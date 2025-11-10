Künstliche Intelligenz ist die treibende Kraft hinter den Innovationen von Meltwater und unterstützt uns bei der Bereitstellung von Insights für PR- und Marketing-Kommunikationsprofis auf der ganzen Welt. Aus diesem Grund freuen wir uns ganz besonders, als Launch-Partner der neuen „KI Apps und Agents”-Kategorie im Microsoft Marketplace vertreten zu sein.

Der Microsoft Marketplace ist eine vertrauenswürdige Quelle, in der Kunden ihre Apps, KI Tools und Agents entdecken, einsetzen und verwalten können, um ihre Transformation zum KI-orientierten Unternehmen voranzutreiben. Der Microsoft Marketplace bietet von Agents bis hin zu Infrastruktur einen umfangreichen Leistungskatalog für alle Unternehmensanforderungen.

Mit unserem neuen KI Agenten für Microsoft Teams und Microsoft 365 Copilot im Marketplace unterstützen wir PR-, Kommunikations-, Marketing- und Research-Profis bei der sofortigen Generierung von Insights, Zusammenfassungen und Ergebnissen direkt in ihren gewohnten Arbeitsumgebungen – ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Erfahre, wie der Zugang zu wertvollen Insights mit unseren Meltwater für Microsoft Angeboten noch einfacher ist.

Meltwater für Microsoft Teams

Mit dem Meltwater Agent für Microsoft Teams erhalten Mitarbeiter sofortigen Zugriff auf relevante Media Insights und zwar genau dort, wo die tägliche Zusammenarbeit stattfindet. Ob PR- und KommunikationsexpertInnen, Marketing- oder Insight-Teams: Unser Agent liefert Antworten auf Fragen, teilt Updates und vereinfacht die Zusammenarbeit rund um Media-Intelligence-Themen, direkt in Chats oder Channels. Damit wird die Abhängigkeit von spezialisierten Analysten reduziert und der Entscheidungsprozesse im gesamten Unternehmen beschleunigt.

Mit diesem Meltwater Agent lässt sich Microsoft Teams mühelos nutzen, um Medienberichterstattung, Kampagnenzusammenfassungen oder Aktivitäten von Mitbewerbern abzurufen und diese Infos umgehend in laufenden Gesprächen zu teilen. Ob beim täglichen Morning Stand-up oder bei der Bewältigung einer PR-Krise: Mit Meltwater Insights habt ihr sofort Zugriff auf alle relevanten Informationen, um ein Anliegen gemeinsam als Team anzugehen.

Meltwater für Microsoft 365 Copilot

Meltwater für Microsoft bietet nicht nur Zugriff auf Media Intelligence Daten in den täglich genutzen Collaboration-Channels. Unsere Insights lassen sich auch direkt in die Apps einbetten, in denen PR- und Marketingverantwortliche Inhalte erstellen und Stakeholder-Anfragen bearbeiten.

Vom Verfassen von Media Briefings in Word bis hin zum Hinzufügen von Kampagnen-Insights in PowerPoint-Slides, der Meltwater Agent für Microsoft 365 Copilot erhöht eure Produktivität und versorgt Teams mit zuverlässigen Echtzeit-Informationen in den Tools, die sie für ihre tägliche Arbeit nutzen.

PR-Teams steht ab sofort ein KI-Teamkollege zur Seite, mit dem sie präsentationsbereite Ergebnisse schneller denn je erstellen können. Briefings, Präsentationen und ausführliche Antworten sind so in wenigen Minuten statt nach stundenlanger Arbeit bereit.

„Wir freuen uns, dass Meltwater als Launch-Partner der Kategorie KI Apps und Agenten im neu vernetzten Microsoft Marketplace vertreten ist. Im Marketplace werden Apps, KI-Tools und Agents kontextbezogen in die Microsoft-Produkte eingebettet – und stehen den Kunden genau dort zur Verfügung, wo sie arbeiten“, sagt Cyril Belikoff, Vice President – Worldwide Azure and Industry Go-to-Market bei Microsoft. „Die KI-basierte Lösung von Meltwater revolutioniert dabei das Datenerlebnis direkt in Microsoft Teams, Outlook und Microsoft 365 Copilot – Tools, mit denen unsere Kunden ohnehin täglich arbeiten.“

Mit unserem Meltwater für Microsoft Agent, der jetzt im neuen vernetzten Marketplace verfügbar ist, geben wir Kommunikationsverantwortlichen schnellen Zugriff auf unsere verlässlichen Media Insights, gewonnen aus unseren globalen Datenbestand und über 20 Jahre KI-Innovation.

Erfahre in unserem Marketplace-Listing mehr über Meltwater for Microsoft!