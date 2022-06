Maximiser les ventes et les conversions avec l'UGC

Si vous observez les marques de commerce de détail qui cartonnent aujourd'hui, vous verrez qu'elles ont toutes un point commun : elles utilisent de manière créative le contenu généré par les utilisateurs (ou UGC pour user-generated content) pour maximiser les ventes et les conversions.

L'UGC est tout contenu public créé par un client à propos d'une marque ou d'un produit, qu'il s'agisse de photos, de vidéos, d'avis, de témoignages ou de commentaires. Et c'est un contenu puissant. De Krispy Kreme à Estée Lauder, les marques les plus avisées savent que l'UGC renforce la confiance des clients, approfondit les relations et augmente l'engagement et la fidélité.

Si vous n'avez pas encore exploré l'UGC en tant que stratégie, ou si vous souhaitez utiliser davantage l'UGC pour engager et convertir les acheteurs, ce guide est fait pour vous. Dans les pages qui suivent, nous allons explorer comment vous pouvez :

Utiliser l'UGC pour améliorer votre expérience en magasin Attirer et convertir davantage de clients en ligne Devenir omnicanal sans vous ruiner Commencer dès aujourd'hui avec l'UGC

Nous présenterons des marques de commerce de détail et d’e-commerce qui font un usage novateur de l'UGC et démontrent l'impact qu'il a sur leur visibilité, leurs conversions et leurs revenus.