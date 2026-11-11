企業のSNS運用では、フォロワー数や「いいね」の数を、毎月の成果として振り返ることが多いでしょう。ただ、ChatGPTやGeminiで商品を調べる人も多い今、SNSの投稿がもたらすものは、フォロワーの反応だけではありません。投稿や、投稿をきっかけに生まれた会話は、生成AIが答えを作るときの情報源にもなっています。

本記事では、SNSがAI検索でのブランドの可視性にどう影響するのかを、活用のポイントや運用の注意点とあわせて解説します。

AI検索時代にブランドの可視性はどう変わる？

生成AIが質問に直接答えるようになり、ブランドが人の目に触れる場所は、検索結果の一覧の外にも広がりました。AI検索で何が変わり、SNSがどう関わるのかを順に解説します。

▶あわせて読みたい：AIビジビリティとは？AI検索でのブランドの測定指標・ポイントを解説

検索順位だけでなく、AIの回答に登場することも重要になる

検索順位が高いだけでは、自社のブランドが見込み客の目に届くとは限らなくなりました。ChatGPTやGemini、GoogleのAI Overviews（AIによる概要）などの生成AIは、複数のWebサイトの情報をまとめて、質問に直接答えます。たとえば「敏感肌向けの化粧水でおすすめは？」と聞けば、生成AIは具体的なブランド名を挙げて答えます。こうした回答は、ユーザーが比較検討する際の強力な手がかりとなるでしょう。

さらに、AIの回答だけを読んで、どのWebサイトも開かずに商品を選ぶ人もいます。たとえ自社のページが検索結果の1位に載っていたとしても、AIの回答に名前が挙げられなければ、ユーザの目に入らないまま終わってしまうかもしれません。今後は、検索順位とあわせて「AI検索での可視性」も確かめていく必要があります。AI検索での可視性とは、生成AIの回答で自社がどのくらい取り上げられ、どう紹介されているかを表したものです。

ソーシャルメディアはブランドに関する情報や会話をWeb上に広げる

SNSに投稿した情報は、シェアやコメントを通じて、自社のフォロワー以外にも届いていきます。話題になってニュース記事やブログで取り上げられれば、自社について書かれたページもWeb上に増えるでしょう。

生成AIが回答の根拠として示す情報には、SNSの投稿や動画も含まれます。Meltwaterが8つの生成AIの回答から約730万件の引用元を調べたところ、2026年8月に最も多く引用されていたサイトはYouTubeで、Reddit（米国発の掲示板型SNS）、LinkedInが続きました。投稿が広がった先のWeb上の情報まで含めて、AI検索での自社の見え方を考えていきましょう。

参照：Meltwater「AI Search Visibility Report for August 2026: LinkedIn enters the top three」

ソーシャルメディアはAI検索での可視性にどう影響する？

SNSが生成AIの回答に関わる場面として、以下の5つが挙げられます。

言及が増え、特定のテーマとブランドが結びつく

生成AIが参照できる自社の情報を増やせる

顧客やメディアなど、第三者による言及が生まれる

最新の情報を継続して発信できる

ブランドの評判や信頼を形づくる

それぞれ詳しく解説します。

▶関連資料：AI上のブランド可視性を高める実践ガイド

言及が増え、特定のテーマとブランドが結びつく

SNSで発信を続けると、投稿の本文やコメント、シェア、プロフィールなど、自社について書かれた文章がWeb上に積み重なっていきます。同じテーマの話題でくり返し名前が出てくるブランドほど、生成AIもブランドとテーマを結びつけやすくなるはずです。

たとえばセキュリティ対策ソフトの会社が、ランサムウェアの被害の傾向や、感染したときの対応について投稿を続けたとします。投稿がシェアされて話題になれば、生成AIが会社とセキュリティ対策とを結びつけるための材料も増えていきます。その結果、「ランサムウェアの対策は？」という質問に対して、その会社の名前を挙げやすくなるでしょう。商品の宣伝だけでなく、自社と結びつけてほしいテーマに関する解説も発信していきましょう。

