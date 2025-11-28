危機が起きた瞬間、混乱の中で取るべき行動

危機が発生した時、ブランドを守り、舵を取るのが PR・広報の役割です。

「クライシスコミュニケーションのためのメディアリレーションガイド」 は、

レピュテーション危機を乗り越えるための、実践的なガイドブックです。

広報担当者が“最悪の事態”に直面したとき、ブランドを守るために何をすべきか。

ベストプラクティスを凝縮して解説します。

本ガイドでご案内している内容：

危機が起きる前に、準備すべきことは？

想定外の事態にも動じない組織をつくる。

パニックにならず、素早く・正確に対応する方法

初動でブランドの未来が決まります。

AIを活用して“時間”を生み出すテクニック

限られたリソースで、広報の判断と行動を加速。

信頼を取り戻し、危機後のレピュテーションを再構築する

長期的なブランド価値をどう回復させるか。

すべての広報・PR担当者の“必携ガイド”

インハウスでも、代理店でも。

B2Bでも、B2Cでも。

危機は突然やってきます。

本ガイドが、どんな状況でも冷静さを保ち、ブランドを守り抜くための「判断の軸」と「実行のヒント」の策定にお役に立てば幸いです。