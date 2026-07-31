Ja, Meltwater bietet zahlreiche Datenexport- und Integrationsfunktionen für Consumer Intelligence-Workflows. Exportieren Sie Dashboards, Reports und Rohdaten in verschiedenen Formaten (PDF, Excel, CSV, PowerPoint) für Präsentationen, detailliertere Analysen oder Archivierungszwecke. Die Plattform bietet einen zuverlässigen API-Zugang, der die Integration von Consumer Intelligence-Daten in Ihr Data Warehouse, Ihre BI-Tools oder individuelle Anwendungen ermöglicht. Über die automatisierte Newsletter-Funktion können kuratierte Customer Insights mit Ihrem Branding zu festgelegten Zeiten per E-Mail an Stakeholder versendet werden. So behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten und stellen gleichzeitig sicher, dass Insights nahtlos in übergeordnete Tools für Marketingentscheidungen und das Management-Reporting einfließen.