2026年、ソーシャルメディアはどう進化するのか？

Redditの利用率は前年比で63％増加

2026年には、高度なSNS戦略を導入する企業が22％増加

カルーセル投稿の人気は24％上昇

SNS担当部署にとって、人的リソース（工数）の不足が引き続き最大の課題

「2026年ソーシャルメディアの最新状況」 は、2026年のソーシャルメディア、ソーシャルリスニング、SNS広告などの最新動向を網羅したレポートです。

本レポートは、世界1,500名以上、日本からは360人以上のマーケティング担当者の回答をもとに、変化し続けるソーシャルメディア環境を多角的に分析しました。

2026年に重要性を増すSNSチャネルは？

企業はどのようにソーシャルメディア施策を進化させているのか？

そしてAI・動画はSNSマーケティングにおいてどのような役割を果たすのか？

などぜひレポートにてご確認ください。

【日本のSNS担当者への調査から見えた傾向】

日本企業がSNSを活用する最大の目的は「ブランド認知の向上」

「自社でソーシャルメディアを活用する主な目的は何ですか？」という質問に対し、日本の企業担当者が最も多く挙げたのは、ブランド認知の向上（44.3％)でした。

続いて、新規顧客の獲得（31.6％）、売上の拡大（30.7％）、顧客との関係構築（28.3％）といった回答が並び、SNSが単なる情報発信の場ではなく、事業成長を支える重要なチャネルとして位置付けられていることが分かります。

最も使われているプラットフォームはInstagram、X(旧Twitter)も依然人気

現在、オーガニックなSNS施策に活用されているプラットフォームとしては、Instagram（57.9％）に次いで、X（旧Twitter）（53.5％）、Facebook（35.2％）、YouTube（33.8％）、TikTok（28.8％）が上位に挙がりました。一方で、LinkedInやThreads、Pinterestなども一定の存在感を示しており、目的に応じたプラットフォーム選定の重要性が高まっています。

【グローバルのマーケティング担当者への調査からの注目データ】

企業のSNSの利用目的は3年連続で「ブランド認知度の向上」がトップ、「新規顧客の獲得」は2025年に比べ増加

SNSマーケティング最大の課題は昨年に続き「リソース(人手)不足」

最も使われているプラットフォームはInstagram、次いでFacebook、LinkedIn

すべてのデータ、グラフ、詳細な分析結果 はぜひ レポートにてご確認ください。