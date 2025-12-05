宮崎桃
エンタープライズソリューションディレクター
国際基督教大学卒。2016年よりMeltwater Japan株式会社にて新規営業を担当。
2020年よりエンタープライズソリューションディレクターとして大手企業向けのソリューションを提供。 ソーシャルメディアデータ活用による企業の課題解決・ブランディング支援の実績多数。
趣味は映画鑑賞、激辛グルメ、ゲーム
Marketing
BANI時代のマーケティング！「失敗への恐れ」を持つ消費者に響く戦略を徹底解剖
ブログを読む
Marketing
KKD【勘・経験・度胸】とは？意味・デメリット・反対語も解説
ブログを読む
Marketing
マルチチャネルとは？オムニチャネルとの違いや成功事例を解説
ブログを読む
Marketing
リテンションマーケティングとは？重要性・成功事例・手法を解説
ブログを読む
Marketing
KGIとは？KPIとの違い・設定方法・具体例をわかりやすく解説
ブログを読む
Marketing
リレーションシップマーケティングとは？意味や企業事例を解説
ブログを読む
Marketing
“独身の日”から”猫の日”まで！世界の面白い記念日と話題づくりのヒント
ブログを読む
Marketing
CVRとは？計算式や業界別の目安、具体的な改善方法を解説！
ブログを読む
Marketing
ROASとは？計算式や目安、ROI・CPAとの違い、改善策を解説
ブログを読む
Marketing
OMOとは？最新マーケティング戦略の意味や成功事例を解説！
ブログを読む
Marketing
海外市場拡大のアニメ産業！要因やマーケティング活用事例を解説
ブログを読む
Marketing
ブランディングとは？目的・メリット・成功事例をわかりやすく解説
ブログを読む
Marketing
MQLとは？SQLとの違い・メリット・効果的な創出方法
ブログを読む
Marketing
分析と解析の違いとは？メリットや手法をわかりやすく解説
ブログを読む
Marketing
世界の“推したい度”を比べてみた NPS®から見る国別の消費者傾向
ブログを読む
Marketing
アンバサダーマーケティングとは？企業の事例・実践方法・メリットを解説
ブログを読む
Marketing
2025年のトレンドから読み解くマーケティングの未来戦略
ブログを読む
Marketing
PESOモデルとは？4つのメディアの役割と成功事例を解説！
ブログを読む
Marketing
セールステックとは？カオスマップで市場と主要7カテゴリを解説
ブログを読む
Marketing
プレスキットとは？広報担当必見の作り方・見本になる事例を解説
ブログを読む
Marketing
リーチとインプレッションの違いとは？意味・計測方法・増やすコツを解説
ブログを読む
Marketing
情緒的価値とは？機能的価値との違いやブランディングへの活用法
ブログを読む
Marketing
インフルエンサーマーケティングの費用相場とは？依頼方法と事例を徹底解説
ブログを読む
Marketing
KOLとは？インフルエンサーとの違いやマーケティング手法を解説
ブログを読む
Marketing
ターゲットマーケティングとは？基本の分析手法と事例を解説
ブログを読む
Marketing
フラクショナルタレントとは？メリット・デメリット・導入方法を解説！
ブログを読む
Marketing
BtoBデジタルマーケティングとは？手法やメリット、事例を解説
ブログを読む
Marketing
PEST分析とは？目的ややり方、企業の活用事例まで徹底解説
ブログを読む
Marketing
セールスとマーケティングの違いとは？連携が成果最大化のカギ
ブログを読む
Marketing
商品PRとは？広告との違いや成功のコツを解説
ブログを読む
Marketing
ストーリーテリングとは？やり方やメリット、ビジネスでの活用事例を解説
ブログを読む
Marketing
BtoB広告の成功法則とは？成果を出す戦略と注目の11の広告手法
ブログを読む
Marketing
BtoBのコンテンツマーケティングとは？成功に導くための戦略や事例を解説
ブログを読む
Marketing
ULSSAS（ウルサス）とは？活用ポイントと成功事例を解説｜Meltwater
ブログを読む
Marketing
AIをマーケティング分析に活用する方法は？メリット、活用事例を解説
ブログを読む
Marketing
インプレッションとは？広告評価で活用する指標、計算方法を解説
ブログを読む
Marketing
インバウンドマーケティングとは？手法、戦略の構築ステップを解説
ブログを読む
Marketing
ターゲットオーディエンスとは？定義の方法と活用方法を解説
ブログを読む
Marketing
潜在ニーズとは？見つけ方や重要ポイントを解説
ブログを読む
Marketing
ROIとは？併せて理解したい指標、計算式を解説
ブログを読む