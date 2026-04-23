近年、検索エンジンで検索をすると、検索結果上部に回答が表示されるようになりました。これは、AIがWeb上の情報から有益と考えられるものを集めてまとめたものです。参照Webサイトも併せて表示されるため、自社サイトが表示されればユーザーへの露出度アップになります。GEO（生成エンジン最適化）は、自社サイトがAI回答に参照されるための施策です。

本記事では、GEOの基礎知識やSEOとの違い、AIに引用され自社ブランドの露出を増やす実践手法を徹底解説します。いち早くGEO対策を取り入れ、次なる集客の柱を構築しましょう。

GEO（生成エンジン最適化）とは

GEO（生成エンジン最適化）とは「Generative Engine Optimization」の略で、AI回答文に自社サイトを引用・参照させるマーケティング施策です。

従来からある検索方法は、検索エンジンにキーワードを入力し、Webサイトの一覧からユーザーが情報を選び取るという流れでした。しかし近年では、Google検索に「AI Overviews」が表示されるようになったほか、ChatGPT、Gemini、Perplexityといった大規模言語モデル（LLM）を活用したAIエンジンの利用も広がっています。これらのサービスでは、ユーザーがキーワードを入力するだけで、回答が自動生成されるようになっています。AIの回答には参照リンクが付けられるため、自社サイトの情報が引用されれば、ブランドの露出度を上げることが可能です。





米国ガートナー社は、2028年までに自然検索経由のサイトアクセスが50％以上減少すると予測しています。検索システムが移行する今、AIからの新たな流入を確保し、自社ブランドの認知を高める対策が求められます。

参照：Gartner Predicts 50% of Consumers Will Significantly Limit Their Interactions with Social Media by 2025

GEOが注目される背景

近年、GoogleやBingといった主要な検索エンジンの検索結果画面に、AIによる生成回答が表示される機能が次々と実装されました。従来通りキーワード検索を行うと、Webサイト一覧よりも上部の目立つ位置に、複数の情報を要約したテキストが提示されます。個別のWebサイトをクリックするよりも、すぐに疑問を解決できるため、今後も利用者が増えていくと見られます。

昨今はChatGPTやGeminiなどの対話型AIの登場により、情報収集の手段が「検索結果から探し出す」から「AIに質問する」へと移行しつつあります。検索結果のAIの回答内に自社ブランドを露出させるGEO対策は、急務といえるでしょう。

GEOとSEO・LLMO・AIOとの違い

自社サイトへのアクセスを増やす施策にはさまざまな用語があります。ここでは、GEOと関連用語の定義を整理し、SEO・LLMO・AIOとの違いを解説します。

用語 正式名称 定義・役割 GEO Generative Engine Optimization

（生成エンジン最適化） 自社サイトがAI回答に引用されるよう、生成エンジンを最適化する施策 SEO Search Engine Optimization

（検索エンジン最適化） 自社サイトが検索結果で上位表示されるよう、検索エンジンを最適化する施策 LLMO Large Language Model Optimization

（大規模言語モデル最適化） 自社サイトがAI回答に引用されるよう、テキストベースのLLMに対して最適化する施策 AIO AI Optimization

（AI最適化） チャットボットや音声システムなどのAIに対して最適化する施策 AEO Answer Engine Optimization

（回答エンジン最適化） 自社サイトがAI回答に引用されるよう、対話型AIに対して最適化する施策

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SEOとの違い

GEOとSEOは、どちらもWebサイトの訪問者数を増やすための施策で、分かりやすい見出しや良質なコンテンツなどの作成、AIが意味を認識できるよう構造化データを用いることなどが対策として行われます。

異なるのは最適化の対象です。SEOは検索エンジンに対して最適化し、検索結果での上位表示を目標とします。一方GEOは生成エンジンに対して最適化し、AIの回答内で自社サイトが引用されることを狙う施策です。

