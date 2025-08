Wünschst du dir mehr Sichtbarkeit auf Instagram? In diesem Beitrag erfährst du, wie du mithilfe von Collab Posts und starken Content-Partnern schnell und einfach neue Zielgruppen erreichen, die Reichweite deiner Beiträge steigern und deine Instagram Präsenz ausbauen, kannst.

Inhalt

Einer der größten Vorteile von Instagram ist die Möglichkeit, in Zusammenarbeit mit anderen Marken und Influencern wirkungsvolle und ergebnisorientierte Inhalte zu kreieren. Wenn du dabei nicht auf Instagram Collab Posts setzt, verschenkst du wertvolles Potenzial für mehr Sichtbarkeit, Engagement und Wachstum.

Im Laufe der Jahre ist Instagram zum Synonym für kreative Markenkollaborationen geworden. Die Plattform sorgt für Inspiration, Einfluss und eine ordentliche Prise FOMO. Um Content-Creator bei der Umsetzung wirkungsvoller Kooperationen und der Erstellung einzigartiger Inhalte zu unterstützen, hat Instagram Funktionen wie die Collab Posts eingeführt. Sie eröffnen völlig neue Möglichkeiten, gemeinsame Inhalte zu teilen und die Reichweite zu maximieren.

Hier erfährst du alles, was Marketer über die Instagram Collab Funktion wissen müssen und wie du sie wirkungsvoll für dein Influencer Marketing nutzen kannst.

Was ist ein Instagram Collab Post?

Die Collab Posts wurden von Instagram im Jahr 2021 eingeführt. Mit dieser Funktion können zwei Accounts gemeinsam ein Reel oder einen Feed-Post veröffentlichen, der als echtes „Gemeinschaftswerk” erscheint – sichtbar in den Profilen beider Accounts und für die Follower beider Parteien.

Im Rahmen des Influencer Marketings können Marken Influencer (und umgekehrt) als Mitwirkende zu einem Beitrag hinzufügen. In diesem Fall wird der Beitrag den Followern beider Seiten angezeigt und sie teilen sich die Likes, Aufrufe und Kommentare.

Weil die Inhalte zwei Gruppen von Followern präsentiert werden, sind die Gesamtzahl der Aufrufe und die Engagement-Raten deutlich höher als bei einem Sololauf.

Tipp: Erfahre mehr über Instagram Impressionen und Reichweite, Instagram Reels und das Tracking von Instagram Stories.

Jetzt denkst du vielleicht: Das klingt wie Erwähnungen oder Tags mit ergänzenden Schritten. Es gibt jedoch bedeutende Unterschiede, die du unbedingt beachten musst.

Sichtbarkeit für Follower

Wenn du in deinem Content einen anderen Account erwähnst oder taggst, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass die Follower des getaggten Accounts deinen Beitrag sehen. Andersherum gilt: Eure Follower sehen nicht, wenn ihr in einem Video markiert werdet, es sei denn, sie besuchen euer Profil, um den getaggten Inhalt anzuschauen.

Autorenschaft

Bei einem Collab Post auf Instagram werden beide Parteien als Autoren aufgeführt und die Namen ihrer Accounts erscheinen in der Kopfzeile des Beitrags. Das ist bei Erwähnungen und Tags nicht der Fall: Hier wirst du nicht als AutorIn des Beitrags vermerkt.

Zugang zu Metriken

Die Collab Funktion auf Instagram bietet beiden Parteien Zugang zu Erfolgsmetriken wie Reichweite und Engagement. Im Gegensatz dazu bietet sich in Beiträgen, in denen man nur erwähnt oder getaggt wird, keine Möglichkeit zur Messung der Content-Performance – es sei denn, du verwendest spezielle Tools wie Meltwater Influencer Marketing Plattform.

Formalitäten und Partnerschaft

Der Begriff „Kollaboration” deutet per se auf eine formellere, professionelle und offizielle Beziehung zwischen den beteiligten Accounts hin. Im Gegensatz zu Erwähnungen oder Markierungen basiert eine Kollaboration auf einer Einladung. Es entsteht eine gegenseitige Vereinbarung und eine Partnerschaft, die von beiden Seiten ein höheres Maß an persönlichem Engagement erfordert.

Wie Instagram Collab Posts deine Reichweite erhöhen

Durch die Nutzung der Instagram Collab Funktion werden deine Inhalte von mehr Menschen gesehen. Die Kollaborationspartner sind Co-Autoren, also werden die Inhalte beiden Gruppen von Followern angezeigt. Es gibt kaum eine schnellere und einfachere Methode, um ohne großen Aufwand (abgesehen von der Einladung eines Kollaborationspartners) mehr Menschen mit deinen Beiträgen zu erreichen.

