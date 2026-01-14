データで読み解く2026年PRの最新状況：

1,100名以上のPR担当者に調査を実施

PR・広報業界は、かつてないスピードで進化しています。

生成AIの台頭、誤情報の拡散、予算の縮小といった課題に直面し、PR・広報担当者はより少ないリソースでより多くのことを行い、その成果を実証するよう求められています。

We. Communicationsとのパートナーシップにより作成されたMeltwaterの「2026年PRの最新状況レポート」は、世界中の1,100名を超えるPR・広報担当者が、これらの課題にどのように対応し、成功の定義を再構築しているかをご紹介します。

本レポートでご案内している内容：

AIは完全に主流へ:

PR部門の90%以上が、すでに生成AIをプレスリリース作成、コンテンツ最適化、アイデア出しなどの業務に組み込み始めています。

PR部門の90%以上が、すでに生成AIをプレスリリース作成、コンテンツ最適化、アイデア出しなどの業務に組み込み始めています。 測定指標は大きく進化中：

PR施策の成果をビジネスのKPIと結びつけるプレッシャーが強まっていますが、依然として40%以上が「成果」ではなく「活動量」を基準に測定している状況です。

PR施策の成果をビジネスのKPIと結びつけるプレッシャーが強まっていますが、依然として40%以上が「成果」ではなく「活動量」を基準に測定している状況です。 予算は厳しい一方、期待値は上昇:

回答者の半数以上が、2026年のPR予算は横ばいまたは微増にとどまると予測。一方で、より戦略的インパクトを求められる場面は増えています。

回答者の半数以上が、2026年のPR予算は横ばいまたは微増にとどまると予測。一方で、より戦略的インパクトを求められる場面は増えています。 リーダーシップの理解が鍵:

ストーリーテリングとデータを結びつけられるPR担当者は、意思決定の場において存在感を高めています。

経営層へのPRの価値や地位の実証、また戦略の強化にお役立ていただけるインサイト、ベンチマーク、そして実践的なヒントをご案内します。

「2026年PRの最新状況レポート」で、PRの未来を先取りしませんか？