Meltwater Preise: Pakete, Preisspannen & was dich erwartet

Wenn du nach „Meltwater Preisen“ suchst, findest du wahrscheinlich Nutzerberichte, veraltete Schätzungen oder KI-Zusammenfassungen, die immer die gleichen Zahlen wiederholen. Das Problem: Eine feste öffentliche Preisliste gibt es bei Meltwater nicht.

Die Pakete von Meltwater werden individuell nach den Anforderungen deines Teams zusammengestellt. Der Preis richtet sich nach den genutzten Produkten, den Märkten, die ihr beobachtet, der Anzahl der Nutzer, dem gewünschten Support-Level und dem Umfang eures Programms.

Die folgenden Preisbereiche stammen direkt von Meltwater und sind nach Tarif gestaffelt. Sie zeigen dir transparent, was deinen Preis beeinflusst. Nutze sie als Einstieg und zur Vorbereitung, bevor ihr ein erstes Gespräch führt.

Inhalt

Warum Meltwater keine Standardpreisliste veröffentlicht

Das Preismodell von Meltwater basiert auf dem gewünschten Umfang. Jedes Paket wird aus Modulen der fünf Lösungsbereiche individuell zusammengestellt: Media Monitoring, Social Intelligence, AI Visibility Tracking, Influencer Marketing und Media Relations – bezahlt wird, was dein Team wirklich braucht.

Der Preis richtet sich nach Use Case, Teamgröße, Zielmärkten, Datenbedarf, Integrationen und Vertragsbedingungen. Ein kleines Team, das nur einen Markt beobachtet, braucht ein ganz anderes Setup als ein globaler Konzern, der viele Regionen, Sprachen, Marken und interne Systeme im Blick hat.

Deshalb stellt Meltwater jedes Paket individuell zusammen. Die unten genannten Preisbereiche sind echte Einstiege – aber dein konkretes Angebot hängt von deinem Bedarf ab. Wenn du Meltwater mit mehreren Einzeltools vergleichst, vergiss nicht die versteckten Kosten durch Toolfragmentierung. Gartner fand heraus, dass Marketer weniger als die Hälfte ihres MarTech-Stacks nutzen und das durchschnittliche Team inzwischen Dutzende unverbundene Tools verwendet – das kostet Zeit für Reporting, Integrationen und Datenzusammenführung, was im Preisschild meist nicht sichtbar ist.

Meltwater Preismodelle: Orientierungswerte nach Tarif

Die drei folgenden Tarife helfen dir beim ersten Budgetrahmen: Starter für fokussiertes Monitoring, Pro für erweiterte Berichterstattung und Wettbewerbsanalysen, Enterprise für globale und anspruchsvolle Teams mit individuellen Workflows, Integrationen und fortschrittlicher KI.

Wichtiger Hinweis zu den Preisen: Alle Angaben sind in USD; sie variieren je nach Region und Währung. Die Preisbereiche dienen nur der ersten Orientierung und unterstützen dich bei der Recherche. Sie stellen typische Investitionsrahmen dar und sind keine festen Preise, Angebote oder Zusagen. Der tatsächliche Preis wird immer mit dem Commercial Team im Rahmen des Scopings abgestimmt. Deine Anforderungen können zu einem niedrigeren oder höheren Angebot führen.

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Starter – ab 10.000 $/Jahr

Für wen? Kleine PR-, Kommunikations- und Marketingteams, Startups und Scale-ups, die mit Media Monitoring, Social Intelligence und KI-Tracking starten möchten – ohne direkt eine komplette Enterprise-Lösung zu benötigen.

Typische Konfiguration: Ein schlankes Paket, meist aus Media Monitoring oder Social Intelligence, mit Standard-Support und Abdeckung einer Region.

Mit dem Starter-Tarif steigen viele Teams ein. Der Fokus ist bewusst schmal gehalten, sodass das Onboarding schnell gelingt und das Budget überschaubar bleibt – bis klar ist, welche Daten wirklich benötigt werden.

Der tatsächliche Preis wird im Scoping-Gespräch auf Basis des gewünschten Umfangs, der Nutzer und Vertragsdetails bestätigt.

Pro – ab 25.000 $/Jahr

Für wen? Regionale PR-, Kommunikations- und Marketingteams und datengetriebene Organisationen, die kanalübergreifend tiefer einsteigen, Wettbewerber benchmarken und erweiterte KI-Funktionen mit Mira, dem KI-Assistenten von Meltwater, nutzen wollen.

