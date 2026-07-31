Consumer intelligence & Trenderkennung
Consumer Intelligence und Trenderkennung, damit Sie dem Markt einen Schritt voraus sind
Meltwater verwandelt Milliarden von Kundengesprächen in frühzeitige Signale und schnellere Insights – damit Teams Veränderungen erkennen, das Verhalten ihrer Zielgruppen verstehen und schneller als die Konkurrenz handeln können.
Mehr als 27.000 Unternehmen auf der ganzen Welt vertrauen uns
Führende Marken wählen Meltwater für einen entscheidenden Vorteil, wenn Geschwindigkeit, Skalierung und das Vertrauen der C-Suite im Vordergrund stehen.
Warum es wichtig ist
Zurückzufallen wird immer teurer
Wenn sich Meinungen in Sekundenschnelle verbreiten, werden verspätete Recherchen zu einem Geschäftsrisiko. Meltwater unterstützt Teams beim Sprung von statischen Momentaufnahmen hin zu Always-on-Intelligence, um mit dem Markt Schritt zu halten.
Klassische Ansätze
Meltwater Consumer Intelligence
Klassische Ansätze
Wochenlange Verzögerung aufgrund statischer Recherchen
Umfragen und Momentaufnahmen liegen oft erst nach dem Höhepunkt eines Trends vor.
Meltwater Consumer Intelligence
Echtzeit-Erfassung von Signalen
Beobachten Sie täglich über 1,3 Milliarden Dokumente und erkennen SIe Trends während ihrer Entstehung.
Klassische Ansätze
Mangelnde Insights bremsen schnelles Handeln
Spezialisierte Tools und manuelle Analysen beschränken den Zugang zu Informationen auf wenige Nutzer.
Meltwater Consumer Intelligence
Intelligence für fundierte Entscheidungen in jedem Team
Sparen Sie sich wochenlange Analysen und erhalten Sie in wenigen Minuten aussagekräftige Insights fürs gesamte Unternehmen.
Klassische Ansätze
Kanalübergreifende Blind Spots
Fragmentierte Quellen machen es schwierig, die Zusammenhänge zwischen Paid, Earned, Owned und KI-gesteuerten Signalen zu erkennen.
Meltwater Consumer Intelligence
Eine Single Source of Truth
Führen Sie Social-, redaktionelle, Earned-, Rundfunk- und LLM-Signale in einer einzigen Ansicht zusammen.
Klassische Ansätze
Generische KI ohne Nachweis
„Black-Box“-Zusammenfassungen bergen Risiken, wenn Teams nicht nachvollziehen können, worauf die Insights basieren.
Meltwater Consumer Intelligence
Verifizierte KI mit nachweisbaren Quellen
Mira stützt sich auf verifizierte Meltwater-Daten und gibt Teams damit die Sicherheit einer verlässlichen Informationsquelle.
Ihre Single Source of Truth für Consumer Intelligence
Führen Sie Social Media-, redaktionelle, Earned Media-, Rundfunk- und LLM-Signale in einer gemeinsamen Ansicht zusammen – damit globale Teams Märkte vergleichen, Veränderungen verfolgen und schneller reagieren können.
Consumer Intelligence
Analysieren und beobachten Sie Suchen in großem Umfang und gewinnen Sie relevante Erkenntnisse.
Insights: Erstellen und verwalten Sie aussagekräftige, visuelle Dashboard-Seiten auf Basis Ihrer Suchen.
Analytics: Analysieren Sie Ihre Daten detailliert mithilfe vordefinierter Ansichten.
Assets: Verwalten Sie Objekte zur Strukturierung Ihrer Daten, darunter Suchen, benutzerdefinierte Felder und Quellenlisten.
Warum sich Führungskräfte für Meltwater entscheiden
Für Teams, die schnell handeln, skalieren und auf Führungsebene Vertrauen schaffen müssen
Wenn sich Märkte schnell verändern, brauchen Teams mehr als Dashboards. Meltwater vereint vertrauenswürdige KI, globale Abdeckung und entscheidungsrelevante Insights in einer Plattform.
Schnellere Erkennung von Trends
Erkennen Sie Anzeichen neuer Trends, aufkommende Gespräche und veränderte Verhaltensweisen, bevor diese zum Mainstream werden oder Ihren Marktanteil beeinflussen.
Infrastruktur für schnelle, fundierte Entscheidungen
Integrieren Sie verifizierte Intelligence in Ihre bestehenden Technologielösungen und Workflows.
KI, der Sie vertrauen können
Nutzen Sie quellengestützte Insights aus verifizierten Meltwater-Daten – mit der Transparenz, die Teams benötigen, um Erkenntnisse nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Unübertroffene Datengrundlage
Analysieren Sie die redaktionelle Berichterstattung vergangener Jahre sowie ein fortlaufendes Social Media-Archiv wichtiger Plattformen und Märkte.
