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Bis 2023 haben Kommunikations- und Marketingteams viel Energie darauf verwendet, den Einsatz von Generativer KI intern zu begründen: vom Budget über die Security-Freigabe bis zum Management-Pitch. Heute haben die meisten Teams längst Zugang zu den Tools, für die sie so gekämpft haben und oft sogar noch mehr. Die Nutzung ist den offiziellen Rollout-Plänen weit voraus: 71 % der Mitarbeitenden geben an, dass sie KI-Tools bei der Arbeit nutzen, die nie offiziell genehmigt wurden (Business Insider).

Deshalb hat sich auch die eigentliche Frage verändert. Es geht nicht mehr darum, ob dein Team KI einsetzen kann, sondern darum, ob die KI mit dem richtigen Kontext arbeitet. In den meisten Organisationen fehlt genau das: 58 % beschreiben ihre eigenen Datenlandschaften als chaotisch. Das heißt: Eine Antwort, die logisch klingt, basiert oft tatsächlich auf veralteten, verstreuten oder unbestätigten Informationen.

Wir bei Meltwater sind überzeugt: Verlässliche Insights müssen dort verfügbar sein, wo dein Team arbeitet. Genau deshalb gibt es Meltwater MCP.

Wo liegt heute das Problem in der Arbeit mit KI?

Wir sehen immer wieder das gleiche Muster: Allgemeine KI-Assistenten beantworten Fragen auf Basis ihrer Trainingsdaten oder mit Informationen aus frei zugänglichen Quellen im Internet. Sie formulieren flüssig, liefern schnelle Antworten und wirken oft überzeugend. Was ihnen jedoch fehlt, sind genau die Informationen, auf die es im Arbeitsalltag ankommt:

deine Marke

dein Markt

der Wettbewerber, der heute Morgen eine neue Kampagne gestartet hat

und das Wissen, das dein Team über Jahre aufgebaut hat.

Bisher gab es dafür einen Workaround, den viele Teams nutzen: Jemand meldet sich bei Meltwater an, führt den kompletten Workflow durch, exportiert die Daten als CSV-Datei und erstellt daraus manuell einen Report, bevor die KI überhaupt damit arbeiten kann. Das funktioniert – und für erfahrene Power User wird es auch weiterhin eine sinnvolle Option sein. Doch der Prozess ist langsam, der Kontext veraltet schnell und das Team muss ständig überprüfen, ob die Daten noch aktuell und korrekt sind. Die meisten Menschen, die einfach eine verlässliche Antwort brauchen, möchten jedoch nicht erst den gesamten Workflow durchlaufen.

Genau hier fehlt bisher der entscheidende Baustein: der Kontext. Dein Team bringt den wertvollsten Teil davon bereits mit: das Branchenwissen, die Erfahrung, die Beziehungen und das Gespür für Tonalität und Timing. Was bislang fehlte, war eine einfache Möglichkeit, diese vertrauenswürdigen und aktuellen Insights direkt in die KI-Tools einzubinden, mit denen dein Team ohnehin schon arbeitet.

Meltwater MCP: Die Lösung

Meltwater MCP schließt diese Lücke. MCP steht für Model Context Protocol und ist ein offener Branchenstandard, mit dem KI-Assistenten an die relevanten Daten und Systeme angebunden werden. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Infrastruktur, die die gesamte digitale Branche einführt. Auf diesem gängigen Industriestandard basiert Meltwater MCP. Es bringt verlässliche, aktuelle Meltwater-Daten direkt in die KI-Assistenten, die dein Team bereits nutzt, darunter führende KI-Assistenten, eigene Agents und KI-Workflows.

Die Anwendung ist einfach: Du stellst deine Frage ganz normal in natürlicher Sprache und erhältst eine KI-generierte Antwort mit Quellenangabe, abgestimmt auf die Produkte in deiner Lizenz. Dein Meltwater-Paket bestimmt den Daten-Umfang, auf das das MCP zugreift. Die Anwendungen basieren auf den Suchen und Assets, die in deinem Plattform-Setup hinterlegt sind. Je besser die Basis, desto besser die Antworten.

Das alles ist für uns kein Neuland: Meltwater unterstützt MCP seit 2025. Das war eine Zeit, in der viele diesen Begriff gerade zum ersten Mal gehört haben. Die Version, die jetzt live geht, haben wir basierend auf dem Feedback unserer Kunden aus dem ersten Jahr weiterentwickelt.

Was ändert sich für dein Team mit Meltwater MCP?

Am Anfang wollten wir die realen Workflows Kunden besser verstehen und haben sie gebeten, ihre Meltwater-Intelligence-Prozesse aufzuzeichnen. Ein globaler Konsumgüterhersteller, dessen Produkte vermutlich auch in deiner Küche stehen, sagte dabei etwas, das uns im Kopf geblieben ist: „Wir sind keine Software-Experten. Wir verkaufen Eis.“ Und das stimmt: Niemand sollte Software-Profi sein müssen, um eine verlässliche Antwort zu bekommen.