Mehr Aufrufe und eine größere Reichweite führen automatisch zu mehr Engagement-Möglichkeiten. Die Likes, Shares und Kommentare werden mit deinen Co-Autoren geteilt und dieses Engagement kann in deinem Metriken-Dashboard getrackt werden.

Die Follower eures Partners werden dazu inspiriert, euch zu folgen und umgekehrt. Das bietet Marken einen besonders einfachen Zugang zu neuen Zielgruppen. Ein gemeinsamer Instagram Post stärkt sofort die Glaubwürdigkeit im Netzwerk des Kollaborationspartners.

Mit jedem neuen Follower, den ihr durch eine Instagram Kollaboration gewinnt, eröffnen sich neue Chancen, dieses Publikum auch in Zukunft mit relevantem Content zu erreichen. Ein Geschenk mit nachhaltiger Wirkung!

Weitere Vorteile eines Instagram Collab Posts

Die Vorteile eines Instagram Kollaborations-Posts beschränken sich aber nicht nur auf die Reichweite. Es gibt für Marken noch viele weitere Gründe für die Nutzung der Collab Funktion.

Höheres Engagement

Erreiche eine größere Gruppe von Instagram Nutzern, die deinen Kollaborationspartner bereits kennen, schätzen und sich regelmäßig mit seinen Inhalten beschäftigen.

Dieses Engagement schwappt automatisch auf euch über und kann eurer Marke einen zusätzlichen Boost im Instagram Algorithmus verschaffen.

Einfachere Content-Erstellung

Die Erstellung großartiger Inhalte nimmt viel Zeit in Anspruch. Wenn du dir die Arbeit jedoch mit einem Kooperationspartner teilst, reduziert sich dein eigener Aufwand deutlich. Die Creator-Creators bringen ihre Stärken ein und tun das, was sie am besten können – und ihr profitiert mit.

Einfacheres Influencer Management

Collab Posts auf Instagram verschaffen den Inhalten, die Influencer in eurem Namen erstellen, zusätzliche Sichtbarkeit. Gleichzeitig erhältst du direkten Zugriff auf die Performance-Daten und siehst auf einen Blick, welche Kooperationen deine Marke wirklich voranbringen.

Stärkere Marken-Authentizität

Marken oder Personen zu markieren oder zu taggen, erfordert kaum Aufwand. Eine echte Partnerschaft, bei der beide Seiten wirklich involviert sind, beweist deutlich mehr Substanz und wirkt wesentlich authentischer. Diese Zusammenarbeit bietet großartige Möglichkeiten, gemeinsame Werte und Überzeugungen zu vermitteln, und gibt den Followern die Gelegenheit, eure Marke in einem anderen Licht zu sehen.

Stärkere Partnerschaften

Mit Instagram Collabs rückt das Miteinander wieder stärker in den Fokus. Gemeinsam erstellte Inhalte haben mehr Gewicht und bieten euch die Chance, wertvolle Partnerschaften mit erfolgreichen Content-Erstellern aufzubauen.

Wie ein Collab Post auf Instagram gepostet wird

Eine Kollaboration auf Instagram bedeutet mehr, als nur einen Collab Post zu erstellen. Befolge diese Schritte, um deinen Content zu veröffentlichen und sicherzustellen, dass er auch gesehen wird.

Bereite deinen Account für die Kooperation vor. Hierzu muss der Account vom ursprünglichen Ersteller öffentlich zugänglich gemacht und Tags sowie Erwähnungen erlaubt werden.

Klicke auf das + Symbol, um einen neuen Beitrag zu erstellen.

Lade den Inhalt hoch und klicke dann auf „Personen markieren“.

Wähle „Mitwirkende einladen“.

Wähle den Account aus, mit dem du zusammenarbeiten möchtest.

Warte, bis der Kooperationspartner die Einladung annimmt.

Wenn du als Marke mit Influencern zusammenarbeitest, übernehmen diese in der Regel die Schritte 1–5, während du dich um Schritt 6 kümmerst. Es kann jedoch vorkommen, dass du bei der Erstellung oder Veröffentlichung von Inhalten das Steuer übernimmst und die Influencer als Autoren hinzufügen musst. Stelle also sicher, dass du mit beiden Seiten des Prozesses vertraut bist.

Collab auf Instagram: 4 Ideen zum Ausprobieren

So, und nun setzen wir das alles in die Praxis um. Wie kannst du die Instagram Collab Funktion für deine Marke nutzen?

