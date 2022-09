"Le défi était de trouver un outil qui fasse tout ce que l'agence faisait auparavant", explique Chloé Allègre, Chef de projet Social Media & Influence chez Domino's. "Meltwater nous offre un logiciel tout-en-un où nous pouvons répondre à tous nos followers sur toutes les plateformes, construire des rapports et surveiller ce qui se dit sur les médias sociaux, plus la partie influenceurs. C'est plus pratique. C'est une offre globale."

Flux de travail consolidés pour les médias sociaux

Domino's Pizza France avait besoin de solutions compatibles pour assurer la veille concernant sa marque, le suivi de ses campagnes et l'analyse de ses performances. Elle utilise Analyze de Meltwater pour créer des rapports mensuels sur la performance de la marque, Monitor pour sa veille média pour suivre ce que les gens disent de Domino's et de ses concurrents, et Engage pour gérer les réponses à ses followers sur l'ensemble de ses comptes sociaux.

En prenant le contrôle de chaque facette de ses opérations sur les médias sociaux, Domino's a pu passer d'une approche fragmentée, campagne par campagne, à une gestion des médias sociaux stratégique et axée sur les données. Désormais, lorsque la marque exécute des campagnes, elle obtient une image précise de ce qui a résonné avec qui, avec une analyse du sentiment de la conversation et des données démographiques du public. Des analyses robustes montrent à l'équipe digitale si elle est sur la bonne voie pour atteindre ses indicateurs clés de performance ou si elle doit ajuster le ciblage pour maximiser le succès.

Le fait de disposer d'une plateforme intégrée consolidée permet à l'équipe chargée des médias sociaux de gagner un temps précieux et d'élargir ses capacités d'analyse pour s'adapter à son public mondial. "Cela nous permet d'avoir une vision globale non seulement de l'image de la marque, mais aussi de nos campagnes de recettes, qui sont très importantes pour nous", explique Chloé Allègre. Des rapports personnalisés indiquent à l'équipe quelles pizzas sont les plus populaires au sein de quelles communautés, des données qui servent non seulement sa stratégie marketing mais aussi les efforts de développement de produits de l'entreprise. Les données ainsi extraites sont alors accessibles et exploitables au-delà des principaux utilisateurs des plateformes. Des tableaux de bord et des diapositives de rapport partageables permettent de partager facilement des conclusions précieuses aux parties prenantes des différentes équipes.

Meltwater permet à Domino's de constituer une base de connaissances sur son public qui s'enrichit à chaque mention de la marque et à chaque publication sur les médias sociaux. Avec des données de veille sociale à portée de main, Domino's peut évoluer avec ses clients au lieu de les rattraper.

Gestion des communautés et engagement dans les médias sociaux pour augmenter le trafic

Grâce à Meltwater, Domino's peut parler à ses clients avec une immédiateté et une proximité qu'elle n'aurait jamais pu avoir auparavant. L'équipe des médias sociaux utilise Monitor pour rester au courant des conversations sur la marque et le secteur de la pizza, et Engage pour créer des messages qui trouvent un écho auprès de ses abonnés - près d'un million sur cinq plateformes sociales.

Des alertes en temps réel sur les pics de trafic et des boîtes de réception unifiées permettent également à Domino’s d'agir à la vitesse du web. Le filtrage des messages et l’historique d'interactions antérieures accélèrent ses temps de réponse et créent des expériences client personnalisées et transparentes. De plus, les analyses instantanées qui font apparaître le contenu ayant le plus de portée, d'engagement et d'écho social lui permettent d'adapter les messages sociaux aux sujets et aux conversations qui intéressent le plus son public, en temps réel. Grâce à une réactivité accrue, Domino's a constaté une plus grande satisfaction de ses clients et une meilleure rétention de ceux qui sont fidèles.

Ce fut le cas lorsqu'un groupe de K-pop a fait la promotion de Domino's dans une chanson. Une alerte a immédiatement informé l'équipe du pic d'engagement et de mentions de la marque qui en a résulté, lui permettant de profiter de la conversation tant qu'elle était chaude. "Nos followers nous ont recommandé faire une collab avec le groupe de K-pop. Engage nous a permis de rebondir sur cela, d'échanger et de rire avec les consommateurs, et ils ont beaucoup apprécié", explique Chloé Allègre. "Nous avons eu une augmentation de l'engagement de 5000% sur nos médias sociaux et avons obtenu 50 000 likes sur ce seul tweet, grâce à Meltwater."

Identification des influenceurs et gestion des campagnes

Domino's utilise également Meltwater pour tirer parti d'opportunités de partenariat inexploitées. En s'appuyant sur les données de segmentation de la communauté et de l'audience provenant d'Engage, elle utilise Klear, la solution de Meltwater pour la recherche d’influenceurs afin de collaborer avec des créateurs de contenu qui correspondent parfaitement à la marque. Les filtres de localisation, d'intérêt, de suivi et de plateforme leur permettent d'adapter les recherches d'influenceurs aux besoins spécifiques des campagnes.

Lorsque Domino's a eu besoin de créateurs de contenu pour une campagne UGC d'Halloween qui invitait les clients à décorer une part de pizza avec de la sauce piquante, Domino’s a utilisé les filtres de localisation et d'intérêt de Klear pour trouver des influenceurs dans les domaines de l'alimentation et de l'humour. Elle a ensuite consulté leurs profils complets - y compris les liens vers les comptes sociaux, l'historique des campagnes et les informations de contact - pour identifier les influenceurs susceptibles de susciter la participation, de plaire au public de la marque et de lui en présenter de nouveaux. "Cette campagne a été un succès sur nos réseaux sociaux, la plateforme nous a donc beaucoup aidés", explique Chloé Allègre. "Nous utilisons Klear presque tous les jours pour rechercher des micro et nano influenceurs".