Typische Konfiguration: Ein umfangreicheres Paket, das unter anderem Monitoring über mehrere Kanäle, Wettbewerbsanalysen, zusätzliche KI-Features und größere geografische Abdeckung enthalten kann.

Pro ist ideal, wenn du Marken-Performance vergleichen, Wettbewerber tracken oder Auswertungen für regelmäßiges Reporting erstellen willst.

Der Endpreis hängt vom individuellen Umfang ab.

Enterprise – ab 130.000 $/Jahr

Für wen? Globale Marken, Multi-Markt-Programme und Teams, die API- und MCP-Integrationen, Governance-Workflows und Enterprise-fähige Mira-Lösungen mit skalierbaren, agentischen Analysen benötigen.

Typische Konfiguration: Ein maßgeschneidertes Paket für komplexe Anforderungen: mehrere Regionen, Sprachen, Marken, Integrationen, Teams und großes Datenvolumen.

Enterprise ist kein „größeres Pro“. Die Architektur ist unterschiedlich: Sie richtet sich an Organisationen, bei denen Wettbewerbsinformationen über Standorte, Tools und Teams hinweg fließen und zentral gesteuert werden müssen.

Enterprise-Preise werden immer individuell ermittelt.

Meltwaters Preismodelle mit Features (Quelle)

Preise für öffentliche Einrichtungen

Meltwater bietet Sonderkonditionen für öffentliche Einrichtungen, darunter Behörden, Kommunen, Gesundheitsträger, Hochschulen und Non-Profits. Diese Kundengruppen erhalten oft einen deutlichen Rabatt gegenüber vergleichbaren Privatverträgen – weil ihre Rahmenbedingungen anders sind: Das Budget folgt festen Zyklen, der Einkauf ist reguliert und der Mehrwert zeigt sich nicht im Umsatzwachstum, sondern im öffentlichen Auftrag.

Während sich der ROI im Privatsektor direkt an Leads, Wettbewerbswissen oder Markenerfolg messen lässt, stehen bei öffentlichen Kunden Themen wie Kommunikations-Transparenz, Stakeholder-Information und Vertrauen im Fokus. Unsere Preiskalkulation trägt dem Rechnung. Wenn ihr dazu gehört, sprecht uns am besten direkt an – unser Team findet mit euch die passende Lösung für euren Bedarf und Beschaffungsprozess.

Hinweis (zur Klarstellung): Die genannten Preisbereiche sind lediglich Orientierungswerte zur ersten Planung. Sie sind keine Festpreise oder verbindliche Angebote. Die finale Preisgestaltung erfolgt immer im Scoping – abgestimmt auf deine Anforderungen.

Jetzt Meltwater kontaktieren und persönliche Beratung starten.

Was bestimmt deinen Meltwater Preis?

Jedes Meltwater-Angebot basiert auf denselben Kernfaktoren. Mit diesen Infos kannst du dein Gespräch optimal vorbereiten.

Ausgewählte Lösungspakete: Meltwater gibt es in fünf Bereichen – Media Monitoring, Social Intelligence, AI Visibility Tracking, Influencer Marketing und Media Relations. Je mehr du davon nutzt, desto höher ist der Preis.

Meltwater gibt es in fünf Bereichen – Media Monitoring, Social Intelligence, AI Visibility Tracking, Influencer Marketing und Media Relations. Je mehr du davon nutzt, desto höher ist der Preis. Regionale und Quell-Abdeckung: Entscheidend sind die Märkte, Sprachen und Quellen, die beobachtet werden sollen. Ein nationales Team hat andere Anforderungen als ein globales mit mehreren Regionen im Blick.

Entscheidend sind die Märkte, Sprachen und Quellen, die beobachtet werden sollen. Ein nationales Team hat andere Anforderungen als ein globales mit mehreren Regionen im Blick. Anzahl Nutzer & Berechtigungen: Wie viele User brauchst du und was müssen sie in der Plattform tun? Für größere Teams können auch rollenbasierter Zugriff, Freigaben und Governance wichtig sein.

Wie viele User brauchst du und was müssen sie in der Plattform tun? Für größere Teams können auch rollenbasierter Zugriff, Freigaben und Governance wichtig sein. KI & Datenvolumen: Großer Datenumfang, mehr Analysen in Echtzeit und fortgeschrittene Mira-Features beeinflussen den Preis. Während ein Starter-Team einfache Zusammenfassungen möchte, braucht Enterprise tiefergehende Analysen über große Datenmengen.

