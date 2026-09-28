ChatGPT、Google AI OverviewsをはじめとするLLMが、あなたのブランドについて語る前に。その回答に影響を与える方法を学びましょう。

今や、ブランドについて調べる際にAIを利用することが一般的になりつつあります。AIが生成する回答に自社ブランドが表示されなければ、顧客の選択肢に入る機会を逃しかねません。

本ガイドでは、PR・広報、コミュニケーションチームがAI上でのブランドの見え方を把握し、戦略的に改善していくための方法を解説します。

このガイドでわかること：