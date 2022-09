De l'avènement de la mode numérique à la demande accrue en matière de développement durable, l'industrie mondiale de la mode a changé pendant la pandémie. Les attitudes et préférences des consommateurs ont évolué, et ces changements sont mis en avant dans les millions de conversations sur la mode qui ont eu lieu sur Twitter au cours de l'année écoulée.

Issu d'un partenariat entre Meltwater et Twitter, La nouvelle ère de l'industrie de la mode est un guide des principales tendances qui comptent le plus aujourd'hui pour les internautes de la mode. Ce rapport, basé sur des données provenant de Twitter via Explore, la plateforme de veille sur les réseaux sociaux de Meltwater, présente :

Les macro et micro-tendances émergentes de la mode

Les sous-sujets de la conversation internationale sur la mode

Les nouvelles opportunités pour les spécialistes marketing et les marques de mode

La valeur de la segmentation et de l'analyse des consommateurs sur la base des données

