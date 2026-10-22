AI検索時代のPR・広報戦略とは？SEO・AEOを業務に取り入れる実践方法

記事やプレスリリースは、公開後も検索結果に表示されたり、生成AIの回答に引用されたりする可能性があります。そこで重要になるのが、検索からの流入を促すSEOと、AIの回答に情報を取り上げてもらうためのAEO（回答エンジン最適化）です。しかし、これらをPR業務のどこに組み込み、何を基準に成果を測るべきか迷う場面もあるでしょう。

この記事では、PRにおけるSEOとAEOの役割、事前の確認事項、4つの実践方法を解説します。検索結果やAIの回答におけるブランド可視性の測り方や、部門を越えて継続的に取り組む方法も紹介します。

AI検索時代にPR・広報の役割はどう変わる？

ユーザーの情報収集方法が変化する今、PR・広報に求められる役割や成果の捉え方にも見直しが求められています。ここでは、従来のPRとの違いや、SEO・AEOと連携する必要性について解説します。

メディア掲載後も検索や生成AIを通じて情報が発見される

AI検索の普及により、PRはメディア掲載を獲得するだけで完結する仕事ではなくなっています。公開された情報が検索や生成AIを通じて見つかり、ブランドとの新たな接点になる場面が増えているためです。

従来のPRでは、企画を提案して取材につなげ、コメントを掲載してもらった後、記事を社内で共有し、最後に掲載実績をレポートへまとめるまでが、一連の流れでした。公開された記事は、その後も検索を通じて読まれたり、記者が別のテーマを調べる過程で見つかったりすることがあります。現在では、記事の内容が生成AIの回答で要約・引用される場面も生まれています。

記事にたどり着くのは、ブランド名を検索した人だけではありません。アナリストや企業の購買担当者、投資家などが、製品カテゴリーや業界の課題を調べるなかで記事を目にする場合もあります。アーンドメディアは、掲載時の露出に加えて、検索やAIを通じてブランドを知ってもらうきっかけにもなっています。

PRとSEO・コンテンツ施策が分断されることで生じる課題

PR部門だけで発信内容を決めると、企業が伝えたいことと、ユーザーが知りたいことの間にずれが生じる場合があります。

企業が「革新性」や「変革」「業界をリードする存在」といったメッセージを発信したいと考えても、実際にユーザーが検索しているのは、料金や他社製品との違い、使い方、導入時の注意点など、より具体的な情報であることは少なくありません。

SEOデータを分析すると、ユーザーがどのような疑問を持ち、何を知りたがっているのかを把握できます。AEOでは、AIにブランド情報を正しく理解してもらうために、複数の媒体で明確かつ一貫した情報を示すことが大事です。PR・SEO・コンテンツ施策は個別に進めるのではなく、ユーザーの関心に発信内容を合わせることを意識してください。

PRにおけるSEOとAEOとは？違いとそれぞれの役割

PRにSEOとAEOを取り入れるうえで、まず押さえておきたいのが、それぞれの役割と違いです。

SEO｜検索結果からPRコンテンツやブランド情報を見つけてもらう

SEOは、PRコンテンツやブランド情報を検索結果から見つけてもらうための取り組みです。メディアへの掲載を一時的な露出で終わらせず、公開後の検索流入につなげる役割もあります。

信頼できる媒体でブランドが紹介され、自社サイトへの関連性の高いリンクが設置されれば、検索エンジンからの評価が上がる可能性があります。記事内で事業内容や強みが具体的に説明されていることも、読者にブランドを理解してもらう上で不可欠です。

また、特定の分野で認知を広げるには、その分野と関連する情報を継続して発信するのが有効です。PRで扱うテーマと、検索を通じてブランドを見つけてもらいたい領域をそろえることが重要になります。

AEO｜生成AIの回答でブランド情報を正しく理解・参照してもらう

検索順位が高くても、AIの回答に自社ブランドが取り上げられるとは限りません。AEOは、生成AIや回答エンジンがブランド情報を理解し、回答に活用できる形に整える取り組みです。

AIにブランドの特徴を正確に伝えるには、抽象的な表現ではなく、具体的な説明が効果的です。企業紹介文やFAQ、経営層のコメント、ニュースルームなどでは、「革新的」「先進的」などのあいまいな言葉に頼らず、誰に何を提供している企業なのかを明確に示しましょう。

