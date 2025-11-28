ガイド
クライシスコミュニケーションのためのメディアリレーションガイド
危機が起きた瞬間、混乱の中で取るべき行動
危機が発生した時、ブランドを守り、舵を取るのが PR・広報の役割です。
「クライシスコミュニケーションのためのメディアリレーションガイド」 は、
レピュテーション危機を乗り越えるための、実践的なガイドブックです。
広報担当者が“最悪の事態”に直面したとき、ブランドを守るために何をすべきか。
ベストプラクティスを凝縮して解説します。
本ガイドでご案内している内容：
- 危機が起きる前に、準備すべきことは？
想定外の事態にも動じない組織をつくる。
- パニックにならず、素早く・正確に対応する方法
初動でブランドの未来が決まります。
- AIを活用して“時間”を生み出すテクニック
限られたリソースで、広報の判断と行動を加速。
- 信頼を取り戻し、危機後のレピュテーションを再構築する
長期的なブランド価値をどう回復させるか。
すべての広報・PR担当者の“必携ガイド”
インハウスでも、代理店でも。
B2Bでも、B2Cでも。
危機は突然やってきます。
本ガイドが、どんな状況でも冷静さを保ち、ブランドを守り抜くための「判断の軸」と「実行のヒント」の策定にお役に立てば幸いです。
