Tous les Community managers cherchent LE bon moment pour publier sur les réseaux sociaux. Les heures de publication sur un réseau social influencent qui va voir votre publication et son taux d'engagement. Trouver le meilleur moment (la meilleure heure, le meilleur jour) pour poster a un impact direct sur le succès de votre stratégie social media.

Alors, quel est le bon moment de publication pour assurer une visibilité et un impact maximum sur vos abonnés ?

La réponse à cette question n’est pas aussi simple que "il faut publier sur Facebook à 12h30 le jeudi et le vendredi". Que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram ou TikTok, les meilleurs moments pour publier dépendent de vos abonnés et du moment où ils sont en ligne sur un réseau social en particulier. Heureusement, il existe des outils pour vous aider à déterminer les "heures de pointe" sur vos réseaux sociaux. Il s'agit des horaires et des jours où votre audience est en ligne et s'engage avec votre contenu.

Dans cet article, nous vous aiderons à répondre à cette question et nous partagerons avec vous les meilleurs moments de publication sur les réseaux sociaux, étude à l'appui.

À ce jour, Facebook reste le réseau social le plus consulté chaque jour. En effet, plus de 70% de ses utilisateurs s'y connectent chaque jour (source). Mais alors, quelles sont les heures de publication Facebook à privilégier ?

De nombreuses études ont tenté d’apporter leurs réponses à cette question. Si on s'intéresse aux moyennes des résultats trouvés, les meilleurs moments pour poster sur Facebook en 2026 sont :

De 12h à 15h le lundi, mercredi, jeudi et vendredi

Puis, entre 12h et 13h, le samedi et le dimanche

En semaine, le mardi est le jour qui comptabilise l'engagement le plus faible. Durant le week-end, on observe un pic d'une heure en milieu de journée.

Pourtant si ces études sont capables de nous livrer des estimations sur les heures de publication Facebook, elles n’ont pas nécessairement la réponse qui vous correspond. En effet, chaque entreprise s’adresse à une ou des audiences bien particulières. Aussi, il est important pour vous de savoir quand publier sur Facebook pour toucher votre cible.

Quel est le meilleur moment pour publier sur Instagram ?

Instagram fait partie des réseaux sociaux les plus utilisés par les spécialistes du marketing. Voici le meilleur moment pour poster sur Instagram :

À 5 heures, 11 heures et entre 14 heures et 16 heures

Le mercredi et le jeudi

Le samedi et le dimanche, à 11h et 16h

L'analyse de Diplomeo montre que le mercredi et le jeudi représentent deux jours où l'engagement Instagram est le plus significatif (source). D'autres analyses préconisent aussi de publier tôt le matin, à 6h00 (source). Pourquoi ? Car la compétition est moindre. Malin !

Twitter vous permet d’asseoir votre expertise mais aussi de partager les actualités de votre entreprise. Le meilleur moment pour poster sur Twitter est :

Avant 9h du lundi au vendredi

À midi et à 17h du lundi au vendredi

Les études recommandent d'essayer d'atteindre son audience Twitter en dehors du temps de travail (source). C’est pourquoi le meilleur moment pour tweeter serait le matin ou le soir, en semaine et non les week-ends.

À noter : sur Twitter, la performance d'un Tweet tient à la primauté de l'information qui est partagée, peu importe l'heure. Et n'oubliez pas d'inclure des hashtags dans vos publications (2 maximum).



Quand poster sur LinkedIn ?

Réseau professionnel qui ne cesse de monter, LinkedIn attise la curiosité des community managers. Voici quand poster sur LinkedIn :

Le matin du lundi au jeudi, à 7h45 et 10h45

L'après-midi du lundi au jeudi, à 12h45 et 17h45

Les recherches effectuées montrent que les utilisateurs de LinkedIn publient "à l'heure", par exemple à 8h00 ou 11h00 (source). Un conseil ? Le meilleur moment pour poster sur LinkedIn et vous démarquer est...15 minutes avant la majorité des internautes !

Le meilleur moment pour publier une vidéo YouTube

N’oubliez pas YouTube dans votre stratégie réseaux sociaux. Selon votre cible, le réseau de partage de vidéos est une excellente façon de développer votre marque, de faire connaître vos produits et de vous adresser directement à votre cible.

En général, le meilleur moment pour poster sur YouTube est :

De 12 heures à 15 heures

Le jeudi et le vendredi

Compte tenu de la demande accrue en contenus vidéos aujourd'hui, YouTube devrait faire partie de toute stratégie marketing. Et bonne nouvelle, l'heure à laquelle vous publiez votre nouvelle vidéo YouTube n'est pas si importante sur la plateforme. À part si vous avez un certain nombre d'abonnés sur votre chaîne, il est peu probable que les utilisateurs de la plateforme sachent quand vous venez d'uploader du contenu.

Le plus important est donc de publier un contenu de qualité, de façon régulière (au moins 1 fois par semaine), en respectant les codes de la plateforme.

Pensez-y : invitez les consommateurs de vos vidéos à s'abonner et à liker votre contenu pour augmenter votre visibilité !

Et sur TikTok, à quel moment publier votre contenu ?

