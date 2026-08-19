Rapport Twitter x Meltwater I L’industrie du sport



Ne vous contentez pas d'écouter, apprenez des médias sociaux ! En partenariat avec Twitter, nous avons analysé des centaines de millions de Tweets pour mieux comprendre les évolutions qui affectent l'industrie du sport. Ce rapport vous aidera à comprendre les moteurs de la conversation autour de chaque tendance, ainsi que les façons dont les marques peuvent utiliser ces informations dans leurs stratégies marketing.



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