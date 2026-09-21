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Neil Brennan

Vice President, Creator Marketing

Neil Brennan headshot

Neil Brennan leads Meltwater’s Influencer Marketing Center of Excellence, helping brands and creators build lasting partnerships in response to evolving consumer behaviors. Neil specializes in influencer marketing strategy and creating sustainable, mutually valuable brand–creator relationships.

A bright purple and pink image with floating orbs, a bar graph, and a profile card for an influencer.

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A teal image with a large smart phone screen in middle. Inside the screen is an influencer with a megaphone and there are several marketing and social media symbols floating near the screen.

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A bright pink and purple image with a bar graph, influencer bio, magnifying glass, and badge with a checkmark

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Influencer Marketing Due Diligence: A Risk Management Guide

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An image of a purple file folder with a badge and checkmark on the front. Flowing into the file folder are several icons with social media symbols and papers to indicate contracts. Blog post image for Influencer Marketing Compliance

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Influencer Marketing Compliance: A Comprehensive Guide

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An image of a large person icon in a translucent floating circle in the middle, with reporting and messaging symbols on either side. The image is a glowing teal color with hints of purple.

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Influencer Marketing Attribution Models: Analytical Methods for Verifying ROI

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A 3D image of a bright glowing staircase with five steps washed in ombre color, bright pink to dark blue from left to right. The steps are leading up from the bottom left of the image and there is a single glowing line with a small arrow on the right end leading up the stairs.

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An image showing a stairway leading to a glowing open doorway. A shield symbol is floating in the doorway. The image is ombre colored with dark pink and purple fading into dark teal from left to right.

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Influencer Marketing Brand Safety Guide

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An image of a large, three dimensional, transparent purple dot surrounded by eight smaller purple dots equidistant apart in a circle surrounding the larger dot. Each smaller dot is connected to the larger dot by a delicate glowing line. Blog post image for How to Build and Scale Your Enterprise Influencer Marketing Program.

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How to Build and Scale Your Enterprise Influencer Marketing Program

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A dark blue and dark teal background with light blue glowing lines that look like soundwaves in the center. Blog post image for X (Twitter) social listening guide

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A seesaw with wooden blocks balanced on either side

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3D Illustration of influencer icons with a like to showcase influencer management

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A laptop showing an affiliate marketing platform on its screen.

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3D illustration of a letter or an email showcasing how to approach influencers through emails

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A laptop with a Meltwater's Influencer Marketing platform displayed on the screen.

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3D illustration of a purple laptop showcasing the Meltwater platform’s brand campaign management dashboard, including influencer content previews, messaging tools, and a video call window on screen.

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Top Upfluence Alternatives for Influencer Marketing in 2026

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Floating silver laptop against a purple gradient background displaying an influencer analytics dashboard with profile overview, engagement metrics, true reach, total followers, and campaign insights.

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Top CreatorIQ Alternatives for Influencer Marketing Teams

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A laptop displaying an influencer marketing platform on its screen.

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Top Traackr Alternatives for Influencer Marketing 2026

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An image showing a stack of bills and coins next to a phone with an influencer on the screen and a dollar sign in a speech bubble. There is also a like symbol with a heart. Blog post image for how to pay influencers

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A CGI image of a loudhailer, looking glass, influencer marketing analytics chart, and an influencer's profile page on a smartphone.

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An image of a laptop screen showing Meltwater influencer marketing platform, with a teal colored gear symbol and megaphone symbol floating in front of the screen. Aspire.io alternatives blog post

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