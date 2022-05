Selon Canto, près de 50% des équipes marketing affirment qu'elles possèdent entre 1 000 et 10 000 images stockées (source). C'est dire l'importance de pouvoir gérer cette quantité de ressources.

La communication d'une entreprise passe par la création visuelle et digitale. De nouvelles problématiques ont vu le jour avec le grand nombre de ressources numériques multimédias à gérer. Dans cet environnement, les solutions de brand asset management (DAM) sont des outils très intéressants pour optimiser le stockage de ces milliers d'images, de vidéos et autres ressources.

Pour bien gérer les actifs de votre marque, la mise en place de règles et de processus demeure essentielle. Mais qu'est-ce que le Digital Asset Management ? En quoi ce concept peut vous aider à gérer la valeur de votre marque ? Et surtout, comment en tirer profit ?

Voici des éléments de réponse à ces questions.

Sommaire :

Définir les digital brand assets

Le terme Digital Asset Management (DAM) se traduit en français par la Gestion des Données Numériques. Il désigne les solutions permettant de gérer le stock de toutes les ressources d'une entreprise tout en les organisant et en les partageant de façon optimale et centralisée.

Bien plus qu'un simple logiciel de brand asset management, un DAM est une véritable plateforme collaborative pour gérer ses contenus digitaux et son image de marque.

En pratique, cet outil est utilisé pour partager rapidement et de façon sécurisée tous les actifs numériques au sein d'une entreprise. Il peut s'agir d'images, de vidéos, de fichiers audios, ou de toute autre ressource. Ainsi, les départements marketing, commerciaux et graphiques ont facilement accès à ce contenu. Pratique !

Avec le DAM, il devient plus simple de gérer un média décliné sur plusieurs canaux de communication. Imaginez par exemple une vidéo destinée à la chaîne YouTube de votre entreprise, mais aussi déclinée pour le compte Instagram et la page d'accueil de votre site web. Le format utilisé est différent. Elle est donc stockée une seule fois en haute définition sur l'outil puis elle sera déclinée selon les spécificités du canal à exploiter. Ces bonnes pratiques vous permettent de maximiser la portée de chacun de vos contenus sur vos réseaux sociaux et vos autres canaux d’acquisition.

Comment identifier les digital brand assets de votre marque ?

Les digital brand assets d'une marque peuvent prendre de nombreuses formes et différentes fonctions. Une même marque peut avoir plusieurs logos selon les supports utilisés. Le logo initial peut être décliné en plusieurs couleurs, selon le support de communication utilisé.

Découvrez comment identifier les actifs de votre marque.

Repérer tous les éléments de marque existants

Commencez par établir une liste de tous les fichiers, documents, variations de couleurs du logo, illustrations, contenu, fichiers audio... Tout ce qui peut constituer un atout précieux pour identifier votre marque.

Vous pouvez également inclure des éléments historiques que vous avez utilisés dans le passé et qui constituent le socle de votre storytelling marketing. Si certains contenus ont été viraux sur vos réseaux sociaux, vous pouvez également les prendre en compte.

Recueillir des données et des commentaires

Les études de marché auprès de votre public vous permettent de savoir quels éléments de votre liste les aident à identifier votre marque. Est-ce de la musique ? Votre ton of voice ? Un slogan particulier ? L'émotion suscitée par votre marketing de contenu ?

En quoi ces actifs se différencient-ils des concurrents ? Qu'en pensent les consommateurs ? À quelle vitesse les consommateurs associent-ils ces actifs à votre marque ?

Analyser les découvertes

Une image de marque forte repose essentiellement sur la rapidité avec laquelle un client peut la reconnaître. Les éléments les plus importants et les plus connus sont les plus susceptibles d'être considérés comme des atouts de marque.

Examinez les données collectées pour déterminer comment vos publics cibles reconnaissent votre marque. Leurs réponses indiqueront les éléments qui vous rendent unique. Appuyez-vous sur ces informations pour connaître les actifs de votre marque.

Pourquoi les solutions de brand asset management sont-elles essentielles ?

Face à l'abondance du contenu numérique, une entreprise doit gérer une importante quantité de fichiers et de données. Cela concerne notamment les entreprises devant gérer une marque ombrelle et ses sous-marques.

