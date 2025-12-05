コンテンツへスキップ
logo

宮崎桃

エンタープライズソリューションディレクター
宮崎桃のプロフィール画像

国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。

2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。

趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム

BANI時代のマーケティング！「失敗への恐れ」を持つ消費者に響く戦略を徹底解剖

Marketing

BANI時代のマーケティング！「失敗への恐れ」を持つ消費者に響く戦略を徹底解剖

ブログを読む
KKD【勘・経験・度胸】とは？意味・デメリット・反対語も解説

Marketing

KKD【勘・経験・度胸】とは？意味・デメリット・反対語も解説

ブログを読む
マルチチャネルとは？オムニチャネルとの違いや成功事例を解説

Marketing

マルチチャネルとは？オムニチャネルとの違いや成功事例を解説

ブログを読む
リテンションマーケティングとは？重要性・成功事例・手法を解説

Marketing

リテンションマーケティングとは？重要性・成功事例・手法を解説

ブログを読む
KGIとは？KPIとの違い・設定方法・具体例をわかりやすく解説

Marketing

KGIとは？KPIとの違い・設定方法・具体例をわかりやすく解説

ブログを読む
リレーションシップマーケティングとは？_6

Marketing

リレーションシップマーケティングとは？意味や企業事例を解説

ブログを読む
独身の日から猫の日まで！世界の面白い記念日と話題づくりのヒント

Marketing

“独身の日”から”猫の日”まで！世界の面白い記念日と話題づくりのヒント

ブログを読む
CVRとは？計算式や目安、具体的な改善方法を解説！

Marketing

CVRとは？計算式や業界別の目安、具体的な改善方法を解説！

ブログを読む
ROASとは？計算式や目安、ROI・CPAとの違い、改善策を解説

Marketing

ROASとは？計算式や目安、ROI・CPAとの違い、改善策を解説

ブログを読む
OMOとは？

Marketing

OMOとは？最新マーケティング戦略の意味や成功事例を解説！

ブログを読む
海外市場拡大のアニメ産業！要因やマーケティング活用事例を解説

Marketing

海外市場拡大のアニメ産業！要因やマーケティング活用事例を解説

ブログを読む
ブランディングとは？目的・メリット・成功事例をわかりやすく解説

Marketing

ブランディングとは？目的・メリット・成功事例をわかりやすく解説

ブログを読む
MQLとは？SQLとの違い・メリット・効果的な創出方法

Marketing

MQLとは？SQLとの違い・メリット・効果的な創出方法

ブログを読む
分析と解析の違いとは？メリットや手法をわかりやすく解説

Marketing

分析と解析の違いとは？メリットや手法をわかりやすく解説

ブログを読む
世界の“推したい度”を比べてみた NPS®から見る国別の消費者傾向

Marketing

世界の“推したい度”を比べてみた NPS®から見る国別の消費者傾向

ブログを読む
アンバサダーマーケティングとは？企業の事例・実践方法・メリットを解説

Marketing

アンバサダーマーケティングとは？企業の事例・実践方法・メリットを解説

ブログを読む
2025年のトレンドから読み解くマーケティングの未来戦略

Marketing

2025年のトレンドから読み解くマーケティングの未来戦略

ブログを読む
PESOモデルとは？4つのメディアの役割と成功事例を解説！

Marketing

PESOモデルとは？4つのメディアの役割と成功事例を解説！

ブログを読む
セールステックとは_カオスマップで市場と主要7カテゴリを解説

Marketing

セールステックとは？カオスマップで市場と主要7カテゴリを解説

ブログを読む
プレスキットとは？広報担当必見の作り方・見本になる事例を解説

Marketing

プレスキットとは？広報担当必見の作り方・見本になる事例を解説

ブログを読む
リーチとインプレッションの違いとは？

Marketing

リーチとインプレッションの違いとは？意味・計測方法・増やすコツを解説

ブログを読む
情緒的価値とは、商品・サービスに対する顧客の心理的な価値のことです。商品・サービスの機能面で競合との差別化が図れない場合、情緒的価値を作ることが自社ブランドの価値を高めます。本記事では、機能的価値との違い、成功事例、情緒的価値の作り方などを紹介します。

