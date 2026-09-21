Neil Brennan
Vice President, Creator Marketing
Neil Brennan leads Meltwater’s Influencer Marketing Center of Excellence, helping brands and creators build lasting partnerships in response to evolving consumer behaviors. Neil specializes in influencer marketing strategy and creating sustainable, mutually valuable brand–creator relationships.
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