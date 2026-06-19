なぜLinkedInはAI検索に強いのか？

AIによりブランドとの出会いは大きく変わりました

もはや購買担当者や意思決定者は、検索結果を閲覧しての情報収集をしていません。

彼らはChatGPTやGoogle AI Overview、Copilot、Claudeなどの生成AIにから答えを得ています。

そしてAIは単に情報を探しているだけではありません。

どのブランドが表示されるのか。

どのように説明されるのか。

そして、誰が信頼されるのか。

その判断をAI自身が行っています。

本レポートでは、AIによる情報発見の裏側で実際に何が起きているのかを解説するとともに、なぜLinkedInがAI生成回答に大きな影響を与える情報源となっているのかを明らかにします。

多くの企業がまだ十分に理解できていない、AI時代のブランド可視性の変化。その実態をデータに基づいて読み解きます。

データが示す事実

AIは「専門性」「関連性」「情報の構造化」を重視しています。

本レポートでは、950万件のAI引用データの分析をもとに、AIに選ばれるコンテンツの特徴と、ブランドの可視性を高めるための実践的なポイントをご紹介します。

LinkedInコンテンツをAI可視化のエンジンへ

AI時代に成果を上げる企業は、単にコンテンツを増やしているわけではありません。

社員や経営層、専門家の知見を戦略的に発信し、AIに引用される情報資産を構築しています。

本レポートでは、以下のポイントを解説します。