Großer Datenumfang, mehr Analysen in Echtzeit und fortgeschrittene Mira-Features beeinflussen den Preis. Während ein Starter-Team einfache Zusammenfassungen möchte, braucht Enterprise tiefergehende Analysen über große Datenmengen. Integrationen: Schnittstellen zu Tools wie Slack, Teams, Salesforce oder eigenen APIs beeinflussen die Preiskalkulation – besonders, wenn die Anbindung komplex ist.

Schnittstellen zu Tools wie Slack, Teams, Salesforce oder eigenen APIs beeinflussen die Preiskalkulation – besonders, wenn die Anbindung komplex ist. Vertragslaufzeit & Konditionen: Standard sind Jahresverträge. Mehrjährige Laufzeiten, Zahlungsstruktur, abgedeckte Einheiten oder andere Rahmenbedingungen wirken sich ebenfalls auf das Angebot aus.

Was steckt in den einzelnen Tarifen?

Die genannten Preisbereiche ergeben nur im Kontext einen Sinn. Hier siehst du, welche Leistungen die jeweiligen Tarife bieten.

Media Monitoring

Starter überwacht gezielt News, Broadcast und Social für deine Kernmärkte und Keywords in einer Region. Pro erweitert die Abdeckung auf mehr Kanäle und Regionen. Enterprise ermöglicht skalierbares, globales Multi-Markt-Monitoring mit Governance-Funktionen für große Teams.

Social Intelligence

Mit Starter erhältst du Social Listening zu zentralen Themen und Keywords. Pro bringt kanalübergreifende Analysen und Wettbewerbsbenchmarks über mehrere Märkte. Enterprise liefert globale Social-Intelligence für verschiedene Regionen, Sprachen und Marken.

AI Visibility Tracking

Jeder Tarif ist mit Mira, Meltwaters KI-Assistentin, ausgestattet – entscheidend ist die Tiefe, die sich durch Datenvolumen und „Intelligence Credits“ definiert. Starter beinhaltet KI-gestützte Zusammenfassungen und smarte Filter. Pro bietet fortgeschrittene Analysen und Trends über große Datensätze. Enterprise liefert Enterprise-agentische Mira, die mehrstufige Aufgaben übernehmen und Insights per API in Workflows einspielen kann.

Influencer Marketing

Gibt es im Enterprise-Tarif (und für Agenturen). Starter und Pro enthalten dieses Feature nicht. Wer Influencer Discovery, Kampagnen-Workflows und Attribution benötigt, sollte Enterprise einplanen.

Media Relations

Ist überall dabei – vom Starter (Journalistendatenbanken, Versand von Pressemitteilungen) bis zu Enterprise mit erweitertem Reporting und Governance.

Über alle Bereiche hinweg wachsen Integrationen und Governance mit dem Tarif mit: Starter nutzt Standard-Exporte und Basisschnittstellen, Enterprise volle API-Anbindung, MCP-Konfiguration, CRM- und Workflow-Integrationen sowie Usermanagement- und Governanceoptionen für große Organisationen.

Wie bekommst du ein passgenaues Angebot?

Wenn du konkrete Zahlen brauchst, so läuft das Gespräch:

Die Scoping-Session ist kein Verkaufsgespräch, sondern ein strukturiertes Interview, in dem ein Meltwater-Experte deine Anforderungen prüft, die passende Konfiguration findet und einen konkreten Rahmen vorschlägt. Bringst du die wichtigsten Infos mit? Meist reicht ein Termin für ein Angebot.

Diese Infos solltest du vorab klären:

Kanäle & Regionen, die ihr überwachen wollt (Social, News, Broadcast, Podcasts – plus Sprachen/Geos)

Der Hauptnutzen (Media Monitoring, Wettbewerbsanalyse, Influencer-Tracking, Consumer Research, oder eine Kombination)

Anzahl der Nutzer sowie deren Rollen

Tools, mit denen Meltwater Schnittstellen benötigt

Budgetrahmen oder Ziel, das den Invest rechtfertigt

Je konkreter deine Angaben, desto passgenauer die Preisspanne. Falls du noch nicht exakt weißt, was du brauchst, kein Problem – ein erster Scoping-Call hilft dir bei der Anforderungsaufnahme, bevor es ums Budget geht.

Wichtig: Die Investitionssummen sind immer unverbindliche Richtwerte bis zur Angebotserstellung nach Scoping. Die genannten Preise dienen als Benchmark, die tatsächlichen Kosten hängen von deiner finalen Konfiguration ab.

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FAQs zu Meltwater Preisen

Veröffentlicht Meltwater öffentlich Preise?

Nein. Jedes Paket wird individuell nach Team-Anforderungen kalkuliert; es gibt keine feste Preisliste. Die genannten Einstiegspreise – Starter ab 10.000 $/Jahr, Pro ab 25.000 $/Jahr, Enterprise ab 120.000 $/Jahr – sind typische Konfigurationen in den einzelnen Tarifen. Dein konkreter Preis richtet sich nach Modulen, Abdeckung, Nutzerzahl und Vertragsdetails. Mehr dazu auf meltwater.com/pricing.

Kann man über Meltwater Preise verhandeln?

Der Preis spiegelt immer die individuell abgestimmte Konfiguration wider – eine Listenpreisverhandlung gibt es nicht. Sobald der Umfang feststeht, können Konditionen wie Laufzeiten oder Volumen im Gespräch mit dem Meltwater Team besprochen werden. Je klarer du kommunizierst, was du brauchst, desto passgenauer und verhandelbarer fällt das Angebot aus.

Kann ich mit einem Modul starten und später ausbauen?

Klar. Viele Teams starten schlank mit Starter – meist Media Monitoring oder Social Intelligence – und wachsen mit dem Bedarf. Die Plattform ist modular aufgebaut, ihr könnt also später Nutzer, Abdeckungen oder weitere Features hinzunehmen. Euer Account-Team hilft euch dabei, einen Plan zu entwickeln, der zum Budget passt.

Was steckt im Starter-Tarif?

Starter umfasst in der Regel ein fokussiertes Set der wichtigsten Module – also meist Media Monitoring oder Social Intelligence – mit Standard-Support und einem Setup für eine Region. Die exakten Module und Datenquellen werden gemeinsam im Onboarding festgelegt. Starter richtet sich an Teams, die Media und Social Intelligence aufbauen möchten, nicht an internationale Multi-Channel-Programme.

Wie lange dauert der Scoping- und Angebotsprozess?

Die meisten Teams erhalten wenige Werktage nach dem ersten Gespräch einen Richtwert. Der zeitliche Aufwand hängt von der Komplexität ab – einfache Starter-Setups gehen schneller als ein Enterprise-Rollout mit Integrationsbedarf. Wer sich schon im ersten Gespräch zu Kanälen, Use Cases und Nutzerzahl äußern kann, beschleunigt den Prozess deutlich.

Warum sind die Preise zwischen den Tarifen so unterschiedlich?

Die Preisdifferenz spiegelt den Umfang wider, nicht nur die Größe: Enterprise bedeutet globale Abdeckung in mehreren Sprachen und Regionen, fortschrittliche Mira-Funktionen mit agentischen Workflows, API- und MCP-Integrationen, Usermanagement und spezielleren Support. Ein kleines Starter-Team mit Monitoring für eine Region und zwei Nutzer braucht schlicht eine ganz andere Infrastruktur als ein globales Programm über acht Märkte mit 30 Usern.

Warum finde ich online andere Preise für Meltwater?

Auf Drittportalen, Bewertungsplattformen, in Foren oder in KI-Zusammenfassungen tauchen mitunter andere Zahlen auf. Diese beruhen meist auf Nutzerangaben, sind veraltet oder beziehen sich auf andere Setups, Regionen oder Konditionen. Eine verbindliche Preisliste gibt es bei Meltwater nicht – das exakteste Angebot erhältst du immer direkt im Scoping-Gespräch.

Gibt es Meltwater Preise weltweit zu denselben Konditionen?

Nein. Die Preise auf dieser Seite gelten für typische US-Konfigurationen, alle Angaben in USD. In anderen Regionen und Währungen gibt es abweichende Konditionen – sprich Meltwater direkt an, wenn ihr ein Angebot für euer Land möchtet.

Du willst Meltwater in Aktion sehen? Fordere jetzt deine Demo an – wir zeigen dir genau die Konfiguration, die zu deinem Team und euren Anforderungen passt: