Meltwater × YouGov グローバル調査レポート

AI生成コンテンツを、消費者は実際にどう捉えているのでしょうか？

信頼しているのか、それとも懐疑的なのか。プラットフォームや世代によって、受け止め方や反応に違いはあるのでしょうか？

AIによってコンテンツの作り方が大きく変わる一方、AI生成コンテンツに対する人々の意識も急速に変化しています。

Meltwaterは、大手市場調査会社YouGovと共同で「AI生成コンテンツに対する消費者意識調査レポート」を作成しました。約10,000人を対象とした調査から、AI生成コンテンツがどのように受け止められ、どのような反応を生んでいるのか、そしてこの変化がブランド、マーケター、コミュニケーション担当者に何を意味するのかを明らかにしています。

業界や地域を横断したデータから、これからのブランドコミュニケーションに活かせる実践的なインサイトを紹介します。

ブランドやコミュニケーション担当者にとって、消費者がAI生成コンテンツをどう捉えているかを理解することは重要です。対応を誤ればブランドへの信頼を損なう可能性がある一方、適切に活用することで、より効果的なエンゲージメントにつなげることができます。