Branchenübergreifende Intelligence
Entdecken Sie Muster, die Mitbewerber übersehen, indem Sie den Blick über einzelne Branchen hinweg auf das Gesamtbild richten.
Governance auf Enterprise-Level
Arbeiten Sie in einer sicheren Umgebung, die alle Compliance-Anforderungen erfüllt und speziell für globale Teams, regionale Transparenz und kontrollierten Zugriff entwickelt wurde.
100+ abgedeckte Länder
Verfolgen Sie Signale aus den wichtigsten Märkten mit einem standardisierten Workflow.
240+ unterstützte Sprachen
Vergleichen Sie Sentiment- und Gesprächstrends über verschiedene Sprachen und Regionen hinweg.
Marktübergreifende Insights
Erkennen Sie, wie sich Trends über geografische Regionen und Branchen hinweg verbreiten.
Share of Voice und Whitespace
Behalten Sie Mitbewerber, ungedeckte Bedürfnisse und sich bietende Chancen an einem Ort im Blick.
So unterstützt Meltwater Marketingteams im Arbeitsalltag
Sehen Sie, wie Teams mit Consumer Intelligence die Medienpräsenz in messbaren Geschäftserfolg verwandeln.
„Wir haben große Entwicklungen hinter uns: Anfangs nutzten wir zur Auswertung unserer Social-Media-Performance zahlreiche unterschiedliche Datenquellen. Heute verfügen wir über eine konsolidierte Single Source of Truth, die es uns ermöglicht, die Wahrnehmung unserer Kunden sowie den Einfluss unserer Marketingmaßnahmen über mehrere Märkte hinweg konsistent zu messen. Genau das unterscheidet Meltwater von anderen Anbietern.“
Amit Naik
SVP, Global Head of Analytics, Shiseido
Weitere Lösungen
Entdecken Sie weitere Anwendungsfälle
Brand Monitoring & Reputationsmanagement
Verfolgen Sie, was über Ihre Marke gesagt wird.
KI-Sichtbarkeit & Content-Optimierung
Erfahren Sie, wie Ihre Organisation und Ihre Wettbewerber in KI-Antworten dargestellt werden und welche Inhalte fehlen.
Enterprise Intelligence
Führen Sie Medien-, Social Media- und KI-gesteuerte Signale auf einer vernetzten Intelligence Plattform zusammen.
Erkennen Sie Marktentwicklungen vor Ihren Wettbewerbern
Nutzen Sie Konsumentengespräche, um Trends früher zu erkennen, fundiertere Erkenntnisse zu gewinnen und schneller zu handeln.
Häufige Fragen zu Consumer Intelligence & Trenderkennung
Meltwater nutzt KI-gestützte Analysen, um aufkommende Gesprächsthemen, virale Inhalte und Veränderungen im Sentiment auf Social Media-Plattformen und in den Nachrichten zu erkennen. Die Plattform erkennt sprunghafte Gesprächsanstiege, verfolgt die Entwicklung von Hashtags und identifiziert die Auslöser von Unterhaltungen – insbesondere auf Plattformen wie TikTok und Reddit –, noch bevor sich Trends in der breiten Öffentlichkeit durchsetzen. So verschaffen sich Marken einen entscheidenden Wissensvorsprung.
Klassische Umfragen verraten, was Konsumenten vor Wochen auf spezifische Fragen geantwortet haben. Meltwater hingegen zeigt, worüber sie sich in organischen Gesprächen in Echtzeit tatsächlich austauschen. Die Consumer Intelligence-Plattform erfasst authentisches, ungefiltertes Sentiment, sobald es in Millionen von Social Media- und redaktionellen Quellen entsteht. So erhalten Sie kontinuierliche Insights statt punktueller Momentaufnahmen. Meltwater stellt umfangreiche Consumer Intelligence in Echtzeit bereit, die Veränderungen im Sentiment, in der Wettbewerbsdynamik und in den Entwicklungen innerhalb einer Branche kontinuierlich erfasst – ohne die Kosten und Verzögerungen mehrerer Umfragenrunden.
Ja, absolut. Die KI-Trenderkennung von Meltwater basiert auf bewährten Modellen des maschinellen Lernens, die mit Milliarden von Konsumentengesprächen trainiert wurden – nicht auf experimentellen Algorithmen. Die Plattform kombiniert Spike-Erkennung im Gesprächsvolumen, Sentimentanalysen, plattformübergreifende Validierung und geografische Analysen, um echte Trends zuverlässig von Rauschen oder Bot-Aktivitäten zu unterscheiden. Entscheidend ist die Transparenz, die Meltwater bietet: Jede KI-generierte Erkenntnis lässt sich bis zu den zugrunde liegenden Konsumentengesprächen zurückverfolgen und vor strategischen Entscheidungen überprüfen.