ブランド情報に一貫性を持たせることも重要です。公式サイトとプレスリリースで説明が異なっていたり、過去の情報が残っていたりすると、AIがブランドについて正確に理解できない可能性があります。自社が発信する情報を統一するとともに、メディアなど第三者による記載にも誤りや古い内容がないか確認することが大切です。

AI検索の普及で「クリック数だけでは測れないブランド可視性」が重要になる

AIを取り入れた検索では、検索結果の上部に要約が表示され、ユーザーがWebサイトを開かずに求める情報を得ることができます。Bain & Companyの調査によると、検索の約60％が別のWebサイトへの遷移なしに終わっています。そのため、クリック数や検索流入だけを追っていてもブランドがユーザーの目にどの程度触れているかを十分に把握できない可能性があります。

これからのPRでは、AIの回答に自社ブランドが登場するか、どのように説明されているかまで確認することが大事です。競合だけが紹介されているテーマや、回答に引用されている情報源にも目を向けます。AIの回答は質問の仕方やタイミングによって変わりますが、継続して調査することで、自社の認知が進んでいる領域と、十分に取り上げられていない領域を把握できます。

ただし、こうした調査を手作業で行うには時間がかかります。Meltwaterの「GenAI Lens」を活用すると、生成AIの回答におけるブランドの登場状況を追跡し、競合と比較できます。収集したデータをもとに、改善に向けた提案を確認することも可能です。詳細はGenAI Lensの製品ページをご覧ください。

SEO・AEOをPR活動に取り入れる前に確認すべき3つのこと

SEOやAEOをPRに取り入れる前に、確認したいポイントがあります。ここでは、特に重要な3つのポイントを解説します。

ブランドや市場に関する検索キーワード・質問を調査する

PRで発信する内容を決める前に、ユーザーが実際にどんな言葉で調べているのかを確認します。検索キーワードだけではなく、よく出てくる質問や、競合が強いテーマもチェックしましょう。こうした情報があれば、企業が伝えたい内容だけでなく、ユーザーが実際に知りたがっていることも発信に反映できます。

質問に関するデータは、AEOにも活用できます。生成AIに、単語ではなく対話形式で質問するユーザーも少なくありません。想定される質問の答えをPRコンテンツに盛り込むと、AIの回答で参照される可能性が高まります。

掲載先メディアの関連性・信頼性・権威性を確認する

掲載先は、知名度だけで選ぶのは避けましょう。自社のテーマと合っているか、その媒体が信頼されているか、記者との関係性などを踏まえて総合的に検討してください。

SEOやAEOを考慮して、Web上での権威性も確認します。ただし、ドメイン評価はあくまで判断材料の一つです。自社との関連性があり、ブランドについて十分に説明してもらうことができるか、被リンクが付く可能性があるかなどの条件も含めて優先する媒体を選びます。

自社サイトやPR資料にあるブランド情報の不足・不整合を確認する

外部にブランドを正しく理解してもらうには、まず自社が発信している情報の一貫性を確かめます。企業情報は、Webサイトやプレスリリース、SNS、営業資料、過去のインタビューなど、複数の場所に分散しがちです。

製品の説明がページごとに違っていたり、別のカテゴリー名が使われていたり、古い情報が残っていたりすると、検索エンジンやAIもブランド像をつかみにくくなります。

ニュースルームやファクトシート、FAQ、企業紹介文などを見直し、名称や説明、基本情報をそろえておきましょう。新しい情報を増やす前に、すでに公開している内容の食い違いをなくしておくことが重要です。

SEO・AEOをPR・広報業務に取り入れる4つの実践方法

SEOやAEOは、既存のPR業務と切り離して進めるものではありません。ここでは、日々の業務に取り入れる4つの方法を紹介します。

1. プレスリリースをSEO・AI検索を意識した構成にする

内容が正しくても、構成がわかりにくいと、プレスリリースの要点はうまく伝わりません。記者は見出しから要点を探し、検索エンジンはページ構造を手がかりに内容を理解します。AIも、ページの構造を手がかりに必要な情報を抽出します。タイトル、冒頭文、見出し、画像などをばらばらに考えず、一つの流れとして組み立てましょう。

タイトル・見出し・メタ情報を整理して内容を理解しやすくする

タイトルや見出し、冒頭文の内容が自然につながるように構成します。冒頭文には「誰が」「何を発表したのか」に加えて、なぜ重要なのか、何が変わるのかまで盛り込みます。数行を読めば発表の概要がわかる状態が理想です。