Genau das ändert sich jetzt: Mit Meltwater MCP kann das Team ganz einfach einsteigen und die Plattform-Daten im Gespräch mit der KI nutzen. Das Expertenwissen wird zum Kontext. Das Branchenwissen, die Tonalität, die eingespielten Prozesse: All das verbindet sich mit den integrierten Meltwater-Daten. So entstehen aus einfachen Fragen direkt Briefings oder Entwürfe, ohne zwischen vielen Meltwater-Tabs klicken und alles zusammenkopieren zu müssen.

Was ermöglicht MCP im Arbeitsalltag?

Marken- und Themenbeobachtung im Chat , so einfach wie im Gespräch mit Kollegen.

, so einfach wie im Gespräch mit Kollegen. Spontane Sentiment- und Narrativ-Analysen , immer basierend auf aktuellen Medienerwähnungen.

, immer basierend auf aktuellen Medienerwähnungen. Executive Briefings basierend auf den aktuellen Gesprächen zu eurem Unternehmen.

Narrative Antworten belegen die jeweilige Medienberichterstattung, sodass du alles direkt nachprüfen und auf Management-Level vertreten kannst. So stehen allen verlässliche Insights zur Verfügung, nicht nur den Power Usern. Der Erfolg wurde bereits in der Praxis belegt: Bei einer globalen Haushaltsgeräte-Marke startete erst das Analystenteam mit der MCP-Anwendung und plötzlich experimentierte das ganze Unternehmen in internen Hackathons damit.

Inwiefern kann ich auf die Antworten von Meltwater MCP vertrauen?

Was diese Ergebnisse so verlässlich macht, ist ihr Fundament: Meltwater verarbeitet täglich mehr als 1,5 Milliarden Dokumente in über 240 Sprachen aus Nachrichten, Social Media, dem Web und unterschiedlichen Branchen und bietet Struktur, Governance und historische Tiefe im Hintergrund. Meltwater MCP greift für jede Antwort auf diese lizenzierte Berichterstattung zu und zeigt die Quellen an.

Wie geht es weiter?

Unsere Kunden kennen ihren Geschäftskontext am besten: Je mehr Feedback aus der Praxis einfließt, desto gezielter lernen wir, was für Teams wirklich hilfreich ist. Diese Verbesserungen machen Meltwater MCP für alle besser. So setzen wir die Idee um, mit der alles begann: Verlässliche Daten in der Umgebung, in der dein Team mit KI arbeitet.

Häufige Fragen und Antworten zu Meltwater MCP

Was ist Meltwater MCP?

Meltwater MCP ist die Umsetzung des offenen Model Context Protocols (MCP) durch Meltwater. Es verbindet führende KI-Assistenten, Custom Agents und KI-Workflows mit verlässlichen, aktuellen Meltwater-Insights. So kannst du Fragen in natürlicher Sprache stellen und erhältst KI-basierte Antworten, gestützt auf lizenzierte Medien-, Social- und Web-Daten inklusive Quellenangabe.

Wie unterscheidet sich Meltwater MCP von der Nutzung führender KI-Assistenten allein?

Allgemeine KI-Assistenten greifen in erster Linie auf ihre Trainingsdaten und öffentlich verfügbare Informationen zu. Meltwater MCP erweitert diese Assistenten um gesteuerte, stets aktuelle Intelligence aus deinem Meltwater-Paket. So erhalten die KI-Assistenten Zugriff auf aktuelle Nachrichten, Social Media-Gespräche, Markenbeobachtung und weitere exklusive Daten, die für dein Business wirklich relevant sind.

Wofür können Teams Meltwater MCP nutzen?

Mit Meltwater MCP kannst du Marken und Themen im Chat mit den KI-Assistenten beobachten, Sentiments und Narrative erkennen, Executive Briefings erstellen, Content-Entwürfe schreiben oder Business-Fragen beantworten – alles mit aktuellen, verlässlichen Insights. Und das ganz ohne manuelle Daten-Exporte aus Meltwater.

Warum sind die mit Meltwater MCP generierten Antworten vertrauenswürdig?

Meltwater MCP stützt jede Antwort auf lizenzierte und gesteuerte Inhalte aus Nachrichten, Social, Web und weiteren Quellen von Meltwater. Es gibt eine Quellenangabe für eine direkte Überprüfung. Der Zugriff ist individuell auf dein Meltwater-Paket zugeschnitten, geschützt durch Authentifizierung und Rechteverwaltung. So finden Teams die Balance zwischen KI-Effizienz und Governance.

Möchtest du erfahren, wie du Meltwater MCP in eure KI-Workflows einbinden kannst?

Wir zeigen dir gerne, wie du eure Meltwater-Daten mit MCP direkt in eure bestehenden KI-Workflows integrierst.

Frag hier deine unverbindliche MCP-Demo an: