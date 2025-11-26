消費者インサイトレポート: スナック

消費者が「癒し」「ワクワク」「健康」を求めて選ぶ“お菓子”

その本音をAIインサイトで徹底解明。

このインサイトレポートでは、AIを活用した消費者分析により、お菓子メーカー・ブランド担当者におすすめの最新トレンドを読み解きます。

消費者は何を求めているのか？

数百万件のSNS投稿をAIで分析し、お菓子の選ばれる理由（心理・動機） を深掘りしました。

その結果見えてきたのは、新しい市場機会と、ターゲットと“つながる”ためのヒントです。

本レポートでご案内している内容:

ストアブランド（PB菓子）の人気が急上昇する理由

SNSで話題化し、購買行動を後押ししている背景は？

プレミアムお菓子市場は中国・日本が重要拠点に

なぜアジアの消費者は「高品質なお菓子」を求めるのか？

次に来る“タンパク質＆新・栄養カテゴリー”

Z世代・健康志向層の行動変化が示す新チャンス。

消費者が最も愛するお菓子カテゴリTOP3

なぜ選ばれる？ その背後にある生活者インサイトとは？

次にヒットするお菓子を生み出すヒントを探している方へ。

データが示す“次の一手”が、このレポートにあります。

ぜひダウンロードの上、お菓子市場の未来をデータで読み解いてください。