本文だけでなく、タイトルタグやメタディスクリプション、URL、画像のalt属性、ページ要約なども、検索エンジンやAIが内容を判断する材料になります。それぞれに違う説明を書き足すのではなく、同じ発表内容が無理なく伝わるようにそろえておきましょう。

検索意図を踏まえて内容が伝わるタイトルをつける

タイトルを見たときに、何についての発表なのかがすぐにわかることも大切です。製品名やカテゴリー、解決する課題、成果など、検索に使われると考えられる言葉は前半に置きます。

SNSで共有されたときの見え方や、記者が短時間で内容を判断することも考え、余分な表現は削りましょう。長さは60文字程度が一つの目安です。

画像・動画・グラフなどの情報も検索されやすい形に整える

画像や動画を掲載しただけでは、内容が検索エンジンやAIに十分伝わらない場合があります。画像には内容のわかるファイル名とalt属性を設定しましょう。動画には文字起こしを用意し、必要であればキャプションも用意します。

独自データを用いたグラフにも説明が必要です。図を掲載して終わりにせず、何を示すデータなのかを前後の本文で伝えます。画像や動画は単なる装飾ではなく、記事の情報を補う素材として活用しましょう。

2. AEOを意識してメディアリレーションズを強化する

AIは、自社サイトだけでなく、第三者メディアの情報を参照することもあります。AEOの観点から、メディアとの関係づくりや情報提供のあり方を見直しましょう。

ブランド・製品・提供価値を具体的な言葉で説明する

「次世代の～」「業界をリードする」などの装飾的な表現だけでは、他ブランドとの違いは伝わりません。AIも、曖昧な言葉が並ぶだけの記事では、何を提供する企業なのか判断できないでしょう。

メディアへの提案では、どの分野の企業なのか、誰に向けた製品なのか、どんな場面で使われるのかを端的に示します。そこに、導入実績や調査データなど、強みを裏づける事実を加えると内容に厚みが出ます。

飾った表現を増やすより、詳しい人が要点だけを説明するような書き方のほうが、人にもAIにも伝わります。

AIが参照する可能性のある信頼性の高い情報源を意識する

どの情報源に掲載されるかも、AEOでは無視できません。一般メディアだけでなく、業界専門誌やアナリストレポート、業界データベース、イベントページ、受賞者紹介、専門家ディレクトリなども、ブランドの理解に影響します。

大切なのは、自社が属する分野で、すでに信頼されている情報源を把握することです。知名度だけではなく、テーマとの関連性や情報の詳しさも調べておきましょう。信頼性の高い情報源でブランドについて語られる機会が増えると、検索エンジンやAIが参照できる情報も充実します。

コメントやファクトシートに具体的な事実・データを盛り込む

経営層のコメントが無難な表現だけで終わると、記事に載っても情報としては弱くなります。「期待しています」「大きな一歩です」といった言葉より、市場の変化を示す数値や顧客データなど、具体的な情報を盛り込んだほうが内容は伝わります。

そのために、ファクトシートには承認済みの統計データや製品情報、担当者の経歴、企業概要、カテゴリーの定義などをまとめます。記者がそのまま確認できる事実がそろっていれば、記事の正確性も高まります。情報を具体的にしておくことは、AIがブランドを別の意味で捉えるリスクを抑える上でも有効です。

3. 構造化データとブランド情報の整備で理解されやすくする

検索エンジンやAIにブランドを正しく理解してもらうには、公開情報の整理も不可欠です。

Organizationの構造化データで公式な企業情報を整理する

検索エンジンやAIは、企業や製品、経営陣、拠点などを個別の対象として認識します。Organizationの構造化データを使うと、企業の正式名称やロゴ、公式サイト、本社所在地などを明示できます。

特にリブランディングや買収、役員交代があった後は、古い情報が多く残ります。PR・SEO・Webの各担当で内容を確認し、公式情報にずれが出ないよう更新しておくことが大切です。

FAQ形式でユーザーの具体的な質問に分かりやすく答える

FAQは、検索やAIで実際に使われる質問に近い形で情報を提示できるのが特徴です。項目を増やすことより、ユーザーが本当に知りたいことに答えることを重視しましょう。

新製品の発表や調査レポート、イベントページ、ニュースルームの記事などにも取り入れることができます。質問には結論から答え、回りくどい説明は避けましょう。FAQの構造化データを設定すると、検索エンジンが質問と回答の関係を把握する手がかりにもなります。

ニュースルームやプレスキットなどのブランド情報を統一する

ブランド情報がページごとに違うと、AIが誤った内容をもとに回答する可能性があります。企業紹介文や製品名、経営陣のプロフィール、創業情報、本社所在地、主要な実績などは、一つの基準にそろえておきます。

ニュースルームやプレスキット、製品ページ、プロフィールページなどを定期的に確認し、古い説明や表記の違いがないか整理しましょう。外部から参照される情報が一致していれば、検索エンジンやAIがブランドの全体像を把握する手がかりになります。

4. SEOと検索データを危機管理・レピュテーション管理に活用する

危機が起きたときは、企業が発信する情報だけでなく、ユーザーが何を検索しているかにも注目します。

危機発生時の検索トレンドやユーザーの疑問をリアルタイムで把握する

問題が起きると、顧客や従業員、記者、投資家などは、企業の公式発表を待たず、それぞれの立場で必要な情報を探し始めます。

このとき検索されている言葉を分析すると、その時点で人々の関心や不安がどこに向いているのかが見えてきます。安全性、データ流出、サービス停止、法的措置など、どのような情報が求められているのかを確認しましょう。検索トレンドに加え、報道内容やSNS上の反応も確認すると、関心や不安がどこに広がっているかを多面的に把握できます。

正確で最新の情報を発信し、古い・不完全な情報を補完する

危機が発生した直後の記事や不確かな情報は、その後も長く検索結果に残ることがあります。AIが古い情報や不完全な内容をもとに状況を説明する可能性もあるので、企業は正確な情報を継続して発信することが大切です。

発信する際は、何が起きたのか、現時点で把握している事実、これまでに講じた措置、最新情報を確認できる場所を明記します。検索エンジンやAIから見つけやすい場所に掲載することも意識してください。

発信内容は、確認できている事実をもとに簡潔にまとめます。印象を良くしようとして曖昧な表現を使うよりも、確認できている事実を率直に伝えるほうが、正確な理解につながります。

ネガティブな検索意図に対応する情報を整備する

ブランド名とともに「返金」「障害」「訴訟」「安全性」などのネガティブな言葉が検索されている場合、ユーザーが具体的な不安や疑問を抱えていると考えられます。

企業は、こうした検索意図に応える情報を用意する必要があります。返金について調べる人が多ければ、返金ポリシーをわかりやすく公開しましょう。システム障害が注目されている場合は、稼働状況を確認できるページへの導線を用意します。

問題発生時は、ユーザーが情報を探す場所に、必要な情報が正確に掲載されていることが大切です。実際に検索されている言葉と自社の公開情報を照らし合わせ、足りない内容があれば随時追加します。

PRの成果を「掲載件数」だけでなく検索・AI上の可視性まで測定する

PRの成果を捉えるには、掲載された回数だけでなく、その後に情報がどう広がり、ブランド認知につながったかまで含めて見ます。掲載レポートだけでは見えない成果の測り方を紹介します。

PRキャンペーン後の検索シェア・オブ・ボイスを測定する

掲載レポートを見れば、どのメディアに取り上げられたのか確認できます。しかし、それだけでは、キャンペーンの効果で検索結果でのブランドの見え方がどう変化したかまでは把握できません。

そこで役立つのが、検索シェア・オブ・ボイス（Search SoV：検索結果における自社の露出占有率）です。自社が重視するトピックやキーワードについて、競合と比べてどの程度の露出を得ているかを確認できます。

キャンペーン後は、自社ブランドの露出が増えたか、アーンドメディアの記事が上位表示されたか、オウンドメディアの順位が伸びたかなどを確認しましょう。

メディア掲載からの流入・被リンク・ブランド言及を分析する

参照トラフィックを見ると、メディアの記事から自社サイトへどれくらいの読者が訪れたかを確認できます。直接の流入数が多くなくても、メディア掲載をきっかけに自社サイトを訪れた人がいれば、ブランドへの関心を測る手がかりになります。

被リンクは、獲得数だけでなく、どの媒体からリンクされたのかも調査しましょう。キャンペーン前後の変化を追うことで、PR活動がWeb上での情報の広がりにつながったかを判断できます。