Diese Ideen bieten dir einen prima Einstieg, um mit gemeinsam erstellten Inhalten deine Reichweite zu maximieren.

1. Veranstalte ein Gewinnspiel mit anderen Marken.

Marken können sich gegenseitig, ganz im Stil von Influencern, in Szene setzen, besonders wenn sie eine ähnliche Zielgruppe haben, aber nicht direkt miteinander konkurrieren. Gewinnspiele sind eine beliebte Form der Markenkooperation, da sie beiden Partnern ermöglichen, ihre Produkte potenziellen Kunden zu präsentieren und gleichzeitig Reichweite sowie Brand Awareness zu steigern.

2. Präsentiere deine Brand Values

Menschen bevorzugen Marken, mit denen sie sich identifizieren können. Deshalb ist es wichtig, dass die Werte deiner Marke im Content deutlich zum Ausdruck kommen. Die Zusammenarbeit mit Influencern ist eine hervorragende Möglichkeit, genau das zu erreichen – etwa wie bei dieser bezahlten Partnerschaft zwischen Vick's und @momduty. Die Mum-Bloggerin spricht in ihrem Content über ihre Familie und wie sie das berühmte VapoRub bei Erkältungen verwendet.

3. Arbeite bei Produkteinführungen mit Nischen-Influencern zusammen

Wenn ihr ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung auf den Markt bringt, können Nischen-Influencer dabei helfen, die Neuigkeit schneller und gezielter zu verbreiten. Sie können die Ankündigung übernehmen, eine Produktdemo durchführen, das Produkt vorstellen oder über ihre Erfahrungen damit berichten.

4. Steigere die Marken- oder Produktbekanntheit

Die Zusammenarbeit mit Influencern hilft sowohl Marken als auch den Creator selbst, ihre Sichtbarkeit bei relevanten Zielgruppen zu erhöhen. Ein gutes Beispiel ist die Instagram Collaboration zwischen @publicmarketfood und der veganen Food-Bloggerin und Kochbuchautorin @annavocino. Beide sind in der Instagram Foodie-Community aktiv und diese Partnerschaft bietet eine ideale Gelegenheit, ihre Reichweite auszubauen und gleichzeitig ihre Profile mit ansprechendem Content zu bereichern.

Regeln für Instagram Kollaborationen

Es gibt noch einige weitere Regeln und Einzelheiten, die du für einen optimalen Instagram Collab Post kennen musst. Berücksichtige bei der Zusammenarbeit mit Co-Autoren die folgenden Punkte:

Der ursprüngliche Ersteller des Beitrags besitzt die Rechte am Inhalt und kann die Zusammenarbeit jederzeit beenden oder den Mitwirkenden blockieren.

Der Beitrag kann nur vom ursprünglichen Autor gelöscht werden. Wenn der ursprüngliche Autor den Inhalt löscht, wird er auch aus dem Profil des Partners gelöscht.

Wenn der ursprüngliche Autor sein Profil ändert, können nur seine Follower den Inhalt sehen.

Wenn der ursprüngliche Autor seinen Account löscht, wird der Beitrag auch aus dem Profil des Kooperationspartners gelöscht.

Kooperationspartner können sich jederzeit aus der Zusammenarbeit zurückziehen, der Beitrag bleibt jedoch weiterhin im Profil des ursprünglichen Autors bestehen.

Wenn der Beitrag gegen die Instagram Community-Richtlinien verstößt, kann Instagram Maßnahmen gegen den ursprünglichen Autor und den Partner ergreifen.

Die vollständige Liste der Richtlinien und Bestimmungen findest du im Hilfecenter von Instagram.

Wie du Influencer für Instagram Collab Posts findest

Mit der Instagram Collab Funktion bringst du deine Influencer Kooperationen auf die Überholspur. Damit du das volle Potenzial deiner Partnerschaften ausschöpfen kannst, unterstützt dich Meltwater bei der Suche nach passenden Influencern, der Verwaltung der Partnerschaften und der zuverlässigen Analyse. Finde die besten Kooperationspartner, nimm direkt Kontakt auf und leg los.

Mit Meltwater Klear Influencer Marketing Tool behältst du nicht nur den Überblick über die eigenen Metriken wie das Engagement und neue Beiträge, sondern auch über Content, den Influencer außerhalb der Kollaborationen veröffentlichen. So stellst du sicher, dass der Influencer auch über die Kooperation hinaus dieselben Werte vertritt wie deine Marke.