Marketing

情緒的価値とは？機能的価値との違いやブランディングへの活用法

ブログを読む
インフルエンサーへの基本報酬は「フォロワー数×2～4円」が相場です。さらに店舗訪問の交通費や商品の配送料、ツールの利用料などがかかることもあります。本記事ではインフルエンサーマーケティングの代表的な手法や依頼方法、事例などを分かりやすく解説します。

Marketing

インフルエンサーマーケティングの費用相場とは？依頼方法と事例を徹底解説

ブログを読む
KOLとは、特定分野における専門知識や経験を持ち、消費者の購買意思決定に影響力を持つ「Key Opinion Leader（キーオピニオンリーダー）」のことです。特に中国市場で重要視されています。本記事では、KOLの概要やインフルエンサーとの違い、PR投稿やライブコマースといった具体的なKOLマーケティングの手法などをわかりやすく解説します。

Marketing

KOLとは？インフルエンサーとの違いやマーケティング手法を解説

ブログを読む
ターゲットマーケティングとは？

Marketing

ターゲットマーケティングとは？基本の分析手法と事例を解説

ブログを読む

Marketing

フラクショナルタレントとは？メリット・デメリット・導入方法を解説！

ブログを読む
BtoBデジタルマーケティングとは、企業間取引において、WebサイトやSNS、Web広告などのデジタル技術を活用するマーケティング手法です。Web上で情報を収集する企業担当者が多い現代では必須の施策で、コスト削減にもなります。本記事では、BtoBデジタルマーケティングの手法やメリット、成功事例をわかりやすく解説します。

Marketing

BtoBデジタルマーケティングとは？手法やメリット、事例を解説

ブログを読む
PEST分析とは、Politics（政治）、Economy（経済）、Society（社会）、Technology（技術）の頭文字を取って名付けられたフレームワークです。本記事では、PEST分析の実践方法やメリット、具体例をわかりやすく解説します。

Marketing

PEST分析とは？目的ややり方、企業の活用事例まで徹底解説

ブログを読む
セールスとマーケティングの違いとは？

Marketing

セールスとマーケティングの違いとは？連携が成果最大化のカギ

ブログを読む
商品PRとは？

Marketing

商品PRとは？広告との違いや成功のコツを解説

ブログを読む
ストーリーテリングとは？やり方やメリット、ビジネスでの活用事例を解説

Marketing

ストーリーテリングとは？やり方やメリット、ビジネスでの活用事例を解説

ブログを読む
BtoB広告の成功法則とは？成果を出す戦略と注目の11つの広告手法

Marketing

BtoB広告の成功法則とは？成果を出す戦略と注目の11の広告手法

ブログを読む
BtoBのコンテンツマーケティングとは？

Marketing

BtoBのコンテンツマーケティングとは？成功に導くための戦略や事例を解説

ブログを読む
ULSSAS（ウルサス）とは？活用ポイントと成功事例を解説

Marketing

ULSSAS（ウルサス）とは？活用ポイントと成功事例を解説｜Meltwater

ブログを読む
AIをマーケティング分析に活用する方法は？メリット、活用事例を解説

Marketing

AIをマーケティング分析に活用する方法は？メリット、活用事例を解説

ブログを読む
インプレッションとは？広告評価で活用する指標、計算方法を解説

Marketing

インプレッションとは？広告評価で活用する指標、計算方法を解説

ブログを読む
インバウンドマーケティングとは？

Marketing

インバウンドマーケティングとは？手法、戦略の構築ステップを解説

ブログを読む
ターゲットオーディエンスとは？定義の方法と活用方法を解説

Marketing

ターゲットオーディエンスとは？定義の方法と活用方法を解説

ブログを読む
潜在ニーズとは？見つけ方や重要ポイントを解説

Marketing

潜在ニーズとは？見つけ方や重要ポイントを解説

ブログを読む
ROIとは？併せて理解したい指標、計算式を解説

Marketing

ROIとは？併せて理解したい指標、計算式を解説

ブログを読む