生成AIが参照できる自社の情報を増やせる

自社サイトのページ数には限りがありますが、SNSなら、情報を日々公開していけます。新商品のお知らせや社長のコメント、キャンペーンの告知、顧客とのやり取りなど、投稿が積み重なるほど、誰でも読める自社の情報がWeb上に増えていきます。

Web上の情報が多いほど、生成AIは自社について多くの手がかりを得て、さまざまな場面でどう語られているのかといった傾向もつかみやすくなるでしょう。SNSでの投稿が、生成AIの回答で直接引用されるとは限りませんが、投稿によって増えた情報は、生成AIが自社を取り上げるための材料になります。

顧客やメディアなど、第三者による言及が生まれる

商品を使った顧客が感想を投稿したり、インフルエンサーがおすすめとして紹介したり、記者が話題になった投稿を記事で取り上げたりすると、自社のアカウントだけでは届かない場所にまでブランドの名前が広がります。

自社以外の人による言及は、企業の説明を裏づける材料にもなるでしょう。多くの人が同じような言葉でブランドを語っていれば、一貫性のある情報として、生成AIが参考にしやすくなります。顧客との会話を広げると、自社の発信だけに頼らずに、AI検索での可視性を高められます。

最新の情報を継続して発信できる

商品の改良や新しい取り組みなど、自社の今の情報は、SNSで継続して発信することに大きな意義があります。特に変化の速い分野では、新しい情報が多いほど、生成AIも今の状況に即した回答を作りやすくなります。

定期的に投稿を続けていれば、生成AIは、自社を現在も活動中の企業だと理解し、今の取り組みに応じた紹介をしてくれるはずです。競合の多い分野ほど、新しい情報を出し続けているかどうかで差がつくでしょう。

ブランドの評判や信頼を形づくる

SNSで広がる口コミや評判は、生成AIがどのブランドを回答に挙げるかにも影響します。生成AIには、広く知られ、信頼されているブランドを取り上げやすい傾向があります。好意的な口コミや、どの投稿でもぶれない説明が積み重なると、ブランドへの信頼が高まり、AIの回答に登場する機会も増えていくでしょう。

反対に、自社についての誤った情報がSNSで広まると、生成AIの回答にも誤った説明が入り込むおそれがあります。誤りに早く気づいて訂正できれば、生成AIがそうした誤情報を取り入れてしまうリスクを減らせます。

AI検索での可視性を高めるソーシャルメディア活用の4つのポイント

AI検索で自社の名前が挙がる機会を増やすには、商品の宣伝だけでなく、多くの人に自社について語ってもらえるような発信が欠かせません。押さえておきたいのは、次の4つです。

実際の使い方や成果が伝わる情報を発信する インフルエンサーやコミュニティの参加者に自社を紹介してもらう 動画や画像、記事など複数の形式で発信する ソーシャルリスニングで、自社についての会話を把握し続ける

1つずつ見ていきましょう。

▶あわせて読みたい：ソーシャルリスニングとは？最新事例・始め方ガイド・ツール活用を解説

1. 実際の使い方や成果が伝わる情報を発信する

SNSでは、商品やサービスが誰のどんな場面で役に立ち、どんな成果につながるのかを、短く分かりやすい言葉で伝えましょう。具体的な使い方や成果が書かれた投稿は、内容をつかみやすく、ほかの人へ共有する際にも役立ちます。

たとえば勤怠管理システムなら、「機能が豊富」と書くより、「月末の勤怠集計が3日から半日になった」という導入企業の声を載せるほうが、印象に残ります。投稿を見た人がさらに自分の言葉で紹介し、話題としてくり返し語るというサイクルを確立させられれば、生成AIの回答にもブランドの名前が入りやすくなるでしょう。

2. インフルエンサーやコミュニティの参加者に自社を紹介してもらう

インフルエンサーや、特定のテーマに関心の高い人が集まるコミュニティの参加者に自社を紹介してもらうと、自社の名前が載る投稿や記事が増えていきます。信頼を得ている人からのおすすめはフォロワーの間でも話題になりやすく、紹介をきっかけに自社サイトへのリンクが増えれば、生成AIに見つけてもらえる機会も広がるでしょう。

