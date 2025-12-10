Das Webinar liefert praxisnahe Trends, konkrete Beispiele (z. B. Dentabs-Kampagne, Stranger-Things-Prompts) und klare Empfehlungen für Marken k, die 2026 erfolgreich kommunizieren wollen. Ideal für Marketing-, PR- und Social-Media-Verantwortliche , die ihre Strategie auf den neuesten Stand bringen möchten.

Die SpeakerInnen Britta Behrens , Nemo Tronnier und Daniel Zoll diskutieren, wie Videocontent auf LinkedIn sich weiterentwickelt, warum „AI Slop“ eine Gefahr für Content-Qualität darstellt, welche Best Practices menschliche Authentizität stärken und weshalb KI-Automation nicht automatisch zu weniger Arbeit führt.

Das On-Demand-Webinar „Social Media 2025: Highlights, Learnings und Trends“ hat führende ExpertInnen aus Marketing und Social Media zusammen gebracht, um die wichtigsten Entwicklungen für 2025 zu analysieren: Von LinkedIn-Strategien über KI-getriebene Content-Produktion bis hin zu Community-Building und Automatisierung.

Hier sind die wichtigsten Erkenntnisse und Diskussionsthemen aus dem Webinar, die dir helfen, das Beste aus den vorgestellten Trends und Best Practices herauszuholen:

LinkedIn: Erfolge und Stolpersteine

Wie sieht die Zukunft von Videos auf LinkedIn aus?

Britta Behrens lieferte als LinkedIn-Expertin zahlreiche Einblicke in die Plattform. Sie hob hervor, dass Videoinhalte eine langfristige Wirkung haben, auch wenn sie nicht immer die höchsten kurzfristigen Engagement-Zahlen erzielen. Sie betonte, dass authentische und kurze Videos über spezifische Fachthemen weiterhin gute Ergebnisse erzielen können:

Wichtig ist für mich, menschlich zu bleiben… Videos haben langfristige Wirkung auf den Rezipienten.

Britta Behrens

Sie teilte auch Entwicklungen wie die vorübergehende Abschaltung des Videofeeds auf LinkedIn mit und hat erklärt, dass Algorithmus-Probleme die Funktion stark beeinträchtigten. Dennoch gab sie einen spannenden Ausblick: Die Funktion soll laut interner Roadmap wieder zurückkehren, was die Bedeutung von Videoinhalten auf LinkedIn unterstreicht.

Welche Auswirkungen haben KI-getriebene Inhalte auf die Content-Qualität?

Ein wiederkehrendes Thema war die Flut an qualitativ minderwertigen KI-getriebenen Inhalten („AI Slop“), die LinkedIn zunehmend überschwemmen. Britta warnte, dass der zunehmende Einsatz von KI zu einer Entmenschlichung der Plattform führen könnte:

Wenn das passiert, … dann ist die Plattform quasi tot, weil sie nur noch ein Werbe- und Media-Kanal ist und das „Social“ verschwindet.

Britta Behrens

Sie ermutigte Marketer dazu, statt Automation die menschliche Kernbotschaft und Interaktion in den Fokus zu stellen.

Welche Community Highlights gab es auf LinkedIn 2025?

Ein Highlight aus dem LinkedIn-Jahr war die Geschichte der Dentabs-Kampagne, die zeigt, wie stark die Kraft einer engagierten Community sein kann. Ein Insolvenzantrag wurde durch die Aktivierung der Community zur Rettung des Unternehmens genutzt – mit einem Umsatzplus von 80.000 Euro in zwei Wochen:

Innerhalb von 2 Wochen haben sie 80.000 Euro quasi an Verkäufen und Umsätzen generiert. Hier sieht man, dass man nicht unbedingt ein großes Media-Budget braucht, sondern eine starke Community.

Als weiteres Feature hob Britta Thought Leader Ads und Boosting-Funktionalitäten hervor. Diese ermöglichen es, Beiträge von Mitarbeitern oder Führungskräften gezielt zu pushen – ein neuer Ansatz, um die Reichweite von Unternehmenskommunikation zu erhöhen.

Welche KI- und Automatisierungstrends gab es 2025?

Influencer Marketing: Die Balance zwischen KI und Authentizität

Nemo Tronnier, Gründer von Social DNA, sprach darüber, wie KI Social-Media-Marketing tiefgreifend beeinflusst hat. KI generiert skalierbaren Content, jedoch oft ohne Kreativität oder tiefergehende Qualität („AI Slop“). Er erklärte, dass Plattformen wie YouTube anfangen könnten, minderwertige KI-Inhalte durch Algorithmus-Strafen zu regulieren.

Auf YouTube wurde mal gesagt, dass zu viel AI Slop nicht stark ausgespielt wird.

Nemo Tronnier

Er hob hervor, dass kreative Nutzungen von KI entscheidend sind – etwa durch Marken, die ihre User mit KI-Tools zur Content-Erstellung anregen. Die Netflix-Stranger-Things-Prompts oder Action Figure Boxen sind Beispiele, die zeigen, wie gut User Generated Content über KI funktioniert.

Nemo warnte jedoch vor einer Abkehr von kleinen Creator-Profilen. Während KI global starke Profile weiter pusht, könnten Nischen-Creators noch stärker verdrängt werden. Auch die Idee von „No KI“-Netzwerken, die ausschließlich von menschlicher Kreativität geprägt sind, wurde während der Diskussion ins Spiel gebracht.

