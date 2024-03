Besoin d'influenceurs ? Ne cherchez pas plus loin que vos propres clients ! Découvrez comment pimenter vos programmes de fidélisation en transformant vos clients en influenceurs.

Les programmes de fidélisation soutiennent les marques en ligne et hors ligne, mais à l'heure où le e-commerce est en pleine expansion, il est essentiel que vos pratiques de fidélisation soutiennent les ventes numériques. C'est là qu'intervient le programme de fidélisation des influenceurs.

Voici comment faire.

Qu'est-ce qu'un programme de fidélisation des influenceurs ?

Pour les marques disposant d’un e-commerce, une stratégie de marketing d'influence réussie nécessite une approche holistique. Il ne s'agit pas seulement de trouver des influenceurs pour promouvoir votre marque, mais aussi de tirer parti de votre réseau existant de clients et de fans pour identifier les ambassadeurs de la marque.

Qui de mieux pour soutenir et défendre publiquement votre marque que ceux qui aiment déjà votre produit ?

Mieux encore, les partenariats avec les influenceurs peuvent s'intégrer de manière transparente dans votre stratégie marketing globale. Créez efficacement un ton de marque authentique et créez des liens significatifs.

Programmes de fidélisation des influenceurs et programmes de fidélisation des clients

Quelle est la différence entre les programmes de fidélisation des influenceurs et les programmes de fidélisation des clients ?

Critères Programme de fidélisation des influenceurs Programme de fidélisation des clients Qui est récompensé ? Récompense les créateurs de contenu qui font la promotion de votre marque Récompense tous ceux qui effectuent un achat Objectif Élargi de la clientèle Maintien de la base client Effet Encourage les partages sur les réseaux sociaux Encourage les achats répétés Effet de levier Tire parti du marketing de bouche-à-oreille Tire parti des relations personnelles Résultat Renforce de la crédibilité Renforce de la satisfaction client

L'identification des ambassadeurs de marque au sein de votre réseau est une pratique que toute marque possédant un e-commerce devrait mettre en place. Comme tout programme de fidélisation, votre programme d'influence peut également être motivé par des achats et disposer d'un système d'échelons facilement identifiable pour qualifier les différents participants. Le processus est relativement simple et peut être intégré à votre expérience client.

Utilisez notre guide étape par étape et découvrez comment mettre en place un programme de fidélisation des clients sophistiqué qui non seulement renforcera la notoriété de votre marque, mais constituera également un élément optimal de votre stratégie de vente.

Les programmes de fidélisation des influenceurs existent dans un écosystème distinct de celui de votre programme de fidélisation des clients. Voici comment aborder le processus de transformation des clients en défenseurs de la marque.

Étape 1 : Transformez vos clients en influenceurs

La base de toute bonne campagne de fidélisation est une incitation à l'action.

Les programmes de fidélisation traditionnels sont généralement structurés en fonction des achats des clients. "Dépensez 20 €, recevez 20 €". Plus l'achat est important, plus la récompense est élevée. Un programme de fidélisation des influenceurs s'apparente à cela, mais différemment. Plutôt que de qualifier la fidélité des clients en fonction de leurs dépenses, la fidélité est mesurée en fonction de la puissance des réseaux sociaux.

Comment cela fonctionne ? Il suffit d'inviter les clients à parler de votre marque sur les réseaux sociaux. Il peut s'agir d'utiliser une stratégie de hashtag ou de publier des vidéos d'évaluation. Trouvez un support de contenu accessible et qui soutient votre marque.

L'identification des clients influents est la première étape d'un programme de fidélisation des influenceurs réussi. Cela signifie qu'il faut prévoir une étape dans le parcours client, que ce soit sur la page d'achat ou dans une fenêtre contextuelle intégrée, qui recueille les informations d'identification des clients sur les réseaux sociaux. Ce champ doit expliquer aux clients pourquoi vous leur demandez leurs coordonnées et recueillir un identifiant de réseau social pertinent. Par exemple, si votre canal principal est Instagram, il serait logique de demander le @handle Instagram de votre client.

Cela vous permet d'identifier vos clients sur les réseaux sociaux. Vous saurez ainsi quel type de contenu ils sont susceptibles d'utiliser, ce qu'ils pensent de votre produit, et vous découvrirez les personnes influentes au sein de vos clients. Vous ne le saurez peut-être jamais, mais certains de vos clients les plus fidèles pourraient être de véritables géants des réseaux sociaux.

