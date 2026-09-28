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Ein dunkelblaugrünes Bild mit einem mehrfarbigen Balken in der Mitte, auf dem verschiedene Emoticon-Gesichter zu sehen sind – von einem stirnrunzelnden Gesicht auf der linken Seite bis hin zu einem breiten Lächeln auf der rechten Seite –, um die Stimmungsanalyse darzustellen.

Social Listening

Die besten Sentimentanalyse-Tools für PR & Marketing 2026

byNathalie_RoehlNathalie Roehl

Sep 28, 2026

Vergleiche die besten Sentimentanalyse-Tools für PR-, Marketing- und Insights-Teams. Wichtige Funktionen, moderne KI-Technologie und Tipps zur Auswahl der passenden Plattform.

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Die besten Sentimentanalyse-Tools für PR & Marketing 2026
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Kurz & knapp: Sentimentanalyse-Tools

  • Sentimentanalyse-Tools durchsuchen Bewertungen, Social Posts, Medienberichte sowie zunehmend Audio und Video und ordnen die Stimmung als positiv, negativ oder neutral ein.
  • Käufer wählen meist zwischen drei Kategorien: umfassende Media- und Social Intelligence-Plattformen, CX- und Umfrage-Tools oder leichte Social Listening-Tools für kleinere Teams.
  • KI-basierte Tools erkennen Tonalität, Sarkasmus und Kontext besser; regelbasierte Tools setzen auf Keywords und interpretieren vor allem bei längeren oder gemischten Rückmeldungen oft falsch.
  • Die wichtigste Frage ist, welche Kanäle das Tool abdeckt und wie es in deinen Tech-Stack passt – weniger der Preis allein.
  • Preisunterschiede gleichen sich oft aus: Entscheidend sind die Breite der Kanäle und wie zuverlässig das KI-Modell mit deinen Daten arbeitet.

Kundinnen und Kunden reden ständig über deine Marke: in App-Bewertungen, X-Threads oder Podcast-Schnipseln, die oft komplett an dir vorbeigehen. Die Herausforderung ist, zu erkennen, ob die Unzufriedenheit bezüglich eines Produkts zunimmt, was die Stimmung verändert hat und in welche Gespräche du jetzt aktiv eingreifen solltest.

Sentimentanalyse-Tools nutzen Natural Language Processing (NLP) und maschinelles Lernen, um Erwähnungen als positiv, negativ oder neutral zu klassifizieren – und die Themen hinter diesen Reaktionen sichtbar zu machen. Ältere, regelbasierte Ansätze arbeiten mit festen Wortlisten, während moderne KI-Systeme auf neuronalen Netzen und generativer KI mehr Kontext verstehen.

Die Nachfrage nach diesen Analysen steigt rasant. The Business Research Company schätzt, dass der Markt für Sentiment-Analytik von 4,27 Milliarden Dollar (2025) auf 5,61 Milliarden Dollar (2026) wächst – angetrieben vor allem durch den Umstieg auf KI-basierte Lösungen. Moderne Modelle erkennen wesentlich mehr Nuancen als reine Keyword-Methoden, wobei Sarkasmus und Ironie auch für fortgeschrittene Tools eine echte Herausforderung bleiben.

Hier findest du die 12 besten Sentimentanalyse-Tools für PR-, Marketing- und Insights-Teams im Jahr 2026 – plus Tipps zur Wahl des passenden Tools für dein Team.

