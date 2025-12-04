Von Cross-Channel-Strategien über Brand Faces bis hin zu Compliance, Plattformmechaniken und Tool-Tipps : Hier bekommst du Orientierung zu den Themen, die Social Media Manager*innen 2025 bewegen.

Dieser Artikel ergänzt die Aufzeichnung des Webinars „Was funktioniert heute noch auf Social Media? Erfolgsrezepte für organischen Content“ und bündelt die meistgestellten Fragen aus der Community – klar, praxisnah und direkt aus der Arbeit von Social DNA.

Inhalt

Die Webinar-Aufzeichnung

In der Webinar-Aufzeichnung findest du praxisnahe Einblicke in organische Social-Media-Strategien, die im Jahr 2025 relevant sind. Du erhältst einen strukturierten Überblick über erfolgreiche Formate, aktuelle Plattformmechaniken und praktische Erfahrungswerte aus Kundenprojekten. Die Inhalte eignen sich sowohl für strategische Überlegungen als auch für die tägliche Arbeit im Social Media Management.

Da im Webinar die Zeit gefehlt hat, um auf alle Fragen aus dem Publikum einzugehen, haben sich Nemo und Mine die Zeit genommen, diese schriftlich zu beantworten.

Hier findest du die Antworten auf alle Zuschauerfragen:

Cross-Channel Posting

Einerseits hängen TikTok Reels bei mir oft bei 800 Views fest, während das gleiche Video bei Instagram um die 15.000 Views bekommt. Andererseits habe ich im Tagesspiegel in einer TikTok-Analyse von Politiker*innen gelesen,dass für TikTok am besten eigene Videos erstellt werden. Reels, die für z.B. Instagram produziert werden, laufen da wohl nicht so gut. Wie seht ihr das?

Idealerweise werden Inhalte plattformspezifisch produziert. Das wäre immer der beste Weg, wenn genug Kapazitäten vorhanden sind. Ist der Spielraum kleiner, kann man mit kleineren Anpassungen wie Tonalität, Captions oder Intro-Hooks bereits viel erreichen. Dadurch wirken die Inhalte auf TikTok nativer, ohne jedes Video komplett neu produzieren zu müssen.

Wie unterschiedlich sollte der Inhalt für die Kanäle sein? Kann derselbe Content über alle Kanäle verbreitet werden?

Das hängt stark von den eigenen Ressourcen ab. In der Theorie sollte jeder Inhalt an die jeweiligen Plattformmechaniken angepasst sein. In der Praxis ist das nicht immer machbar. Deshalb: Überlegt euch, wo eure Zielgruppe aktiv ist und welche Kanäle den größten strategischen Mehrwert bieten. Instagram und Facebook lassen sich tendenziell gut spiegeln. LinkedIn ist deutlich business-orientierter, was sich in Tonalität und Content-Art widerspiegeln sollte.

Wo seht ihr die Grenzen einer Cross-Posting-Strategy? Habt ihr da spannende Insights?

Das hängt immer von der Plattform und Zielgruppe ab. Ein klarer „Win“ für uns war das Cross-Posten von Instagram Reels auf YouTube Shorts mit minimalem Aufwand, oft stark erhöhte Reichweite. Allgemeine Regeln gibt es kaum. Unser Tipp: Inhalte so nativ wie möglich anpassen und regelmäßig testen. Das liefert die zuverlässigsten Erkenntnisse.

Bisher posten wir witzigen Entertainment-Content eher auf TikTok. Auf Instagram sind wir eher informativ und inspirativ unterwegs. Macht diese Trennung Sinn?

Das kann absolut Sinn machen, je nachdem, welches Ziel ihr verfolgt. Grundsätzlich funktionieren unterhaltsame Formate auch auf Instagram sehr gut. Vielleicht lohnt es sich, humorvollen Content dort punktuell als Reichweiten-Booster einzustreuen.

Brand Faces

Wie denkt ihr über ein Avatar als Brandface?

Ein Avatar ist definitiv besser als kein Brand Face. Achtet aber unbedingt darauf, ihm eine Persönlichkeit zu geben. Gutes Beispiel: Duolingo.

Wie sieht es da mit KI-basiert gestalteten "Brand Faces" aus?

Kann ebenfalls funktionieren. Beispiele wie „Katharina von Württemberg“ der LBBW zeigen das gut. Entscheidend ist, eine stimmige Story rund um den Charakter aufzubauen und transparent zu kommunizieren, dass es sich um eine KI-Persona handelt.