Étape 2 : Collecte des données d'identification sur les réseaux sociaux

Il est important de trouver un point dans le parcours du client qui permette de collecter des données permettant d’identifier de tels clients sur les réseaux sociaux. Il vous sera ainsi plus facile d'identifier et de contrôler les clients les plus influents de votre réseau. Plutôt que de demander une adresse e-mail, vous demandez une adresse Instagram.

Il existe de nombreux endroits où l'on peut collecter les données sociales d'un client :

Dans votre boite mail

Sur une page de remerciement après l'achat

Sur une page de déconnexion

A partir d'une page de l'ambassadeur de la marque sur votre site

Dans une fenêtre contextuelle

Une fois que vous avez commencé à collecter les données de vos clients sur les réseaux sociaux, il est important de mettre en place un processus de vérification fondé sur les données afin d'identifier ceux qui exercent une forte influence sociale. Pour ce faire, il est généralement nécessaire d'utiliser un logiciel d'influence pour examiner la portée réelle d'un client, les mesures d'engagement et les données démographiques de l'audience. Tous ces éléments permettent de dresser un tableau détaillé des forces de vos clients sur les réseaux sociaux et vous aident à identifier les clients les plus pertinents avec lesquels collaborer.

Conseil : nous vous recommandons d'essayer plusieurs options et d'évaluer où vos clients sont plus enclins à partager leurs informations.

Étape 3 : Créer un système de rémunération

Générer de l’attraction sur les réseaux sociaux n'est que la première étape. Une fois que vous aurez fait circuler l'information, il vous faudra bien comprendre ce que vous recherchez. Et une fois que vous aurez trouvé le type d’influenceur qu’il vous faut vous devrez aussi récompenser leur participation.

Il existe de nombreuses façons de rémunérer vos clients pour leur participation à un programme de fidélisation des influenceurs.

Méthodes de fidélisation des influenceurs

Rémunération à l'affichage. Offrez aux ambassadeurs de votre marque une compensation financière pour les messages qu'ils publient. Il se peut que tous les posts ne soient pas rémunérés, mais seulement ceux qui génèrent un certain niveau d'engagement et d'exposition. En savoir plus sur les taux d'influence.

Offrez aux ambassadeurs de votre marque une compensation financière pour les messages qu'ils publient. Il se peut que tous les posts ne soient pas rémunérés, mais seulement ceux qui génèrent un certain niveau d'engagement et d'exposition. En savoir plus sur les taux d'influence. Cadeaux . Offrez des produits gratuits aux participants en guise de remerciement. Si l'influenceur parle d'un produit qu'il aime, montrez à vos clients que vous les aimez en leur offrant un produit gratuit.

. Offrez des produits gratuits aux participants en guise de remerciement. Si l'influenceur parle d'un produit qu'il aime, montrez à vos clients que vous les aimez en leur offrant un produit gratuit. Réductions : Offrez à votre ambassadeur client une réduction sur les produits en échange de sa participation à votre campagne. Déterminez le montant de la remise qui correspond le mieux à votre partenariat.

: Offrez à votre ambassadeur client une réduction sur les produits en échange de sa participation à votre campagne. Déterminez le montant de la remise qui correspond le mieux à votre partenariat. Échantillons en avant-première . Montrez à vos clients à quel point vous tenez à leur avis en leur envoyant des échantillons de produits en exclusivité. Demandez-leur leur avis et faites-les participer au développement de votre marque. En savoir plus sur les cadeaux d'influenceurs.

. Montrez à vos clients à quel point vous tenez à leur avis en leur envoyant des échantillons de produits en exclusivité. Demandez-leur leur avis et faites-les participer au développement de votre marque. En savoir plus sur les cadeaux d'influenceurs. Exposition . Partagez les publications de vos ambassadeurs de marque sur vos pages sociales afin de les aider à accroître leur visibilité sociale. Même si vos clients ont un réseau plus restreint, le fait de leur donner une chance de briller montre que vous les appréciez en tant que clients.

. Partagez les publications de vos ambassadeurs de marque sur vos pages sociales afin de les aider à accroître leur visibilité sociale. Même si vos clients ont un réseau plus restreint, le fait de leur donner une chance de briller montre que vous les appréciez en tant que clients. Programme d'affiliation . Fournissez aux influenceurs les plus performants des liens d'affiliation qui peuvent être facilement contrôlés. Si les liens aboutissent à une conversion, offrez à vos influenceurs un pourcentage de votre chiffre d'affaires et une incitation à réaliser d'autres ventes.

