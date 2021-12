Meltwaterilla kulttuuri on paljon enemmän kuin se, mitä verkkosivuillemme on kirjattu. Meltwaterin kulttuuri on on osa DNA:tamme, ja juuri se on mahdollistanut kasvumme jo lähes 20 vuoden ajan. Otamme yrityskulttuurin tosissamme ja olemme siitä ylpeitä. Kulttuurimme kannustaa uskomaan ihmisten potentiaaliin ja mahdollistaa työntekijöillemme ympäristön, jossa he voivat kasvaa, kehittyä ja löytää itsestään uusia puolia. Yrittäjämainen asenne on tärkeä osa kaikkia tiimejämme.

Yrityksemme arvot tulevat norjankielisestä sanasta "MER", joka tarkoittaa enemmän. Arvomme ohjaavat työtämme kaikkialla: niin yrityksen sisällä kuin asiakastyössä.