インフルエンサーに依頼する際は、自社の商品と関わりの深い分野で発信している人を選びましょう。コミュニティでは、宣伝を書き込むより、参加者の質問に詳しく答えるほうが、自社をすすめてもらえる機会が増えます。なお、インフルエンサーに商品紹介を依頼した場合、その投稿には広告であることを明示しなければなりません。2023年10月から、広告であることを隠した宣伝、いわゆるステルスマーケティングは景品表示法の規制対象になりました。

参照：消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」

3. 動画や画像、記事など複数の形式で発信する

同じ内容でも、伝える形を変えれば、より多くの人の目に届きます。形式ごとに向いている使い方は、たとえば次のとおりです。

短い動画で、商品の使い方を実演する

図やイラストで、使い方の流れを説明する

ライブ配信で、視聴者の質問にリアルタイムで答える

記事で、専門的な内容を詳しく解説する

アンケートやクイズで、利用者の意見を集める

形式が増えるほど、生成AIがブランドを見つけるための入り口が増え、読み取れる情報も多くなります。AI回答の引用元として使われることも多いYouTubeでは、動画の見せ方に気を配りましょう。分かりやすいタイトルや詳しい説明文、正確な字幕、チャプターを付けることで、生成AIが動画から読み取れる情報が増えると、Meltwaterは分析しています。

参照：Meltwater「AI Search Visibility Report for August 2026: LinkedIn enters the top three」

4. ソーシャルリスニングで、自社についての会話を把握し続ける

SNSで自社がどう語られているかを確認するには、ソーシャルリスニングを用いましょう。ソーシャルリスニングとは、SNSや掲示板などの投稿を集めて分析する手法です。たとえば次のことを知りたいときに、継続的なソーシャルリスニングが役立ちます。

自社と一緒によく語られている話題や、新しく出てきた話題

自社についての投稿が、好意的か否定的か

利用者が知りたがっているのに、自社がまだ発信していない情報

自社がまだ答えていない、利用者からの質問

これらの情報をもとに、利用者の疑問や関心に合わせたSNS投稿を作っていけば、生成AIが引用しやすい情報の増加にもつながるでしょう。

Meltwaterのソーシャルリスニングツールでは、X（Twitter）、Instagram、TikTok、YouTube、LinkedIn、Redditなど20以上にのぼるSNSプラットフォームの投稿を、1つの画面でまとめて分析できます。自社のアカウントがタグ付けされていない投稿や、特定のテーマで集まったコミュニティでの会話も追うことが可能です。言及数が急に増えたり、否定的な投稿が広がり始めたりしたときは通知が届くので、AI回答に影響しそうなトレンドの変化にもいち早く気づけます。

▶合わせて確認したい：Meltwaterのソーシャルリスニングツール

AI検索を意識したSNS運用の注意点

SNSで発信を続けても、生成AIが自社をどう紹介するかまでコントロールすることはできません。SNS運用時に気をつけたい、以下の4つの点を確かめておきましょう。

投稿数や「いいね」の数だけを追わない

プラットフォームによって、投稿が外部から見つかるかどうかは異なる

SNS上のブランド情報を一貫した最新の状態に保つ

自社についての誤った情報を放置しない

投稿数や「いいね」の数だけを追わない

AI検索での可視性を高めたいなら、投稿数や「いいね」の数より、読んだ人に自社の何が伝わるかを重視しましょう。SNSでは反応の多さが成果として見られがちですが、生成AIの回答で役に立つのは、自社が何に詳しく、どんな商品を扱っているのかが具体的に書かれた投稿です。

たとえば、フォローとリポストで応募できるプレゼント企画は、反応を多く集めたとしても、自社の優位性や商品・サービスの特徴はほとんど伝わりません。また、宣伝や同じ内容のくり返しばかりが続くと、役に立つ情報を発信する企業という印象も薄れてしまいます。反応の数を参考にしながら、自社の得意分野を解説する投稿を定期的に続けましょう。

