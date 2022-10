Comment transformer ses salariés en ambassadeurs ?

Plus de 80% des salariés et des chercheurs d'emploi affirment avoir déjà consulté les évaluations et les notations des entreprises avant de postuler à une offre d'emploi. (source). Vous l'aurez compris, l'avis des autres compte dans le processus de décision, que ce soit pour rejoindre une entreprise ou pour consommer un produit ou service.

Sur les réseaux sociaux, vos salariés sont vos meilleurs ambassadeurs, aussi bien pour partager votre culture en interne que pour communiquer sur votre politique RH et renforcer votre image de marque. Cette pratique porte un nom : l’employee advocacy ou salarié ambassadeur.

Les messages de votre marque ont une plus grande portée lorsqu'ils proviennent de vos employés. Alors, comment favoriser cette communication par les salariés ? Comment mettre en place une stratégie de salarié ambassadeur ? Décryptage et regard d’expert.

Sommaire :

Qu’est-ce qu’un employé ambassadeur ?

À quoi sert un salarié ambassadeur ?

Être ambassadeur : quels avantages pour les salariés ?

Comment motiver ses salariés à devenir des ambassadeurs de la marque ?

Qu’est-ce qu’un employé ambassadeur ?

La stratégie d'employé ambassadeur consiste à transformer ses collaborateurs en ambassadeurs de la marque. Ainsi, les salariés de l'entreprise sont incités à partager les contenus de la marque, principalement sur leurs propres réseaux sociaux et auprès de leur entourage.

L'entreprise considère ce type d'employés comme des leviers d'acquisition, aussi bien pour attirer de nouveaux clients (dimension commerciale) que de nouveaux talents (dimension RH). La publication de contenus de qualité aide les salariés à interagir avec une communauté et à créer un certain engagement sur les réseaux sociaux (likes, partages de publications, commentaires, abonnements, etc.).

Précisons que le rôle d'un salarié ambassadeur n’est pas uniquement de faire l'apologie des produits de son entreprise. Il sert aussi à renforcer l'image positive de l'entreprise, notamment en témoignant de sa qualité de vie au travail.

À quoi sert un salarié ambassadeur ?

Vous vous demandez pourquoi mettre en place une stratégie de salarié ambassadeur ? Voici les principaux avantages d’être un salarié ambassadeur.

Un gain de visibilité

Grâce à ce contenu, la marque atteint les contacts des employés. L'entreprise n'a souvent pas accès à ces personnes, qui pourtant sont des prospects, futurs clients ou candidats potentiels. Ces actions vont participer à accroître la visibilité et donc la croissance de la marque. Le salarié ambassadeur peut améliorer votre marque employeur auprès des personnes que votre entreprise n'aurait pas forcément pu atteindre.

Plus de crédibilité et d’authenticité

Par ailleurs, l'avis des salariés est davantage pris en compte que celui du PDG de l'entreprise. Jugé plus fiable et plus digne de confiance, les employés permettent à l'entreprise de gagner une certaine crédibilité. Une entreprise a donc tout intérêt à faire parler (positivement) ses salariés, plutôt que d'investir uniquement sur les canaux de communication classiques.

Augmenter ses chances de recruter

Un autre avantage du salarié ambassadeur est d'augmenter vos chances de recruter les meilleurs talents selon les compétences recherchées. En effet, les candidats sont nombreux à prendre en compte les avis des salariés à propos de l'entreprise pour décider de la rejoindre ou non. Il va de soi qu'une structure dont les employés vantent le mérite donne plus envie aux talents de la rejoindre.

Construire une e-réputation solide et authentique

Du fait de leur point de vue externe à l'entreprise, les salariés vont permettre de construire une e-réputation authentique auprès des futurs clients et/ou des nouveaux talents. Cet avantage est un des plus importants pour une entreprise qui souhaite développer sa croissance.

H2 : Être ambassadeur : quels avantages pour les salariés ?

Nous avons présenté les avantages pour votre entreprise d'inciter les salariés à devenir de véritables ambassadeurs de votre marque. Maintenant, quels sont leurs intérêts de le devenir ? Voici des éléments de réponse et une proposition pour devenir salarié ambassadeur.

Gagner en expérience

Les salariés ambassadeurs vont acquérir de nouvelles compétences, notamment sur les réseaux sociaux. En effet, les ambassadeurs utilisent essentiellement les plateformes sociales pour parler de leur entreprise. Cette utilisation leur permet de développer de nouvelles compétences, qu’elles soient techniques et technologiques, en lien direct ou non avec leur métier.

De plus, les employés acquièrent des compétences comportementales, car l'aspect relationnel est très important sur les réseaux sociaux. Ces aptitudes sont par nature transversales, donc transférables dans d'autres domaines.

Finalement, ces salariés peuvent développer à la fois leur employabilité interne et externe.

Développer son réseau professionnel

Les employés ambassadeurs ont souvent une plus grande visibilité externe. Il s'agit du principal argument utilisé par les entreprises pour les inciter à participer. Bien sûr, la visibilité et l'attractivité de ces salariés dépendent de nombreux facteurs propres à l'entreprise en question : image de marque, positionnement, rôle du salarié ambassadeur, évolution de la réputation, etc.

En effet, être assimilé à une entreprise peut être à double tranchant, selon son image positive ou négative. Être salarié ambassadeur n'est donc pas toujours positif pour évoluer professionnellement. L'avantage lié au développement de nouvelles compétences est donc beaucoup plus intéressant sur le marché du travail.

Plus impliqués et rattachés directement à l'image de la marque

Les ambassadeurs sont plus impliqués et directement concernés par la protection de l’image de votre marque, qu'ils représentent. Par conséquent, ils deviendront des éléments fédérateurs de l'entreprise. Ces personnes se sentiront valorisées au quotidien, ce qui en fera des salariés motivés à atteindre leurs objectifs. Un double avantage pour votre entreprise !

Être accompagné par son entreprise

En mettant en place une stratégie de salariés ambassadeurs, l'entreprise doit accompagner ses employés et les aider à développer les compétences nécessaires à leur mission. Le salarié bénéficie ainsi de formations mais aussi d'un appui opérationnel pour mener à bien son rôle.

La fierté d'appartenance

Le fait de défendre une entreprise, un produit ou un projet est valorisant pour le salarié, qui renforce son sentiment d'appartenance à une entreprise qui représente ses valeurs. Durant sa mission, l'employé bénéficie de la reconnaissance des actions mises en place pour aider son entreprise et des résultats directs ou indirects qu'il a générés. Les salariés ambassadeurs sont valorisés en interne et peuvent diffuser leurs nouvelles compétences aux autres salariés.

Comment motiver ses salariés à devenir des ambassadeurs de la marque ?

La démarche d'un employeur souhaitant inciter ses salariés à devenir des ambassadeurs peut être mal perçue par certains. Tout dépend de leur personnalité ou de leur sensibilité. C'est pourquoi la mise en place de cette pratique implique de respecter quelques règles, que voici :

Leur faire confiance

Il s'agit ici de leur confier un rôle important pour cette mission d'ambassadeur, et de les laisser prendre des initiatives. Le rôle du chef de projet est important pour mener à bien la mise en place de votre stratégie.

Leur offrir un cadre de travail agréable et des missions enrichissantes

En étant valorisés au quotidien, vos salariés seront plus enclins à parler favorablement de votre marque et bien sûr de la valoriser auprès de votre entourage. Le bien-être des employés est un élément important pour leur productivité mais aussi pour votre stratégie d'ambassadeurs de marque.

Les encourager à publier du contenu sur votre entreprise à l’aide de guidelines

Mettre en place des guidelines permet d'aider vos salariés à utiliser les réseaux sociaux afin de publier du contenu sur votre marque. Ils auront ainsi les cartes en main pour communiquer efficacement, avec un bon storytelling de votre marque.

Les informer sur les contenus disponibles pour les relayer sur leurs comptes sociaux

Certains salariés peuvent être disposés à communiquer, mais ils ne sont pas au courant des contenus disponibles, ni de vos dernières actualités. Vous devez donc informer l'ensemble de vos équipes sur les contenus à leur disposition.

Les former sur l’histoire et les valeurs de votre marque

Cette formation est nécessaire pour que les informations transmises soient cohérentes et véridiques. Cette formation est aussi l’occasion de rappeler le “ton of voice” à adopter pour parler de votre marque.

Sélectionner des salariés ambassadeurs qui motiveront les autres

Les salariés ambassadeurs peuvent aussi motiver les autres à rejoindre l'aventure. Il s'agit de bien choisir les employés qui deviendront ambassadeurs. Ils peuvent être fédérateurs et motiver les autres.

Montrer que leur engagement est important pour l’entreprise, avec un véritable impact

Pour cela, il est essentiel d'informer les participants des résultats de leurs actions, qu'ils soient directs ou indirects. Ainsi, les ambassadeurs ne se découragent pas.

Les inclure dans le processus de recrutement de nouveaux talents

Vous pouvez mettre en place un programme de cooptation pour les encourager à proposer des CV à l'équipe des ressources humaines, et ainsi vous aider pour recruter de nouveaux talents.

Créer une newsletter pour qu’ils soient au courant des dernières actualités de l’entreprise

Les newsletters en interne permettent de tenir tous vos collaborateurs informés des actualités de votre entreprise. De la sorte, vos salariés peuvent publier du contenu "frais" sur votre marque.

Envie d'aller plus loin ? Contactez dès maintenant les équipes Meltwater et élaborez une stratégie de salarié ambassadeur redoutable grâce à des outils professionnels !