. Fournissez aux influenceurs les plus performants des liens d'affiliation qui peuvent être facilement contrôlés. Si les liens aboutissent à une conversion, offrez à vos influenceurs un pourcentage de votre chiffre d'affaires et une incitation à réaliser d'autres ventes. Système d'échelonnement. Créez un système interne d'échelons qui vous permette de déterminer la rémunération de vos ambassadeurs de marque sur la base de critères clairement définis.

Bien qu'un système d'échelons puisse sembler compliqué à mettre en place, il vous aidera, vous et votre équipe, à fixer des objectifs clairs pour votre programme de fidélisation des influenceurs et à suivre facilement les indicateurs clés de performance des influenceurs.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour hiérarchiser et qualifier votre programme de fidélisation. En fixant des récompenses basées sur des critères spécifiques, vous pouvez facilement filtrer votre réseau pour trouver les influenceurs de niveau Gold.

Système d'échelonnement de la fidélisation des influenceurs

Étape 4 : Suivi des résultats

Une fois que vous et les influenceurs que vous avez identifiés avez commencé à générer du contenu, il est important de définir des indicateurs clés de performance pour l'analyse. Si l'objectif de votre programme de fidélisation est de générer des conversions, il est essentiel de disposer d'un moyen de suivre les conversions (par exemple, des liens personnalisés ou des codes sur coupon).

Un outil capable de suivre les conversions vous permet de comprendre quelles sont les collaborations les plus bénéfiques pour votre marque. En suivant les conversions, vous pouvez mieux comprendre le type de réseau qui est le plus réceptif à votre produit et avoir une compréhension plus complète des collaborations futures.

Fun fact : la suite Meltwater Influencer Marketing crée et surveille les codes sur coupon. Demandez une démonstration pour en savoir plus !

Quels sont les avantages d'un programme de fidélisation des influenceurs ?

Si vous n'êtes pas encore convaincu que les programmes de fidélisation des influenceurs constituent un atout majeur pour votre marque, voici quelques autres avantages à prendre en compte.

Créez des relations significatives avec vos clients . Les programmes de fidélisation sont des campagnes permanentes auxquelles votre public est censé participer et pour lesquelles il sera récompensé. Vous leur montrez ainsi que vous les appréciez et qu'ils jouent un rôle essentiel dans votre réussite.

. Les programmes de fidélisation sont des campagnes permanentes auxquelles votre public est censé participer et pour lesquelles il sera récompensé. Vous leur montrez ainsi que vous les appréciez et qu'ils jouent un rôle essentiel dans votre réussite. Apprenez à mieux connaître votre réseau . L'exécution d'un programme de fidélisation vous en apprendra beaucoup sur votre réseau. En travaillant avec de nouveaux influenceurs, vous pouvez être mis en relation avec de nouveaux publics qui aiment votre marque. Cela peut vous aider à créer des initiatives marketing plus ciblées et plus significatives, et à renforcer les relations avec les clients.

. L'exécution d'un programme de fidélisation vous en apprendra beaucoup sur votre réseau. En travaillant avec de nouveaux influenceurs, vous pouvez être mis en relation avec de nouveaux publics qui aiment votre marque. Cela peut vous aider à créer des initiatives marketing plus ciblées et plus significatives, et à renforcer les relations avec les clients. Réutiliser les contenus esthétiques. S'il y a une chose que les influenceurs savent faire particulièrement bien, c'est comment créer un contenu beau et attractif. Laissez cette tâche aux experts, laissez vos clients créer de beaux contenus qui peuvent être réutilisés. Tout le monde y gagne !

Créez votre programme de fidélisation des influenceurs en toute simplicité avec Meltwater

La suite de marketing d'influence Meltwater alimente votre programme de fidélisation des influenceurs en données et en simplicité. Qu'il s'agisse de fournir l'infrastructure nécessaire au recrutement des influenceurs ou de suivre des indicateurs tels que l'engagement et la portée, Meltwater vous permet d'identifier et de collaborer avec vos fans les plus fidèles et les plus influents.

Si vous êtes prêt à mettre en place un programme de fidélisation sophistiqué dans le cadre de votre stratégie e-commerce d'influence, prenez rendez-vous avec l'un de nos experts en influence et apprenez comment utiliser Meltwater Influencer Marketing pour mettre en place un programme de fidélisation d'influenceurs.