Die Consumer Intelligence-Plattform von Meltwater beobachtet umfangreiche Datenquellen, darunter die wichtigsten Social Media-Plattformen (Instagram, TikTok, Facebook, Twitter/X, Reddit, YouTube), Nachrichtenmedien, Blogs, Foren, Bewertungsportale und Podcasts. Die Plattform umfasst sowohl Mainstream Social Listening-Funktionen als auch detaillierte Social Analytics-Funktionalitäten, um Konsumentengesprächen genau dort zuzuhören, wo sie stattfinden, mit besonderem Schwerpunkt auf aufstrebenden Plattformen wie TikTok und visuell geprägten Netzwerken.
Die Updates der Consumer Intelligence-Daten von Meltwater erfolgen kontinuierlich und in Echtzeit. Social Media-Posts, Nachrichtenartikel, Blogbeiträge und Forumsdiskussionen fließen unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in die Plattform ein und die meisten Quellen werden innerhalb weniger Minuten aktualisiert. Das bedeutet, dass Sie aktuelle Verbrauchertrends verfolgen, Reaktionen auf Kampagnen beobachten und Veränderungen im Sentiment sofort erkennen können – ein entscheidender Vorteil in schnelllebigen Konsumgütermärkten, in denen jede Stunde zählt. Die Dashboards werden automatisch aktualisiert, Alerts werden bei Erfüllung Ihrer Monitoring-Kriterien sofort ausgelöst und die Plattform ist rund um die Uhr verfügbar. So entgeht Ihnen keine wichtige Consumer Intelligence – selbst dann nicht, wenn Ihr Team gerade offline ist.
Meltwater bietet Zugriff auf redaktionelle Inhalte bis zurück ins Jahr 2009 sowie auf Social Media-Daten der letzten 15 Monate. Diese historische Datentiefe ermöglicht es Ihnen, vergangene Verbrauchertrends zu analysieren, saisonale Muster zu erkennen, aktuelles Sentiment mit früheren Zeiträumen zu vergleichen und neue Trends anhand historischer Verbraucherverhaltensdaten zu validieren.
Ja, Meltwater greift auf Paywall-Content und redaktionelle Premium-Inhalte führender Publikationen zu, darunter die New York Times, die Financial Times, das Wall Street Journal sowie Tausende regionaler und branchenspezifischer Medien. So wird sichergestellt, dass Ihre Consumer Intelligence auch Diskussionen in Premium-Medien umfasst, in denen Vordenker und Trendsetter die Meinung der Konsumenten prägen.
Ja. Die Consumer Intelligence-Plattform von Meltwater ermöglicht zuverlässiges, marktübergreifendes Trend-Tracking mit geografischen Filteroptionen für Länder, Regionen, Bundesländer und Städte. Für globale Marken, die regionale Konsumentenpräferenzen verstehen, die Verbreitung von Trends zwischen Märkten verfolgen und lokale Microtrends erkennen möchten, ist diese Funktion unverzichtbar. Die Plattform unterstützt über 100 Sprachen mit nativer Sentimentanalyse und ermöglicht so den direkten Vergleich von Consumer Intelligence-Daten über verschiedene Märkte hinweg. Sie können beobachten, wie sich ein und derselbe Trend in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich entwickelt, Leitmärkte für Trendprognosen identifizieren und maßgeschneiderte Strategien auf Basis lokaler Konsumentengespräche für verschiedene Regionen entwickeln.
Ja, Meltwater bietet zahlreiche Datenexport- und Integrationsfunktionen für Consumer Intelligence-Workflows. Exportieren Sie Dashboards, Reports und Rohdaten in verschiedenen Formaten (PDF, Excel, CSV, PowerPoint) für Präsentationen, detailliertere Analysen oder Archivierungszwecke. Die Plattform bietet einen zuverlässigen API-Zugang, der die Integration von Consumer Intelligence-Daten in Ihr Data Warehouse, Ihre BI-Tools oder individuelle Anwendungen ermöglicht. Über die automatisierte Newsletter-Funktion können kuratierte Customer Insights mit Ihrem Branding zu festgelegten Zeiten per E-Mail an Stakeholder versendet werden. So behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten und stellen gleichzeitig sicher, dass Insights nahtlos in übergeordnete Tools für Marketingentscheidungen und das Management-Reporting einfließen.
Ja, auf jeden Fall. Die Consumer Intelligence-Plattform von Meltwater wurde speziell für globale Unternehmen entwickelt, die in mehreren Märkten, mit verschiedenen Marken und in unterschiedlichen Sprachen tätig sind. Sie ermöglicht ein zentralisiertes Management von Consumer Intelligence mit lokaler Marktanpassung durch native Sentimentanalyse in über 100 Sprachen sowie durch die Abdeckung globaler und regionaler Social Media-Plattformen und Medienquellen.