Inhalt

Die 12 besten Sentimentanalyse-Tools 2026

Tool Am besten geeignet für Größte Stärke Preismodell
Meltwater Teams, die einen zentralen Überblick über die Stimmung in Social Media, Nachrichten, Podcasts und Videos benötigen Einheitliches Markenmonitoring mit Stimmungstrends in Echtzeit Preis auf Anfrage
Brandwatch PR- und Marketingteams, die die Stimmung rund um ihre Marke mit Wettbewerbern vergleichen möchten Umfassendes Social Listening mit Erkennung von Sarkasmus und Emotionen Preis auf Anfrage
Sprinklr Unternehmen, die Feedback aus Social Media, CRM und Umfragen zusammenführen möchten Skalierbare Voice-of-Customer-Analysen Preis auf Anfrage
Hootsuite Insights Social-Media-Teams, die bereits über Hootsuite veröffentlichen Social Listening und Publishing auf einer Plattform 99–249 US-Dollar/Monat; Social Listening nur im Enterprise-Tarif, Preis auf Anfrage
Talkwalker PR- und Customer-Experience-Teams, die Echtzeit-Benachrichtigungen benötigen Visuelles Listening über Bilder, Videos und Audio hinweg Preis auf Anfrage
Medallia Customer-Experience-Teams, die mit Umfragen und Textdaten aus verschiedenen Kanälen arbeiten Textanalyse auf Enterprise-Niveau, speziell für Customer Experience Preis auf Anfrage
Quid Insights-Teams, die Stimmungstrends gemeinsam mit Markttrends verfolgen Detaillierte Sentimentanalyse über einen globalen Daten-Feed Preis auf Anfrage
Cision Communication Cloud PR-Teams, die Sentiment mit Medienberichterstattung verknüpfen möchten Kanalübergreifende Sentimentanalyse mit manueller Anpassungsmöglichkeit Preis auf Anfrage
Qualtrics Customer-Experience-Teams, die auf eine einheitliche Experience-Management-Plattform setzen Themenbasierte Sentiment-Kategorisierung mit Text iQ Preis auf Anfrage
Mention Teams, die Sentiment-Berichte zu Wettbewerbern direkt miteinander vergleichen möchten Automatische Tonalitätsklassifizierung mit Wettbewerbs-Benchmarking Ab 599 US-Dollar/Monat bei einem Jahresvertrag
Awario Kleinere Teams, die eine unkomplizierte Sentiment-Beobachtung benötigen Übersichtliche Dashboards zur Entwicklung von Stimmungstrends im Zeitverlauf 29–249 US-Dollar/Monat bei jährlicher Abrechnung; 49–399 US-Dollar/Monat bei monatlicher Abrechnung
HubSpot Service Hub Teams, die bereits mit HubSpot CRM arbeiten Sentiment-Tracking direkt in bestehenden CRM-Workflows Ab 90 US-Dollar pro Nutzer/Monat

1. Meltwater 

Die Meltwater Media Intelligence-Plattform vereint Sentimentanalysen aus sozialen Medien, Nachrichten, Foren, Print, TV, Radio und Podcasts auf einer Plattform. PR- und Marketing-Teams erkennen, wie sich die Stimmungslage entwickelt, welche Themen Einfluss nehmen und welche konkreten Erwähnungen dahinterstehen – statt sich nur auf eine simple Zahl zu verlassen.

Meltwater Sentiment-Analyse Dashboard zeigt Erwähnungen, KI-Insights, Spikerkennung und Sentiment-Trends

Wichtige Funktionen

  • Erfasst Erwähnungen auf allen großen Social-Plattformen, Print, TV, Radio, Blogs und Podcasts
  • KI-gestützte Sentimentanalyse, die das eigentliche Gefühl herausliest, nicht nur das Etikett „positiv/negativ“
  • Echtzeit-Alerts bei Sentiment-Spikes und -Veränderungen
  • KI-Zusammenfassungen von Mira, dem KI-Assistant von Meltwater, plus GenAI Lens um Sichtbarkeit dafür zu gewinnen, wie ChatGPT und andere LLMs deine Marke darstellen

Preis: Individuelles Angebot. Einen detaillierten Preisüberblick findest du im Meltwater Preisleitfaden.

Ideal für: PR-, Kommunikations- und Marketing-Teams, die Sentiment über sämtliche Earned-Media- und Social-Kanäle hinweg verstehen wollen – und nicht nur Social Posts.

Teste, wie das für deine Marke aussieht:

2. Brandwatch 

Brandwatch Consumer Research analysiert Sentiment über mehr als 100 Millionen Online-Quellen, darunter Social Networks, Foren, Blogs, News-Seiten und Bewertungsplattformen. Teams vergleichen die Stimmung rund um Marke, Produkte, Kampagnen und Wettbewerber und tauchen bei Veränderungen tiefer in die Auslöser ein.

