On-Demand Webinar: Marketing 2024 – Diese Trends müssen Sie kennen

Es klingt fast schon zu pathetisch, aber mit einem Blick auf das vergangene Jahr 2023 lässt sich mit Recht sagen, dass es selten so viele Umbrüche in so kurzer Zeit im Marketing gab. Die Digitalisierung hat einen riesigen Sprung gemacht, jedes Unternehmen war in irgendeiner Form davon betroffen. Stichwort: Generative AI, vor allem in Form von ChatGPT. Die Aufregung hat sich gelegt, im Jahr 2024 lautet die Frage, wie sich das Tool in den Alltag integriert.

Zwar nimmt KI einen großen Teil der Trends 2024 ein – aber dabei bleibt es nicht. Es gibt auch andere vielversprechende Entwicklungen, die Sie im Marketing kennen sollten.

Erfahren Sie in diesem Webinar: