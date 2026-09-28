ガイド
AIはあなたのブランドをどう語っているか？〜生成AI時代に求められる新しいブランド可視化戦略〜
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ChatGPT、Google AI OverviewsをはじめとするLLMが、あなたのブランドについて語る前に。その回答に影響を与える方法を学びましょう。
今や、ブランドについて調べる際にAIを利用することが一般的になりつつあります。AIが生成する回答に自社ブランドが表示されなければ、顧客の選択肢に入る機会を逃しかねません。
本ガイドでは、PR・広報、コミュニケーションチームがAI上でのブランドの見え方を把握し、戦略的に改善していくための方法を解説します。
このガイドでわかること：
- AIが回答を導き出す仕組みを理解する
学習データやリアルタイムの引用情報が、AI上のブランドの可視性にどのような影響を与えるのかを解説します。
- PRをAI上の可視性向上につなげる
アーンドメディアが、なぜ今LLMにとって重要なシグナルのひとつとなっているのかを理解できます。
- 継続的に実践できるAI可視性戦略を構築する
AI上でのブランドの見え方をモニタリングし、影響を与え、改善していくための実践的なプロセスを紹介します。
- C.O.R.E.フレームワークを活用する
Credibility（信頼性）、Omnipresence（網羅性）、Readability（可読性）、Endurance（持続性）の4つの観点から、AI上の可視性を高める方法を解説します。
Start making decisions with confidence.
See how one platform can power every decision across PR, communications, and marketing.
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