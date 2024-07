Eine Erwähnung in der Presse kann zu einem plötzlichen Umsatzanstieg oder zum Aufschwung eurer Marke führen - oder der Beginn einer Krise sein. So oder so: Bei Erwähnung Ihres Unternehmens in den Online-Medien, im Rundfunk oder in Podcasts werden Sie von Meltwater in Echtzeit benachrichtigt, damit Sie auf jede Situation umgehend richtig reagieren können.