広報部門は、リンク付きの記事だけでなく、ブランド名だけが紹介されている記事も確認しましょう。掲載件数に加えて、どのような文脈で紹介されているか、内容が好意的か否定的かも分析します。掲載元との関係に支障がなければ、自社サイトへのリンク追加を依頼することも検討してください。

生成AI上のブランド言及・競合・引用元を測定する

検索順位やメディアへの掲載実績だけでは、生成AIの回答にブランドが登場しているか、どのような企業として紹介されているかまではわかりません。そのため、生成AIの回答でのブランドの表示状況を別途調べる必要があります。

まずは、顧客や記者、アナリスト、ステークホルダーが尋ねそうな質問を洗い出し、優先的に確認する項目を決めます。

その上で、主要なAIツールに同じ質問を入力し、自社ブランドが回答に含まれているか、どのように説明されているかをチェックしましょう。併せて、競合他社の表示状況や、どの情報源が引用されているかも記録しておくと、AI上での見え方を比較できます。

▶ あわせて読みたい：AI検索のブランドメンションとは？ツールを活用した測定・改善方法

SEO・AEOをPRの標準ワークフローに組み込む

SEOとAEOの効果を高めるには、公開前だけでなく、企画から効果測定までの一連の流れにSEOとAEOを組み込みます。

企画・制作・公開後の各段階にSEO・AEOの確認項目を設ける

SEOとAEOは、プレスリリースの公開直前に確認するだけでは不十分です。内容の承認が終わる頃には、重要な判断の多くがすでに済んでいるためです。

広報部門の標準業務手順書（SOP）には、企画から効果測定まで、SEOとAEOに関する確認作業を組み込みましょう。企画段階では、検索されているキーワードやユーザーが抱く疑問、検索結果や生成AIの回答で競合がどう取り上げられているか、そのテーマに関する報道内容を確認します。

制作時は、内容が伝わりやすい構成や見出しを採用し、正確なブランド情報や適切なメタデータを盛り込みます。公開後は、検索結果での露出や参照トラフィック、被リンク、ブランドへの言及、AIの回答に自社が登場しているかなどを継続して調査しましょう。

PR・SEO・コンテンツ・プロダクトなど部門横断で連携する

統合的なPRは、一つの部門だけで完結するものではありません。部門ごとに、持っている情報や専門性が異なるためです。

PR部門はメディアとの関係づくりやストーリーの設計、SEO担当者は検索データの分析や技術面の対応を担います。プロダクト部門は製品情報の正確性を確認し、営業やカスタマーサポートは顧客から寄せられた質問を共有します。表現や情報公開の範囲を判断するのは、法務部門の役割です。

新製品を発表する際は、こうした部門間の連携が不可欠です。プロダクト部門が機能を整理し、SEO担当者が検索ニーズを調査した上で、PR部門が発信内容を組み立てます。コンテンツ部門は必要な資料を制作し、ソーシャルメディア担当者は発表後の反応を追います。さらに、メディアインテリジェンスを活用すると、市場の関心や議論とキャンペーンがどのように結びついているかを把握できます。

アルゴリズムやAIサービスの変化に左右されにくい情報発信を続ける

検索アルゴリズムやAIツールは、これからも変化し続けます。それに伴い、人々の情報収集の方法も変わっていくでしょう。そのため、特定の検索対策や一つのAIプラットフォームだけに依存しない形でPR戦略を設計します。

長期的に成果を上げるには、専門性と信頼性を高め、わかりやすい言葉で正確な情報を発信し続けることが大切です。信頼できるメディアへの掲載や、読み手に内容が伝わるコンテンツ設計も意識しましょう。ブランド情報に一貫性を持たせ、市場で自社がどのように語られているかを継続的に確認することも不可欠です。

PRはこれまでも、新たな情報発信チャネルの登場に対応してきました。これからは、検索やAIの仕組みにも対応し、必要な情報を届けることが求められます。

Meltwaterで検索・AI時代のPR戦略に必要なインサイトを得る

Meltwaterは、PR・コミュニケーション部門が、これまで紹介してきた取り組みを日々の業務に取り入れることができるよう支援します。

メディア・SNS・競合・市場トレンドを一元的に把握する

市場で注目されている話題や自社ブランドの掲載状況、メディア掲載がブランド認知に与える影響などを、一つの流れとして把握するのは簡単ではありません。

Meltwaterのツールを活用すると、メディアへの掲載状況やブランドに関する言及に加え、SNS上の反応や競合の動向も追跡できます。PR戦略に関わる市場トレンドを捉え、メディアへの提案や情報発信、問題への対応に必要な判断材料を事前に収集できます。