Braucht es das echte Face in Zeiten von KI längerfristig noch?

Gerade in Zeiten von KI steigt der Wert echter Menschen als Trust-Faktor enorm. Ob man ein echtes Brand Face nutzt, hängt aber immer auch von Ressourcen, Kapazitäten und interner Strategie ab.

Compliance bei Brand Avataren

Wie sieht es mit den CEO-Stimmen bei KI Avataren aus? Einige Unternehmen sind da eher vorsichtig, da gerade auch mit den Stimmen viele Falschinformationen verbreitet werden könnten.

Dafür müssen klare interne Strukturen etabliert werden, um Missbrauch vorzubeugen. Sollte dennoch etwas passieren, ist es wichtig, schnell und klar Stellung zu beziehen und Falschinformationen transparent aufzulösen.

Darf man KI-generierte Social Media Bilder/Videos überhaupt nutzen?

Dazu können wir keine rechtliche Aussage treffen. Allgemein gilt aber: Durch kreative Anpassungen oder Andeutungen lassen sich viele rechtliche Hürden elegant umgehen. Holt euch hierzu bitte unbedingt rechtlichen Rat ein, falls ihr unsicher seid.

Wie kann ich als Unternehmen diese Anlässe und das Material nutzen, ohne Probleme mit Urheberrecht zu bekommen?

Indem ihr über Anspielungen arbeitet, ohne konkrete Inhalte zu nutzen. Große Ereignisse bieten oft ohnehin einen allgemeinen Bezugspunkt und Anspielungen sind manchmal sogar humorvoller als das Original.

Ich darf die KI-Bilder doch nicht einfach für meine Werbezwecke verwenden, oder?

Nein, das ist in der Regel nicht erlaubt. Anspielungen hingegen schon.

Compliance bei Instagram Musik

Wie ist es rechtlich, wenn ich als Unternehmensaccount Trendmusik von Instagram verwende? Das darf ich eigentlich nicht, oder?

Es darf ausschließlich lizenzierte Musik genutzt werden. Manche Brands umgehen das kreativ, indem sie Trendsongs einfach selbst einsingen.

Fragen zu den einzelnen Social Media Kanälen

Instagram

Gibt bei Instagram eine Professional Version und wenn ja, lohnt sich das?

Ja, Unternehmen sollten auf jeden Fall einen professionellen bzw. Unternehmensaccount nutzen. Das verbessert unter anderem die SEO-Auffindbarkeit der Inhalte.

Wie relevant sind Story Highlights?

Story Highlights sind sinnvoll, um Usern schnellen Zugriff auf wichtige Themen zu geben, zum Beispiel über verlinkte Storys. Es gibt allerdings Ankündigungen, dass die Funktion in Zukunft verschwinden könnte. Wann das passiert, ist unklar.

Ab wie vielen Postings ist es bei Instagram "zu viel"?

Aus unserer Sicht gibt es kein "zu viel", solange jeder Post einen Mehrwert liefert. Mehr Content bedeutet mehr Daten und Insights. Allerdings gilt: Qualität bleibt wichtiger als Quantität. Bei dauerhaft niedriger Interaktion droht ein Shadowban.

Wie wichtig sind Thumbnails bei Instagram und TikTok? Weil normalerweise werden diese doch nur bei Profilaufrufen angezeigt?

Thumbnails tragen zu einem professionellen Profilauftritt bei und werden auch angezeigt, wenn Videos in Chats geteilt werden. Deshalb lohnt es sich, darauf zu achten.

Facebook

Wie sieht es mit Hashtags bei Facebook aus?

Hashtags haben generell an Bedeutung verloren. User sind jedoch daran gewöhnt – 2–5 relevante Hashtags schaden daher nicht.

LinkedIn

Auf LinkedIn lieber Hochformat oder ist die Audience da noch "traditioneller" und akzeptiert auch mal Querformat?

Das hängt von der Zielgruppe ab. LinkedIn verschiebt sich zunehmend zu „Mobile First“, daher wird Hochformat wichtiger. Gleichzeitig funktionieren aktuell auch Querformat-Videos teilweise gut. Am besten: selbst testen. Langfristig sehen wir einen Trend hin zum Hochformat.

Sind Video-Inhalte für LinkedIn so wichtig oder eher für Instagram?

Videoformate spielen auf LinkedIn in Deutschland noch nicht so eine große Rolle wie international, wir gehen aber davon aus, dass sie künftig relevanter werden.

TikTok

TikTok hat doch aber seit Einführung des Landscape-Modus dieses Format bevorzugt, oder?

Neue technische Funktionen werden meist kurzfristig bevorzugt, langfristig wirkt sich das aber kaum aus. Entscheidend bleibt: Funktioniert der Inhalt für die Zielgruppe und erzeugt er Interaktion? Aus Sicht der Anbieter sind Creator, die ihre Zielgruppe auf ihrer Plattform halten, sehr wichtig.

Seht ihr zukünftig eine Veränderung in der Nutzung von TikTok, sollte eine abgespaltene Version für USA kommen?

Das ist aktuell reine Spekulation. Momentan sieht es jedoch nicht nach großen Veränderungen aus.

YouTube

Werden in der Google Suche YouTube Shorts mehr angezeigt als Kurzvideos von anderen Plattformen? Youtube gehört ja zu Google.

Das konnten wir bisher nicht beobachten, interessanter Gedanke, aber in der Praxis noch nicht messbar.

WhatsApp

Welche Rollen spielt WhatsApp-Status?

Ein Status schadet nicht, vor allem wenn man bereits eine größere Community hat. Insgesamt steckt WhatsApp im B2B-Kontext jedoch noch in den Anfängen und es gibt wenig belastbare Erfahrungen.

Tool-Tipps

Welches KI-Tool empfiehlst du für KI-Avatare?

Für Avatare empfehlen wir klar Freepik.

Wie heißt das Tool, womit ein Voice Over in verschiedene Sprachen übersetzt werden kann?

Das gezeigte Tool war Adobe Firefly.

Stellt ihr Avatare mit Sora oder heygen oder ChatGPT her?

Wir erstellen Avatare ausschließlich mit Freepik.

Welchen Hook Generator verwendet ihr?

Wir kennen unsere Kund:innen und die Zielgruppen sehr gut, deshalb meistens: unser eigener Kopf.

Habt ihr Empfehlungen für gute KI-Videoschnitt und Bearbeitungstools?

Adobe Premiere bietet starke KI-Integrationen; DaVinci Resolve ist ebenfalls sehr leistungsfähig und einmalig zu erwerben.

Sonstige Fragen

Warum sollte ich mehrmals täglich posten, wenn ich keine organische Reichweite erziele?

Man muss nicht täglich posten, aber wenn ein Kanal einschläft, verliert er Sichtbarkeit. Mehrere Posts erhöhen die Chance, dass ein Inhalt performt. Außerdem sammelt ihr so mehr Insights und könnt eure Contentstrategie schneller optimieren.

Unsere Community steht KI Inhalten sehr kritisch gegenüber. Wie kann ich erkennen, welche Inhalte potenziell positiv aufgenommen werden, und welche nicht?

Wenn eure Community kritisch ist, solltet ihr das ernst nehmen und aktiv darauf eingehen. Nutzt es ggf. als Alleinstellungsmerkmal und positioniert euch klar. Umfragen helfen, herauszufinden, welche KI-Inhalte akzeptiert werden. Gebt eurer Community das Gefühl, einbezogen zu sein. Wenn KI trotzdem notwendig wird, erklärt transparent warum. Verständnis entsteht durch Einordnung.

Über Nemo Tronnier:

Nemo Tronnier ist Mitgründer und Geschäftsführer von Social DNA. Als Full-Service-Agentur für Social Media mit strategischem Fokus erschließt Social DNA Potentiale im Bereich Social-Media-Marketing für internationale Mittelständler und Konzerne. Nemo ist ein erfahrener Speaker mit Vorträgen auf Konferenzen wie der AllSocial Marketing Conference, der Social Media Conference oder der Mercedes Benz Social Media Night. Zudem ist er durch Trainings und Fachbeiträge bei T3N, OMR, Digital Bash, Marconomy sowie aus Presse und TV bekannt.

Über Mine Kuru:

Bei Social DNA entwickelt Mine Kuru wirkungsvolle Content-Strategien. In ihrer Rolle als Schnittstelle zwischen Kunden, Consultants und Kreativabteilung sorgt sie für kreative Zusammenarbeit. Sie hat bereits zahlreiche Social-Media-Drehtage vorbereitet und begleitet und bringt dabei sowohl organisatorisches als auch kreatives Know-how ein.