Context Protocol (MCP), un standard ouvert qui connecte les principaux assistants IA, les agents personnalisés et les workflows d'IA à l'intelligence Meltwater, fiable et actualisée en temps réel. Les utilisateurs peuvent poser leurs questions en langage naturel et obtenir des réponses générées par l'IA, fondées sur les données médias, web et réseaux sociaux de Meltwater, avec des sources citées.

En quoi Meltwater MCP est-il différent d'un assistant IA classique ?

Les assistants IA généralistes s'appuient principalement sur leurs données d'entraînement et sur les informations publiques disponibles en ligne. Meltwater MCP enrichit ces assistants avec les données gouvernées de votre abonnement Meltwater, en leur donnant accès à l'actualité, aux conversations sur les réseaux sociaux, aux données de veille sur votre marque ainsi qu'à d'autres informations stratégiques propres à votre organisation.

Quels sont les cas d'usage de Meltwater MCP ?

Meltwater MCP permet notamment de surveiller des marques ou des sujets en langage naturel, d'analyser le sentiment et les tendances émergentes, de produire des synthèses à destination de la direction, de rédiger des contenus et de répondre à des questions métier à partir d'informations fiables et actualisées, sans avoir à exporter manuellement les données depuis Meltwater.

Pourquoi les organisations peuvent-elles faire confiance aux réponses générées ?

Les réponses produites par Meltwater MCP reposent sur des contenus sous licence et des données gouvernées issues des médias, des réseaux sociaux, du web et d'autres sources. Chaque réponse est accompagnée de citations permettant de vérifier les informations utilisées. L'accès aux données est limité au périmètre de chaque abonnement Meltwater et sécurisé grâce à des mécanismes intégrés d'authentification et de gestion des autorisations, afin de concilier productivité de l'IA et gouvernance des données.