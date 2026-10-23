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PR・広報・マーケティングの最新動向を把握し、意思決定に活かせるレポート、ガイド、オンデマンドウェビナーをご覧いただけます。

2027 Global Digital Overview Report. The dark cover features a white world map, the title “Digital 2027,” and the subtitle “The Essential Guide to Connected Behaviours.”

レポート

Digital 2027：グローバル・デジタルレポート

世界中の人々がSNS、Web検索、AI、eコマース、広告をどのように利用しているか、そしてそれが自社の戦略にとって何を意味するのかをデータをもとに紐解きます。

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Meltwaterのコンテンツ

2027 Global Digital Overview Report. The dark cover features a white world map, the title “Digital 2027,” and the subtitle “The Essential Guide to Connected Behaviours.”

レポート

今日のデジタル世界を映し出す、決定的なデータ

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ガイド

AI生成コンテンツに対する生活者の意識調査

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AIはあなたのブランドをどう語っているか？〜生成AI時代に求められる新しいブランド可視化戦略〜

ガイド

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レポート

なぜLinkedInはAI検索に強いのか？

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An office worker operating a laptop computer.

ガイド

2026年注目すべきマーケティングトレンド

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Frau lächelt und nutzt ihr Smartphone, umgeben von Grafiken zu Content-Clustern und Social-Media-Plattformen wie Instagram, LinkedIn und X – Visualisierung datenbasierter Social-Media-Analyse.

レポート

データで読み解く2026年ソーシャルメディアの最新状況

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A lady in a suit with her arms crossed and images of charts around her and text saying "State of PR report 2026"

レポート

データで読み解く2026年PRの最新状況

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A photo of a group of business people in a meeting room.

ガイド

クライシスコミュニケーションのためのメディアリレーションガイド

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Snack Report Deutschland

レポート

消費者インサイトレポート: スナック

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An image of a smiling PR director looking at a laptop. There are also two small bubbles with images from the Meltwater Summit 2025. Cover image for the Summit PR and Comms playbook.

ガイド

Meltwater Summit PR向けセッションまとめ

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An image of two smiling PR directors looking at an iPad. There are also two small bubbles with images from the Meltwater Summit 2025. Cover image for the Summit PR and Comms playbook.

ガイド

Meltwater Summit: マーケティング向けコンテンツまとめ

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