Qui plus est, ces ressources sont souvent dispersées dans plusieurs serveurs. Les solutions de brand asset management répondent donc aux différentes problématiques que peuvent rencontrer les entreprises. Concrètement, un employé peut être confronté aux problèmes suivants :

Ne pas réussir à partager un fichier volumineux

Perdre du temps dans la recherche d’un fichier audio dans différents serveurs ou dossiers

Perdre un fichier

Avoir un fichier dupliqué à plusieurs endroits

Les entreprises en pleine croissance partagent un même besoin : elles doivent traiter et relayer rapidement la bonne information, sur le bon canal et au bon moment. Aussi, le recours à une solution de brand asset management est souvent indispensable. Quels en sont les avantages ?

Garantir la cohérence et la clarté de tous vos projets marketing, notamment en cas d’extension de la marque

Gérer l’essor des digital assets

Éviter les abus de marques (copie)

S’assurer que les actifs de marque sont tous identifiés et utilisés de la bonne manière

Comment tirer parti de vos digital brand assets pour de meilleurs résultats ?

Maintenant que vous avez identifié les atouts de votre marque, il est temps de les utiliser pour la développer ! Voici comment vous pouvez tirer parti de vos brand assets et obtenir de meilleurs résultats dans vos stratégies :

Investir dans un logiciel de brand asset management

Toute stratégie réussie de gestion des brand assets repose sur une solution dédiée. Il s'agit généralement d'un système ou d'un logiciel de gestion des actifs de marque spécialement conçu pour stocker tous les fichiers et documents dans une base de données centralisée.

Le logiciel de brand asset management est conçu pour les spécialistes du marketing et les équipes associées. C'est un outil pour stocker tous les éléments de votre marque, accorder des accès, rendre les fichiers consultables et partager des directives sur l'utilisation du contenu de marque.

Utiliser les brand assets de manière cohérente

La cohérence dans l'utilisation des brand assets est essentielle pour créer une image de marque forte. C'est comme si Coca-Cola remplaçait ses canettes rouges par des bleues. Le consommateur serait perdu.

Les meilleures marques maîtrisent l'art de la cohérence. Elles restent fidèles à leurs clients en fixant certaines attentes et en les respectant.

Cela signifie également utiliser les mêmes éléments de marque sur tous vos canaux, numériques et physiques. Par exemple, le logo sur l'emballage de votre produit doit être le même que sur votre site Web et vos profils sur les réseaux sociaux. Évidemment, il est toujours possible de le décliner, tant que cela reste cohérent et justifié.

L'image de marque est un marathon, pas un sprint. Il faut du temps pour que les gens associent les éléments de votre marque à votre entreprise. N'abandonnez pas ! Pour un message impactant, mettez en avant les atouts de votre marque dans chacun de vos supports de communication.

Surveiller de près ses concurrents

Surveillez vos concurrents pour protéger vos atouts marketing ! Comment ? Différents outils de veille média peuvent vous faciliter la tâche.

Il s'agit d'un phénomène très courant dans la publicité et le marketing. Les enjeux sont plus élevés si vous avez des actifs de marque qui ne sont pas protégés par un droit d'auteur notamment.



Prenez vos dispositions pour protéger votre image de marque et votre travail de qualité. Ainsi, si un concurrent décide de vous copier, vous pouvez lancer une action en justice pour préserver votre image de marque.

Tester de nouveaux brand assets

Au fur et à mesure que votre entreprise grandit, votre bibliothèque de brand assets s’élargit également. Mais avant de présenter de nouveaux actifs de marque au public, chaque actif doit subir des tests pour s'assurer qu'il est en adéquation avec la marque que vous avez déjà établie.

Décidez comment un nouvel actif s'intégrera à votre image de marque et à votre marketing. Est-il assez reconnaissable ? Est-il assez unique ?

Recherchez également les similitudes potentielles avec les concurrents. Assurez-vous de ne pas porter atteinte à la marque de quelqu'un d'autre, ce qui pourrait saboter vos propres efforts et vous exposer potentiellement à des poursuites judiciaires.

Dans cet article, nous avons vu l'importance du brand asset management pour votre entreprise. Bien gérer ses données numériques représente un atout considérable si vous souhaitez être performant sur votre marché.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour effectuer votre transformation digitale avec succès ! Pour être guidé dans le développement de votre image de marque, les experts Meltwater vous accompagnent. Contactez-nous dès aujourd'hui.