LLMOとの違い

LLMO（大規模言語モデル最適化）とは「Large Language Model Optimization」の略で、大規模言語モデルを最適化する施策です。言い換えると、AIに自社の情報を正しく学習させるために、人が使っている言語をAI語に翻訳することを指します。

対してGEOは、ユーザーが検索した際に、AI回答文へ自社サイトのコンテンツやリンクを引用させる施策です。両者は密接に関わっており、LLMOによりGEOが可能になります。

AIOとの違い

AIOとは「AI Optimization」の略で、あらゆるAIシステム全般への最適化を図る施策です。AIチャットボットや音声システムなどの対策が含まれます。GEOはAIOの一つで、生成AI搭載の検索エンジンに絞った対策を指します。

また、AIOはGoogleのAI回答機能「AI Overviews」を意味することもあります。

GEO対策を導入するメリット

検索環境がAIへと移行する過渡期の今、GEO対策へ早期に取り組む企業には以下のようなメリットがあります。

ブランド認知・信頼性の向上

関心度の高い見込み顧客の獲得

既存コンテンツの最大限の活用

それぞれ詳しく解説します。

ブランド認知・信頼性の向上

生成AIの回答には、参考にしたWebサイトの企業名やリンクも表示されます。自社のコンテンツがAIの回答元として選ばれれば、検索したユーザーに自社ブランドが認知されます。AIは情報の信頼性も選択基準の一つにしているため、中長期的なブランド戦略で大きなプラスに働きます。

関心度の高い見込み顧客の獲得

AIの回答文を読んだ上で参照元のリンクをクリックするユーザーは、特定の課題に対して強い関心を持っているといえます。実際に米国Adobe社の調査でも、AI経由のアクセスはそれ以外のトラフィックに比べて直帰率が27%低いという結果が報告されています。購買や問い合わせなどへのコンバージョンにも直結しやすいといえるでしょう。

参照：AI-driven traffic surges ahead in Q2: Engagement and value climb across industries.

既存コンテンツの最大限の活用

すでに公開しているSEO対策がされた記事は、そのままGEO対策記事にもなり得ます。AIクローラーにとって分かりやすい文章は、生成AIにとっても分かりやすいです。また、SEOの記事を生成AI向けに適応しなければならないという追加要請は特にありません。GEOを行う際にも、自社が持つSEO記事の価値を最大化できます。

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GEO対策の具体的な実践方法5つ

AI検索で自社コンテンツを引用させるための具体的な手法は以下の5つです。

構造化データの活用 AIが理解しやすい文章構成 E-E-A-Tの強化 鮮度の高い情報の提供 GEO（LLMO）対策ツールの導入

1～4はSEO対策としても活用できます。順番に解説していきます。

1. 構造化データの活用

構造化データを用いると、検索エンジンやAIがコンテンツの内容を正確に読み取れるようになります。HTMLコードは見出しや段落などが整理できますが、構造化データで「商品の価格」「レビュー」「著者名」「連絡先情報」などのマークアップを加えることで、項目の意味づけができます。AIがコンテンツの内容を理解すれば、自動回答が生成される際に自社サイトから引用される確率が高まるでしょう。

2. AIが理解しやすい文章構成

生成AIに引用されるには、以下のようにAIが読み取りやすい文章構成が必要です。

結論を先に述べる

主語と述語の関係を明確にする

一文を60～80文字程度に短く区切る

表や箇条書きを用いる

FAQ形式を用いる

生成AIは「質問に対して回答する」という対話形式で情報を処理するため、特にFAQ形式のコンテンツと相性が抜群です。見出しを質問にし、本文でそれに答える形にすると、処理しやすくなります。質問コーナーを設け、テーマに関する概要をFAQ形式で記載するのも一つの方法です。