Brandwatch Social Listening Dashboard mit Erwähnungen, einzigartigen Autoren und Konversations-Trends (Quelle: Brandwatch)

Wichtige Funktionen

  • Markenname und Logo-Tracking auf über 100 Millionen Quellen
  • Benchmarking der Stimmung gegenüber Wettbewerbern
  • Emotionen- und Sarkasmus-Erkennung über das Standard-Tagging hinaus

Preis: Auf Anfrage bei Brandwatch.

Ideal für: PR- oder Marketingteams, die Meinungen und Beschwerden automatisch kategorisieren lassen möchten – das spart mühsames manuelles Sortieren beim Feedback.

Sieh dir auch die Top-Alternativen zu Brandwatch an.

3. Sprinklr 

Sprinklr setzt auf KI-gesteuertes Social Listening für die Analyse von Sentiment, Kundenemotionen, Trends und Auffälligkeiten auf mehr als 30 Social- und Digital-Kanälen. Damit lassen sich weltweite Marken- und Kundenstimmen kanalübergreifend verfolgen.

Sprinklr Dashboard mit Social Posts, Sentiment-Share-of-Voice, Gesamt-Erwähnungen und Reichweite (Quelle: Sprinklr)

Wichtige Funktionen

  • Echtzeit-Monitoring auf 30+ Social & Digital Channels
  • KI-basierte Sentiment-, Emotions- & Text-Klassifikation
  • AI Topics filtern irrelevante Gespräche und gruppieren Themen
  • Benchmarking gegenüber Wettbewerbern (Share of Voice, Brand Awareness, KPIs)
  • Echtzeit-Alerts bei neuen Themen oder auffälligen Trendwechseln

Preis: Angebot auf Anfrage bei Sprinklr.

Ideal für: Große Unternehmen mit dezentralen Teams, die weltweit einheitlich Kundenstimmung über Social- und CRM-Daten abbilden und mit Brand Monitoring auf allen Märkten verbinden möchten.

4. Hootsuite Insights 

Hootsuite verbindet Publishing und Engagement mit Social Monitoring. Das Advanced Listening-Produkt „Lumen“ analysiert Gespräche über 150 Millionen Datenquellen hinweg – darunter Social Networks, Blogs, Foren, Nachrichten, Videos und Bewertungsseiten. Teams können damit Sentiment, Reichweite, Trendthemen und die wichtigsten Stimmen beobachten.

Hootsuite Social Listening Dashboard mit Erwähnungen, positiven/negativen Trends und Alerts (Quelle: Hootsuite)

Wichtige Funktionen

  • KI-gestützte Sentimentanalyse auf breiter Kanalbasis
  • Erweiterte Filteroptionen für differenzierte Analysen
  • Individuell anpassbare Berichte für verschiedene Stakeholder

Preis: Standard (99 $/Monat), Advanced (249 $/Monat), Enterprise (individuell).

Ideal für: Enterprise Social Teams, die Hootsuite bereits fürs Scheduling nutzen und Sentimentanalyse nahtlos integrieren wollen, ohne Workflow-Wechsel.

5. Talkwalker 

Talkwalker, jetzt als Lumen by Talkwalker, verbindet Social Listening, Medienbeobachtung und Feedback-Analyse. Die „Customer Feedback Analytics“-Lösung aggregiert Feedback aus bis zu 300 Quellen wie Reviews, Umfragen und Support und wertet Sentiment in Echtzeit aus.

Talkwalker Dashboard mit Medienstimmung, Social Trends, Zielgruppen- und Reichweitendaten (Quelle: Talkwalker)

Wichtige Funktionen

  • Sentiment-Klassifizierung nach Indikatoren und Keywords
  • Themen-, Hashtag- und Audience-Trendanalysen
  • Visuelles Listening erkennt Marken in Bild, Video und Audio

Preis: Auf Anfrage bei Talkwalker.

Ideal für: PR- und CX-Teams, die sofort reagieren wollen, wenn sich die Stimmungslage ändert – mit genauer Analyse, wo im Kundenerlebnis es hakt.

6. Medallia

Medallia analysiert unstrukturierte Daten und Feedback aus Umfragen, Support-Chats, Telefonaten, Social Signals, digitalem Feedback und Video. Das Text Analytics erkennt Themen, Sentiment, Empathie, Intention und weitere Emotionen in vielen Sprachen und Dialekten.

Medallia Dashboard mit Themen aus Kunden-Feedback und Sentiment-Breakdown (Quelle: Medallia)

Wichtige Funktionen

  • Sentiment-, Themen-, Empathie- und Intention-Analyse in mehreren Sprachen anhand von Video, Audio, E-Mail, Umfrage und Chat
  • Sentiment Scores inklusive Net Sentiment Score (NSS)
  • Sentiment-Tracking nahtlos in Workflows integriert

Preis: Angebot auf Anfrage bei Medallia.

Ideal für: CX-Teams, die Sentiment automatisch an die richtige Stelle weiterleiten lassen wollen, damit Probleme frühzeitig erkannt werden.

7. Quid 

Quid verbindet Sentimentanalyse mit umfassender Verbraucher- und Marktforschung. Im Fokus steht nicht der Einzelwert, sondern die Themen, Produkte, Zielgruppen und Quellen, die eine Wahrnehmungsänderung auslösen.

Quid Dashboard mit aktuellem und historischem Sentiment plus KI-Analysen (Quelle: Quid)

Wichtige Funktionen

  • KI-gestützte Sentimentanalyse
  • Stimmungs-Shift-Überwachung
  • Sentiment in Verbindung mit Branchentrends

Preis: Angebot auf Anfrage bei Quid.

Ideal für: Insights-Teams, die emotionale Tonalität im Kontext – nicht isoliert – messen wollen, damit Veränderungen nachvollziehbar werden.

Tipp: Die KI-basierte Consumer-Intelligence-Plattform von Meltwater liefert ein umfassendes Verständnis für dein Publikum und deine Kunden.

8. Cision Communication Cloud 

CisionOne integriert Sentimentanalyse in die eigene Medienbeobachtung und Social Listening-Plattform. Teams können die Entwicklung der Stimmung messen und die Bewertung auf Einzelartikel- oder Beitragsebene nachverfolgen – egal ob Online, Print, TV, Radio oder Social.

CisionOne Dashboard mit positiven, neutralen und negativen Sentiment-Trends plus React Score (Quelle: Cision)

Wichtige Funktionen

  • Automatische Tonalitätsbewertung mittels KI/NLP
  • Social Listening-Integration
  • Sentiment-Reports und Trend-Visualisierungen in Dashboards

Preis: Auf Anfrage bei Cision.

Ideal für: PR-Teams, die ihr Sentiment im Wettbewerbsvergleich verfolgen und Kennzahlen wie Engagement und Traffic einbinden möchten – als Teil einer umfassenden Reputationsstrategie.

Sieh dir auch die besten Alternativen zu Cision an.

9. Qualtrics 

Qualtrics Text iQ analysiert offene Feedback-Kommentare, klassifiziert Themen und ordnet jedem Rückmeldungsteil ein Sentiment zu – zum Beispiel kann eine Bewertung positive Stimmung zum Service, aber negative zum Preis enthalten.

Qualtrics Text iQ Dashboard mit Sentiment-Entwicklung auf Themenebene, Trends und Schlagworten (Quelle: Qualtrics)

Wichtige Funktionen

  • Themenbezogene Sentiment-Auswertung
  • Detaillierte Sentiment-Kategorien von sehr negativ bis sehr positiv und gemischt
  • Integration in bestehende Workflows

Preis: Drei Bundles je nach Bedarf, Preis auf Anfrage bei Qualtrics.

Ideal für: CX-Teams, die Qualtrics schon nutzen und Sentimentanalyse direkt in ihre bestehenden Experience-Daten einbinden möchten.

10. Mention 

Mention überwacht Erwähnungen zur eigenen Marke und zu Wettbewerbern auf Social Media, News, Blogs, Foren, Reddit und im Web. Das Tool klassifiziert sie nach Sentiment, vergleicht Stimmung, Share of Voice, Reichweite und Volumen via Reports und Dashboards.

Mention Dashboard mit Sentiment-Stimmungsverlauf (Quelle: Mention)

Wichtige Funktionen

  • Automatische Tonalitätsklassifizierung
  • Filter nach Stimmung
  • Echtzeit-Alarme

Preis: Ab 599 $/Monat.

Ideal für: Teams, die schnell einen Sentiment-Vergleich zu Wettbewerbern ziehen wollen – ohne diesen händisch zu erstellen.

11. Awario 

Awario überwacht Social Media, News, Blogs, Foren und das Web. Das Tool stuft Mentions automatisch als positiv, negativ oder neutral ein. Teams sehen Sentiment-Entwicklungen über die Zeit und können negative Erwähnungen priorisieren und gezielt reagieren.

Awario Dashboard mit Sentiment, Erwähnungen, Reichweite, Standorten und Branchentrends (Quelle: Awario)

Wichtige Funktionen

  • Visualisierte Sentiment-Trends im Zeitverlauf
  • Negative Erwähnungen für schnellere Reaktion priorisiert
  • Automatische Sentiment-Kategorisierung

Preis: 29 $ bis 249 $/Monat (Enterprise).

Ideal für: Kleinere Teams, die Sentiment-Tracking ohne hohen Preis oder aufwändige Implementierung suchen.

12. HubSpot Service Hub 

HubSpot Service Hub misst Sentiment in Umfragen, CRM-Interaktionen und Support-Gesprächen. NPS-, CSAT- und CES-Umfragen sind integriert; Conversation Intelligence transkribiert Anrufe, fasst Kernaussagen und Kundenstimmung zusammen und empfiehlt nächste Schritte.

Screenshot der Kundenerfolgsplattform von HubSpot

Wichtige Funktionen

  • Sentiment-Scoring direkt aus der Konversationsanalyse
  • Dashboards für Stimmungstrends
  • Monitoring direkt im HubSpot CRM

Preis: Service Hub Professional ab 90 $ pro User/Monat (jährlich) bzw. 100 $ (monatlich), mit 1.500 $ Einrichtungsgebühr. Enterprise ab 150 $ pro User/Monat plus 3.500 $ Onboarding.

Ideal für: Teams, die Sentiment direkt im CRM sehen möchten, damit sich unzufriedene Kunden frühzeitig erkennen lassen.

Wichtige Funktionen: Worauf solltest du bei Sentimentanalyse-Tools achten?

Sentiment-Tools arbeiten unterschiedlich – und die Unterschiede spürst du spätestens, wenn du mit den Daten arbeitest. Wenn du erst einsteigen willst, hilft dieser Social-Media-Listening-Guide als Einstieg. Vor dem Kauf solltest du prüfen:

  • Multi-Channel-Abdeckung: Social, News, Reviews, Podcasts und Video statt nur 1-2 Quellen. Je besser die Media Intelligence, desto weniger blinde Flecken.
  • KI-Genauigkeit: Aspektbezogenes Sentiment (welcher Teil einer Aussage ist positiv/negativ?), Sarkasmus-, Emotions- und Mehrspracherkennung.
  • Echtzeit-Alarmfunktion: Sofortige Benachrichtigung bei Stimmungsveränderung, nicht erst im Wochenbericht.
  • Historisches Benchmarking: Vergleich des aktuellen Sentiments mit eigenen und Wettbewerberwerten aus der Vergangenheit.
  • Integration & Export: Einfache Übernahme in CRM-, BI- oder Reporting-Tools, oft via Sentimentanalyse-API – so landen Daten dort, wo ihr arbeitet.

So wählst du das passende Sentimentanalyse-Tool

Das richtige Tool hängt von Budget, Kanälen deiner Zielgruppe und gewünschter Analyse-Tiefe ab. Die meisten hier genannten Plattformen liefern solide Kernfeatures; echte Unterschiede entstehen bei Abdeckung und Integration. Bei der Wahl solltest du abwägen:

  • Analysegenauigkeit: Wie oft wird Sentiment korrekt erkannt, insbesondere bei gemischtem, ironischem oder mehrdeutigem Feedback?
  • NLP für Sarkasmus, Humor & komplexe Gefühle: Ohne das wird Ironie oder gemischtes Feedback oft falsch eingeordnet.
  • Echtzeitanalyse: Du bekommst sofort einen Alarm bei Stimmungsschwankungen, statt Tage später im Report zu lesen, was war.
  • Integration mit deinem CRM, Umfrage- und Social-Tools: Sentiment-Daten landen da, wo ihr arbeitet – nicht auf einem verwaisten Extra-Dashboard.
  • Reporting/Visualisierung: Dashboards & Charts geben Stakeholdern schnell einen Überblick, auch ohne Detailtiefgang.
  • Mehrsprachen-Unterstützung: Wichtig, wenn du ein internationales Publikum adressierst oder Medien in mehreren Sprachen beobachtest.
  • Echtzeit-Audioanalyse: Deckt Telefon, Podcast & andere Audioquellen ab, die textbasierte Tools nicht erkennen.
  • Kommentar-Erkennung in Videos: Analysiert Stimmung auch in Videokommentaren und Reaktionen, nicht nur in Bildunterschriften.
  • LLM-Tracking-Fähigkeit: Wird wichtiger, weil immer mehr Leute Infos zu Marken aus KI-Tools statt Suchmaschinen holen – prüfe, wie der Anbieter KI-basiertes Sentiment-Tracking abbildet.

So profitierst du maximal von Sentimentanalysen

Wichtig sind drei Dinge: Wie viele Kanäle deckt ein Tool wirklich ab? Wie gut erkennt die KI Nuancen im Feedback deiner Zielgruppe? Wie einfach integriert sich die Lösung in euren Workflow? Stimmt das, ist Budget oft nur noch eine Formalität.

Die Social Listening-Plattform von Meltwater kombiniert Sentimentanalyse, Media Intelligence und Social Data – du sparst dir das Zusammenschustern einzelner Reportings für einen vollständigen Überblick über die Außenwirkung deiner Marke.

FAQ zu Sentimentanalyse-Tools

Was ist der Unterschied zwischen Sentimentanalyse-Tools und Social Listening-Plattformen?

Sentimentanalyse ordnet Texten ein positives, negatives oder neutrales Gefühl zu und erkennt oft auch Ton und Emotion. Social Listening geht weiter: Es trackt alle Erwähnungen zu Marke, Branche und Wettbewerbern über Social, News und Bewertungsportale hinweg. Die meisten Tools bieten inzwischen beides – aber Sentiment-Analyse misst gezielt das Gefühl hinter einer Nennung, nicht bloß die bloße Erwähnung.

Wie präzise sind KI-gestützte Sentimentanalyse-Tools im Jahr 2026?

Die Genauigkeit ist dank Deep Learning und ständiger Nachschulung deutlich gestiegen. Komplett fehlerfrei ist kein Tool. Die meisten Plattformen kommen auf 70-85 % Trefferquote bei der Sentiment-Erkennung, vor allem Sarkasmus und gemischte Gefühle bleiben schwierig. Teste jedes Tool vor dem Kauf mit eigenen Beispielen.

Welche Arten von Daten können Sentimentanalyse-Tools auswerten?

Die meisten Tools nehmen Social Posts, Reviews, Umfrageantworten und Medienberichte auf. Fortgeschrittene Systeme werten zusätzlich Podcasts, Video-Transkripte und Gesprächsmitschnitte aus – das wird immer wichtiger, da Gespräche längst nicht mehr nur als Text stattfinden. Beachte: Kanäle unterscheiden sich je nach Anbieter – prüfe, wo deine Zielgruppe aktiv ist!

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