Wie wichtig ist Mut zur Authentizität bei der Content-Erstellung?

Mut und Haltung als Erfolgsfaktoren

Ein zentraler Punkt der Diskussion war der Mut bei der Marken- und Eigenkommunikation. Britta Behrens betonte, wie wichtig es ist, den sogenannten „Cringe Mountain“ zu überwinden – vor allem bei LinkedIn. Unternehmen und Einzelpersonen sollten Haltung zeigen und keine Angst vor Kontroversen haben.

Mut ist enorm wichtig… Haltung zu zeigen und klare Positionen einzunehmen ist essenziell für die Unternehmenskultur.

Nemo Tronnier

Nemo betonte, dass die Algorithmen polarisierende Inhalte belohnen und Mut daher direkt mit steigender Reichweite verbunden ist. Gleichzeitig rief er dazu auf, Resilienz gegenüber Kritik zu entwickeln.

Welche Herausforderungen gab es im Social Media Marketing 2025?

Führt Automatisierung im Social Media zu mehr Arbeit?

Daniel Zoll führte aus, dass Automatisierungen und KI trotz ihrer vielversprechenden Funktion nicht zwingend zu weniger Arbeit führen. Vielmehr verschiebt sich die Arbeit von Content-Erstellung hin zu Content-Management und Überwachung:

Mehr Automation bedeutet nicht unbedingt weniger Arbeit.

Daniel Zoll

Daniel warnte zudem vor der Überlastung vieler Teams und rief dazu auf, Burnout-Risiken stärker zu berücksichtigen. Er zeigte sich skeptisch gegenüber Plattform-Versprechungen wie „vollautomatische Kampagnen“ – selbst bei fortschrittlichen KI-Tools bleibt Raum für menschliches Eingreifen und Kontrolle.

Darf man humorvolles Marketing machen, wenn das Produkt mangelhaft ist?

Eine interessante Kontroverse wurde anhand der Deutsche Bahn Marketing-Kampagne „Boah Bahn“ mit Anke Engelke beleuchtet. Daniel stellte die kritische Frage, ob Marken lustiges Marketing machen dürfen, auch wenn die reale Produktebene nicht perfekt ist. Dies führte zu einer Diskussion um Authentizität und die Möglichkeit, trotz Kritik positive Botschaften zu senden.

Fazit: Welche Trends erwarten uns im Social Media Marketing 2026?

LinkedIn bleibt spannend: Die Plattform verzeichnet trotz Herausforderungen ein starkes Wachstum bei Videoinhalten. Neue Features wie Thought Leader Ads sind ein vielversprechendes Tool für Markenkommunikation. KI als Herausforderung und Chance: Skalierbarkeit trifft kreative Nutzung. Qualitativ hochwertige KI-Inhalte sind der Schlüssel zum Erfolg in Marketingkampagnen. Mut und Haltung: Polarisierende Inhalte, gepaart mit authentischer Kommunikation, schaffen Engagement und visuelle Reichweite. Automation bedeutet nicht weniger Arbeit: Der Fokus verlagert sich auf Management und Überwachung von Tools. Die menschliche Expertise bleibt essenziell.

Die Session verknüpfte innovative Trends mit praktischen Tipps für Marketing-Verantwortliche und soziale Medien. Mit diesen Erkenntnissen könnt ihr eure eigene Social-Media-Strategie für 2025 und darüber hinaus erfolgreich aufstellen.

Über Britta Behrens

Britta Behrens ist eine der führenden LinkedIn-Expert:innen in Deutschland. Sie ist eine von weltweit 36 LinkedIn Certified Marketing Experts und Mitglied im LinkedIn Creator:innen-Team.

Ihre Herzblut-Themen sind Social Selling, Personal Branding und Content Strategien auf LinkedIn. Sie berät Unternehmen bei der Implementierung von Social Selling und Corporate Influencer:innen-Programmen und schult Marketing und Vertriebsteams. Sie ist überzeugt, dass Corporate Influencer:innen bereits heute und zukünftig eine entscheidende Rolle in der Marken- und Kommunikationsstrategie spielen. Geschäftsführer:innen und Führungskräfte berät sie in der Social CEO Kommunikation.

Britta gibt ihr Wissen als Beraterin, Keynote Speakerin und Autorin auf zahlreichen Events, Konferenzen, in Fachmagazinen, Podcasts und Workshops weiter.

Über Daniel Zoll

Daniel M. Zoll ist SPIEGEL Bestseller Autor und einer der führenden Experten für Social Media und digitale Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Er berät Unternehmen wie Google, Red Bull, Sixt, ADAC und KPMG zu erfolgreicher Content-Erstellung. Mit praxisnahen Impulsen, klarer Sprache und vielen Hands-on-Beispielen motiviert Daniel Zoll Menschen, Social Media kreativ, effizient und mutig zu nutzen.

Über Nemo Tronnier

Nemo Tronnier ist Mitgründer und Geschäftsführer von Social DNA. Als Full-Service-Agentur für Social Media mit strategischem Fokus erschließt Social DNA Potentiale im Bereich Social-Media-Marketing für internationale Mittelständler und Konzerne. Nemo ist ein erfahrener Speaker mit Vorträgen auf Konferenzen wie der AllSocial Marketing Conference, der Social Media Conference, oder der Mercedes Benz Social Media Night. Zudem ist er durch Trainings und Fachbeiträge bei T3N, OMR, Digital Bash, Marconomy sowie aus Presse und TV bekannt.