プラットフォームによって、投稿が外部から見つかるかどうかは異なる

投稿がSNSの外からどこまで見られるか、Web検索で見つかるかは、プラットフォームによって異なります。たとえばInstagramのストーリーズは、ハイライトに追加しない限り24時間で消えます。Facebookのプライベートグループの投稿は、グループのメンバーしか見ることができません。SNSの中で反応を集めた投稿でも、外部から見えなければ、生成AIが回答に使う情報にはなりにくいでしょう。

どのSNSの投稿を引用するかも、生成AIによって違います。Meltwaterの調査によると、2026年8月、GeminiやGoogleのAIモードはYouTubeを特に多く引用していた一方、ChatGPTは、YouTubeやReddit、LinkedIn、Facebook、Instagramを1度も引用していませんでした。SNSだけに頼らず、自社サイトや第三者の記事など、誰でも読める場所にも同じ情報を載せておきましょう。

参照：Instagramヘルプセンター「Instagramストーリーズが表示される期間」

参照：Facebookヘルプセンター「Facebookの公開グループとプライベートグループの違い」

参照：Meltwater「AI Search Visibility Report for August 2026: LinkedIn enters the top three」

SNS上のブランド情報を一貫した最新の状態に保つ

自社が公開する情報は、どのSNSでもそろえておきましょう。SNSごとに担当者や目的が違うと、打ち出す特徴や言葉づかいがばらばらになりがちです。たとえばスキンケアブランドが、公式サイトでは「敏感肌向け」、Instagramでは「エイジングケア」、インフルエンサーの紹介では「毛穴ケア」と打ち出していると、生成AIはどの特徴を回答に用いればよいかを判断しにくくなります。逆に、プロフィール文や商品の説明に使う言葉を決め、どのSNSでも同じ言葉を使えば、生成AIからも狙った特徴通りの紹介をしてもらいやすくなります。

古くなった情報の扱いにも気を配りたいところです。リニューアル前の商品名や、終了したキャンペーンの価格が書かれた投稿ばかりが目立つと、生成AIがそうした古い情報を回答に使うことがあります。プロフィールや固定表示している投稿を定期的に見直し、商品や方針が変わったときは新しい情報を発信して、自社のいま現在の情報を増やしていきましょう。

自社についての誤った情報を放置しない

SNSで自社についての誤った情報が広まったら、早めに見つけて、正しい情報を発信しましょう。SNSの投稿は短く、一部だけを切り取ってシェアされることも少なくありません。シェアや言い換えがくり返されるうちに、商品の特徴や価格などが事実と違う形で広まると、生成AIが自社を不正確に紹介するおそれも高まります。

誤った情報に早く気づくには、SNSはもちろんニュースサイトなどを含めて情報を追い続けることが欠かせません。Meltwaterのメディアモニタリングツールなら、オンラインニュースやSNS、ポッドキャスト、テレビやラジオの放送まで、自社に関する言及をまとめて確認できます。設定した条件に合う言及が出たときはアラートで知らせてくれるので、誤った情報が多くの媒体に広まる前に、公式サイトや公式アカウントで訂正を出せます。

▶合わせて確認したい：Meltwaterのメディアモニタリングツール

ソーシャルメディアとAI検索は今後どう変わる？

SNSも生成AIも変化が速く、両者の結びつきは今後さらに強まっていくでしょう。企業のSNS運用に関わる変化として、次の3つが考えられます。

新しいSNSや投稿形式への対応が必要になる

特定のテーマで集まる小さなコミュニティが重要になる

パーソナライズが進み、届けたい相手に合わせた発信が求められる

企業がとれる対応もあわせて紹介します。

新しいSNSや投稿形式への対応が必要になる

今後も新しいSNSや投稿の機能が登場し、企業は発信する場所や形式を見直す必要に迫られるでしょう。開発者や研究者など特定の人に向けたSNSや、仮想空間で体験してもらう形式、AIを使った新しい投稿の形式も広がっていくかもしれません。

自社の顧客や業界の人が新しいSNSで話し始めたら、早めにアカウントを作って小さく試してみましょう。競合より先に発信を始めれば、新しいSNS上で自社についての情報をいち早く積み重ねられます。

特定のテーマで集まる小さなコミュニティが重要になる

X（Twitter）やInstagramのように利用者の多いSNSに加えて、特定のテーマに関心のある人が集まる小さなコミュニティも重要になっています。Discordのサーバーや、専門的な掲示板、参加者を限ったグループなどでは、テーマへの関心が高い人どうしが活発にやり取りしています。

コミュニティで質問に答えたり、利用者と意見を交わしたりすると、多くの人に向けた普段の投稿よりも深い信頼関係を築きやすいでしょう。商品を詳しく知りたい人の本音も集まる場所なので、自社のテーマに合うコミュニティを見つけて参加していきましょう。

パーソナライズが進み、届けたい相手に合わせた発信が求められる

SNSでは、利用者一人ひとりの好みに合わせて投稿を表示し分ける、パーソナライズが進んでいます。誰にでも当てはまる一般的な投稿は、今後ますます表示されにくくなる可能性があります。

投稿を作るときは、届けたい相手を具体的に決め、相手が知りたい情報を具体的に発信しましょう。たとえばセキュリティ対策ソフトなら、情報システム部門の担当者には導入の手間が少ないことを伝え、経営者には被害にあったときの損失の大きさを伝える、といった具合です。

SNSとAI検索での可視性に関するよくある質問

SNSの運用を考えるうえで、気になりやすい4つの疑問に回答します。

SNSはAIの回答におけるブランドの可視性にどう影響しますか？

SNSで発信すると、自社に関する投稿や会話、シェアがWeb上に増え、AIの回答に自社ブランドが登場する機会も広がります。また、生成AIは、多くの情報源に共通する内容をもとに回答を作ります。どの情報源でも同じように語られているブランドほど、AIの回答に取り上げられやすくなるでしょう。

SNSの投稿は、生成AIに直接参照されますか？

いいえ、多くの生成AIは、SNSのタイムラインを直接見て回答を作っているわけではありません。回答のもとになるのは、学習に使われたデータや、検索エンジンなどを通じて読めるWeb上の情報です。SNSの投稿が記事で紹介されたり、ほかのサイトで取り上げられたりしてSNSの外に広がるほど、生成AIの回答に反映されやすくなります。なお、検索エンジンで見つかる、公開の投稿や動画は、回答の引用元として示されることもあります。

SNSでエンゲージメントが高いと、AIの回答に登場しやすくなりますか？

はい、反応の多さをきっかけにWeb上での言及が増えれば、AIの回答にも登場しやすくなります。「いいね」やコメント、シェアなどの反応が多い投稿は、記事やほかの人の投稿で取り上げられ、ブランドについての情報を増やすことがあります。ただし、反応が多いだけでは十分ではありません。自社が何に詳しいのかが分かる、具体的な内容の投稿であることも大切です。

SNSでの自社についての会話は、AI回答に反映されますか？

はい、プラットフォームや投稿の種類によって、反映されることがあります。自社についての意見や評判が、SNSを含めWeb上で広くくり返し語られていると、生成AIの回答にも同じような説明が出てきやすくなります。どのSNSでも正しい情報を同じ言葉で発信し続ければ、関連するAIの回答も正しいものに近づいていくでしょう。

まとめ｜SNSで情報と会話を広げ、AI回答に登場するブランドを目指そう

生成AIの回答は、Web上に公開された多くの情報をもとに作られます。SNSで発信を続けると、自社についての情報や、顧客やメディアがブランドを語る会話が増え、AIの回答に自社の名前が挙がる機会も広がっていきます。

ただ、投稿数や「いいね」の数を増やすだけでは、AI検索での可視性は高まりません。実際の使い方や成果が伝わる投稿を続け、SNSごとの説明をそろえ、誤った情報や古い情報は早めに直していきましょう。SNSだけに頼らず、自社サイトや第三者の記事にも同じ情報があると、生成AIにも自社の姿が正しく伝わります。

SNSで自社がどう語られているかを継続して把握したい場合は、Meltwaterのソーシャルリスニングツールも検討してみてはいかがでしょうか。詳しい内容は、以下のページから問い合わせられます。

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この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwater Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

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