PRキャンペーンの露出・シェア・オブ・ボイス・反応を分析する

Meltwaterのツールでは、キャンペーンの掲載状況やシェア・オブ・ボイス、センチメントなどを確認できます。どのメッセージに反響があったのかも分析でき、キャンペーンの成果を把握して、今後の発信内容の改善に生かすことができます。

市場への理解が深まれば、アプローチする記者やメディアを選びやすくなり、提案内容を磨くこともできるでしょう。これにより、メディアに取り上げられる機会が広がり、検索を通じてブランドが見つかる可能性も高まります。

GenAI Lensで生成AI上のブランド・競合の可視性を分析する

生成AIの回答でブランドがどのように扱われているかを確認すると、AEOの改善点を把握できます。ブランドがAIの回答に取り上げられるかどうかは、自社サイトの情報だけでなく、メディア掲載やSNS上の言及などにも影響されるためです。

GenAI Lensを活用すると、生成AIの回答に自社ブランドや競合がどの程度登場しているかを分析できます。生成AIでのブランドの見え方を確認すると、情報が足りないテーマや、今後どの内容を補うべきか判断できます。

SEO・AEOとPRに関するよくある質問

ここでは、SEO・AEOとPRを組み合わせる理由や、それぞれの違い、効果的なコンテンツ、成果の確認方法について、よくある質問に回答します。

なぜPR・広報にSEOとAEOを取り入れる必要がありますか？

ユーザーがブランドを知るきっかけは、従来の検索結果だけでなく、AIが生成する回答にも広がっています。そのため、PR・広報でもSEOとAEOを取り入れ、検索とAIの両方からブランドが見つかる状態をつくる必要があります。

PRにおけるSEOとAEOの違いは何ですか？

SEOは、関連性の高いコンテンツの作成やサイトの技術的な整備、被リンクの獲得などを通じて、検索結果での露出を増やす取り組みです。一方、AEOでは、回答エンジンやAIツールが内容を正しく理解し、回答に活用できるよう、情報をわかりやすく整理します。

SEO・AEOと相性の良いPRコンテンツには何がありますか？

内容が具体的で、必要な情報が整理されているコンテンツが効果的です。例えば、プレスリリースや経営層の寄稿記事、調査レポート、ファクトシート、FAQ、ニュースルーム、顧客事例、データに基づく発表などが挙げられます。形式にかかわらず、ユーザーが知りたい情報をダイレクトに示しましょう。

SEO・AEOをPR業務に取り入れるには何から始めればよいですか？

まずは、ユーザーが検索するキーワードや疑問を整理し、メディアや検索結果、AIの回答で自社と競合がどのように取り上げられているかを調査します。

Meltwaterのツールを活用すれば、メディアへの掲載状況やSNS上の反応、競合の動向、業界トレンドなどをまとめて把握できます。得られた情報は、アプローチ先となるメディアの選定や発信内容の改善に活用できます。

PRのSEO・AEO施策はどのタイミングで測定すべきですか？

SEO・AEO施策の成果は、実施前・実施中・実施後の各段階で測定します。開始前の数値を記録しておけば、キャンペーンによってブランドの露出がどのように変化したかを比較できます。

実施後は、検索順位や参照トラフィック、被リンク、シェア・オブ・ボイス、ブランドへの言及などを調べましょう。さらに、AIの回答に自社ブランドが登場しているか、どのように紹介されているかも調べます。

まとめ｜検索からもAIからも「見つかるPR」へ

ユーザーがブランドを知る経路は、メディアや検索結果だけでなく、生成AIの回答にも広がっています。これからのPRは、伝えたい情報を発信するだけでなく、検索エンジンやAIが内容を理解し、必要な人に情報が届く形に整えることも大事です。

SEOとAEOを企画・制作・公開後の各段階に取り入れ、部門間で連携しながら、正確で一貫した情報を発信しましょう。メディア掲載や検索結果での露出、AIによるブランドの取り上げられ方まで継続的に測定することで、検索とAIの両方からブランドが見つかるPRにつながります。

この記事の監修者：

宮崎桃（Meltwater Japanエンタープライズソリューションディレクター）

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。 2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。 趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

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