3. E-E-A-Tの強化

AIに高く評価されるコンテンツを作るには、E-E-A-Tの強化が不可欠です。E-E-A-Tとは、Googleが定める4つの評価項目であり、経験（Experience）、専門性（Expertise）、権威性（Authoritativeness）、信頼性（Trustworthiness）を指します。それぞれ以下のような意味や対策があります。

E-E-A-T 意味 対策例 経験 実際の経験に基づいた内容か 独自調査のデータや現場での実体験を記載する 専門性 専門的な知識を提供しているか 特定のテーマに絞り、専門家の監修プロフィールを載せる 権威性 業界内で認知度はあるか 外部メディアからのリンクやSNSでの言及を増やす 信頼性 情報は正確か 公的機関などが提供している一次情報を参照資料として提示する

信頼性は、経験・専門性・権威性が合わさったものともいえます。近年はAIでもコンテンツを生成できるようになりましたが、Googoleではコンテンツの正確性や独自性が重視されていることが分かります。

4. 鮮度の高い情報の提供

生成AIは最新データを優先して参照する特性があるため、定期的にコンテンツを見直す必要があります。統計や調査結果を更新したり、法律や税制の変更点を追記したり、最先端技術の紹介をしたりするなど、常に情報をアップデートし、参照元として選ばれる状態を維持しましょう。

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5. GEO・LLMO対策ツールの導入

AIのアルゴリズムの変化を人力で追い続けるのは限界があるため、専用の分析ツールの導入がおすすめです。導入時は以下の観点で選定を行いましょう。

AIの引用傾向だけでなく、SEOの基本データも一元管理できるか

最新の仕様変更に合わせて、定期的にアップデートされるか

操作性が高く、チーム全体で数値を共有しながら改善を回せるか

GEO対策での注意点

AI検索への最適化を進めるにあたり、あらかじめ把握しておくべき注意点として以下のようなことが挙げられます。

SEO対策が不要になるわけではない

モニタリング・効果測定が難しい

それぞれ詳しく解説していきます。

SEO対策が不要になるわけではない

GEOへの注目が高まっても、SEOが不要になるわけではありません。むしろGEO対策はSEO対策とほぼ同じため、SEO対策は必須といってもよいでしょう。生成AIは既存のWebサイトを情報源として回答を作成するため、検索エンジンから評価される良質なコンテンツは生成AIからも選ばれます。





モニタリング・効果測定が難しい

AI検索における自社ブランドの引用状況は、手動でのモニタリングや効果測定では、膨大な工数がかかります。また、生成AI特有の「ハルシネーション（事実に基づかない回答）」により、自社の情報が誤って引用されるリスクも伴います。誤情報の拡散を防ぐためにも、市場での評価を正しく把握する対策が急務です。専用のGEO対策ツールの活用を検討すると良いでしょう。

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GEO対策にはMeltwaterのGenAI Lens

GEO対策の効果測定を効率化するのが、Meltwaterの「GenAI Lens」です。自社ブランドについてAIがどのように言及しているかをモニタリングできます。

最大の特徴は、GeminiやChatGPT、Perplexityなど、主要なLLMの90%以上をモニタリングし、一元管理できることです。自社ブランドの言及状況を時系列で可視化でき、リスク検知のほか競合分析にも応用できます。AIサマリー機能でAI回答を瞬時に要約できるため、傾向の把握やレポート作成にも役立ちます。

▶︎MeltwaterのGEO対策ツール：GenAI Lensについてもっと詳しく

まとめ：GEO対策を実践して競合と差をつけよう

検索環境が急速に移行する現在、GEO（生成エンジン最適化）は企業のWeb集客において不可欠な戦略となりました。E-E-A-Tの強化や構造化データの活用など、SEOを基盤とした対策を取り入れることで、ブランドを露出させ、関心の高い顧客を獲得できます。

「自社がAIからどう評価されているか知りたい」「GEO対策を本格的に始めたい」とお考えの方は、ぜひMeltwaterの『GenAI Lens』の導入をご検討ください。

この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwate Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

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