Tous les jours

De 6h à 7h et de 19h à 23h

TikTok se développe de façon exponentielle auprès de la génération Z. La plateforme doit son succès à ses tendances et aux défis lancés à ses utilisateurs.

Selon une étude réalisée par Influencer Marketing Hub, les meilleurs moments pour publier sur TikTok semblent être de 6h à 7h et de 19h à 23h (source).

Voici quelques conseils pour vous aider à déterminer les meilleures heures pour publier une photo, une vidéo ou tout autre contenu afin de promouvoir efficacement votre marque sur les réseaux sociaux.

Analysez votre audience (journée type, travailleur ou étudiant, etc.)

À quoi ressemble la journée type de votre audience ? La réponse à cette question impacte forcément leur consommation des médias sociaux. En général, si votre cible travaille de 9h à 18h, elle va consulter ses réseaux sociaux pendant ses pauses déjeuner, ses trajets quotidiens et surtout le soir comme le week-end.

En revanche, si votre audience est principalement composée d'étudiants, il est très probable que ces derniers consultent les médias sociaux plusieurs fois par jour et durant toute la semaine.

La première étape pour optimiser vos heures de publication sur les réseaux sociaux ? Définir les personas de vos acheteurs et prospects. Pour ce faire, il est nécessaire de conduire un audit de vos réseaux sociaux.

Et avec la quantité d'informations qu'il est possible de récupérer en ligne, nous vous recommandons d'utiliser un outil de veille média. C’est ce qui vous permettra de suivre plus de 15 canaux de médias sociaux différents et de trier l'information sur des tableaux de bord personnalisés.

Regardez à quelle heure vos publications suscitent le plus d'engagement

Un moyen simple de déterminer les "heures de pointe" de votre audience sur les réseaux sociaux est d'analyser les heures et les jours où vos publications suscitent le plus d'engagement. Les données à prendre en compte peuvent être le nombre de mentions "j'aime", de partages, de commentaires, etc. Pour simplifier ce travail, les plateformes sociales ont leurs outils intégrés.

Sur Twitter, vous pouvez mesurer et améliorer votre impact sur la plateforme avec l'outil Twitter Analytics. Il suffit de se rendre dans l'outil et de trier par "Top Tweets".

Pour Facebook, utilisez l'outil Audience Insights de Meta For Business (à retrouver ici). Cet outil permet d'apprendre à connaître l'audience que vous ciblez, en récupérant des insights consommateurs.



Pour Instagram, il est tout d'abord nécessaire d'avoir un compte professionnel. La plateforme met à disposition un outil d'analyse intégré, pour connaître le nombre de visites, les interactions, la répartition de votre audience, etc.

Enfin, pour une vue consolidée de l'engagement de vos audiences sur les réseaux sociaux, des outils d'analyse des médias sociaux existent pour vous aider à interpréter toutes vos données. L'objectif est de vous permettre de prendre des décisions plus éclairées, dans tous les domaines de votre activité.

Utilisez des outils de publication pour optimiser l'heure d'envoi

La planification des publications est utile pour gérer la présence de votre marque sur les réseaux sociaux et permet un gain de temps précieux. Ainsi, vous pouvez choisir les meilleurs moments pour publier sur les réseaux sociaux.

L'outil analyse vos utilisateurs les plus actifs et les plus influents sur les réseaux sociaux pour savoir à quel moment ils s'engagent le plus. Il recommande ensuite les bons moments de publication sur les réseaux sociaux pour poster votre contenu.

Expérimentez pour trouver vos meilleurs créneaux pour poster du contenu

Quatrième et dernier conseil : expérimentez ! À force de publier différents contenus à différents moments, vous allez être en mesure de déterminer ce qui marche pour vous et ce qui ne marche pas. N'hésitez pas à tester des choses pour comprendre l'algorithme du réseau social qui vous intéresse.

S'adapter aux différents fuseaux horaires pour les entreprises internationales

Pour les entreprises à dimension internationale, les abonnés sont répartis sur plusieurs fuseaux horaires selon les pays. Il peut donc être compliqué de choisir le meilleur moment pour publier votre nouveau tweet ou nouvelle vidéo. Dans ce cas, il n'y a pas un seul moment parfait, cela varie selon votre public.

Plutôt que de chercher une heure spécifique, vous pouvez chercher à publier à des moments où vos abonnés sur différents fuseaux horaires peuvent être actifs. Il est tout à fait envisageable de publier deux fois par jour, par exemple le matin puis en fin d'après-midi, pour atteindre vos cibles réparties sur différents fuseaux horaires.

Ajoutons aussi que les grandes marques sont nombreuses à séparer leurs audiences par pays. C'est le cas par exemple de Burger King qui dispose d'un compte Instagram pour chaque pays où la marque est implantée : @burgerkingfr @burgerking_es @burgerkingportugal...

Vous connaissez maintenant les meilleurs moments pour publier sur les réseaux sociaux et comment les déterminer ! Si vous souhaitez en savoir plus sur l'optimisation de votre stratégie de médias sociaux avec quelques ajustements simples, n'hésitez pas à contacter l'équipe Meltwater.